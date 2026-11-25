كشفت البعثة الأثرية اليونانية التابعة للمعهد الهيليني لبحوث الحضارة السكندرية -والتي تعمل في منطقة حدائق الشلالات بالإسكندرية منذ نحو 20 عاماً- عن أساسات مبانٍ ضخمة من الحجر الجيري داخل الحي الملكي للإسكندرية القديمة، والذي يمكن أن يُلقي الضوء على التخطيط العمراني والمعماري لهذا الحي التاريخي.

ووفق بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، فقد أسفرت أعمال البعثة عن اكتشاف أساسات بناء ضخم، تحيط به أسوار، بالإضافة إلى نفق يمتد أسفل المبنى باتجاه الشمال. وقامت اللجنة العلمية الأثرية المتخصصة بمعاينة موقع الحفائر، وفحص العناصر المعمارية المكتشفة، وأكدت أن الموقع يقع داخل الحي الملكي للإسكندرية القديمة -وهو من أبرز المناطق التاريخية في المدينة-، مشيرةً إلى أن أساسات المبنى وأبعاده ذات الشكل المربع تدل على أنه كان يحمل بناء كبيراً، وشاهق الارتفاع. كما أكدت على أهمية الكشف في دراسة طبوغرافية الإسكندرية القديمة، وتتبع امتداد الأساسات الضخمة، مما يمثل إضافة كبيرة للدراسات الأثرية الخاصة بالمنشآت التي كانت قائمة في هذه المنطقة.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن طبيعة المبنى وسماته المعمارية تثيران احتمالية أن يكون ذا وظيفة جنائزية؛ وفي هذه الحالة قد يمثل «المقبرة الملكية» التي ذكرت المصادر التاريخية أن الملك بطليموس الرابع فيلوباتور (221–204 ق.م) قد أسسها، والتي أشار إليها الجغرافي والمؤرخ اليوناني القديم سترابو في وصفه للإسكندرية القديمة.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، على أهمية هذا الكشف، والنتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة العلمية، مشيراً إلى أن الاكتشافات الأثرية المتتالية التي تشهدها الإسكندرية تؤكد ما تتمتع به المدينة من تراث أثري وحضاري فريد، وما زالت تحتفظ به من شواهد تاريخية قادرة على كشف جوانب جديدة من تاريخها، وتطورها العمراني.

جانب من الكشف الأثري (وزارة السياحة والآثار المصرية)

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن اللجنة العلمية فحصت نتائج أعمال البعثة، والعناصر المكتشفة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن استنتاجاتها الأولية تؤكد أهمية الموقع، لا سيما في ظل وقوعه داخل الحي الملكي للإسكندرية القديمة.

وأضاف أن «هذا الكشف يفتح آفاقاً جديدة للدراسات الأثرية المتعلقة بالمنشآت الملكية في الإسكندرية خلال العصر البطلمي»، مشدداً على «أهمية استمرار الأبحاث الأثرية والمعمارية في الموقع، للوصول إلى فهم أدق لطبيعة المبنى، ووظيفته، وعلاقته بالمنشآت المحيطة به». وأشار رئيس آثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي بالمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أيمن عشماوي، إلى أن الكشف يمثل إضافة علمية مهمة لدراسة طبيعة المنشآت التي كانت قائمة في الحي الملكي بالإسكندرية القديمة، ووظائفها المعمارية والثقافية المرتبطة بها خلال العصر البطلمي.

و«يمثل الكشف عن الأساسات الحجرية الضخمة بمنطقة حدائق الشلالات، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للحي الملكي بالإسكندرية القديمة، أهمية أثرية وتاريخية خاصة؛ إذ لا تقتصر قيمته على اكتشاف بقايا معمارية ضخمة، وإنما تمتد إلى إمكانية إعادة قراءة جانب مهم من التخطيط العمراني والوظيفي للعاصمة البطلمية، التي كانت واحدة من أبرز المراكز السياسية والحضارية في العالم الهلنستي»، وفق حديث الدكتورة دينا سليمان رئيس قسم آثار شبه الجزيرة العربية بكلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

نفق بمنطقة الشلالات في الإسكندرية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

وتابعت لـ«الشرق الأوسط»: «تنبع أهمية هذا الكشف من طبيعة المنشأة المكتشفة، وأبعادها المعمارية، فضلاً عن وجود نفق يمتد أسفل المبنى، وهي عناصر تستحق دراسة متأنية لفهم طبيعة المنشأة، ووظيفتها، وعلاقتها بالمنشآت الملكية المحيطة بها. وتزداد أهمية الأمر مع طرح اللجنة العلمية فرضية ارتباط المبنى بالمقبرة الملكية البطلمية التي أشارت إليها المصادر التاريخية القديمة».

وأضافت: «إذا أثبتت الدراسات والحفائر اللاحقة صحة هذه الفرضية، فإننا سنكون أمام إضافة بالغة الأهمية لدراسة العمارة الجنائزية الملكية في العصر البطلمي، وإلقاء مزيد من الضوء على طبيعة المنشآت التي احتضنت الذاكرة الملكية للأسرة البطلمية، وعلاقة هذه المنشآت بالمشهد السياسي والديني للعاصمة. فالمقابر الملكية في العالم القديم لم تكن مجرد أماكن للدفن، بل كانت تعبيراً عن شرعية الحكم، واستمرارية السلطة، ومكانة الملك بعد الوفاة».

وفي الختام، أشارت إلى أن «القيمة الحقيقية لهذا الاكتشاف تكمن في أنه يعيد توجيه الاهتمام البحثي إلى طبوغرافية الإسكندرية القديمة، خصوصاً منطقة الحي الملكي التي لا تزال أجزاء واسعة من صورتها العمرانية بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وإعادة البناء العلمي.