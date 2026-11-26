أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لديها معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجوم جديد واسع النطاق على البلاد في الأيام المقبلة.

وقال في خطابه المسائي المصور: «للأسف، لدينا معلومات عن هجوم جديد واسع النطاق يعكف الروس على التحضير له». وأضاف: «يُرجى في الأيام المقبلة الانتباه إلى إنذارات التهديدات الصاروخية، وعلى روسيا أن تعلم أننا سنعيد بناء ما لدينا وسنرد على كل ضربة روسية».

وهذا ثاني تحذير يصدره الرئيس هذا الأسبوع.

وتشن القوات الروسية هجمات متواصلة على كييف ومدن أوكرانية أخرى منذ سبتمبر (أيلول).

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن روسيا قصفت المدينة بصواريخ باليستية خلال الليل، مما تسبب في إصابة سبعة أشخاص واستهداف مركز تجاري ومبنيين آخرين، بينما أعلنت موسكو أنها قصفت مواقع مرتبطة بالطائرات المسيرة في المدينة.

وأفادت المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفاة نفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا.

وأعلن الجيش الأوكراني أيضاً أنه قصف خزانات نفط تابعة لشركة ترانسنفت الروسية في منطقة باشكورتوستان بوسط البلاد خلال الليل، وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية في منطقة فولغوغراد.

وتؤكد كل من روسيا وأوكرانيا أنهما لا تستهدفان مواقع مدنية.