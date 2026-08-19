سابالينكا تكتسح وانغ في 54 دقيقة وتتأهل إلى ثُمن نهائي سينسيناتي

حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنَّفة الأولى عالمياً، مقعدها في دور الـ16 لبطولة سينسيناتي للألف نقطة، بعدما اكتسحت الصينية وانغ شينيو، المصنَّفة 36 عالمياً، بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3، الثلاثاء، في مواجهة لم تستغرق سوى 54 دقيقة.

وفرضت سابالينكا إيقاعها القوي منذ البداية، ولم تمنح منافستها فرصة للدخول في أجواء المباراة؛ إذ احتاجت إلى 20 دقيقة فقط لحسم المجموعة الأولى، قبل أن تنهي الثانية في أكثر قليلاً من نصف ساعة.

النجمة البيلاروسية تحيي جماهيرها (رويترز)

وقالت سابالينكا، المتوَّجة بلقب البطولة قبل عامين في 2024: «الفوز بمجموعتين بهذه الطريقة وفي أقل من ساعة أمر جنوني. وثقت بنفسي وضربت الكرة من دون تفكير كثير، وأنا سعيدة جداً».

وتسعى سابالينكا من خلال مشاركتها في سينسيناتي إلى الوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل بطولة أميركا المفتوحة، التي تحمل لقبها في النسختين الأخيرتين، وستحاول فيها إحراز أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

ولم تحصد المصنفة الأولى عالمياً سوى 3 ألقاب خلال 2026، كان آخرها بطولة ميامي للألف نقطة في مارس (آذار)، بينما تواجه تهديداً متزايداً من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا على صدارة التصنيف العالمي.

وانغ لم تحتمل أكثر من 45 دقيقة لتخسر أمام سابالينكا (أ.ف.ب)

وتضمن سابالينكا الاحتفاظ بالمركز الأول عالمياً في حال بلوغها نهائي سينسيناتي، بينما يمكن لريباكينا، المصنفة الثانية، انتزاع الصدارة منها إذا ودَّعت البيلاروسية البطولة من ربع النهائي ونجحت الكازاخستانية في إحراز اللقب.

وفي بقية المواجهات، أطاحت الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة 11 عالمياً، بالأميركية سلون ستيفنز، المصنفة الثالثة عالمياً سابقاً والـ240 حالياً، بعد فوزها بمجموعتين متقاربتين 7-5 و7-5.

الأوكرانية مارتا كوستيوك (أ.ف.ب)

كما تأهلت الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 24 عالمياً، إلى دور الـ16، عقب تغلبها على التشيكية كاترينا سينياكوفا، المصنفة 44 عالمياً، بنتيجة 6-1 و6-4.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع التشيكية سارة بيليك، المصنفة 35 عالمياً، بينما تواجه ريباكينا الروسية ديانا شنايدر، المصنفة 14 عالمياً.