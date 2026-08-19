أطباء مارادونا أغفلوا مؤشراً تحذيرياً بشأن كليتيه

عدَّ اختصاصي في أمراض الكلى أمام المحكمة، الثلاثاء، أن حالة الفشل الكلوي التي عانى منها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الراحل دييغو مارادونا، كان ينبغي أن تشكل مؤشراً تحذيرياً لأطبائه.

وقال اختصاصي أمراض الكلى إيرنان تريمارتشي، أمام محكمة بالقرب من بوينوس آيرس تُحاكم الفريق الطبي لمارادونا بتهمة الإهمال الجنائي، إن اللاعب الذي تُوفي عن عمر 60 عاماً أثناء فترة تعافيه بعد خضوعه لجراحة بسبب جلطة دموية في الدماغ، كان يعاني من «مرض كلوي مزمن».

وتُوفي نجم «كأس العالم 1986» بسبب قصور في القلب ووذمة رئوية حادة، وهي حالة يتراكم فيها السائل بالرئتين، في منزل مستأجَر بضاحية تيغري التابعة لبوينوس آيرس، في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

القضاة ألبرتو أورتولاني وألبرتو غايغ وبابلو رولون خلال جلسة في محاكمة تتعلق بوفاة مارادونا (أ.ف.ب)

ويُتهم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيبه الشخصي وطبيبته النفسية وأفراد من طاقم التمريض، بتقديم رعاية متدنية للغاية.

كما تنظر المحكمة فيما إذا كان قرار السماح له بقضاء فترة النقاهة في منزل خاص، بدلاً من منشأة طبية، قد عرّض حياته للخطر.

وقال تريمارتشي إن كليتي اللاعب كانتا ثقيلتين وتحتويان على آفات مرتبطة بتاريخ من السمنة وتعاطي الكوكايين وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف: «في الحد الأدنى»، كان ينبغي أن يخضع المريض لـ«فحوص طبية يومية، ورعاية تمريضية يومية، وتحاليل دم، ومراقبة للعلامات الحيوية».

وأشار إلى أنه لا يوجد أي سجل يثبت إجراء أي تحليل دم، خلال فترة تعافيه التي استمرت أسبوعين.

وأضاف أن الزيادة الكبيرة في وزن مارادونا وارتفاع ضغط دمه كانا أيضاً مدعاة للقلق.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، عُرضت على المحكمة صور للنجم على فراش الموت، وقد انتفخت معدته بشكل مروِّع بسبب الوذمة.

وأظهر تشريح الجثة أنه عانى لساعات عدة قبل وفاته.

ويُعد تريمارتشي ثالث اختصاصي يُبلغ المحكمة بأن أطباء مارادونا أغفلوا مؤشرات تحذيرية حاسمة.

وينفي المتهمون، الذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاماً في حال إدانتهم، مسؤوليتهم عن وفاة الأيقونة الرياضية.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل.