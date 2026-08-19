الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي يُطالب إنفانتينو بالرحيل

دعا الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي لكرة القدم، نويل موني، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إلى التنحي عن منصبه، على خلفية الجدل الذي أثاره مقترح بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمتها كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال موني، الذي سبق أن عمل إلى جانب إنفانتينو خلال فترة وجودهما في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن رئيس «فيفا» يجب أن يرحل بسبب «الضرر الذي لحق بكرة القدم»، رغم إلغاء خطة بيع الحصة الاستثمارية.

وأضاف موني، في تصريحات لشبكة «بي بي سي» البريطانية: «إذا كنت أجلس مع جياني الآن فسأقول له إنه حظي بمسيرة مهنية جيدة جداً. لقد قام بأشياء جيدة للغاية عندما كان أميناً عاماً لـ(يويفا)، وفي (فيفا) كانت هناك أمور حققت تقدماً كبيراً، مثل العمل الذي أنجزه أرسين فينغر في مجال التطوير الفني».

لكنه شدد على أن الجدل الأخير يُمثل نقطة تحول، قائلاً: «لسوء الحظ، مع هذه القضية التي حدثت، والمقترح ببيع جواهر التاج، إذا جاز التعبير، أعتقد بالتأكيد أنه يجب عليه التفكير في التنحي».

وكان الاتحاد الويلزي أول اتحادات الدول البريطانية الأربع التي تُعلن عن سحب دعمها لترشح إنفانتينو لمواصلة قيادة «فيفا»، في ظل تصاعد المعارضة لخطة إنشاء شركة جديدة تتولى إدارة الحقوق التجارية وحقوق التذاكر لجميع مسابقات الاتحاد الدولي، مع طرح 21 في المائة منها أمام شركة استثمارية خاصة.

ويرى موني أن أزمة الخطة كشفت عن الحاجة إلى مراجعة شاملة لطريقة إدارة «فيفا»، مؤكداً أن الاتحاد الويلزي أوضح موقفه الرافض لاستمرار إنفانتينو في منصبه، وأنه يأمل في حدوث تغيير.

وقال: «ستكون هناك كثير من النقاشات خلال الأسابيع المقبلة. آمل أن يكون جياني يفكر الآن في موقفه. أفترض أن هناك أشخاصاً يتحدثون معه حالياً بشأن إعادة النظر في موقفه والتنحي. أعتقد أنه من الواضح أن هناك ضغوطاً على جياني للنظر في موقفه؛ ولذلك سنرى ما ستجلبه الأيام المقبلة».

كما دعا موني إلى مراجعة «الحوكمة والعمليات والهياكل» داخل «فيفا» بعد الأزمة، محذراً من تركيز قدر كبير من السلطة في يد شخص واحد، في إشارة إلى رئيس الاتحاد الدولي.

وقال: «عندما تنظر إلى رئيس (فيفا)، فإنك تنظر إلى الشخص الذي يُمثل الحارس الأخلاقي للاتحاد ورمز كرة القدم العالمية، وتنتظر منه العمل بشفافية ولمصلحة اللعبة، وبالتعاون مع الآخرين».

وأضاف أن «هناك أعضاء رائعين في مجلس (فيفا) انتُخبوا للمشاركة في صنع القرار، وهناك موظفون رائعون في الاتحاد»، لكنه أعرب عن أسفه لما يواجهونه حالياً، مؤكداً أن «الثقة انكسرت مع كثير من الاتحادات الكروية حول العالم».

وختم موني بالقول إن استعادة هذه الثقة تتطلب «مراجعة كاملة لا يمكن أن يقودها رئيس (فيفا)»، معتبراً أن ذلك هو السبيل لبدء عملية إعادة بناء الثقة بالاتحاد الدولي.