اختار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المصرفي في القطاع الخاص لويس كارلوس ترابوكو لتولي وزارة المالية خلال ولايته المقبلة، وفق ما أعلنت الرئاسة البرازيلية الخميس.

وكان فوز اليساري لولا في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) قد أحدث صدمة في الأسواق، ما أدى إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم وضعف ملحوظ في عملة الريال الوطنية.

ويهدف تعيين ترابوكو، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك «براديسكو»، إلى طمأنة مجتمع الأعمال في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وذكرت الرئاسة أن «لويس كارلوس ترابوكو قبل دعوة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لتولي حقيبة وزارة المالية»، مشيرة إلى أن المصرفي وافق على تولي المنصب خلال اجتماع عقده مع الرئيس البرازيلي بعد ظهر اليوم نفسه.

ومن المقرر أن يبدأ لولا ولايته الرابعة غير المتتالية في يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يعلن حتى الآن سوى عن تعيين وزير واحد في حكومته المقبلة.

ويعد «براديسكو» من أكبر البنوك الخاصة في البرازيل.

وقبيل الإعلان الرسمي، ساهمت الشائعات التي ترددت حول تولي ترابوكو لهذا المنصب في استعادة ثقة الأسواق، حيث سجلت بورصة ساو باولو ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة عند إغلاق تعاملات الخميس.

وفي الوقت نفسه، استعادت العملة الوطنية قوتها، بعد أن كانت قد تجاوزت لفترة وجيزة حاجز الستة ريالات مقابل الدولار الاثنين.