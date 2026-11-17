أفادت وكالة «فارس»، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار من جهة شمال غربي مدينة قشم، مع تصاعد دخان في سماء الجزيرة، من دون توضيح سببه حتى الآن.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وسائل إعلام أميركية، على رأسها «وول ستريت جورنال»، أن الولايات المتحدة شنت ضربات محدودة على الجزيرة مساء الاثنين، وصفها مسؤول أميركي بأنها «إجراء دفاعي»، فيما أشارت وكالة «إرنا» الإيرانية إلى سماع خمسة انفجارات متتالية في الجزيرة.

وأفاد إعلام إيراني بأن الانفجار ناجم عن قصف أميركي استهدف موقع نريمان للدفاع الجوي في جزيرة قشم.

انفجارات في «هرمز»

على الأرض، شهد مضيق هرمز يوماً متوتراً جديداً، مع إعلان القوات البحرية الإيرانية عن سلسلة انفجارات شملت ناقلات نفط. وأعلنت بحرية «الحرس الثوري»، في بيان الثلاثاء، وقوع انفجار في ناقلتي نفط نتيجة اصطدامهما بألغام بحرية في المضيق، من دون أن تسمّي الناقلتين أو تكشف عن أعلامهما أو عن وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق، أعلنت بحرية الجيش الإيراني أن ناقلة ثالثة اشتعلت فيها النيران وتعطّلت بعد اصطدامها بلغم بحري شرق المضيق، قبل أن تعلن عن ناقلة رابعة تعرّضت لأضرار جسيمة في الحادثة ذاتها.

وقال الجيش الإيراني، في بيان نقلته وكالة «إرنا» والتلفزيون الرسمي، إن الناقلات كانت تبحر في منطقة محظورة شرق المضيق، وإن أنظمة ملاحتها كانت مطفأة، محذّراً شركات الشحن من دخول المناطق المحظورة من دون تنسيق مع القوات المسلحة. وأضاف البيان: «نتيجة أي تحرك غير قانوني، من دون تنسيق مع القوات المسلحة وضد الأنظمة، هي الاصطدام بالألغام والحرائق».

في رواية منفصلة، نقلت وكالة «تسنيم» عن بحرية «الحرس الثوري» أن ناقلة غاز مسال اشتعلت فيها النيران وتعرضت لانفجار ضخم بعد اصطدامها بلغم بحري في الجزء الشرقي من المضيق، في أثناء محاولتها العبور عبر مسار غير مصرح به رغم التحذيرات المتكررة.

وأكدت القوات الإيرانية أن مضيق هرمز «ما زال مغلقاً، وسيبقى مغلقاً ما دامت الجمهورية الإسلامية رأت ذلك ضرورياً»، في ردّ على تصريحات أميركية سابقة زعمت إعادة فتح الممر المائي.

وتعكس التطورات المتزامنة، من التصريحات العسكرية إلى حوادث هرمز، مرحلة جديدة من التوتر في المنطقة، حيث تحاول طهران تثبيت رواية مفادها أنها خرجت من الحرب أقوى، وأنها باتت قادرة على فرض قواعدها في الخليج و«هرمز»، بينما لا تزال الروايات المستقلة حول حوادث الناقلات غير مؤكَّدة، في ظل غياب أي تأكيد من مصادر محايدة أو تسمية للسفن المتضررة.

لهجة تصعيد

وصعّدت طهران، الثلاثاء، لهجتها العسكرية عبر تصريحات غير مسبوقة لرئيس هيئة الأركان العامة، وتحذير شديد اللهجة من قائد «الحرس الثوري»، وسلسلة انفجارات في ناقلات نفط في مضيق هرمز أعلنت عنها القوات البحرية الإيرانية.

ففي المواقف، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبداللهي إن بلاده «نجحت في دفع القوات الأميركية إلى التراجع في البحر»، متوعّداً بـ«دفعها إلى خارج المنطقة بالكامل حتى القطب الجنوبي».

كلام عبداللهي جاء خلال مشاركته في معرض نظّمته «مؤسسة حفظ ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة» في طهران، حيث استعرض ما وصفها بـ«الإنجازات الاستراتيجية لإيران خلال الحربين الأخيرتين مع الولايات المتحدة وإسرائيل».

القطب الجنوبي

وقال عبداللهي، حسبما نقلت قناة «برس تي في» الرسمية، الثلاثاء: «حققنا نجاحاً كبيراً في المجال البحري، ودفعنا العدو إلى الانسحاب لمسافة كبيرة. وسندفع الأميركيين بالتأكيد إلى خارج المنطقة وصولاً إلى القطب الجنوبي... وعليهم أن ينتظروا ذلك».

وأضاف أن «ذروة القوة العسكرية الأميركية تكمن في قدراتها البحرية، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات والطرادات، التي تمنح واشنطن القدرة على الوصول إلى محيطات العالم»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة الإيرانية باتت قادرة اليوم على مواجهة الطائرات المقاتلة المعادية بقوة أكبر ودقة أعلى مما كانت عليه في السابق».

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبداللهي (إرنا)

تأتي تصريحات عبداللهي في سياق رواية رسمية إيرانية متكررة في الأسابيع الأخيرة، مفادها أن السفن الحربية الأميركية أُجبرت على الابتعاد أكثر من 500 كيلومتر عن السواحل الإيرانية، وأنها لم تعد موجودة في بحر عُمان، وأن العودة إلى الخليج أصبحت، على حد تعبيره في تصريحات سابقة، «حلماً سيحمله الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى قبره».

تعبر حاملة الطائرات يو أس أس ثيودور روزفلت (CVN 71) المحيط الهندي، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. تعمل حاملة الطائرات حالياً ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية #سنتكوم في إطار عملية انتشار مُجدولة. pic.twitter.com/vpcC5gSgM2 — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) November 16, 2026

كان مسؤول أميركي قد أعلن الاثنين، وصول حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس ثيودور روزفلت» إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، الأحد، ليرتفع بذلك عدد مجموعات حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث.

وتنضم «روزفلت»، التي غادرت قاعدتها في سان دييغو في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى حاملتي الطائرات «يو إس إس جورج بوش» الموجودة في المنطقة منذ أبريل (نيسان) الماضي، و«يو إس إس جورج واشنطن» الموجودة منذ أغسطس (آب) الماضي.

وحسب البحرية الأميركية، يضم الحشد البحري الأميركي في بحر العرب الآن ثلاث حاملات طائرات، و13 مدمرة، وطرادين، وسفينة قتال ساحلية، وأكثر من 20 ألف بحار وجندي مشاة بحرية، في أكبر تجمع بحري أميركي في الشرق الأوسط منذ أبريل الماضي، وقبل ذلك منذ غزو العراق عام 2003.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور لاحق إن «(روزفلت) تعمل حالياً في منطقة القيادة المركزية كجزء من انتشار مجدول»، بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عدّ في الأيام الماضية أن شن ضربات جديدة على إيران «غير مرجح إلى حد كبير».

رد مؤلم ومدمر

في موازاة ذلك، وجّه قائد «الحرس الثوري» اللواء أحمد وحيدي تحذيراً شديد اللهجة إلى «أي طرف قد يفكّر في شنّ عدوان جديد على إيران». وقال وحيدي، في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، الثلاثاء، إن «أدنى اعتداء سيُقابل بردّ مدمّر ومؤلم»، مؤكداً أن القوات الإيرانية تواصل تعزيز قدراتها الصاروخية والدفاعية رغم التهديدات والعقوبات.

وكان وحيدي قد أكد في مناسبات سابقة أن مسار تطوير القوة الصاروخية الإيرانية «لا يمكن وقفه بالتهديدات أو العقوبات»، مشدداً على أن هذا المسار «يستمر بالدم والإيمان».

قائد «الحرس الثوري» اللواء أحمد وحيدي (إرنا)

وتندرج تصريحات وحيدي ضمن تحول واضح في بنية القرار الإيراني منذ مقتل المرشد السابق علي خامنئي في 28 فبراير (شباط) الماضي، حيث باتت القرارات الكبرى، المتعلقة بالحرب والسلام والسياسة النووية، تُتخذ عبر مجلس أمني جماعي يضم ست شخصيات بارزة، من بينها وحيدي، وعبداللهي، ورئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وفق تقارير إعلامية غربية نقلتها وسائل إعلام إيرانية.