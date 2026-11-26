دخل قانون حظر ارتداء النقاب في المدارس الإيطالية حيّز التنفيذ بأثر فوري، بعد حصوله على الموافقة النهائية من البرلمان الإيطالي اليوم الخميس، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأقر مجلس النواب في روما التشريع الجديد بأغلبية واضحة، حيث صوّت 142 نائباً لصالح التعديل الذي أعدته حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني، مقابل 112 نائباً عارضوه. وكان مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، قد وافق بالفعل على مشروع قانون التعليم الجديد.

وكانت ميلوني، التي تقود ائتلافاً حكومياً يضم ثلاثة أحزاب يمينية ومحافظة، قد أعلنت حظر تغطية الوجه بعد فترة العطلة الصيفية بفترة وجيزة. وصدر الحظر في البداية بمرسوم من مجلس الوزراء، قبل أن يحل القانون الجديد محله.

واعتباراً من العام الدراسي 2027 – 2028، سيتم أيضاً تطبيق وضع حد أقصى بنسبة 30 في المائة للأطفال الأجانب الذين لا يتقنون اللغة الإيطالية بدرجة كافية، في الصفوف الأولى من جميع المراحل التعليمية.

وتنطبق هذه النسبة على الأطفال الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية، ولم يولدوا في إيطاليا، ولم يلتحقوا بدار رياض أطفال إيطالية لمدة عامين على الأقل.

أما في المدارس الثانوية، فيُشترط أن يكون التلاميذ قد أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في المدارس الإيطالية حتى يتم استثناؤهم من هذه النسبة. كما سيتعيّن على أولياء الأمور تعلّم اللغة الإيطالية.