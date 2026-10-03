انتصارات «أيسلندية إستونية بيلاروسية» بدوري الأمم الأوروبية

تغلب منتخب أيسلندا على ضيفه منتخب بلغاريا 3 / صفر السبت على ملعب لاوغاردالسفولور في ريكيافيك، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح أورّي أوسكارسون التسجيل لأيسلندا في الدقيقة 37، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الثواني الأخيرة للمباراة تكفل مارتن إليرتسون بتسجيل ثالث أهداف أيسلندا بعد تمريرة بينية رائعة من أورّي أوسكارسون.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، فاز منتخب إستونيا على ضيفه لوكسمبورغ 1 / صفر على ملعب «إيه لي كوك أرينا» في تالين.

وسجل راسموس بيتسون هدف الفوز لمنتخب إستونيا في الدقيقة الخامسة بعد متابعة من كرة ارتدت من أيدي حارس لوكسمبورغ.

ويتصدر منتخب أيسلندا ترتيب المجموعة بسبع نقاط يليه منتخب إستونيا بخمس نقاط ثم لوكسمبورغ بثلاث نقاط واخيرا بلغاريا بنقطة واحدة.

وفي العاصمة المجرية بودابست، فاز منتخب بيلاروسيا 4 /صفر على نظيره سان مارينو، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولكن في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، افتتح أرتيم كونتسيفوي التسجيل لبيلاروسيا، مستفيدا من سوء الرقابة الدفاعية.

وأضاف أرتيم شومانكسي الهدف الثاني لبيلاروسيا في الدقيقة 65، بعدما تلقى تمريرة من كيريل بيتشينين وسدد الكرة في الزاوية اليمنى.

وعزز ماكس إيبونغ تقدم بيلاروسيا بالهدف الثالث في الدقيقة 68، مستفيداً من تمريرة بيتشينين... وقبل دقيقتين من نهاية المباراة عاد أرتيم كونتسيفوي وسجل الهدف الثاني له والرابع لبيلاروسيا.

ورفع منتخب بيلاروسيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث وظلت سان مارينو في المركز الأخير دون رصيد.