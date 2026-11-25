ردت إيران على الاتهامات الإسرائيلية لها بأنها تطور أسلحة كيميائية، في حين دعا مرشدها الأعلى مجتبى خامنئي إلى مواجهة العدو بـ«زيادة السكان».

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاتهامات الإسرائيلية بأن طهران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية بأنها «هراء»، و«دعاية على طريقة حرب العراق»، في إشارة إلى تبرير الولايات المتحدة غزوها العراق في عام 2003 بادعاء امتلاكه أسلحة دمار شامل، ثم تبيّن لاحقاً عدم وجودها.

عراقجي يتحدث إلى وكالة «إرنا» الرسمية أمس (الخارجية الإيرانية)

وقال عراقجي، في منشور على منصة «إكس»، إن «وسائل إعلام موالية لإسرائيل زعمت خلال الساعات الـ72 الماضية أن إيران تخطط لاستخدام أسلحة كيميائية في واشنطن، بينما تبني قواعد صواريخ تحت السدود».

ووصف عراقجي هذا الكلام بأنه «هراء». وقال: «وفّروا علينا دعاية على طريقة حرب العراق، خاصة مع بصمات إسرائيلية واضحة عليها. لا أحد يصدقها».

The U.S. is so concerned about chemical arms that it’s crippling the world’s chemical weapons watchdog.OPCW may be forced to suspend work and scale back vital programs. By obstructing its mandate, the U.S. is deliberately putting global peace and security at risk. Shameful. https://t.co/QjUY3UyIyT pic.twitter.com/4MdSkUODze — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 24, 2026

وجاء الرد الإيراني بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، في إحاطة لمراسلين عسكريين ودبلوماسيين في تل أبيب مساء الثلاثاء، إن إيران «في طور تطوير أسلحة كيميائية».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن كاتس قوله إن «إسرائيل لن تسمح لطهران بالوصول إلى هذه القدرة»، واصفاً إياها بأنها «سلاح غير تقليدي خطير» يمكن أن يغيّر قواعد اللعبة، ويمنح طهران توازناً بعد الأضرار التي لحقت بها في الجولات السابقة من القتال.

ترمب سيقرر

وأضاف كاتس، بحسب المصادر نفسها، أن إسرائيل والولايات المتحدة تملكان معلومات استخباراتية حول هذا الجهد، وأن إسرائيل تراقبه منذ أشهر، كاشفاً أن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعدّا خططاً عملياتية لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وقال: «الخطط جاهزة. (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب سيقرر» موعد التنفيذ.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال تصريحات صحافية في أثينا باليونان يوم 20 يناير 2026 (رويترز)

وختم كاتس بالتأكيد على أن «إسرائيل يجب أن تحتفظ بالقدرة على التحرك استباقياً إذا أظهرت المعلومات الاستخباراتية أن هناك هجوماً إيرانياً وشيكاً».

بزشكيان وعارف: غير قلقين من الحصار

بالتوازي مع هذا السجال، أكدت القيادة الإيرانية الأربعاء 25 أنها غير قلقة من الحصار البحري الأميركي.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن الحكومة تسعى لتوجيه المزيد من موارد الميزانية، ووفورات الطاقة نحو تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الأفقر.

ونقلت «رويترز» عن بزشكيان قوله في اجتماع حكومي إن الأولوية في المرحلة الحالية هي حماية الفئات الأكثر تضرراً من الحرب، والحصار، وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

بزشكيان يتحدث على هامش إحدى زياراته لمصنع للألبان في طهران (الرئاسة الإيرانية)

ويأتي كلام بزشكيان في ظل ما نقلته «رويترز» عن مركز الإحصاء الإيراني أن أسعار المستهلك في إيران في كانت أعلى بنسبة 88.7 في المائة مما كانت عليه قبل عام، بينما تسارع متوسط التضخم السنوي إلى 76.8 في المائة، في واحدة من أسوأ موجات التضخم التي تشهدها البلاد منذ عقود، مدفوعة بالحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر، والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بشكل خاص.

عارف: غير قلقين من الحصار البحري

وفي الاجتماع نفسه، قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن طهران غير قلقة من الحصار البحري الأميركي، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» اليوم.

ونقلت «رويترز» عن عارف قوله إن الزيادة الكبيرة في تفريغ وتخليص البضائع عبر الحدود غير الجنوبية «تبعث رسالة بأننا غير قلقين من الحصار البحري للعدو».

وأضاف أن مخزون السلع الاستراتيجية قوي، والإمدادات وفيرة، من دون أن يعطي أرقاماً محددة، وأن الحكومة تسعى لمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية لثلاثة أشهر على الأقل.

أرشيفية لإيرانيين يجلسون على الشاطئ في بندر عباس قبالة سفن في مضيق هرمز (إسنا - أ.ف.ب)

وأعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو (تموز) 2026، وأعلنت في وقت سابق من هذا الشهر مبادرة «قوة مهام البوابة الحديدية» لتقييد حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية لإيران، وبحر قزوين، بحسب «رويترز».

خامنئي: زيادة السكان أولوية استراتيجية

في رسالة مكتوبة نُشرت على موقع مكتب المرشد ونقلتها وكالة «إرنا» الرسمية، وقرأتها الدكتورة مرضية وحيد دستجردي في الحدث الوطني الرابع لتجديد السكان، قال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إن زيادة السكان أولوية استراتيجية لمواجهة «تهديدات العدو» من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف خامنئي، بحسب نص الرسالة التي نقلتها «إرنا» ووكالة «أبنا»، الأربعاء: «ضرورة زيادة سكان إيران في المستقبل، مع الحفاظ على كل الأبعاد الكمية والنوعية المرغوبة، لها أهمية قصوى» بين عوامل القوة الوطنية والتقدم.

Among the key factors contributing to national strength, progress and the attainment of a #stronger_than_ever_Iran, the imperative of increasing the future population of Iran, while preserving all desirable quantitative and qualitative dimensions, is of paramount importance. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) November 24, 2026

ودعا خامنئي، بحسب المصدرين نفسيهما، إلى تسهيل الزواج في سن مبكرة، ودعم الإنجاب، وتعزيز ثقافة تتمحور حول الأسرة، مشيراً إلى أن تحسين البنى التحتية المتعلقة بتقوية أساس الأسرة يجب أن يكون عنصراً دائماً في تصحيح منحنى السكان في البلاد.

وختم خامنئي رسالته، المؤرخة في 24، بالقول إنه يأمل أن تتمكن إيران، عبر معالجة أوجه القصور الناجمة عن بعض سياسات السكان السابقة، من «اجتياز هذه المرحلة الحرجة بسلام».