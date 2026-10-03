روي كين: بيلينغهام بإمكانه أن يصبح واحداً من «أعظم اللاعبين على الإطلاق»

أشاد روي كين، محلل شبكة «سكاي سبورتس»، بالأداء اللافت الذي قدمه جود بيلينغهام مع منتخب إنجلترا خلال الفوز الكبير على كرواتيا 7/ 0 في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل بيلينغهام هدفاً وصنع ثلاثة أهداف ليصبح أول لاعب وسط يسجل أربع مساهمات تهديفية في مباراة واحدة مع إنجلترا منذ ديفيد بلات أمام سان مارينو في فبراير (شباط) 1993، وفقاً لإحصاءات شبكة «أوبتا».

وقال كين: «أعتقد أن هناك الكثير الذي سيأتي من بيلينغهام، ويمكنه أن يصبح واحداً من أعظم اللاعبين على الإطلاق».

وأضاف: «عقليته مع إنجلترا مؤخراً... كنت أشيد به لكونه رائعاً عندما تكون الكرة بحوزته، لكن ما يفعله من دون الكرة أيضاً أمر مهم للغاية. هذا يرفع مستوى جميع اللاعبين من حوله».

وتابع لاعب مانشستر يونايتد السابق: «إذا كان لديك لاعب بهذه الجودة، رائع عندما يستحوذ على الكرة، ويلعب لريال مدريد، ويقدم أشياء مميزة، فإن معدل عمله من دون الكرة يلهم جميع اللاعبين الآخرين».

وحقق المنتخب الإنجليزي أكبر انتصار في تاريخه على منتخب يحتل أحد المراكز الـ50 الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عام 1992، بعدما ألحق بكرواتيا، المصنفة الـ14 عالمياً، أكبر هزيمة في تاريخها.