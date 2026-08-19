أطباء مارادونا أغفلوا مؤشراً تحذيرياً بشأن كليتيه

مارادونا توفي بسبب قصور في القلب ووذمة رئوية حادة (أ.ف.ب)
عدَّ اختصاصي في أمراض الكلى أمام المحكمة، الثلاثاء، أن حالة الفشل الكلوي التي عانى منها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الراحل دييغو مارادونا، كان ينبغي أن تشكل مؤشراً تحذيرياً لأطبائه.
وقال اختصاصي أمراض الكلى إيرنان تريمارتشي، أمام محكمة بالقرب من بوينوس آيرس تُحاكم الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال الجنائي، إن اللاعب الذي تُوفي عن عمر 60 عاماً أثناء فترة تعافيه بعد خضوعه لجراحة بسبب جلطة دموية في الدماغ، كان يعاني من «مرض كلوي مزمن».
وتُوفي نجم «كأس العالم 1986» بسبب قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة يتراكم فيها السائل بالرئتين، في منزل مستأجَر بضاحية تيغري التابعة لبوينوس آيرس، في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ويُتهم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيبه الشخصي وطبيبته النفسية وأفراد من طاقم التمريض، بتقديم رعاية متدنية للغاية.
كما تنظر المحكمة فيما إذا كان قرار السماح له بقضاء فترة النقاهة في منزل خاص، بدلاً من منشأة طبية، قد عرّض حياته للخطر.
وقال تريمارتشي إن كليتي اللاعب كانتا ثقيلتين وتحتويان على آفات مرتبطة بتاريخ من السمنة وتعاطي الكوكايين وارتفاع ضغط الدم.
وأضاف: «في الحد الأدنى»، كان ينبغي أن يخضع المريض لـ«فحوص طبية يومية، ورعاية تمريضية يومية، وتحاليل دم، ومراقبة للعلامات الحيوية».
وأشار إلى أنه لا يوجد أي سجل يثبت إجراء أي تحليل دم، خلال فترة تعافيه التي استمرت أسبوعين.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في وزن مارادونا وارتفاع ضغط دمه كانا أيضاً مدعاة للقلق.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، عُرضت على المحكمة صور للنجم على فراش الموت، وقد انتفخت معدته بشكل مروِّع بسبب الوذمة.
وأظهر تشريح الجثة أنه عانى لساعات عدة قبل وفاته.
ويُعد تريمارتشي ثالث اختصاصي يُبلغ المحكمة بأن أطباء مارادونا أغفلوا مؤشرات تحذيرية حاسمة.
وينفي المتهمون، الذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاماً في حال إدانتهم، مسؤوليتهم عن وفاة الأيقونة الرياضية.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل.
ستخوض تسعة أندية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذي ينطلق الجمعة، بمدربين جدد، لكن لن يشعر أحد بالضغط الذي يواجهه الإيطالي ماريسكا والإسبانيان أندوني إيراولا وتشابي ألونسو.
ولم يشهد الدوري هذا القدر من التغيير على مستوى المدربين قبل انطلاق الموسم منذ 1946 - 1947، في أول موسم بعد الحرب العالمية الثانية.
وأدت هذه الموجة من التغييرات إلى أن يكون مدرب مانشستر يونايتد مايكل كاريك الذي وصل إلى «أولد ترافورد» في يناير (كانون الثاني) فقط، عاشر أقدم مدرب في الدوري بين الموجودين حالياً من حيث مدة البقاء في منصبه.
وسيخضع ماريسكا وإيراولا وألونسو لأشد درجات التدقيق وهم يبدأون مهاماً صعبة مع مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي توالياً.
وتستعرض «وكالة الصحافة الفرنسية» أبرز ثلاثة تعيينات:
تحدث ماريسكا عن «العودة إلى الديار» بعد تعيينه مدرباً لمانشستر سيتي، لكنه يواجه منذ الآن ضغوطاً بعد بداية سيئة جداً في المهمة الشاقة المتمثلة بخلافة الإسباني بيب غوارديولا.
ويعرف ماريسكا أروقة النادي جيداً، بعدما تولى تدريب فريق تحت 23 عاماً خلال موسم 2020 - 2021، قبل أن يعود في موسم 2022 - 2023 بصفته أحد مساعدي غوارديولا.
وخلال تلك الفترة، أسهم في تتويج الفريق بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع ليستر سيتي في المستوى الثاني «تشامبيونشيب».
وبعد ذلك، قاد ليستر للعودة إلى الدوري قبل أن ينتقل إلى تشيلسي، حيث أحرز لقب مسابقة «كونفرنس ليغ» وكأس العالم للأندية خلال فترة مضطربة امتدت 18 شهراً.
وأكد مانشستر سيتي أنه كان ينظر منذ فترة طويلة إلى المدرب البالغ 46 عاماً بصفته مرشحاً لخلافة غوارديولا الذي أحرز 20 لقباً خلال عقد ذهبي في مانشستر.
وتحدث ماريسكا عن «امتياز» و«تحدٍ» أن يسير على خطى مدربه السابق.
لكن استناداً إلى الأداء الباهت في الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بطل الدوري الممتاز آرسنال في مباراة درع المجتمع الأحد، تنتظر ماريسكا مهمة ضخمة إذا أراد قيادة النادي إلى أول لقب دوري له منذ عام 2024.
وقال إيراولا (44 عاماً) لجماهير ليفربول إنه يريد «أن أستحق أن أكون واحداً منكم» بعد حلوله بدلاً من الهولندي سلوت في أنفيلد.
وأقيل سلوت بعد 12 شهراً فقط من قيادته «الحمر» إلى معادلة الرقم القياسي بإحراز اللقب العشرين في الدوري، وذلك عقب تراجع مقلق في النتائج الموسم الماضي.
ومن المنتظر أن يعيد الإسباني الذي تم التعاقد معه بفضل كفاءته التكتيكية، ليفربول إلى أسلوب الكرة الهجومية الذي اشتهر به النادي في عهد المدرب المحبوب الألماني يورغن كلوب.
ولفت إيراولا أنظار ليفربول بفضل عمله مع بورنموث، حيث حسّن ترتيب النادي في الدوري خلال المواسم الثلاثة التي قضاها هناك.
وبحلوله سادساً الموسم الماضي، تأهل نادي الساحل الجنوبي إلى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.
وتحدث إيراولا عن «سحر» تدريب ليفربول في مؤتمره الصحافي الأول، لكنه يدرك جيداً أنه أقدم على خطوة كبيرة إلى الأمام، وأن الضغوط ستكون مختلفة تماماً عن كل ما واجهه حتى الآن.
وارتبط اسم ألونسو لفترة طويلة بليفربول، حيث توج لاعباً بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن القدر قاده إلى تشيلسي الذي سيكون المحطة التالية في مسيرته التدريبية.
وجاءت انطلاقته الحقيقية مدرباً في ألمانيا مع باير ليفركوزن، حيث قاد الفريق إلى ثنائية محلية تاريخية من دون أي هزيمة في موسم 2023 - 2024.
ومنحه ذلك فرصة تولي قيادة ناديه السابق ريال مدريد، لكن تجربته في «سانتياغو برنابيو» سرعان ما تدهورت وغادر النادي في يناير بعد أقل من ثمانية أشهر على تعيينه.
واعترف ألونسو بأن خروجه المبكر من ريال مدريد ترك لديه «ندبة»، لكنه أكد أنها التأمت الآن وهو يتطلع إلى الفصل الجديد.
وتتمثل مهمة المدرب البالغ 44 عاماً في إعادة الاستقرار إلى تشيلسي بعد موسم فوضوي بدأ مع ماريسكا واكتمل مع ليام روسينيور.
وعانى «البلوز» في طريقهم لإنهاء الدوري في المركز العاشر، ما دفع النادي إلى أن يكون نشيطاً في سوق الانتقالات، لا سيما عبر التعاقد مع مورغان روجرز مقابل صفقة جعلته أغلى لاعب بريطاني في التاريخ.
وقد يمنح غياب المشاركات الأوروبية ألونسو وقتاً ثميناً لتشكيل فريق وفق رؤيته الخاصة.
لكن خوض عدد أقل من المباريات سيعقد مهمة ألونسو من ناحية إرضاء أفراد تشكيلة متخمة باللاعبين، في وقت يسعى إلى إعادة الاستقرار إلى ناد بأمسّ الحاجة إلى فترة من الهدوء.
إيقاف كيريوس مؤقتاً بعد ثبوت وجود أحد مستقلبات الكوكايين في عينتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5308734-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87
إيقاف كيريوس مؤقتاً بعد ثبوت وجود أحد مستقلبات الكوكايين في عينته
نيك كيريوس (أ.ف.ب)
أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، الأربعاء، إيقاف الأسترالي نيك كيريوس، وصيف بطولة ويمبلدون السابق، مؤقتاً بعد ثبوت وجود أحد مستقلبات الكوكايين في عينة قدمها خلال مشاركته في بطولة مايوركا.
وخضع اللاعب الأسترالي للاختبار في 22 يونيو (حزيران)، خلال بطولة مايوركا من فئة 250 نقطة في إسبانيا، قبل أن يكشف تحليل أجرته مختبرات معتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن وجود مادة «بنزويل إكغونين»، وهي أحد مستقلبات الكوكايين، في العينة.
ويُصنّف الكوكايين، وفق لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ضمن المواد المنبهة ومواد إساءة الاستخدام. كما يُحظر استخدامه في أثناء المنافسات، وفقاً لـ«رويترز».
وكشف كيريوس، وصيف بطولة ويمبلدون السابق، عن ثبوت تعاطيه للكوكايين بعد سقوطه في اختبار للمنشطات خضع له في مايوركا، مقدماً اعتذاره إلى جماهيره وعائلته ورعاته، ومقراً بأنه ارتكب «خطأً فادحاً» يتحمل مسؤوليته كاملة.
وحسب «التلغراف»، أعلن كيريوس، الأربعاء، عبر حسابه في «إنستغرام» تفاصيل الاختبار الإيجابي، في وقت أوقفته فيه الوكالة الدولية لنزاهة التنس مؤقتاً منذ 4 أغسطس (آب)، ما يمنعه من اللعب أو التدريب أو حضور أي من بطولات رابطتي المحترفين والمحترفات أو البطولات الأربع الكبرى.
وقال كيريوس في بيانه: «أردت أن تسمعوا هذا مني أولاً. أخفقت مؤخراً في اختبار للمنشطات في مايوركا بعد أن جاءت نتيجتي إيجابية للكوكايين. ارتكبت خطأً فادحاً وأتحمل المسؤولية كاملة».
وأضاف: «أعتذر لجماهيري وعائلتي ورعاتي وكل المقربين مني. وفوق كل شيء، أعتذر للأطفال الذين يتابعونني. أعرف النموذج الذي يقدمه هذا التصرف، وأنا أشعر بخيبة أمل عميقة تجاه نفسي».
ويمتلك الأسترالي، البالغ 31 عاماً، حق الاعتراض على قرار الإيقاف المؤقت، إلا أنه لم يلجأ حتى الآن إلى هذا الخيار.
وتحدث كيريوس عن الظروف التي عاشها خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أنها لا تمثّل مبرراً لما فعله، وقال: «لن أقدم أعذاراً، لكنني أريد توضيح بعض السياق المتعلق بما مررت به. الإصابات خلال العامين الماضيين أثرت فيّ بشدة، بدنياً ونفسياً. جسدي لم يعد قادراً على تنفيذ ما يطلبه عقلي، والتعامل مع حقيقة أنني أصبحت قريباً من نهاية مسيرتي كان أصعب مما تخيلت».
وتابع: «قلت دائماً إنني لم أختر التنس، بل التنس هو الذي اختارني. لكن التخلي عن شيء كان يمثل حياتي كلها يُعد واحداً من أصعب الأمور التي اضطررت إلى مواجهتها. في بعض الأوقات شعرت بالعجز والوحدة».
وشدد كيريوس على أن تلك الظروف لا تبرر سقوطه في الاختبار، مضيفاً: «لا شيء من ذلك يبرر ما فعلته».
وأعلن اللاعب الأسترالي ابتعاده مؤقتاً عن الحياة العامة ومنصات التواصل الاجتماعي لمدة 28 يوماً، بهدف التركيز على تجاوز المرحلة التي يمر بها.
وقال: «الخبر الجيد أن ما حدث كان بمثابة جرس إنذار بالنسبة إليّ. خلال الأيام الـ28 المقبلة سأبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي والحياة العامة فيما أركز على إعادة ترتيب أموري».
وأضاف: «أطلب من الناس احترام خصوصيتي خلال هذه الفترة، والأهم احترام خصوصية عائلتي. أنا آسف. سأقوم بالعمل المطلوب وسأعود بصورة أفضل».
ولم يخض كيريوس أي مباراة في منافسات الفردي منذ خسارته بمجموعتين دون رد أمام مواطنه آدم والتون في يونيو (حزيران)، خلال بطولة مايوركا من فئة 250 نقطة، وكانت واحدة من أربع مباريات فردية فقط خاضها خلال العام الحالي.
وتراجع كيريوس، الذي وصل إلى أفضل تصنيف في مسيرته عندما احتل المركز الـ13 عالمياً عام 2016، إلى المركز 919 حالياً، بعد سلسلة طويلة من الإصابات وفترات الغياب عن الملاعب.
ورغم ابتعاده عن منافسات الفردي، شارك الأسترالي في مباريات الزوجي، من بينها بطولة ويمبلدون إلى جانب ألكسندر بوبليك، وكذلك بطولة أستراليا المفتوحة، بالإضافة إلى مشاركته أواخر العام الماضي في مواجهة استعراضية أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا على ملعب جرى تعديل أبعاده.
وتُعيد قضية كيريوس إلى الواجهة مواقفه السابقة المتشددة تجاه قضايا المنشطات في التنس، إذ كان من أبرز المنتقدين للعقوبات القصيرة التي فُرضت على البولندية إيغا شفيونتيك والإيطالي يانيك سينر بعد مخالفتهما برنامج مكافحة المنشطات.
ووصف كيريوس حينها ما حدث بأنه «مقزز لرياضتنا». وكان سينر قد قضى عقوبة إيقاف لمدة ثلاثة أشهر من فبراير (شباط) حتى مايو (أيار) 2025، في حين قبلت شفيونتيك إيقافاً لمدة شهر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بعد ثبوت وجود مادة «تريميتازيدين» المحظورة في عينتها.