صورة وزعتها مؤسسة «لويس بيو» بلندن في 21 نوفمبر 2026 لناقلة تحترق بمضيق هرمز (أ.ف.ب)

تحول مضيق هرمز الثلاثاء، إلى ساحة المواجهة الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة؛ إذ أعلنت طهران عن انفجار 3 ناقلات نفط بألغام بحرية، فيما كشفت واشنطن عن تحقيق في هجمات سيبرانية استهدفت عشرات السفن، وتوعد الجيش الإيراني بإغلاق المضيق أكثر يوماً بعد يوم.

وأعلنت بحرية «الحرس الثوري الإيراني» الثلاثاء، أن 3 ناقلات نفط تعرضت لانفجارات قوية واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وقالت بحرية «الحرس»، في بيان نقلته وكالة «إرنا» الرسمية، إن ناقلة اصطدمت بلغم قبالة الساحل الجنوبي للمضيق، بينما اصطدمت ناقلتان أخريان بألغام في القسم الشرقي منه.

وأضافت أن الناقلات الثلاث كانت تسير تحت «غطاء جوي واسع ومرافقة من الجيش الأميركي المعتدي»، وأن الحماية الأميركية «فشلت في منع الحوادث».

وفي بيان منفصل نقلته وسائل الإعلام الرسمية فجر الثلاثاء، قالت بحرية الجيش الإيراني إن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام واشتعلت النيران فيهما فجر الثلاثاء، وإنهما دخلتا منطقة محظورة شرق المضيق وأطفأتا أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بهما.

ولم تعلن طهران أسماء الناقلات أو مالكيها أو دول العلم التي ترفعه، ولم تعلن عن سقوط ضحايا. وقالت إنها ستنشر صوراً ومقاطع فيديو للانفجارات والحرائق خلال الساعات المقبلة.

تهديد السفن

لم يكتفِ «الحرس الثوري» بإعلان الحوادث؛ بل أصدر تهديداً مباشراً لشركات الشحن العالمية. وقال في بيانه: «مضيق هرمز ليس مكاناً لاختبار طرق غير مصرح بها أو تجاهل التحذيرات البحرية».

وتابع أن الحماية العسكرية الأميركية لن تعفي أي سفينة من الالتزام بتعليمات مركز مراقبة حركة الملاحة التابع لبحرية «الحرس»، وأن أي عبور عبر طرق غير مصرح بها أو أي تجاهل للتحذيرات، يعدّ انتهاكاً وتعاوناً مع قوات معتدية، وسيتم التعامل معه بحزم وفق الأنظمة المعلنة.

وحذر «الحرس» مالكي الناقلات وربابنتها وشركات الشحن، من أن التعاون مع العسكريين الأميركيين والثقة بهم سيعرضان سفنهم للخطر، وقال إن الممر الجنوبي الذي تدعمه الولايات المتحدة «مفخخ بالألغام».

وفي بيان إضافي، الثلاثاء، قال قائد بحرية «الحرس» إن «مضيق هرمز ليس مكاناً لاختبار الطرق غير المصرح بها، أو تجاهل التحذيرات البحرية»، مؤكداً أن أي انتهاك سيواجه رداً حازماً.

دخان يتصاعد من سفينة قبالة ساحل عُمان في لقطة من مقطع فيديو نُشر يوم 23 نوفمبر 2026 (رويترز)

من جهته، قال قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، الثلاثاء، إن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً، وإن إيران ستشدد سيطرتها عليه أكثر فأكثر حتى تنفيذ شروطها السبعة.

وقال حاتمي، في كلمة أمام قادة الجيش في جامعة القيادة والأركان بطهران الثلاثاء: «حتى تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ مبادرة النقاط السبع للجمهورية الإسلامية، لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز. سيصبح أكثر إغلاقاً، مع إدارة أقوى له».

وأضاف: «يجب أن نزيل شبح الحرب عن البلاد، وننهي حالة اللاحرب واللاسلم، ونرفع العقوبات الظالمة المفروضة على البلاد».

هجمات متوقعة

من جهته، أبقى مركز المعلومات البحرية المشتركة (JMIC) مستوى التهديد في مضيق هرمز عند درجة «شديد»، محذراً من أن هجمات إضافية «مرجحة للغاية».

وقال المركز الثلاثاء، إن هجمات الناقلات في المضيق وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بداية الحرب في فبراير (شباط) الماضي، وإن حركة السفن عبر المضيق ما زالت أقل بنسبة 65 في المائة من مستويات ما قبل الحرب، مع وجود 227 سفينة راسية شرق المضيق بانتظار العبور.

وأشار المركز إلى أن السفن التي تستخدم الجانب العماني من المضيق، قد تتعرض لهجمات إضافية خلال الـ24 أو الـ48 ساعة المقبلة.

هجمات سيبرانية

بموازاة المواجهة البحرية، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الاثنين، ونقلته «رويترز» الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحقق في احتمال تورط إيران في سلسلة هجمات سيبرانية استهدفت ما يصل إلى 50 سفينة.

صورة من القمر الاصطناعي وزعها برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي تُظهر دخاناً يتصاعد من سفينة قبالة ساحل عُمان يوم 23 نوفمبر 2026 (الاتحاد الأوروبي / كوبرنيكوس سنتينل-2 / عبر رويترز)

وقال التقرير إن السفن المستهدفة تشمل ناقلات نفط وغاز البترول المسال وسفناً تنقل مواد كيميائية ومواد أخرى قابلة للانفجار، وإن بعض السفن تلقت تحذيرات بوجود قنابل مع تهديدات بتفجيرها.

وأضاف أن إيران تعدّ المشتبه به الرئيسي، لكن السلطات الأميركية لا تستبعد أيضاً احتمال تورط روسيا. وأكد مسؤول في إدارة ترمب للصحيفة، أن المحققين لم يجدوا بعد دليلاً قاطعاً يثبت مسؤولية إيران.

وذكر التقرير أن من بين السفن المستهدفة ناقلة النفط «VL Prosperity» المتجهة إلى تكساس، والسفينة «Kohaku» المتجهة إلى تكساس لتحميل غاز البترول المسال، وناقلة الغاز الطبيعي المسال «Vivit Africa» التي كانت تنقل شحنة أميركية إلى إيطاليا.

وأوضح التقرير أن المهاجمين استغلوا ثغرة في أجهزة «Fortinet» المستخدمة على نطاق واسع في الصناعة البحرية، وأن خفر السواحل الأميركي أرسل فرق حماية سيبرانية إلى 4 سفن على الأقل مع اقترابها من الموانئ الأميركية، لمعالجة الثغرات الأمنية قبل السماح لها بمواصلة رحلاتها.

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف أميركية من أن طهران توسع نطاق المواجهة عبر العمليات الإلكترونية والمخططات الأمنية ضد أهداف أميركية خارج الشرق الأوسط.