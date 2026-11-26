استبعدت البرازيل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي من قائمة المدعوين إلى مراسم تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الخامس من يناير (كانون الثاني)، وفق ما أفاد مصدر في الحكومة البرازيلية الخميس، وسط توتر دبلوماسي بين البلدين.

وفاز الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة في الانتخابات التي أُجريت في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد تغلبه على المرشح اليميني فلافيو بولسونارو، الحليف المقرب من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وتصاعد التوتر بين برازيليا وبوينس آيرس بعدما شارك ميلي خلال يوليو (تموز) في لقاء لإطلاق ترشيح بولسونارو للرئاسة، موجهاً خلالها إهانات إلى لولا، واصفاً إياه بـ«اللص».

وإثر ذلك، استدعت البرازيل سفيرها من الأرجنتين وخفضت مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع بوينس آيرس.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم عيد ميلاده في 27 أكتوبر (أ.ف.ب)

والخميس، أكد مصدر في الحكومة البرازيلية تحدث إلى عدد من الصحافيين، شرط عدم ذكر اسمه، أن سفير البرازيل لدى بوينس آيرس خوليو بيتيلّي لن يعود إلى ممارسة مهماته في الأرجنتين.

ولم يكن ميلي ضمن قادة العالم الذين هنّأوا لولا بفوزه. ولم يهنّئ الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولا أيضاً، واصفاً الانتخابات بأنها «مريبة جداً».

وازداد التوتر بين البلدين بعدما فرّ بولسونارو إلى الولايات المتحدة عبر الأرجنتين، بعد أيام قليلة من الانتخابات، إثر صدور أمر قضائي بمصادرة جوازات سفره على خلفية تحقيقات عدة تستهدفه.

واستدعت البرازيل الممثل الدبلوماسي الأرجنتيني لديها طالبة توضيح دور بلاده في مغادرة بولسونارو.