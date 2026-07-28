حزب أوزيل يتقدم سريعاً نحو قيادة المعارضة التركية

قطع «الحزب الجديد»، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بقيادة أوزغور أوزيل الخطوة الأخيرة في استكمال هياكله الرئيسية، في الوقت الذي تواصَل فيه الانسحاب الجماعي من «حزب الشعب الجمهوري» للالتحاق به.

وترأس أوزيل، الثلاثاء، أول اجتماع للمجموعة البرلمانية لـ«الحزب الجديد»، عُقد بشكل مغلق أمام الصحافة واقتصر على حضور النواب الـ91 الأعضاء بالمجموعة بمن فيهم أوزيل، وجرى خلاله استكمال الهيكل الإداري للمجموعة وتحديد نائب رئيس البرلمان عن الحزب.

وقال أوزيل، في تصريح عقب الاجتماع: «أكمل (الحزب الجديد) تأسيسه، ويباشر الآن عمله بكامل هيئاته التنفيذية، وإداراته»، لافتاً إلى أن هذا أول حزب في تاريخ الجمهورية التركية يقود المعارضة فور تأسيسه.

أوزبل أثناء مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عقب إعلان تأسيس «الحزب الجديد» 24 يوليو (رويترز)

وأعلن أوزيل، الجمعة الماضي، تأسيس الحزب رسمياً بعد استقالته و90 نائباً من حزب «الشعب الجمهوري»، على خلفية قرار قضائي بعزله وإعادة الرئيس السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو، مؤقتاً كإجراء احترازي، لحين فصل محكمة النقض في قضية «البطلان المطلق» للمؤتمر العام العادي الـ38 للحزب الذي عُقد في نوفمبر (تشرين الثاني) وانتُخب فيه أوزيل رئيساً للحزب.

وأصبح «الحزب الجديد»، بقيادة أوزيل، هو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في حين تراجع «الشعب الجمهوري» إلى المرتبة الخامسة بين أحزاب البرلمان؛ إذ لم يبق في صفوفه سوى 44 نائباً، يرجّح أن بعضهم سيغادر أيضاً إلى الحزب الجديد في الأيام المقبلة.

انتقالات واسعة

وأعلن أوزيل، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، عن تقديم أكثر من 200 رئيس بلدية طلبات للانضمام إلى «الحزب الجديد» بعد استقالتهم من «الشعب الجمهوري».

وجاءت الخطوة بعد ساعات من إعلان 265 نائباً سابقاً استقالتهم وانضمامهم إلى حزبه.

صورة تجمع بين أوزيل وأعضاء المجموعة البرلمانية لـ«الحزب الجديد» في أول اجتماع لها (من حساب الحزب في إكس)

وبشأن عدم انضمام رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، إلى الحزب حتى الآن، قال أوزيل إن ياواش هو رفيقنا في حزبنا القديم، ودعم إنشاء الحزب الجديد، ولا يمكن لأحد أبداً أن يصفه بـ«المنشق».

وطالب أوزيل نواب حزبه في البرلمان بالعمل بما يتوافق مع تطلعات الشعب وعدم الدخول في مناقشات، وبخاصة مع حزب «الشعب الجمهوري»، حسب ما نقل نواب شاركوا في اجتماع المجموعة البرلمانية المغلق، الثلاثاء.

وعن الجدل الدائر حول شعار الحزب الجديد، بعدما تعرَّض لحملة من جانب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وأنصاره، ومقارنة كبير مستشاري الرئاسة التركية، أوكتاي سراي، بينه وبين شعار مشروب كحولي مشهور في تركيا، قال أوزيل: «هذا ليس شعاراً، بل هو اسم حزبنا، لقد صممناه بطريقةٍ تجعل اسم حزبنا واضحاً، وتُسهم في نشر الوعي به، وتجعله راسخاً في الأذهان، وإذا لزم الأمر، سنُجري مسابقةً لاختيار الشعار النهائي، وسننظر في المقترحات التي نتلقاها في تلك المسابقة كما سنقيس نبض الشعب ونستطلع رأيه فيه، وسيتم اعتماد الشعار الجديد رسمياً في مؤتمرنا العام الأول الذي سيعقد إمام في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر المقبلين».

قضية «البطلان المطلق»

ورداً على سؤال بشأن ما سيفعله إذا نقضت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام لحزب «الشعب الجمهوري»، وقضت بعودته بفريقه إلى رئاسته، قال أوزيل: «علينا أن نرى مدى تأثير القرار، قد تكون هناك فترة انتظار لمن أعلنوا بطلانه، لنرى ما سيحدث، السياسة لا تتسامح مع الانتظار، لهذا السبب نواصل مسيرتنا مع (الحزب الجديد) الذي كان خياراً فرضه الشعب».

كليتشدار أوغلو متحدثاً خلال حفل في إسطنبول 25 يوليو الحالي ترددت ادعاءات بأنه تم جلب ممثلين كومبارس إليه بالأجر (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

ورفض أوزيل التعليق على الادعاءات بشأن جلب ممثلين كومبارس لحضور حفل انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى حزب «الشعب الجمهوري»، الذي أقيم في إسطنبول السبت الماضي، بحضور كليتشدار أوغلو، لكنه انتقد اتهام الصحافية في صحيفة «بيرغون»، إبرو تشيليك، التي نشرت التقرير الذي كشف عن الواقعة، قائلاً: «هذا ما يهمني، هذا إنجاز صحافي مهم من المستحيل قبول اللهجة المستخدمة ضد زميلتنا الصحافية الشابة التي نشرت هذا الخبر، إذا كنتم، كحزب سياسي، متورطين في أمر ما، فيجب أن يكون هذا الأمر شفافاً».

كانت تشيليك، كشفت عن استئجار مئات الممثلين الكومبارس لحضور الحفل لإظهار أن هناك تأييداً كبيراً لكليتشدار أوغلو، وأكدت حضورها الحفل بالطريقة ذاتها من خلال إحدى 3 وكالات إنتاج فني وفّرت الكومبارس.

وبينما أعلن المتحدث باسم الحزب أنه سيتم التحقيق في الأمر، اتهم رئيس فرعه في إسطنبول، المعين بقرار قضائي أيضاً، غورسال تكين، الصحافية تشيليك، بأنها مارست لعبة لا تخطر على عقل شيطان، واصفاً الحادثة بأنها «مؤامرة على غرار مؤامرة جماعة فتح الله غولن» (محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 2016).

وتم استدعاء تشيليك، واثنين من مسؤولي النشر الإلكتروني بصحيفة «بيرغون» إلى جانب مراسل قناة «سوزجو» المعارضة، الثلاثاء، من جانب مكتب المدعي العام في إسطنبول، للإدلاء بإفاداتهم في تحقيق معهم بتهم «الإهانة» و«نشر معلومات مضللة» و«التشهير» بموجب شكوى جنائية تقدم بها تكين.