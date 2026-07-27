تشيلسي يتحرك لضم جوردان هندرسون في صفقة انتقال حر

يعمل تشيلسي على إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط جوردان هندرسون قادمًا من برينتفورد، بعدما أصبح النادي اللندني المرشح الأوفر حظًا للفوز بخدمات قائد ليفربول السابق، وسط اهتمام من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك وفقا لشبكة The Athletic.

وبحسب التقرير، فإن برينتفورد مستعد للسماح لهندرسون بالرحيل مجانًا، رغم تبقي عام في عقده، في ظل اتفاق ودي بين الطرفين، بعدما انضم اللاعب إلى النادي الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع أياكس.

وشارك هندرسون مع منتخب إنجلترا في كأس العالم هذا الصيف، إلا أن مشواره تعرض لانتكاسة بعدما أصيب بكسر في ذراعه اليسرى إثر سقوطه أثناء تخطي لوحة إعلانية خلال إحدى المباريات، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية. ورغم الإصابة، بقي مع بعثة المنتخب حتى نهاية البطولة التي ودعها الإنجليز بالخسارة أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

ويعكس اهتمام تشيلسي بهندرسون تحولًا واضحًا في سياسة التعاقدات، بعدما ركز النادي خلال السنوات الأخيرة على استقطاب اللاعبين الشباب، إذ بدأ هذا الصيف بالبحث عن عناصر تمتلك الخبرة والقيادة. وسبق أن ارتبط اسمه بالمهاجم داني ويلبيك، ولاعب الوسط جرانيت تشاكا، كما أبدى اهتمامًا بالمدافع جون ستونز.

وفي المقابل، رحل لاعب الوسط أندري سانتوس إلى مانشستر يونايتد في صفقة تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وخاض هندرسون الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد، منها 22 مباراة أساسيًا، كما سبق له تمثيل أياكس بين عامي 2023 و2025.

ويُعد اللاعب أحد أبرز قادة جيله، إذ تدرج في أكاديمية سندرلاند قبل انتقاله إلى ليفربول عام 2011، حيث قضى 12 موسمًا، حمل خلالها شارة القيادة، وتوج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وخاض 492 مباراة بقميص النادي.

وكان هندرسون قد انتقل إلى الاتفاق السعودي في صيف 2023، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا آنذاك، قبل أن يغادر لاحقًا إلى أياكس.

ويخوض تشيلسي حاليًا معسكره الإعدادي في أستراليا، حيث يستعد لمواجهة ويسترن سيدني واندررز وتوتنهام، قبل السفر إلى هونغ كونغ لملاقاة يوفنتوس، فيما أشرف المدرب الجديد تشابي ألونسو بالفعل على ضم مورغان روجرز وماركو باليسترا.

تحول كبير في استراتيجية تشيلسي

يرى التقرير أن اهتمام تشيلسي بهندرسون يمثل تغييرًا جذريًا في فلسفة التعاقدات داخل النادي، إذ باتت الإدارة تبحث عن شخصيات قيادية قادرة على رفع مستوى الانضباط داخل غرفة الملابس، بعد سنوات من التركيز على المواهب الشابة.

ويحظى هندرسون بسمعة كبيرة في هذا الجانب، إذ سبق أن وصفه مدرب برينتفورد كيث أندروز بأنه أحد أكثر القادة تأثيرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الحديث، بينما اعتبره مدرب إنجلترا توماس توخيل «فائزًا دائمًا» يتميز بالقيادة والشخصية والطاقة.

ورغم أن اللاعب لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة داخل الملعب، فإن التقرير يرى أن قيمته الأكبر تكمن في خبرته وتأثيره خارج المستطيل الأخضر، وهو ما يفسر اهتمام تشيلسي بضمه.

في المقابل، يثير وصوله تساؤلات حول توزيع دقائق اللعب في خط الوسط، في ظل وجود أسماء مثل مويسيس كايسيدو، وإنزو فرنانديز، وروميو لافيا، وداريو إيسوجو، إضافة إلى إمكانية مشاركة ريس جيمس في الوسط. كما أن غياب تشيلسي عن المشاركات الأوروبية هذا الموسم سيقلل من فرص تدوير اللاعبين.

ويشير التقرير إلى أن هندرسون، إذا انضم، قد يضطر إلى تقبل دور محدود كلاعب بديل، حتى لا يعيق تطور لاعبي الوسط الأصغر سنًا.

ويُذكر أن آخر لاعب تعاقد معه تشيلسي بعمر 36 عامًا أو أكثر كان الحارس روب غرين في عام 2018، بينما يبقى المدافع تياغو سيلفا، الذي انضم بعمر 35 عامًا في 2020، أبرز نموذج ناجح للاعب مخضرم نجح في تقديم إضافة كبيرة للفريق