ليدز يريد بقاء المدرب دانيال فاركي «طويلاً»

أكد روبي إيفانز، المدير الإداري لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن النادي والمدرب دانيال فاركي «على وفاق تام» بشأن مساعي التوصل إلى عقد جديد.

ويقضي فاركي، الذي قاد ليدز لاحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والوصول إلى قبل نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، الموسم الماضي، عامه الأخير في عقده الحالي مع الفريق.

وحقق ليدز انطلاقة جيدة الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، حيث يوجد حالياً في المركز التاسع بترتيب المسابقة العريقة برصيد 5 نقاط، بعد خوضه مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة، وهو ما جعل إيفانز يشيد بالعمل «الرائع» الذي قدمه المدرب الألماني.

وقال إيفانز في تصريحات أوردتها «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»: «فيما يتعلق بمناقشات العقد ذاتها، أجريت محادثات جيدة للغاية مع دانيال وطاقمه المعاون على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، والجميع متفقون تماماً على الرؤية نفسها».

وأضاف: «على عكس التعاقد معه في عام 2023، أو إبرام صفقة في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات، فإن ضغط الوقت أقل بكثير الآن، مما يمنحنا فرصة للتوصل إلى الصيغة المثالية التي تلبي تطلعاته وتطلعاتنا».

وأوضح: «لا أشعر أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، بل يعني ذلك أننا ننجز العمل بالشكل الصحيح ولدينا الوقت الكافي لذلك. وما دمنا نعمل معاً كمجموعة، وهو ما نقوم به ببراعة، فأنا لست قلقاً».

واختتم إيفانز حديثه قائلاً: «باختصار، لقد قدم المدرب أداءً رائعاً، ونحن نرغب في بقائه معنا على المدى الطويل، ونعمل حالياً من أجل تحقيق ذلك».