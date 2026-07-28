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تكنولوجيا

«أبل» تطلق «iOS 26.6» مع أكثر من 40 إصلاحاً أمنياً وتحسينات للاستقرار

يتوفر الآن تحديث «iOS 26.6» ويتضمن تحسينات للاستقرار وإصلاحات أمنية مهمة (أبل)
يتوفر الآن تحديث «iOS 26.6» ويتضمن تحسينات للاستقرار وإصلاحات أمنية مهمة (أبل)
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TT

«أبل» تطلق «iOS 26.6» مع أكثر من 40 إصلاحاً أمنياً وتحسينات للاستقرار

يتوفر الآن تحديث «iOS 26.6» ويتضمن تحسينات للاستقرار وإصلاحات أمنية مهمة (أبل)
يتوفر الآن تحديث «iOS 26.6» ويتضمن تحسينات للاستقرار وإصلاحات أمنية مهمة (أبل)

أطلقت شركة «أبل» تحديث iOS 26.6 لمستخدمي هواتف «آيفون»، في إصدار مهم يركز على تعزيز الحماية الرقمية وتحسين استقرار النظام، من دون إضافة مزايا جديدة للمستخدمين.

ويتضمن التحديث إصلاحات للأخطاء البرمجية، إلى جانب تحديثات أمنية مهمة تعالج أكثر من 40 ثغرة في مكونات مختلفة من النظام، شملت محرك متصفح الويب (WebKit)، ونواة النظام (Kernel)، والمساعد الذكي «سيري» (Siri)، ومتجر التطبيقات (App Store)، وإطار معالجة الصور (ImageIO)، ومحرك الذكاء الاصطناعي في أجهزة «أبل» (Apple Neural Engine)، إضافة إلى عدد من الأطر البرمجية (Frameworks) والخدمات الداخلية.

ولم تكشف «أبل» عن وجود أي من هذه الثغرات قيد الاستغلال قبل إطلاق التحديث، إلا أنها أوصت جميع المستخدمين بتثبيت الإصدار الجديد للاستفادة من أحدث تحسينات الأمان.

كما يتضمن iOS 26.6 تحسينات داخلية لفهرسة «سبوت لايت» (Spotlight)، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجهزة للانتقال بسلاسة إلى نظام iOS 27 المتوقع إطلاقه خلال الخريف مع إطلاق أجهزتها الجديدة، وهي مجموعة تغييرات تعمل في الخلفية ولن يلاحظها المستخدم بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، لم تشر «أبل» في ملاحظات الإصدار إلى أي تحسينات مخصصة في هذا الجانب، إذ يقتصر التحديث على إصلاح الأخطاء وتعزيز استقرار النظام. وقد يلاحظ بعض المستخدمين تحسناً في استهلاك الطاقة إذا كان جهازهم يعاني سابقاً من مشكلة برمجية أثرت في أداء البطارية، إلا أن الشركة لم تعلن عن أي تطوير مباشر يهدف إلى زيادة عمرها.

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة التحديثات الأخيرة لنظام «iOS 26» تمهيداً لإطلاق «iOS 27» الذي سيقدم مجموعة من المزايا الجديدة والتغييرات الأوسع في تجربة الاستخدام.

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