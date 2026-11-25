ضربت فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار في تركيا الكوادر العليا في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، مجدداً، وأجبرت نائباً ثانياً لرئيسه على الاستقالة.

وأعلن نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والقانونية وزير التجارة والجمارك الأسبق، حياتي يازجي، استقالته من جميع مناصبه والتي تشمل منصبيه كعضو في المجلس التنفيذي المركزي ومجلس الإدارة والقرار المركزي، على خلفية اتهامات لنجله، مصطفى يازجي، في إطار التحقيقات الجارية في فضيحة صناديق الاستثمار، التي أدت إلى تجميد 131 صندوقاً تابعة لـ7 شركات، تسبب التلاعب فيها في خسائر بلغت 20 مليار دولار وتضرر منها نحو 500 ألف مستثمر.

واستُدعي مصطفى يازجي للتحقيق مرتين من جانب مكتب المدعي العام في إسطنبول، الذي يتولى التحقيق في القضية، والذي أوقف في إطاره حتى الآن 140 شخصاً من أصل أكثر من 400 يجري التحقيق معهم، بموجب شكوى تقدمت بها هيئة أسواق المال التركية في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتم تجميد أصوله لفترة وجيزة، وتم الإفراج عنه بشرط عدم مغادرة البلاد.

استقالة ودفاع

وأعلن حياتي يازجي (74 عاماً) استقالته في بيان مطول في 3 صفحات نشره عبر حسابه في «إكس» ليل الثلاثاء - الأربعاء، دافع فيه عن نجله قائلاً: «لم يتلق ابني أي مبلغ مالي، لا ليرة ولا قرش، من أي من الصناديق قيد التحقيق، سواءً من خلال الشركات التي يملكها أو بشكل شخصي».

ونفى أن يكون نجله شريكاً أو مؤسساً أو مديراً لبنك «عادل كاتيليم»، أحد بنوك المشاركة التركية الخاصة، بينما يظهر اسمه على «منصة الإفصاح العام» بوصفه نائباً لرئيس مجلس إدارة «شركة عادل لإدارة الأصول».

وفي إطار تحقيق صناديق الاستثمار، وضع كل من بنك «عادل كاتيليم»، و«شركات «عادل لإدارة الأصول»، و«عادل لتمويل الادخار»، و«دنيا لإدارة الأصول»، تحت وصاية «صندوق تأمين ودائع الادخار»، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وسبق ذلك في 30 سبتمبر تجميد أصول شريك مصطفى يازيجي، «علي إمره بالي»، وتم رفع الإجراء بعد يوم واحد فقط، ووُجد بالي ميتاً داخل سيارته في منطقة تشكماكوي في إسطنبول في 6 أكتوبر (تشرين الأول).

الضربة الثانية

وتعد استقالة يازجي هي الثانية بين نواب إردوغان في رئاسة الحزب، بعد فاطمة بتول صايان كايا، التي استقالت في 27 سبتمبر، من منصبها نائبةً لرئيس الحزب للسياسات الاجتماعية، بعدما كشف «الحزب الجديد»، حزب المعارضة الرئيسي، عن تورطها وزوجها، إلياس كايا، في الحصول على نحو 2.2 مليار ليرة تركية، بطريقة غير شرعية، من خلال أحد الصناديق الخاضعة للتحقيق.

فاطمة بتول صايان كايا (من حسابها في إكس)

وطرد الحزب صايان كايا، التي سبق أن تولت حقيبة الأسرة والسياسات الاجتماعية في حكومة إردوغان، من جميع مناصبها، وأوقفتها سلطات التحقيق في 6 نوفمبر، إلا أنها أفرجت عنها، الثلاثاء، بعد 18 يوماً من الاحتجاز، مع فرض الإقامة الجبرية عليها في منزلها لحين انتهاء التحقيق، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وأكد حياتي يازجي، في بيانه، ضرورة احترام قرينة البراءة والحق في سمعة نظيفة خلال إجراءات التحقيق، لافتاً إلى أن حملة تُشنّ على وسائل التواصل الاجتماعي تشمله ونجله، بهدف خلق انطباع بتورط حزب «العدالة والتنمية»، وأنه قرر الاستقالة حتى لا يمنح مثل هذا الانطباع أي فرصة، حتى لو لم تكن هناك مسؤولية فعلية أو سياسية له في هذه القضية.

وعبّر عن شكره لجميع زملائه الذين عمل معهم وفي مقدمتهم الرئيس إردوغان، لافتاً إلى أن استقالته لا تعني اعتزاله السياسة، وأنه ترك المنصب لكن لم يتخل عن القضية أو المبادئ.

قضية شهادة إمام أوغلو

على صعيد آخر، أعلن محامو رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات فساد، أكرم إمام أوغلو، الطعن على قرار مجلس الدولة الصادر في 19 نوفمبر الحالي، بتأييد القرار الصادر من المحكمة الإدارية، بإلغاء شهادته الجامعية في إدارة الأعمال التي حصل عليها إمام أوغلو من جامعة إسطنبول عام 1990، أمام المحكمة الدستورية.

إمام أوغلو خلال إحدى جلسات قضية شهادته الجامعية (من حسابه في إكس)

وبموجب القرار، الذي صدرت حيثياته، الأربعاء، أصبح الحكم بإلغاء الشهادة الجامعية نهائياً، ليفقد إمام أوغلو شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

وأكد المحامون أن قرار مجلس الدولة مخالف للقانون، وأن بعض اعتراضاتهم لم تُدرس، كما تم تطبيق شرط لم يكن قائماً عام 1990 بأثر رجعي على إمام أوغلو، فضلاً عن عدم النظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية المقدمة في الاستئناف على قرار المحكمة الإدارية في حالات مماثلة، وتغيير هيئة المحكمة 4 مرات.