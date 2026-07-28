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الرياضة رياضة سعودية

التعاون والشباب مهتمان بمدافع فينورد الياباني واتانابي

تسويوشي واتانابي (رويترز)
تسويوشي واتانابي (رويترز)
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التعاون والشباب مهتمان بمدافع فينورد الياباني واتانابي

تسويوشي واتانابي (رويترز)
تسويوشي واتانابي (رويترز)

لفت اللاعب الياباني تسويوشي واتانابي لاعب نادي فينورد الهولندي أنظار العديد من الأندية السعودية من بينها نادي التعاون ونادي الشباب وفقاً لموقع قول الياباني وعدة مصادر يابانية أخرى.

وأكدت المصادر نفسها أن ناديي التعاون والشباب يظهران اهتماماً كبيراً بقلب الدفاع الياباني، ويجري الناديان حالياً مناقشات داخلية حول إمكانية تقديم عرض رسمي لضمّ المدافع البالغ من العمر 29 عاماً من فينورد روتردام خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت المصادر أنه لم يتواصل الناديان بعد مع نادي فينورد، لكن من الممكن جداً أن يحدث ذلك خلال الأيام المقبلة، حيث يبحث الناديان السعوديان عن قلب دفاع ذي خبرة، وقد وضعا اللاعب الياباني البالغ من العمر 29 عاماً من فينورد ضمن أهدافهما.

لم يأتِ اهتمام الأندية السعودية بالمدافع واتانابي من فراغ، فقد أبهر المدافع الياباني الدولي الجميع خلال الموسم الماضي بقوته البدنية خلال الموسم، حيث شارك بقميص فينورد في 30 مباراة بالدوري الهولندي خلال مسيرة النادي بالفوز بلقب الدوري.

وأكدت المصادر أن نادي فينورد لن يكون منفتحاً لبيع المدافع في الوقت الراهن، لكن في حالة وصول عرض مغري قد يجبره على اتخاذ قرار صعب خلال الأسابيع المقبلة.

وتبلغ قيمة المدافع الياباني السوقية 10 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت المتخصص بالقيم السوقية.

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