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سابالينكا تكتسح وانغ في 54 دقيقة وتتأهل إلى ثُمن نهائي سينسيناتي

سابالينكا تحتفل (رويترز)
سابالينكا تحتفل (رويترز)
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سابالينكا تكتسح وانغ في 54 دقيقة وتتأهل إلى ثُمن نهائي سينسيناتي

سابالينكا تحتفل (رويترز)
سابالينكا تحتفل (رويترز)

حجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنَّفة الأولى عالمياً، مقعدها في دور الـ16 لبطولة سينسيناتي للألف نقطة، بعدما اكتسحت الصينية وانغ شينيو، المصنَّفة 36 عالمياً، بمجموعتين دون رد 6-1 و6-3، الثلاثاء، في مواجهة لم تستغرق سوى 54 دقيقة.

وفرضت سابالينكا إيقاعها القوي منذ البداية، ولم تمنح منافستها فرصة للدخول في أجواء المباراة؛ إذ احتاجت إلى 20 دقيقة فقط لحسم المجموعة الأولى، قبل أن تنهي الثانية في أكثر قليلاً من نصف ساعة.

النجمة البيلاروسية تحيي جماهيرها (رويترز)

وقالت سابالينكا، المتوَّجة بلقب البطولة قبل عامين في 2024: «الفوز بمجموعتين بهذه الطريقة وفي أقل من ساعة أمر جنوني. وثقت بنفسي وضربت الكرة من دون تفكير كثير، وأنا سعيدة جداً».

وتسعى سابالينكا من خلال مشاركتها في سينسيناتي إلى الوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل بطولة أميركا المفتوحة، التي تحمل لقبها في النسختين الأخيرتين، وستحاول فيها إحراز أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

ولم تحصد المصنفة الأولى عالمياً سوى 3 ألقاب خلال 2026، كان آخرها بطولة ميامي للألف نقطة في مارس (آذار)، بينما تواجه تهديداً متزايداً من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا على صدارة التصنيف العالمي.

وانغ لم تحتمل أكثر من 45 دقيقة لتخسر أمام سابالينكا (أ.ف.ب)

وتضمن سابالينكا الاحتفاظ بالمركز الأول عالمياً في حال بلوغها نهائي سينسيناتي، بينما يمكن لريباكينا، المصنفة الثانية، انتزاع الصدارة منها إذا ودَّعت البيلاروسية البطولة من ربع النهائي ونجحت الكازاخستانية في إحراز اللقب.

وفي بقية المواجهات، أطاحت الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة 11 عالمياً، بالأميركية سلون ستيفنز، المصنفة الثالثة عالمياً سابقاً والـ240 حالياً، بعد فوزها بمجموعتين متقاربتين 7-5 و7-5.

الأوكرانية مارتا كوستيوك (أ.ف.ب)

كما تأهلت الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 24 عالمياً، إلى دور الـ16، عقب تغلبها على التشيكية كاترينا سينياكوفا، المصنفة 44 عالمياً، بنتيجة 6-1 و6-4.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل مع التشيكية سارة بيليك، المصنفة 35 عالمياً، بينما تواجه ريباكينا الروسية ديانا شنايدر، المصنفة 14 عالمياً.

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دورة سينسيناتي: غوف وأندرييفا إلى ثمن النهائي... وخروج ميدفيديف

كوكو غوف (د.ب.أ)
كوكو غوف (د.ب.أ)
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دورة سينسيناتي: غوف وأندرييفا إلى ثمن النهائي... وخروج ميدفيديف

كوكو غوف (د.ب.أ)
كوكو غوف (د.ب.أ)

واصلت الأميركية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالمياً، مشوارها في دورة سينسيناتي للألف نقطة لكرة المضرب، بعدما احتاجت إلى القتال في المجموعة الثانية لتجاوز مواطنتها آن لي، المصنفة الـ29، بنتيجة 6-1 و7-6 (7-3)، وحجز مقعدها في ثمن النهائي.

وفرضت بطلة نسخة 2023 سيطرتها الكاملة على المجموعة الأولى، وأنهتها في نصف ساعة، قبل أن تتبادل اللاعبتان كسر الإرسال مبكراً في الثانية وتصل المواجهة إلى شوط كسر التعادل، حيث تقدمت غوف 4-1، قبل أن تحسم المباراة عند فرصتها الثالثة.

آن لي (رويترز)

وقالت غوف: «لعبت بشكل أفضل في المجموعة الثانية، وأضعت بعض فرص كسر الإرسال، وحاولت أن أنسى ذلك. كان من الصعب التحكم بالكرة بالنسبة لكلتينا، وكانت هذه المرة الأولى التي ألعب فيها مباراة نهارية على هذا الملعب المركزي، لذلك اضطررت إلى التأقلم».

أندرييفا (أ.ف.ب)

وعانت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الخامسة وحاملة لقب بطولة «رولان غاروس»، قبل حسم تأهلها على حساب الإندونيسية جانيس تجين، المصنفة الـ37، بنتيجة 6-1 و7-6 (7-5).

وبعد سيطرة أندرييفا على المجموعة الأولى، رفعت تجين مستواها في الثانية، وأجبرت منافستها على خوض اختبار أكثر صعوبة قبل أن تحسم الروسية المواجهة.

وقالت أندرييفا: «في المجموعة الأولى كنت مسيطرة، وكانت ترتكب بعض الأخطاء المباشرة، لكن في المجموعة الثانية بدأت أشعر بالتوتر بعد بضعة أشواط، فيما ارتكبت هي أخطاء أقل. تحولت المباراة إلى اختبار للعقلية واللياقة البدنية».

واضطرت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الثامنة، إلى الانسحاب قبل مباراتها أمام الصينية وانغ شيو، المصنفة الـ108، بسبب إصابة في الكاحل.

وقالت سفيتولينا، التي بلغت نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام: «نصحني الأطباء بأخذ بعض الوقت للراحة والتعافي بشكل كامل».

دانييل ميدفيديف (د.ب.أ)

وفي منافسات الرجال، ودّع الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف السابع عالمياً، البطولة على يد الأميركي براندون ناكاشيما، المصنف الـ22، بعد مواجهة ماراثونية استمرت ساعتين و51 دقيقة، انتهت بفوز الأخير 6-7 (3-7) و7-6 (7-4) و6-1.

وفرض ناكاشيما، وصيف دورة مونتريال الأخيرة، ضغطه منذ البداية ونجح في كسر إرسال ميدفيديف ليتقدم 4-2، قبل أن يستعيد المصنف الأول عالمياً سابقاً توازنه ويسترد كسر الإرسال، ثم يحسم المجموعة الأولى بضربة خلفية رائعة على طول الخط في شوط كسر التعادل.

وبقي ناكاشيما في المباراة رغم الضغط، وأنقذ ثلاث فرص لخسارة المواجهة قبل أن ينتزع المجموعة الثانية، ثم فرض تفوقاً واضحاً في الثالثة التي شهدت انهيار ميدفيديف وظهور علامات الانزعاج عليه.

وقال ناكاشيما: «كنت أقول لنفسي: فقط أوجد طريقة للبقاء في المباراة، وواصلت القتال نقطة تلو الأخرى».

ويلتقي الأميركي في ثمن النهائي البرتغالي نونو بورجيش، المصنف الـ47، الذي أطاح بالروسي أندري روبليف، المصنف الـ18، بنتيجة 6-3 و6-4.

كما بلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الرابع عالمياً، الدور ذاته بعد تغلبه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 7-5 و6-1، بعدما رفع مستواه تدريجياً خلال المواجهة.

وقال أوجيه-ألياسيم: «بمجرد أن وجدت إيقاعي، تمكنت من اللعب دون ضغط في المجموعة الثانية. إنها مباراة جيدة لمواصلة المشوار في البطولة»، معرباً عن سعادته بإجراء «التعديلات الصحيحة» أمام اللاعب الأعسر.

وضمن الأميركي تايلور فريتس، المصنف التاسع عالمياً، تأهله أيضاً بعد تخطيه الإسباني الشاب دانييل ميريدا، المصنف الـ40، بنتيجة 6-3 و6-4.

وسيواجه فريتس في ثمن النهائي الأسترالي كريستوفر أوكونيل، المصنف الـ129 عالمياً، الذي استفاد من انسحاب البرازيلي جواو فونسيكا، المصنف الـ26، بسبب إصابة في البطن.

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فنربخشة يتعادل مع ليون في «تمهيدي» دوري أبطال أوروبا

فنربخشة ينتزع تعادلاً صعباً أمام ليون في «تمهيدي» دوري الأبطال (نادي فنربخشة)
فنربخشة ينتزع تعادلاً صعباً أمام ليون في «تمهيدي» دوري الأبطال (نادي فنربخشة)
TT
TT

فنربخشة يتعادل مع ليون في «تمهيدي» دوري أبطال أوروبا

فنربخشة ينتزع تعادلاً صعباً أمام ليون في «تمهيدي» دوري الأبطال (نادي فنربخشة)
فنربخشة ينتزع تعادلاً صعباً أمام ليون في «تمهيدي» دوري الأبطال (نادي فنربخشة)

انتزع فنربخشة التركي تعادلاً صعباً أمام ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي 1-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم ليون قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق مهاجمه البلجيكي لويس أوبيندا، المنضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح فنربخشة في العودة بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عندما سجل الإنجليزي ماسون غرينوود، المنضم هذا الصيف من أولمبيك مارسيليا، هدف التعادل.

وفي مباراة أخرى، تعادل دينامو زغرب الكرواتي على أرضه مع فايكنغ النرويجي 2-2، رغم تقدم أصحاب الأرض بهدفين مبكرين سجلهما ديون درينا بيليو وماتيو ليسيكا في الدقيقتين السادسة والعاشرة.

ونجح فايكنغ في العودة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل بيتر كريستيانسن وزلاتكو تريبيتش هدفي التعادل في الدقيقتين 26 و39.

وفي مواجهة ثالثة، انتهت مباراة ليفسكي صوفيا البلغاري وضيفه أيك أثينا اليوناني بالتعادل السلبي.

وتقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل لحسم هوية الفرق المتأهلة إلى مرحلة الدوري، التي تضم 36 فريقاً.

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إسرائيل تسحب دعمها لرئيس «فيفا» المحاصر إنفانتينو

إنفانتنيو لحظة محاولته الجميع بين جبريل الرجوب ورئيس الاتحاد الإسرائيلي في بارغواي (رويترز)
إنفانتنيو لحظة محاولته الجميع بين جبريل الرجوب ورئيس الاتحاد الإسرائيلي في بارغواي (رويترز)
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إسرائيل تسحب دعمها لرئيس «فيفا» المحاصر إنفانتينو

إنفانتنيو لحظة محاولته الجميع بين جبريل الرجوب ورئيس الاتحاد الإسرائيلي في بارغواي (رويترز)
إنفانتنيو لحظة محاولته الجميع بين جبريل الرجوب ورئيس الاتحاد الإسرائيلي في بارغواي (رويترز)

أدى قرار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بإقالة مدير العمليات كيفن لامور، بعد انتقادات الفرنسي لخطة بيع حصة من العوائد التجارية لكأس العالم، إلى تشديد موقف بعض معارضي رئيس «فيفا»، وسط توقعات بتصاعد التحركات الرامية إلى إبعاده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصبحت إسرائيل، الثلاثاء، أحدث عضو في «فيفا» يسحب رسميًا دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو، وذلك عبر رسالة بعث بها رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، موشيه زواريس.

وبحسب صحيفة «الغارديان البريطانية»، لم تكن الخطوة مفاجئة، إذ إن الاتحاد الإسرائيلي عضو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» منذ عام 1994، كما يشغل زواريس عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري. ومع ذلك، تمثل الخطوة ضربة جديدة لإنفانتينو، الذي استثمر رصيدًا سياسيًا كبيرًا في محاولة تحسين العلاقات الرياضية بين إسرائيل وفلسطين.

وخلال كونغرس «فيفا» في أبريل (نيسان) الماضي، حاول إنفانتينو ترتيب صورة تجمع وفدي إسرائيل وفلسطين في فانكوفر، إلا أن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب رفض الوقوف إلى جانب نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي باسيم شيخ سليمان.

ورغم تعثر تلك المحاولة، يرغب إنفانتينو في أن يلتقي منتخبا إسرائيل وفلسطين في المباراة الأولى لبطولة جديدة تحت 15 عامًا تقام في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وفق ما كانت «الغارديان» قد كشفته في يونيو (حزيران).

وفي رسالته التي اطلعت عليها «الغارديان»، أكد زواريس أن التطورات الأخيرة أدت إلى «أزمة ثقة غير مسبوقة» بين رؤيتي «يويفا» و«فيفا» فيما يتعلق بإدارة كرة القدم عالميًا، مضيفًا أن الخلاف أصبح «عميقًا وجوهريًا ومبدئيًا، ويدفع جميع الأطراف المعنية إلى إعادة النظر في المسار المستقبلي».

وأوضح زواريس أن قرار سحب الدعم اتُّخذ بالإجماع عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الإسرائيلي، وقال: «ليس أمامنا خيار سوى سحب خطاب الدعم السابق، على أمل صادق في أن يؤدي الحوار المثمر بين جميع الأطراف في نهاية المطاف إلى استعادة رؤية مشتركة وسليمة واتجاه مناسب لكرة القدم العالمية».

ويأتي التحرك الإسرائيلي على خطى اتحادات أخرى أعضاء في «يويفا» سبق أن سحبت دعمها لإنفانتينو، من بينها إنجلترا وويلز واسكوتلندا وجمهورية آيرلندا، كما جاء بعد تأكيد مغادرة لامور منصبه في «فيفا» مساء الاثنين، بعدما وجه انتقادات حادة إلى مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز»، المعروف اختصارًا بـ«إف إف إي».

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