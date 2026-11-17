حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، من أن طهران قد تستهدف منشآت مدنية تقع بالقرب من قواعد عسكرية أميركية وإسرائيلية، ردّاً على أي هجمات تطال البنية التحتية المدنية الإيرانية، في تصعيد للتهديدات المتبادلة على خلفية الجدل بشأن الاستخدامات المحتملة لبعض مشروعات المياه والسدود في إيران.

وقال قاليباف، في منشور على منصة «إكس»، إن خبراء تحدّثوا إلى صحيفة «نيويورك تايمز» اعتبروا أن السدود القريبة من قواعد الصواريخ الإيرانية منشآت ذات استخدام مزدوج، في إشارة إلى تقرير نشرته الصحيفة بشأن شبكة السدود ومشروعات نقل المياه في البلاد، واحتمال ارتباط بعضها بمنشآت عسكرية.

وأضاف: «حسناً، القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع دون تمييز».

لم يُحدد قاليباف المنشآت التي قد تكون عرضة للاستهداف، لكنه ربط تهديده بما وصفه استعداداً لجولة جديدة من الهجمات على البنية التحتية المدنية الإيرانية.

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (البرلمان الإيراني)

استهداف البنية التحتية

من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما أورده التقرير بشأن وجود صلات بين بعض السدود والقواعد الصاروخية، معتبراً أن ما وصفها بـ«المزاعم تفتقر إلى أساس من الصحة»، وتهدف إلى إيجاد «مبررات لاستهداف البنية التحتية الحيوية في البلاد».

وقال بقائي إن اعتبار قرب المنشآت المدنية من مواقع عسكرية مبرراً لتصنيفها أهدافاً عسكرية «مغالطة خبيثة» تهدف إلى إضفاء الشرعية على الهجمات ضد البنية التحتية المدنية، وتطبيع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن إيران تعرف كيف ترد على أي عمل عدواني، وأن ردّها سيكون «لا يُنسى»، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الصمت إزاء ما وصفه بمحاولات تطبيع الانتهاكات للقواعد القانونية والإنسانية الدولية.

مدن الصواريخ

كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت تقريراً، الاثنين، تناول الانتشار الواسع للسدود ومشروعات نقل المياه، بما فيها الأنفاق وخطوط الأنابيب، في مناطق إيرانية لا تبدو فيها الحاجة المدنية إلى بعض هذه المنشآت واضحة، وهو ما أثار تساؤلات لدى خبراء بيئيين بشأن جدواها منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على مواقع إيرانية خلال العام الحالي أعادت طرح تساؤلات بشأن احتمال وجود صلات بين بعض مشروعات المياه والمنشآت العسكرية، لا سيما مواقع الصواريخ المحصنة في المناطق الجبلية.

طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

سدود «الكرخة» و«الكارون»

تضم إيران شبكة واسعة من السدود والمنشآت المائية، تتركز أجزاء مهمة منها في حوضي نهري كارون والكرخة جنوب غربي البلاد. وتقول تقارير بيئية إن التوسع في بناء السدود وتحويل مجاري المياه أسهم في تفاقم مشكلات الجفاف والتصحر وتراجع الموارد المائية في عدد من المناطق.

كما نفّذت الحكومات الإيرانية المتعاقبة مشروعات لنقل المياه من المناطق الغربية والجنوبية الغربية، الغنية نسبياً بالموارد المائية، إلى محافظات وسط البلاد؛ حيث تتركز تجمعات سكانية ومشروعات صناعية كبرى.

وتشير تقارير إلى أن طهران شيّدت مشروعات مائية في مناطق نائية تفتقر إلى حاجات مدنية ملحة، بهدف تأمين إمدادات مستقلة ومستدامة من المياه والكهرباء لصالح «مدن الصواريخ» والقواعد المحصنة تحت الأرض المنتشرة في أعماق سلاسل جبال زاغروس، وهو ما دفع خبراء عسكريين إلى تصنيفها ضمن البنى التحتية الداعمة للعمليات العسكرية في أوقات النزاع.

ولم تُقدم التقارير، وفق المعطيات المتاحة، دليلاً على أن السدود أو مشروعات نقل المياه المعنية أُنشئت لأغراض عسكرية، فيما تنفي طهران هذه المزاعم، وتعتبرها محاولة لتوفير غطاء لاستهداف منشآتها المدنية.

إلا أن طريقة توزيع السدود جغرافياً وعددها الكبير مقارنة بتفاقم الجفاف يضعها متسقة مع انتشار المؤسسات العسكرية والنووية في البلاد ما عزّز الشبهات باستخدامها المزدوج.