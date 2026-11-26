وضعت مصلحة الجمارك بغرب ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «EUBAM» خطوات لتطوير البنية التحتية لأبراج المراقبة الحدودية وبرامج التدريب الفني لمواجهة التهريب، إلى جانب بحث مقترح إنشاء غرفة عمليات مشتركة وتوفير الدعم اللوجستي للحدود البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، الذي ترأسه مدير إدارة مراقبة الحدود البرية اللواء الطاهر خير في المدينة الجمركية، مساء الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في تأمين ومراقبة الحدود البرية والبحرية، مع تركيز على تطوير البنية التحتية لأبراج المراقبة الحدودية الممتدة على الحدود الليبية - التونسية، وبحث احتياجاتها من أعمال الصيانة والتأهيل والتجهيز، بما في ذلك تركيب كاميرات المراقبة وتحديثها لرفع كفاءتها التشغيلية.

واتفق الجانبان على التنسيق لتنظيم زيارة ميدانية إلى عدد من أبراج المراقبة في منطقة العسة، الواقعة في أقصى شمال غربي ليبيا بمحاذاة الحدود التونسية، وتشمل برج «بالشرف»، الذي استُكملت أعمال صيانته وزوّد بكاميرات مراقبة، إلى جانب برجي «طويلة الرتبة» و«القرادية»، وهي نقاط رصد ومراقبة حدودية تقع ضمن قطاع العسة على امتداد الشريط الحدودي مع تونس، وذلك لتقييم أوضاعها الفنية وتحديد متطلبات تطويرها وتجهيزها.

جانب من اجتماع مصلحة الجمارك بغرب ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية مساء الأربعاء (مصلحة الجمارك)

كما بحث المشاركون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في تأمين الحدود وتشغيل منظومات كاميرات المراقبة وصيانتها، بما يرفع كفاءة العناصر العاملة، ويعزز قدراتها الفنية والتشغيلية لمواكبة متطلبات العمل الأمني والتقني على الحدود.

كما شهد الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء غرفة مشتركة لمراقبة الحدود، تضم الجهات المعنية، ومنها وزارات الداخلية والدفاع ومصلحة الجمارك، بهدف توحيد جهود المتابعة، وتعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، نحو منظومة أكثر تكاملاً في إدارة الحدود ومراقبتها.

وامتدت المحادثات إلى بحث الاحتياجات التشغيلية لمنفذ «وازن» البري، وقسم مراقبة الحدود البرية في نالوت، وإمكانية صيانة بعض المرافق وتوفير المعدات والتجهيزات اللوجستية الداعمة لجاهزية هذه المواقع وتحسين أدائها.

وفي الشق البحري، استعرض الاجتماع الذي حضره مدير إدارة مراقبة السواحل البحرية احتياجات الإدارة وإمكانات توفير الدعم الفني واللوجستي لتطوير قدراتها وتعزيز منظومة مراقبة الشواطئ والسواحل الليبية، بما يدعم الجاهزية لتأمين المجال البحري.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «EUBAM» والجهات الليبية المعنية، ومتابعة مسارات الدعم الفني والتدريب والصيانة والتجهيز، والعمل على تطوير قدرات المراقبة البرية والبحرية، لتعزيز التكامل المؤسسي وصون الأمن الوطني.