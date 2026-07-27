«دورة واشنطن»: فريتز إلى ثمن النهائي

بلغ الأميركي تايلور فريتز المصنّف العاشر عالميا ثمن نهائي دورة واشنطن (500 نقطة) في كرة المضرب، بتخطّيه البلجيكي زيزو بيرغيس 6-3 و6-4 الإثنين.

ويلعب فريتز المصنّف ثالثا في الدورة، في الدور المقبل مع الفائز بين مواطنه تومي بول والبولندي كاميل مايخشاك.

وبلغ الدور عينه الإيطالي لورنزو موزيتي الرابع على حساب مواطنه ماتيو أرنالدي 6-0 في المجموعة الأولى، قبل انسحاب الأخير في الثانية عندما كان متأخرا 1-3.

ويواجه موزيتي في الدور المقبل الفائز بين الأسترالي ألكسندر فوكيتش والأميركي زاكاري سفايدا.

وتأهّل التشيلي أليخاندرو تابيلو على حساب الهولندي تالون غريكسبور 7-6 (7-3) و4-6 و6-4، على أن يواجه الفائز بين الأميركي فرانسيس تيافو السادس والفرنسي تيرانس أتمان.

وتشهد الدورة مشاركة لاعبين بارزين مثل الأسترالي أليكس دي مينور المصنّف الأول فيها والأميركي بن شيلتون الثاني وفريتز وموزيتي والأميركي ليرنر تيان الخامس ومواطنه تيافو، إضافة إلى التشيكي ياكوب منشيك والفرنسي أرتور فيس والإسباني رافايل خودار.