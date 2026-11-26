كشف أحمد الطويان، ‏رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للأمن والتقنية، عن تنافس 120 ألف شخص من 90 دولة عملوا على 30 ألف مشروع، ضمن فعاليات جوائز معرض ومسابقة الأمن والابتكار «سيف»، الخميس، في الرياض، مبيناً أن 3200 مشارك منهم يمثّلون 1200 مشروع وصلوا إلى المنافسات النهائية.

وأكد الطويان أن معرض ومسابقة الأمن والابتكار «سيف» بدأت منذ نهاية فعاليات «هاكاثون أبشر طويق»، الأكبر في العالم، العام الماضي، معرباً عن تطلعهم إلى تنظيم «القمة العالمية للأمن والتقنية» في العام المقبل، ومثمّناً جهود الشركاء الاستراتيجيين.

بدوره، أوضح عبد العزيز الحمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للقمة، أن أصغر متسابق كان بعمر 5 أعوام، والأكبر 61 عاماً، مبيّناً أن عدد المحكمين في المسابقة تجاوز 300 محكّم عملوا على تحليل البيانات وفرزها لكل المشاريع والابتكارات.

وعلى صعيد الجوائز، جاءت معظم المشاريع الفائزة من السعودية، فحقق مشروع «سفير»، من السعودية، جائزة «آفاق الفضاء»، المقدمة من هيئة الطيران المدني السعودية، كما نال فريق «DRBXO» جائزة «الأمن العام» في المسابقة.

وحصل على جائزة التميز في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، المقدّمة من وزارة الداخلية السعودية، منصات «تقريرك»، و«أوبسيديان»، و«برهان التحقيقية»، في حين ذهبت جائزة الخدمات الطبية بالوزارة للصحة الرقمية إلى 3 فائزين.

وحقق «جائزة موهبة» فريق «أمان»، و«كراون روت فيجن»، و«لومينيكس»، في حين حصد جائزة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عدد من المشاركين من عدة دول، ضمنها الأردن والسعودية، يمثلون مشاريع «سباين سايت»، و«سينتينيل»، و«إس إل بي إيدج».

وحصد جائزة «منشآت» فريق «بينا أكسس»، وفريق «أوبيليرا»، وفريق «بصيرة الحفر»، في حين حقق فريق «سولار وايز» جائزة شركة الاتصالات السعودية، ونال فريق «ميديسين ريدر»، من سوريا، جائزة «موبايلي» للأثر المجتمعي.

وعلى صعيد الميداليات لأفضل الفرق المشاركة في «سيف»، فقد ترشّح لها 30 فريقاً، في حين سيكون الإعلان عن الفائزين بالجوائز الكبرى يوم الأحد المقبل، في حفل يتوّج فيه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي الفائزين.

وواصل المعرض أعماله، الخميس، لليوم الثالث، واستقطب عدداً كبيراً من الحضور والمشاركين والمشاركات، متيحاً لهم التعرف على التقنيات الناشئة والتواصل مع الخبراء والمختصين، مُوفِّراً للمبتكرين فرصة عرض مشاريعهم أمام الجهات المعنية.