تتجه مصر لإعادة ترميم وتركيب معبد إيزيس بمنطقة بهبيت الحجارة الأثرية بمحافظة الغربية في قلب دلتا مصر، وذلك من خلال دراسة إطلاق حملة لتمويل هذا المشروع بمشاركة منظمة «اليونيسكو»، وفق ما أكده بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية عقب اجتماع الوزير شريف فتحي مع بول كوستير مدير مكتب «اليونيسكو» الإقليمي لمصر والسودان، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، وفي مقدمتها حماية الآثار، وصون التراث الثقافي المصري.

وأعرب وزير السياحة والآثار المصري عن تقديره وتثمينه التعاون المثمر القائم بين مصر ومكتب «اليونيسكو» الإقليمي بالقاهرة، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز هذه الشراكة، وفتح آفاق أرحب للتعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الجانبين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، والإنساني.

واستعرض اللقاء آخر مستجدات العمل بعدد من المشروعات المشتركة، من بينها مذكرة التفاهم التي سيتم توقعها بين مكتب «اليونيسكو» الإقليمي بالقاهرة والمتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلية في مجال ترميم الآثار، والحفاظ عليها، ومن بينها دراسة إمكانية إطلاق حملة لترميم وإعادة تركيب معبد إيزيس بمنطقة بهبيت الحجارة الأثرية بمحافظة الغربية.

جانب من آثار بهبيت الحجارة (وزارة السياحة والآثار)

وتعد منطقة بهبيت الحجارة الأثرية بمحافظة الغربية من المواقع الأثرية المهمة في دلتا مصر، وتشتهر ببقايا معبد ضخم مكرس لعبادة الإلهة إيزيس، فضلاً عما تضمه من كتل وعناصر معمارية من الغرانيت، حيث تعكس الأهمية الدينية والمعمارية التي حظيت بها المنطقة في مصر القديمة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كانت بعثة المجلس الأعلى للآثار قد عثرت في المنطقة على بقايا تمثالين ملكيين ضخمين، أحدهما للملك رمسيس الثاني، فيما يرجح أن يعود الآخر إلى الملك نفسه، بالإضافة إلى كتلة من الغرانيت الوردي تحمل نقوشاً هيروغليفية تتضمن عدداً من ألقابه الملكية. وجاء هذا الكشف عقب عثور أحد المواطنين، أثناء تأدية عمله بقطعة أرض يمتلكها أمام منزله بقرية بهبيت الحجارة على كتلة حجرية تحمل نقوشاً.

وناقش الجانبان سبل الاستفادة من خبرات منظمة «اليونيسكو» في هذا المجال، بما يسهم في التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة بالمواقع الأثرية في مصر، كما أكدا على أهمية مواصلة التعاون في مجال الاستثمار في العنصر البشري، وبناء القدرات، من خلال تنظيم ورش العمل، والبرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالوزارة في مجالات إدارة المتاحف، والمواقع الأثرية، ولا سيما إدارة المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي، وإعداد خطط إدارتها، فضلاً عن تنمية مهارات إعداد ملفات ترشيح المواقع الأثرية للإدراج على القائمة.

وتضم مصر العديد من المواقع الأثرية المسجلة في قوائم «اليونيسكو للتراث العالمي»، وكان أولها تسجيل 5 مناطق أثرية كبرى في عام 1979 هي: ممفيس ومقبرتها (منطقة الجيزة من الأهرامات إلى دهشور)، ومدينة طيبة القديمة ومقبرتها، ومعالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلا، ومنطقة القاهرة الإسلامية، ومنطقة أبو مينا الأثرية.

ويرى الخبير الآثاري المتخصص في المصريات، أحمد عامر، أن «إعادة إحياء معبد إيزيس من خلال ترميمه بالتعاون مع منظمة (اليونيسكو) بمثابة خطوة رائعة لإعادة إحياء هذا الأثر المهم الذي يوضح أهميته الدينية والتاريخية كمركز رئيس لعبادة الإلهة إيزيس في دلتا مصر. حيث يشمل إعادة تركيب الكتل الحجرية، وفق تقدير أوزانها، بالإضافة إلى قدرة التربة على تحمل الأحمال، مع تعزيز الاستفادة من المساحات المحيطة بالموقع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «(اليونيسكو) تولي اهتماماً للمحافظة على الآثار التي من الممكن أن تندثر مع مرور الأزمنة عليها، بالإضافة إلى أن ترميم هذا المعبد الديني، الذي كان مركزاً رئيساً لعبادة الإلهة إيزيس في وسط الدلتا، سوف يفتح آفاقاً جديدة في دراسة الطقوس الدينية خلال تلك الفترة المهمة».

وأوضح عامر أن هذا المعبد بني في عصر متأخر من تاريخ الدولة المصرية، وتحديداً في عهد الملك نختنبو الأول من ملوك الأسرة الثلاثين، بالإضافة إلى الملك بطليموس الثاني فيما بعد، ولا تزال هناك بقايا السور المبني بالطوب اللبِن.