يخوض قادة الاتحاد الأوروبي مواجهة حادة بشأن الدعم المالي لأوكرانيا وعلاقة ذلك بميزانية التكتل للفترة من 2028 إلى 2034 والبالغة نحو 1.6 تريليون يورو (1.76 تريليون دولار)، لكنهم على أمل تضييق الخلافات؛ سعياً إلى التوصل إلى اتفاق بشأنها في ديسمبر (كانون الأول).

وتأمل الدول الأعضاء السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي أن يمهد الاجتماع الطريق أمام رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لتقديم مقترح جديد للميزانية في الأسابيع المقبلة، وأن توافق الدول الأعضاء عليه في قمة تعقد يومي 17 و18 ديسمبر .

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتحدث إلى الصحافيين لدى وصوله للمشاركة في اجتماع خاص للمجلس الأوروبي لمناقشة الموازنة ببروكسل (أ.ف.ب)

وستتناول المحادثات المساعدات المقدمة إلى كييف في 2027؛ لأن قرضاً مقترحاً يهدف إلى جمع أموال لأوكرانيا سيجري اقتراضه بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، التي ينتهي أجلها بنهاية العام المقبل. ويريد الاتحاد الأوروبي اقتراض 45 مليار يورو وإقراضها لأوكرانيا، على ألا يُسدد القرض إلا عندما تدفع روسيا تعويضات الحرب إلى كييف.

وفي 2027، ستقدم دول من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا والنرويج واليابان وسويسرا وكندا، 25 مليار يورو أخرى لأوكرانيا. وسيغطي المبلغ المشترك البالغ 70 مليار يورو فجوة التمويل التي تواجهها أوكرانيا في العام المقبل.

وسيدور أحد الخلافات في اجتماع الخميس حول ما إذا كان يتعين على الدول الأعضاء المساهمة في القرض البالغ 45 مليار يورو المخصص لأوكرانيا. وتعترض على ذلك سلوفاكيا والتشيك والمجر وبلغاريا، لكن ألمانيا وعدة دول أخرى جعلت المشاركة شرطاً لاتفاق أشمل بشأن الميزانية.

الرئيس إيمانويل ماكرون لدى وصوله الخميس إلى مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل... لمن سيسلم مفاتيح الإليزيه في الربيع المقبل؟ (رويترز)

والدول الأربع من كبار المستفيدين من إنفاق الاتحاد الأوروبي، ويجسد النقاش على نطاق مصغر الانقسامات المستمرة بين الدول التي تسهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بأكثر مما تحصل عليه منها، مثل ألمانيا والسويد وهولندا وفنلندا، وتلك التي تتلقى في المحصلة أكثر مما تدفع.

و انتقد الكرملين، الخميس، مشروع الموازنة، متهماً التكتل بالسعي إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، ومحذراً من أن خطط الإنفاق قد تقوض محادثات السلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص مبالغ ضخمة لتمويل الحرب، مضيفاً: «هذه ليست أموالاً من أجل السلام».

وأضاف بيسكوف أن الأوروبيين ستكون لديهم أموال أقل في حوزتهم، عادّاً أن الإنفاق على الذخائر سيقلص الموارد المتاحة أمام الحكومات لتجديد المدارس، وبناء المستشفيات والمنشآت الاجتماعية.

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل (أ.ب)

كما اتهم بيسكوف أوكرانيا بمحاولة توسيع «نطاق الحرب الجغرافي»، مستشهداً بهجمات استهدفت سفناً روسية في البحر المتوسط وبحر البلطيق، ووصف تلك الهجمات بأنها «أعمال خطيرة للغاية، وقد تكون لها عواقب جسيمة، ينفذها نظام كييف»، ملمحاً إلى أنها قد تؤدي إلى اتساع نطاق الصراع.

وقال بيسكوف: «في الواقع، تنفيذاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية في أبوظبي، تعمل الأجهزة الأمنية الأوكرانية والروسية، بالتعاون مع الوسطاء وبمشاركة أمناء المظالم في البلدين، على تحديد القوائم (تبادل الأسرى)».

كما حذّر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أيضاً من اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في أعقاب هجمات أوكرانية استهدفت سفناً روسية في البحر المتوسط وبحر البلطيق. وعلى هامش لقاء مع نظيره الروماني دان نيكولاييسكو، قال فاديفول أمام الصحافيين في برلين، الخميس: «لا جدال في حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ونحن ندعمها أيضاً، لكنني أحذر بشدة من توسيع نطاق هذا الصراع جغرافياً».

وأضاف فاديفول: «لكنني لا أستطيع تأييد توسيع نطاق الصراع. علينا احتواء هذا الصراع، وتجنب أي تصعيد. كما يجب أن نتجنب تعريض حركة الملاحة البحرية والبيئة في منطقة بحر البلطيق للخطر. ولهذا السبب نجري حالياً مشاورات مكثفة للغاية بشأن هذه المسألة». وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، المنتمي إلى الحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، قد حذّر هو الآخر من امتداد الحرب إلى بحر البلطيق.

مارك روته يتحدث للصحافيين في بروكسل يوم 17 نوفمبر (رويترز)

وعبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، مجدداً عن مخاوف إيطاليا بشأن المؤشرات الدالة على احتمال توسع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتصل إلى منطقة البحر المتوسط، بعدما أغرقت أوكرانيا طراداً روسياً في المياه الليبية يوم الأحد. وقالت ميلوني: «أعتقد أن الحرب يجب ألا تمتد إلى منطقة البحر المتوسط. علينا أن نكون واضحين مع أصدقائنا الأوكرانيين ومع شركائنا». وأردفت: «أرغب في أن أكون واضحة جداً مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي».

من جانبه، حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، روسيا على عدم «توسيع الحرب» في أوكرانيا، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما الأربعاء في مقر إقامة ترمب في ولاية فلوريدا. ووصف البيان الصادر عن البيت الأبيض الاجتماع الذي عقد في منتجع مارالاغو بأنه «ممتاز» و«ذو تأثير كبير»، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت الحربَين في أوكرانيا وإيران. وجاء في البيان: «ناقشنا أيضاً أهمية تجنب روسيا اتخاذ أي إجراءات من شأنها، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، أن تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب، وأهمية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أسرع وقت ممكن».

ورداً على سؤال بشأن تصريحات ترمب، قال روته في مقابلة ضمن برنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة «فوكس» الإخبارية الأربعاء: «ما يفعله الرئيس ترمب (...) هو اختبار بوتين». وأضاف: «إلى أي مدى هو جاد؟ هل هو مستعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ وهل هو مستعد حقاً للانخراط في محادثات؟». وتابع: «علينا مواصلة الضغط. أعتقد أن ذلك يحقق نتائج، ويجب أن نستمر في هذا النهج».

«الجاهزية والردع»

تواصلت القوات المسلحة البريطانية مع نحو مائة ألف عسكري سابق لتعزيز «الجاهزية والردع»، فيما تحدث وزير الدفاع ويس ستريتينغ، الخميس، عن تصاعد التهديدات. ويُعد هذا الإجراء الاحترازي الأول من نوعه منذ الحرب الباردة، ويشمل نحو مائة ألف عسكري سابق يشكلون الاحتياط الاستراتيجي، حسب تقارير إعلامية.

بيرنهام مترئساً الوفد البريطاني خلال أعمال القمة الأوروبية - البريطانية في بروكسل يوم 20 نوفمبر (رويترز)

وتأتي الخطوة وسط مخاوف من عدوان روسي في أوروبا. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن بعض العناصر السابقين في القوات المسلحة ملزمون، بموجب شروط خدمتهم، «بالعودة إلى الخدمة العسكرية في ظروف استثنائية، بما في ذلك حالات الطوارئ الوطنية أو الانتقال إلى حالة الحرب».

ويجري التواصل مع العسكريين السابقين في الجيش والبحرية الملكية وسلاح الجو الملكي للتأكد من تحديث بياناتهم وإدراج أي مهارات اكتسبوها منذ مغادرتهم الخدمة. ويمكن لعناصر الاحتياط التطوع للمشاركة في التدريبات والمناورات، مثل مناورات «ستيدفاست ديفندر» (المدافع الصامد) الرئيسية لحلف شمال الأطلسي في الربيع المقبل. وقال ستريتينغ إن جمع هذه المعلومات ينبغي أن يكون إجراء اعتيادياً، وإنه ينبغي أن يبعث على الطمأنينة لا القلق.

وشارك آلاف الجنود البريطانيين والفرنسيين في أكتوبر (تشرين الأول) في مناورات عسكرية تهدف إلى الدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي في مواجهة هجوم بأساليب الحرب الحديثة. وقال الوزير المكلف بشؤون المحاربين القدامى كالفن بيلي: «هذه الرسائل لا تعني أن قوات الاحتياط على وشك التعبئة».

ووصف المبادرة بأنها «مجرد إجراء إداري سليم لضمان معرفتنا بكيفية التواصل مع المؤهلين للعودة إلى الخدمة، وتحديث المعلومات المتعلقة بمهاراتهم وخبراتهم».