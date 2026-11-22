50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344349-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA
50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوت
نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
في ظل الانتقادات التي تُسمع في الشارع الإسرائيلي لـ«معسكر التغيير» الذي يقوده رئيس الوزراء المكلف، غادي آيزنكوت، بأنه يترك الميدان لليمين المتطرف، كشفت منظمة «واجهة إسرائيل» أنها وجّهت عريضة إلى آيزنكوت وقادة أحزاب معسكره وقع عليها 50 ألف مواطن، تدعوهم إلى تشكيل حكومة فوراً تستند إلى الأكثرية المنتخبة والمؤلفة من 67 نائباً، وتخليص إسرائيل من حكم بنيامين نتنياهو.
وقالت المنظمة، في الصحف وعلى لوحات إعلانات ضخمة، تحت عنوان: «أقيموا حكومة. كل تأخير يهدد أمن إسرائيل»، إن «دولة إسرائيل تقف في هذه الأيام أمام تهديدات أمنية خطيرة. وعلى خلفية ما يُنشر من قرارات ينوي نتنياهو اتخاذها بتأثير من معركته للبقاء في الحكم بأي ثمن، تقع على عاتق رؤساء الأحزاب، آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان ويائير لبيد، المسؤولية للعمل بشكل طارئ».
وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.
وفي الوقت الذي يقيم فيه آيزنكوت مفاوضات «ماراثونية» مع «الليكود» حول تشكيل حكومة وحدة، وإقدام ليبرمان على التفاوض مع الأحزاب الحريدية الدينية، وإصرار بينيت وليبرمان على منع تشكيل حكومة تعتمد على الشراكة والتعاون مع الأحزاب العربية، جاء في إعلان «واجهة إسرائيل»: «ملايين الإسرائيليين منحوكم ثقتهم. صوتوا لأجل التغيير، وفي صلب هذا التغيير استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. أنتم وعدتم بالتغيير. والجمهور يناشدكم بكل وضوح: لا تنتظروا. لا تسمحوا للخلافات وللاعتبارات الحزبية والمصاعب السياسية أن تمنع الحسم الذي تم انتخابكم لأجله».
وتقول المنظمة: «نحن نفهم أن الأمر صعب. ولكن هذا هو اختبار القيادة. المطلوب من القادة بالذات أن يتخذوا القرارات الحاسمة عندما تكون الظروف مركبة ومعقدة، ويكون الثمن قاسياً ولا تكون هناك حلول سهلة».
مظاهرات اليمين
وقد جاء هذا الحراك في وقت يقيم فيه اليمين مظاهرات واعتصامات أمام بيت آيزنكوت مطالبين بالامتناع عن تشكيل حكومة تستند إلى «داعمي الإرهاب» (يقصدون الأحزاب العربية)، ويقيم فيه الحريديم مظاهرات ضخمة ضد تجنيد شبابهم للخدمة العسكرية، ويغلقون الشوارع الرئيسية ويشتبكون مع الشرطة.
ونشرت نوريت بلزنتال– بيرغر، وهي أم لثلاثة جنود وتشارك في تنظيم «أهالي المقاتلين يصرخون كفى»، رسالة موجهة لقادة «معسكر التغيير»، تقول فيها: «أناشدكم باسم الأمهات والآباء، أنقذونا! لديكم القدرة على فتح نافذة لقصة أخرى. في هذه الأيام ما زلتم تحملون شعلة أمل في التغيير، هي مجرد جمرة ولكنها موجودة. توجد إمكانية لخلق مكان هنا ينبض بالحياة، حيث تتم تربية الأولاد، يهود وعرب، على الحياة وليس على الموت والفجيعة».
وتابعت: «لا توجد طريقة للإصلاح في ائتلاف مع نتنياهو، الذي نعتبره المسؤول الأول عن الإهمال والدمار، وعن دماء أبنائنا ودماء المخطوفين والقتلى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الموجودة على يديه».
على الرغم من أن آيزنكوت يحقق مكاسب في البرلمان الإسرائيلي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير».
نظير مجلي (تل أبيب )
ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحكhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344384-%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83
ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري واحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، بالتوازي مع جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب.
ومع استمرار حالة الجمود في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات نقلت عنها شبكة «سي بي إس نيوز» يوم الأحد. وذلك في إشارة إلى أن الهجوم قد يكون قبل بداية العام الجديد، أي على عكس ما أعلن مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) 2027 قبل أن يقرر في شأن إيران.
التوقيت والأسباب
ورغم أن تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية يُعد أحد أبرز دوافع التفكير في ضربة جديدة، فإن ثمة عوامل أخرى قد تجعل التحرك العسكري أكثر إلحاحاً، أبرزها الضغوط التي تواجه القوات الأميركية جراء استمرار الحشد العسكري الكبير في المنطقة لفترة طويلة.
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد حذرت، مؤخراً، من أن استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول) سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المالية والعسكرية، وقد يؤثر في الجاهزية القتالية للقوات، بعد نحو عشرة أشهر من الوجود المتواصل في المنطقة.
كما تتزامن هذه الضغوط مع أزمة تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يُنتظر أن تنتهي في 11 ديسمبر، وسط خلافات بشأن تجديد التمويل. وتلوح تحديات سياسية مع بدء دورة جديدة للكونغرس في يناير، إذ قد يؤدي التوازن السياسي الجديد إلى تقييد فرص تمرير قرار يتعلق بحرب، وربما الحد من هامش التحرك الرئاسي في هذا الملف.
وتضع هذه العوامل مجتمعة الإدارة الأميركية أمام معادلة زمنية معقدة، إذ قد يصبح تأجيل الخيار العسكري إلى العام المقبل أكثر تكلفة على المستوى العملياتي والسياسي، في حال استمرار الانتشار العسكري والضغوط على الموارد.
إمكانية التوصل إلى اتفاق
وفي المقابل، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز». لكنه جدد التأكيد أيضاً على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مبقياً بذلك خيار العمل العسكري مطروحاً بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية.
وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن الخيار العسكري لا يزال حاضراً بقوة على طاولة النقاش في واشنطن. كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنامي التنسيق بين الحليفين، رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع طهران.
وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أقرا خططاً عسكرية مشتركة استعداداً لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران. ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي قوله إن تل أبيب تنتظر قرار ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، في وقت تزداد فيه الضغوط باتجاه استئناف الحرب.
وجاء التقرير عقب زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى إسرائيل حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ورئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان في تل أبيب، يوم الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي إن القادة استعرضوا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستراتيجي والعملياتي، وتكثيف التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة.
ولم يحدد الجيش طبيعة السيناريوهات التي جرى بحثها. غير أن هذه الاجتماعات، إلى جانب التقارير التي تحدثت عن رفع مستوى الاستعداد العسكري، عززت المؤشرات على أن واشنطن وتل أبيب لا تزالان تدرسان خيار شن ضربات جديدة، حتى مع استمرار المساعي الدبلوماسية.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن القيادة المركزية الأميركية حذرت إدارة ترمب من أن استمرار الحشد العسكري في المنطقة إلى ما بعد ديسمبر قد يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العسكرية، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات.
قائمة أهداف أميركية موسعة
من جهة أخرى، أعاد تعثر المسار الدبلوماسي تسليط الضوء على نطاق العمليات العسكرية الأميركية المحتملة. فقد أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن واشنطن أعدت قائمة جديدة بالأهداف المحتملة داخل إيران، تتصدرها مواقع تقع في قلب البرنامج النووي الإيراني.
وحسب التقرير، تشمل القائمة جبل «كلنغ غاز لا»، المعروف أيضاً باسم «جبل الفأس»، حيث يمكن أن تؤدي الضربات إلى إلحاق أضرار بالبرنامج النووي الإيراني أو إعادته سنوات إلى الوراء. كما تضم القائمة مواقع التخصيب المعروفة في فوردو ونطنز وأصفهان، ما يشير إلى احتمال تنفيذ حملة عسكرية تمتد إلى عدة مكونات من البنية التحتية النووية الإيرانية.
ولا تقتصر الخيارات المطروحة على المنشآت النووية، إذ تشمل أيضاً جسوراً حيوية تربط المدن والمناطق الإيرانية، وتؤدي دوراً أساسياً في حركة النقل والتجارة وإمدادات الموارد. ومن شأن استهداف هذه الجسور تعطيل خطوط الإمداد العسكرية، والحد من قدرة طهران على نقل الموارد خلال أي مواجهة عسكرية.
وتضم قائمة الأهداف المحتملة كذلك محطات توليد الكهرباء، إذ إن استهداف منشآت إنتاج الطاقة قد يفتح جبهة اقتصادية ومدنية أوسع، من خلال الضغط على القطاعات الصناعية والإنتاجية وتعطيل مظاهر الحياة اليومية. ويستهدف هذا السيناريو، وفق التقرير، الجمع بين التأثير العسكري وإحداث اضطرابات في الاقتصاد الإيراني والخدمات الأساسية.
القيادات العسكرية والسياسية
وتمتد السيناريوهات المطروحة إلى القيادات العسكرية الإيرانية، إذ قد تشمل أهدافاً محتملة لمسؤولين كبار يتولون مهام صنع القرار العسكري، بهدف إضعاف التنسيق داخل القوات المسلحة، وتقليص قدرتها على إدارة العمليات والاستجابة للتطورات خلال أي مواجهة جديدة.
كما تشمل الخيارات المطروحة قيادات مدنية وسياسية، من بين المسؤولين المشاركين في صنع القرار السياسي وإدارة المفاوضات، وبعضهم ممن وصفهم ترمب مراراً بأنهم من المتشددين. وقد ترى واشنطن أن استهداف هذه الشخصيات يمكن أن يفتح المجال أمام ترتيبات أو تفاهمات جديدة مع طهران في المستقبل.
ويعكس اتساع قائمة الأهداف المحتملة توجهاً نحو حملة عسكرية لا تقتصر على إضعاف القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بل قد تمتد إلى تعطيل البنية التحتية والقيادات التي تحتاج إليها البلاد لمواصلة مواجهة طويلة الأمد.
ومع ذلك، فإن وجود خطط عسكرية مشتركة وتوسيع قائمة الأهداف المحتملة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم جديد. فالتقديرات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما أوردته «القناة 13»، تشير إلى أن احتمال استئناف الحرب ليس أقرب مما كان عليه خلال الأيام الماضية. ورغم بقاء مستوى التأهب العسكري مرتفعاً، فإنه لم يصل بعد إلى أقصى درجاته.
تحركات الوساطة
وفي المقابل، فإن التصعيد بين أميركا وإيران يضغط على مساعي الوساطة، رغم أن الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية تتواصل لاحتواء التصعيد. وفي هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على تحمل استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول.
كما شهدت طهران، مؤخراً، تحركاً قطرياً في إطار جهود الوساطة، تمثل في زيارة وفد برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت تزداد فيه المساعي لفتح مسار سياسي يحد من احتمالات تجدد المواجهة.
وبين الخطط العسكرية المشتركة، وضغوط الوقت والموارد، والتصريحات الأميركية بشأن اتفاق محتمل، تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين لا يزال من المبكر حسم أيهما سيتقدم: تصعيد عسكري قد يسبق يناير، أو تحرك دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يضع حداً للحرب، ويجنب المنطقة جولة جديدة من المواجهة.
50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344349-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA
50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوت
نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
في ظل الانتقادات التي تُسمع في الشارع الإسرائيلي لـ«معسكر التغيير» الذي يقوده رئيس الوزراء المكلف، غادي آيزنكوت، بأنه يترك الميدان لليمين المتطرف، كشفت منظمة «واجهة إسرائيل» أنها وجّهت عريضة إلى آيزنكوت وقادة أحزاب معسكره وقع عليها 50 ألف مواطن، تدعوهم إلى تشكيل حكومة فوراً تستند إلى الأكثرية المنتخبة والمؤلفة من 67 نائباً، وتخليص إسرائيل من حكم بنيامين نتنياهو.
وقالت المنظمة، في الصحف وعلى لوحات إعلانات ضخمة، تحت عنوان: «أقيموا حكومة. كل تأخير يهدد أمن إسرائيل»، إن «دولة إسرائيل تقف في هذه الأيام أمام تهديدات أمنية خطيرة. وعلى خلفية ما يُنشر من قرارات ينوي نتنياهو اتخاذها بتأثير من معركته للبقاء في الحكم بأي ثمن، تقع على عاتق رؤساء الأحزاب، آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان ويائير لبيد، المسؤولية للعمل بشكل طارئ».
وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.
وفي الوقت الذي يقيم فيه آيزنكوت مفاوضات «ماراثونية» مع «الليكود» حول تشكيل حكومة وحدة، وإقدام ليبرمان على التفاوض مع الأحزاب الحريدية الدينية، وإصرار بينيت وليبرمان على منع تشكيل حكومة تعتمد على الشراكة والتعاون مع الأحزاب العربية، جاء في إعلان «واجهة إسرائيل»: «ملايين الإسرائيليين منحوكم ثقتهم. صوتوا لأجل التغيير، وفي صلب هذا التغيير استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. أنتم وعدتم بالتغيير. والجمهور يناشدكم بكل وضوح: لا تنتظروا. لا تسمحوا للخلافات وللاعتبارات الحزبية والمصاعب السياسية أن تمنع الحسم الذي تم انتخابكم لأجله».
وتقول المنظمة: «نحن نفهم أن الأمر صعب. ولكن هذا هو اختبار القيادة. المطلوب من القادة بالذات أن يتخذوا القرارات الحاسمة عندما تكون الظروف مركبة ومعقدة، ويكون الثمن قاسياً ولا تكون هناك حلول سهلة».
مظاهرات اليمين
وقد جاء هذا الحراك في وقت يقيم فيه اليمين مظاهرات واعتصامات أمام بيت آيزنكوت مطالبين بالامتناع عن تشكيل حكومة تستند إلى «داعمي الإرهاب» (يقصدون الأحزاب العربية)، ويقيم فيه الحريديم مظاهرات ضخمة ضد تجنيد شبابهم للخدمة العسكرية، ويغلقون الشوارع الرئيسية ويشتبكون مع الشرطة.
ونشرت نوريت بلزنتال– بيرغر، وهي أم لثلاثة جنود وتشارك في تنظيم «أهالي المقاتلين يصرخون كفى»، رسالة موجهة لقادة «معسكر التغيير»، تقول فيها: «أناشدكم باسم الأمهات والآباء، أنقذونا! لديكم القدرة على فتح نافذة لقصة أخرى. في هذه الأيام ما زلتم تحملون شعلة أمل في التغيير، هي مجرد جمرة ولكنها موجودة. توجد إمكانية لخلق مكان هنا ينبض بالحياة، حيث تتم تربية الأولاد، يهود وعرب، على الحياة وليس على الموت والفجيعة».
وتابعت: «لا توجد طريقة للإصلاح في ائتلاف مع نتنياهو، الذي نعتبره المسؤول الأول عن الإهمال والدمار، وعن دماء أبنائنا ودماء المخطوفين والقتلى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الموجودة على يديه».
هل تغامر إيران بكسر الحصار البحري الأميركي؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344342-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026
في ظل الضغوط المتزايدة على صادرات النفط الإيرانية، تبدو طهران أمام اختبار صعب يتمثل في كيفية التعامل مع الحصار البحري الأميركي، بين مواصلة الالتزام به وتحمّل خسائره الاقتصادية، أو المجازفة بمحاولة كسره بما قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية أوسع في منطقة الخليج.
وتشير تقارير وصور أقمار صناعية وبيانات ملاحة بحرية إلى تحركات إيرانية لافتة، تشمل حشد أكثر من 14 ناقلة نفط قرب جزيرة خرج، في خطوة يُعتقد أنها تمهيد لإرسالها في قافلة باتجاه بحر عُمان، وربما إلى الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين. وفي المقابل، لا تزال بعض المعلومات المتداولة عن تحركات السفن محل تشكيك، ما يعكس صعوبة التحقق من النشاط البحري الإيراني في ظل إجراءات الإخفاء والتضليل.
وفي مؤشر على تعقيدات المشهد، أعلن الجيش الأميركي، يوم السبت، مرور 130 يوماً متتالياً على فرض الحصار البحري على إيران، مؤكداً أنه يحرم «الحرس الثوري» من تصدير النفط الخام بمليارات الدولارات.
وفي خضم التكهنات بشأن احتمال محاولة طهران كسر الحصار، تداولت بيانات موقع «مارين ترافيك» إشارة إلى ناقلة إيرانية باسم «خات شيكان» (Khat-Shekan)، قيل إنها تبحر عبر مضيق هرمز. غير أن شركة «تانكر تراكرز» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط نفت صحة هذه المعلومات، ووصفتها بأنها بيانات مزيفة، مؤكدة أن إشارات نظام التعرف الآلي المنسوبة إلى السفينة غير صحيحة، وأن صور الأقمار الصناعية لا تقدم أي دليل على وجودها أو تحركاتها.
وأشارت الشركة إلى أن إيران تدرك المخاطر المرتبطة بإرسال ناقلات نفط عملاقة في ظل الظروف الحالية، خصوصاً بعد تعرض عدد من السفن لإطلاق نار خلال الأشهر الماضية. ويعكس هذا التضارب بين بيانات الملاحة والتوثيق الفضائي حجم التحديات التي تواجه مراقبة حركة النفط الإيراني، في ظل استخدام وسائل التمويه وتعطيل أنظمة التتبع.
حشد الناقلات... استعداداً لاختبار الحصار
أظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن، خلال الأيام الأخيرة، تجمع أكثر من 14 ناقلة نفط بالقرب من جزيرة خرج، التي تمثل المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. ووفق تقارير استخباراتية غربية، جرى تجهيز الناقلات، وتعيين أطقم لها، ورفع الأعلام الإيرانية عليها، وسط مؤشرات على استعدادها للتحرك باتجاه بحر عُمان خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تحدثت فيه تقارير عن استئناف إيران عمليات تصدير النفط، بما في ذلك نقل شحنات خام بين ناقلات في عرض البحر قرب جزيرة خرج، في عمليات يُعتقد أنها تهدف إلى الالتفاف على القيود الأميركية.
وأشارت البيانات المتداولة إلى أن بعض السفن أوقفت أنظمة التعرف الآلي (AIS)، في محاولة لإخفاء مواقعها ومساراتها ومصدر الشحنات.
وذكرت تقارير إعلامية، بينها «يورونيوز»، أن هذه التحركات قد تمثل محاولة إيرانية لاستعادة تدفق صادرات النفط نحو الأسواق الآسيوية، رغم استمرار الحصار. كما تحدثت «القناة 14» الإسرائيلية عن استعداد عشرات الناقلات للتحرك باتجاه الصين، واقترابها من خطوط الحصار.
لكن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن طهران اتخذت قراراً نهائياً بالمواجهة البحرية؛ إذ قد تكون عمليات الحشد جزءاً من محاولة اختبار رد الفعل الأميركي، أو ممارسة ضغط سياسي وإعلامي، قبل الإقدام على خطوة أكثر خطورة.
تهديدات إيرانية
وتتصاعد الدعوات داخل إيران إلى تحدي الحصار، سواء عبر وسائل الإعلام القريبة من «الحرس الثوري» أو من خلال تصريحات مسؤولين عسكريين وسياسيين. فقد قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده تبذل جهوداً لتصدير النفط ومواصلة المفاوضات، مؤكداً ضرورة كسر الحصار البحري.
كما نشرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات النفط عبر منطقة الحصار، ويحذر من أن منعها قد يؤدي إلى استهداف منشآت نفطية في دول الخليج. وفي اليوم نفسه، قال حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس الثوري»، خلال تجمع في طهران، إن بلاده لن تسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض عليها.
وتجاوزت التهديدات التصريحات الرسمية، لتصل إلى وسائل الإعلام والمنصات المرتبطة بإيران. فقد حذر صحافي تربطه صلات بـ«الحرس الثوري»، في منشور على منصة «إكس»، من أن اعتراض ناقلات النفط الإيرانية قد يؤدي إلى انفجارات في منشآت نفطية خليجية، موضحاً أن ذلك يمثل تحليلاً شخصياً. وتضمن المنشور إعادة نشر تقرير لوكالة «فارس» أرفق بصورة من ملحمة «الشاهنامه» تظهر البطل الأسطوري فريدون وهو يدافع عن سفن إيرانية، في إشارة رمزية إلى المواجهة البحرية الراهنة.
وفي المقابل، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحصار بأنه «جدار فولاذي لا يمكن اختراقه»، في رسالة تعكس تشدد واشنطن في منع حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية.
جزيرة خرج... نقطة الاختناق
وتكتسب جزيرة خرج أهمية استراتيجية استثنائية في الحسابات الإيرانية؛ إذ تقع في شمال الخليج العربي وتستوعب نحو 85 إلى 90 في المائة من صادرات النفط الخام الإيرانية. وتضم الجزيرة منشآت تخزين تصل سعتها إلى نحو 30 مليون برميل، إلى جانب مرافق بحرية تسمح باستقبال ناقلات النفط العملاقة.
ومن شأن استمرار تعطيل عمليات التحميل في الجزيرة أن يفاقم الضغوط المالية على طهران، خصوصاً مع محدودية قدرة المحطات البديلة على تعويض دورها. فميناء بندر جاسك، الذي تسعى إيران إلى تطويره لتخفيف اعتمادها على خرج، لا يمتلك حتى الآن البنية التحتية الكافية لتوفير بديل مماثل من حيث القدرة التشغيلية والاستيعابية.
وتشير تقديرات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات الطاقة إلى احتمال تراجع إيرادات إيران من صادرات النفط الخام والمكثفات إلى مستويات تقترب من الصفر بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في تطور قد يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الإيراني، ويزيد من صعوبة تمويل الالتزامات الداخلية والخارجية.
مضيق هرمز... ورقة ضغط متبادلة
ولا تقتصر أهمية التحركات الإيرانية على صادرات النفط، بل تمتد إلى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم؛ إذ تمر عبره عادة نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً. ومن ثم، فإن أي مواجهة بحرية في محيطه قد تتجاوز تأثيراتها الاقتصاد الإيراني والأميركي، لتنعكس على أسواق الطاقة العالمية، وحركة الملاحة، وأمن دول الخليج.
وتحمل التهديدات الإيرانية باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة في حال اعتراض ناقلاتها دلالات تتجاوز الرد العسكري المباشر؛ إذ قد تسعى طهران إلى رفع كلفة الحصار على واشنطن وحلفائها، وتحويله من أداة ضغط على الاقتصاد الإيراني إلى مصدر تهديد لأمن الطاقة الإقليمي.
نافذة سياسية لرفع الضغط
وتأتي التحركات الإيرانية في توقيت سياسي لافت، بعدما أشار ترمب، خلال زيارته الأخيرة إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ، إلى عدم استعجال التعامل مع الملف الإيراني، وأنه لن يكون محوراً للنقاش قبل العام المقبل.
وقد ترى طهران في هذا التوقيت فرصة لمحاولة استعادة جزء من صادراتها النفطية، وتخفيف الضغط المالي، قبل أن تتغير الحسابات السياسية أو العسكرية. لكن إرسال قافلة كبيرة من الناقلات عبر مناطق الحصار قد يضعها أمام خيار بالغ الحساسية: إما التراجع إذا واجهت اعتراضاً أميركياً، أو الدخول في مواجهة يصعب احتواء تداعياتها.
وفي ظل استمرار الحصار وتراجع الإيرادات النفطية، يبدو أن إيران باتت أقرب إلى مرحلة اختبار حدود الضغط الأميركي، وإن كان ذلك لا يعني أن قرار كسر الحصار بالقوة قد اتُخذ بالفعل. فبين التحشيد البحري والتهديدات المتبادلة، يبقى السؤال الأساسي: هل تراهن طهران على فرض معادلة جديدة في الخليج، أم أن كلفة المغامرة البحرية قد تكون أكبر من قدرتها على الاحتمال؟