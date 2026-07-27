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فنربخشة يتحرك لضم رافائيل لياو مهاجم ميلان

البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان على رادار فنربخشة (أ.ف.ب)
البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان على رادار فنربخشة (أ.ف.ب)
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فنربخشة يتحرك لضم رافائيل لياو مهاجم ميلان

البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان على رادار فنربخشة (أ.ف.ب)
البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان على رادار فنربخشة (أ.ف.ب)

أكدت تقارير صحافية عديدة أن نادي فنربخشة التركي أرسل وفدا إلى إيطاليا للتفاوض مباشرة لضم البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان الذي يحظى أيضا باهتمام أندية أخرى مثل غلاطة سراي التركي وبنفيكا البرتغالي.

وأكدت شبكة سبورت الإيطالية وخبير سوق الانتقالات التركي، ياغيز سابونغو أوغلو أن الطائرة التي تقل جيهان كامر مدير نادي فنربخشة وزملاءه هبطت في مطار مالبينسا مساء الإثنين.

وذكرت تقارير أن النادي التركي يخطط لضم لياو مقابل 40 مليون يورو كحد أقصى، الذي يتناسب مع الحد الأدنى لمطالب نادي ميلان الذي لن يقبل بإعارة اللاعب مع وضع بند لشرائه نهائيا.

ويقضي اللاعب إجازة بعد مشاركته مع البرتغال في كأس العالم، وتواجد في البرازيل للترويج لخط ملابس يحمل اسمه.

وتم استدعاء لياو للانتظام في في جولة فريقه بأستراليا استعدادا للموسم الجديد، وسيسافر للالتحاق بزملائه خلال أيام، إذا لم يتوصل ميلان وفنربخشة لاتفاق.

ويدرك لياو وميلان أن العلاقة بينهما على وشك الانتهاء هذا الصيف، لكن لم تصل العروض المتوقعة للنادي الإيطالي، حيث اقتصرت فقط على الفرق التركية.

وتلقى ميلان عرضين لشراء نجمه لياو من غلاطة سراي وبنفيكا الذي تعثرت مفاوضاته مع محمد صلاح، إلا أن فنربخشة كان أول ناد يرسل وفدا رسميا لإتمام الصفقة.

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