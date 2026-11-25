أعلنت البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية الأربعاء، أن ناقلتَي نفط تعرضتا لانفجارات واشتعال النيران فيهما، بعد اصطدامهما بألغام بحرية في وقت مبكر صباح (الأربعاء)، خلال محاولتهما عبور ما وصفته البحرية بأنه «مسار غير مصرح به» عبر مضيق هرمز.

وذكر البيان أن الانفجارات والحرائق وقعت في غرف محركات الناقلتين، قرب الشواطئ الجنوبية والشرقية للمضيق.

وقال «الحرس الثوري» في بيانه: «هذه الناقلات ظنت أنها تمر سراً عبر المسار المزيف لمضيق هرمز، لكن الألغام البحرية منعت مرورها، وتسببت في انفجار وحريق هائل».

وحذّرت البحرية طواقم السفن التي تُطفئ أنظمة الملاحة وتحديد المواقع من محاولة العبور من دون تنسيق، وقالت إن «أكاذيب المسؤولين الأميركيين» قد تجرهم إلى انفجار وحريق الألغام البحرية.

ولم يذكر البيان الإيراني هوية الناقلتين أو جنسيتهما أو مصير طاقميهما، كما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من صحة ما ورد في التقارير الإيرانية.

إسقاط مسيّرتين

وفي تطور موازٍ، أعلن الجيش الإيراني، حسبما نقلت وكالة «فارس» ووسائل إعلام رسمية، إسقاط مسيّرتين أميركيتين فوق مضيق هرمز.

وقالت التقارير الإيرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز «لوكاس» فوق الجزء الغربي من المضيق، ومسيّرة أخرى من طراز MQ-9 فوق الجزء الشرقي منه، في عمليتين منفصلتين ضمن شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد مستقل من الجانب الأميركي حول هذه المزاعم، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من واشنطن أو من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على حوادث الناقلات.

ناقلة النفط والمواد الكيميائية «بالد مان» بميناء الفجيرة في ظل تراجع حركة الملاحة البحرية بمضيق هرمز بسبب الصراع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران 6 مايو 2026 (رويترز)

جاء ذلك، غداة قول القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن مضيق هرمز لن يُفتح حتى تحقيق الشروط السبعة التي وضعتها الجمهورية الإسلامية، بل سيزداد إغلاقاً، مع فرض إدارة أكثر قوة وإحكاماً عليه، وإن التوجيهات صدرت لجعل الظروف أكثر صعوبة على العدو وحلفائه في المضيق يوماً بعد يوم. وحذّر حاتمي من أن أي ضربة أميركية جديدة ستقابَل بردّ سيكون «أشد وأقسى وبلا حدود جغرافية».

كان «الحرس الثوري» قد أعلن، الثلاثاء، تعرُّض 3 ناقلات لانفجارات بعد اصطدامها بألغام في أثناء إبحارها في مسار «غير مصرح به» قرب المضيق، بعدما أوقفت تشغيل أنظمة الملاحة وتحديد المواقع ورفضت الامتثال لتعليمات حركة الملاحة البحرية.

تراجُع 40 %

كما نشرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريراً عن حادثة وقعت في 22-23 نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت فيه إن ثلاث سفن تعرضت لاستهداف بمقذوفات مجهولة خلال إبحارها شرقاً عبر المضيق، لكنها واصلت رحلاتها، وتم التأكد من عدم فقدان أيٍّ من أفراد أطقمها، من دون تحديد الجهة المسؤولة.

وأفادت بيانات «مارين ترافيك» بأن حركة السفن عبر المضيق تراجعت بأكثر من 40 في المائة، حيث سُجل دخول وخروج 125 سفينة بين 17 و23 نوفمبر، مقابل 226 سفينة في أول أسبوع من الشهر، في مؤشر على حجم الاضطراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.