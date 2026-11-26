أوكرانيا «ليس لديها أي نية» لتوسيع رقعة الحرب إلى ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346135-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
أوكرانيا «ليس لديها أي نية» لتوسيع رقعة الحرب إلى ليبيا
وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا (إ.ب.أ)
صرح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا (الخميس) بأن بلاده لم تكن تسعى إلى توسيع رقعة الحرب مع روسيا لتصل إلى الشواطئ الليبية، تعليقاً على استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي.
وأوضح سيبيغا في منشور على منصة «إكس» أنه أجرى اتصالاً بنظيره الليبي الطاهر الباعور ليؤكد له أن «أيّاً من تحركات أوكرانيا لم يكن موجهاً ضد ليبيا أو الشعب الليبي، بل استهدف فقط أهدافاً عسكرية روسية تخدم بشكل مباشر الحرب الروسية».
وأضاف: «ليس لدينا أي نية لتوسيع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ليبيا أو أي دولة أخرى».
تضاربت الروايات حول تعرض سفينة شحن إيرانية لهجوم بطائرة مسيّرة قرب ميناء بنغازي فبينما رجّحت تقارير إيطالية ومركز أبحاث روسي وقوع الضربة، نفت مصادر صحة الواقعة.
جمال جوهر (القاهرة)
أوكرانيا «ليس لديها أي نية» لتوسيع رقعة الحرب إلى ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346135-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
أوكرانيا «ليس لديها أي نية» لتوسيع رقعة الحرب إلى ليبيا
وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا (إ.ب.أ)
صرح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا (الخميس) بأن بلاده لم تكن تسعى إلى توسيع رقعة الحرب مع روسيا لتصل إلى الشواطئ الليبية، تعليقاً على استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل بنغازي.
وأوضح سيبيغا في منشور على منصة «إكس» أنه أجرى اتصالاً بنظيره الليبي الطاهر الباعور ليؤكد له أن «أيّاً من تحركات أوكرانيا لم يكن موجهاً ضد ليبيا أو الشعب الليبي، بل استهدف فقط أهدافاً عسكرية روسية تخدم بشكل مباشر الحرب الروسية».
وأضاف: «ليس لدينا أي نية لتوسيع نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ليبيا أو أي دولة أخرى».
شراكة ليبية - أوروبية لتأمين الحدود البرية والبحرية لمواجهة التهريبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346085-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
شراكة ليبية - أوروبية لتأمين الحدود البرية والبحرية لمواجهة التهريب
جانب من اجتماع مصلحة الجمارك بغرب ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية مساء الأربعاء (مصلحة الجمارك)
وضعت مصلحة الجمارك بغرب ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «EUBAM» خطوات لتطوير البنية التحتية لأبراج المراقبة الحدودية وبرامج التدريب الفني لمواجهة التهريب، إلى جانب بحث مقترح إنشاء غرفة عمليات مشتركة وتوفير الدعم اللوجستي للحدود البرية والبحرية.
وتناول الاجتماع، الذي ترأسه مدير إدارة مراقبة الحدود البرية اللواء الطاهر خير في المدينة الجمركية، مساء الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في تأمين ومراقبة الحدود البرية والبحرية، مع تركيز على تطوير البنية التحتية لأبراج المراقبة الحدودية الممتدة على الحدود الليبية - التونسية، وبحث احتياجاتها من أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيز، بما في ذلك تركيب كاميرات المراقبة وتحديثها لرفع كفاءتها التشغيلية.
واتفق الجانبان على التنسيق لتنظيم زيارة ميدانية إلى عدد من أبراج المراقبة في منطقة العسة، الواقعة في أقصى شمال غربي ليبيا بمحاذاة الحدود التونسية، وتشمل برج «بالشرف»، الذي استُكملت أعمال صيانته وزوّد بكاميرات مراقبة، إلى جانب برجي «طويلة الرتبة» و«القرادية»، وهي نقاط رصد ومراقبة حدودية تقع ضمن قطاع العسة على امتداد الشريط الحدودي مع تونس، وذلك لتقييم أوضاعها الفنية وتحديد متطلبات تطويرها وتجهيزها.
كما بحث المشاركون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في تأمين الحدود وتشغيل منظومات كاميرات المراقبة وصيانتها، بما يرفع كفاءة العناصر العاملة، ويعزز قدراتها الفنية والتشغيلية لمواكبة متطلبات العمل الأمني والتقني على الحدود.
كما شهد الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء غرفة مشتركة لمراقبة الحدود، تضم الجهات المعنية، ومنها وزارات الداخلية والدفاع ومصلحة الجمارك، بهدف توحيد جهود المتابعة، وتعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، نحو منظومة أكثر تكاملاً في إدارة الحدود ومراقبتها.
وامتدت المحادثات إلى بحث الاحتياجات التشغيلية لمنفذ «وازن» البري، وقسم مراقبة الحدود البرية في نالوت، وإمكانية صيانة بعض المرافق وتوفير المعدات والتجهيزات اللوجستية الداعمة لجاهزية هذه المواقع وتحسين أدائها.
وفي الشق البحري، استعرض الاجتماع الذي حضره مدير إدارة مراقبة السواحل البحرية احتياجات الإدارة وإمكانات توفير الدعم الفني واللوجستي لتطوير قدراتها وتعزيز منظومة مراقبة الشواطئ والسواحل الليبية، بما يدعم الجاهزية لتأمين المجال البحري.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «EUBAM» والجهات الليبية المعنية، ومتابعة مسارات الدعم الفني والتدريب والصيانة والتجهيز، والعمل على تطوير قدرات المراقبة البرية والبحرية، لتعزيز التكامل المؤسسي وصون الأمن الوطني.
الجيش السوداني يعزز دفاعاته في الدمازين... وقوات «تأسيس» تتقدم نحو المدينةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346084-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%AD%D9%88
الجيش السوداني يعزز دفاعاته في الدمازين... وقوات «تأسيس» تتقدم نحو المدينة
موجات النزوح تزداد بوتيرة حادة فراراً من الحرب في كردفان والنيل الأزرق (مفوضية اللاجئين)
أعلنت مصادر عسكرية سودانية أن أكثر من 15 ألف مقاتل من الجيش يصلون إلى مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، في حين أعلنت قوات تحالف «تأسيس»، التي تقودها «قوات الدعم السريع»، التقدم من عدة محاور باتجاه المدينة، وسط تجدد المخاوف على المدنيين.
كما أعلن الجيش بسط سيطرته الكاملة على ولاية شمال كردفان ومحلياتها كافة، وخلو الولاية من «قوات الدعم السريع» بعد تحرير منطقة أم صميمة، غرب مدينة الأُبيّض، في حين أكدت حكومة ولاية شمال كردفان عودة نحو 80 في المائة من السكان إلى منازلهم في وحدة أم عشيرة الإدارية.
وتجددت المخاوف على المدنيين في الدمازين، بعدما أعلن تحالف «تأسيس» السيطرة على معسكر «مقنزا» والتقدم باتجاه المدينة التي لجأت إليها العائلات من مناطق اشتباكات أخرى في الإقليم.
وكان «تأسيس» قد دعا، يوم الاثنين الماضي، إلى السماح للمدنيين بمغادرة الدمازين والرصيرص، بالتزامن مع إعلانه السيطرة على منطقة سودا.
وقال «التحالف»، في بيان على موقعه الإلكتروني، يوم الخميس: «إن قواته تمكنت من السيطرة على منطقة ومعسكر مقنزا بإقليم النيل الأزرق، عقب معارك حاسمة ضد الجيش والقوات المتحالفة معه، ونشرت تعزيزات نوعية لتأمين المنطقة».
وأكد «التحالف» أن «تحرير مقنزا يُعد خطوة متقدمة ضمن العمليات العسكرية الواسعة التي تخطط لها قواته في إقليم النيل الأزرق، والهادفة إلى السيطرة على الإقليم والتقدم نحو أهداف استراتيجية أخرى».
وتشهد مناطق النيل الأزرق تصاعداً في حدة المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات «تأسيس»، خلال الأيام الماضية، وسط موجات نزوح واسعة للمدنيين نحو مناطق أكثر أمناً. ويشهد السودان حرباً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023.