«كأس ديفيز»: زفيريف يقود ألمانيا إلى النهائيات

قاد ألكسندر زفيريف الفريق الألماني إلى نهائيات «كأس ديفيز» للتنس، وذلك بعدما فاز على الكرواتي دينو برغميتش، الأحد، ضامناً لفريقه الفوز بنتيجة 3-1 على كرواتيا.
وفي وقت سابق من الأحد، تغلَّب الثنائي كيفن كرافيتز وتيم بوتس على نيكولا مكتيتش وماتي بافيتش بنتيجة 7-5 و6-2، مما منح زفيريف الفرصة لقيادة ألمانيا نحو التأهل للنهائيات التي ستقام في مدينة بولونيا الإيطالية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما تأهل الفريق البريطاني الأحد؛ حيث فاز ثنائي الزوجي هنري باتن ونيل سكوبسكي على غونزالو إسكوبار ودييغو هيدالغو بنتيجة 6-3 و6-4 ليحقق الفريق البريطاني الفوز 3-صفر على الإكوادور.