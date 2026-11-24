عائلات ضحايا تعذيب في سوريا تعترض على فيلم «قيصر» وتمهل الفريق حتى 6 ديسمبرhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7/5345226-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AA%D9%89-6-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
عائلات ضحايا تعذيب في سوريا تعترض على فيلم «قيصر» وتمهل الفريق حتى 6 ديسمبر
الإعلان عن مشروع فيلم «قيصر» في مهرجان الدوحة السينمائي (المدينة الإعلامية في قطر)
طالبت رابطة تمثّل عائلات ضحايا التعذيب في سوريا بتجميد مشروع فيلم سينمائي، تم الكشف عنه قبل أيام، وسيروي قصة فريد المذهان، العسكري المنشق المعروف باسم «قيصر»، والذي سرّب خلال سنوات النزاع آلاف الصور لجثث معتقلين قضوا في سجون الحكم السابق.
وأعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية في قطر، خلال مهرجان الدوحة السينمائي، السبت، عن اختيار الممثل البارز تيم حسن لتجسيد شخصية قيصر في فيلم روائي طويل، بإنتاج ضخم، بعد عام من حصولها على حقوق اقتباس قصة حياته.
ويأتي الإعلان عن الفيلم الذي من المقرر أن يتولى إخراجه أمير فخر الدين، بعدما كان المذهان، وهو مصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية، قد كشف هويته الحقيقية في فبراير (شباط) 2025، بعد شهرين من إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
فرّ المذهان من البلاد بعد انشقاقه عام 2013 حاملاً معه نحو 55 ألف صورة التُقطت بعد اندلاع النزاع عام 2011، على خلفية القمع الدامي لمظاهرات مناهضة للحكم السابق، تظهر آلاف الجثث لأشخاص قضوا تحت التعذيب. وشكّلت الأدلّة التي سرّبها ركيزة أساسية للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.
وفي بيان أصدرته، مساء الاثنين، أمهلت «رابطة عائلات قيصر» الجهات المنتجة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) للإعلان عن تجميد المشروع بكافة مكوناته إلى حين التشاور مع ممثلي العائلات. وشدّدت الرابطة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، على أن «الصور التي سرّبها لا يمكن اعتبارها جزءاً من سيرته الذاتية، بل أدلة جنائية تتعلق بضحايا لا تزال عائلاتهم تجهل تفاصيل ما تعرضوا له وأماكن وجود جثامينهم».
وأكّدت أن «أحداً لا يملك حق التصرف بقصصهم وهوياتهم نيابة عن ذويهم»، معتبرة أنّ «تحويل هذه المأساة المستمرة إلى عمل يُنتظر أن يحقق أرباحاً تجارية، قبل إنصاف أصحابها، يثير اعتراضاً أخلاقياً عميقاً، ويمسّ مشاعر العائلات وكرامة أبنائها وحقوقهم».
وقال المذهان، الذي شارك مع الممثل تيم حسن في فعالية الإعلان عن الفيلم في الدوحة، إن الهدف من الفيلم «يتجاوز توثيق الوقائع وفحص الأدلة إلى رواية قصص أشخاص كانت لهم عائلات وتجارب وحياة انتهت في ظروف غير إنسانية».
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها تناول ملفّ المعتقلين والسجون في سوريا في أعمال درامية جدلاً منذ إطاحة الأسد.
ففي ديسمبر الماضي، أثار تصوير مشاهد من مسلسل «عيلة الملك» للمخرج محمّد عبد العزيز في مواقع أمنية وعسكرية سابقة، بينها فرع فلسطين ومطار المزة العسكري، وإعلان المخرج محمّد لطفي عزمه تصوير مشاهد من مسلسل «الخروج إلى البئر»، من بطولة جمال سليمان، في سجن صيدنايا، اعتراض حقوقيين ومعتقلين سابقين.
وبعد سقوط الحكم السابق، توجّه المئات إلى الفروع الأمنية في كافة أنحاء البلاد، بحثاً عن أفراد من عائلاتهم دخلوها ولم يخرجوا منها قط، بينما خرج آلاف المساجين من زنزاناتهم.
وأودى النزاع في سوريا بأكثر من نصف مليون شخص، فيما فُقد عشرات الآلاف، اختفى كثيرون منهم في السجون.
اتهمت أنقرة ودمشق «قسد» بالمماطلة في تنفيذ اتفاقية الاندماج في الجيش السوري الموقعة في 10 مارس الماضي، وأكدتا رفض أي محاولات للمساس بوحدة سوريا واستقرارها.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
عائلات ضحايا تعذيب في سوريا تعترض على فيلم «قيصر» وتمهل الفريق حتى 6 ديسمبرhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7/5345226-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AA%D9%89-6-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
عائلات ضحايا تعذيب في سوريا تعترض على فيلم «قيصر» وتمهل الفريق حتى 6 ديسمبر
الإعلان عن مشروع فيلم «قيصر» في مهرجان الدوحة السينمائي (المدينة الإعلامية في قطر)
طالبت رابطة تمثّل عائلات ضحايا التعذيب في سوريا بتجميد مشروع فيلم سينمائي، تم الكشف عنه قبل أيام، وسيروي قصة فريد المذهان، العسكري المنشق المعروف باسم «قيصر»، والذي سرّب خلال سنوات النزاع آلاف الصور لجثث معتقلين قضوا في سجون الحكم السابق.
وأعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية في قطر، خلال مهرجان الدوحة السينمائي، السبت، عن اختيار الممثل البارز تيم حسن لتجسيد شخصية قيصر في فيلم روائي طويل، بإنتاج ضخم، بعد عام من حصولها على حقوق اقتباس قصة حياته.
ويأتي الإعلان عن الفيلم الذي من المقرر أن يتولى إخراجه أمير فخر الدين، بعدما كان المذهان، وهو مصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية، قد كشف هويته الحقيقية في فبراير (شباط) 2025، بعد شهرين من إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
فرّ المذهان من البلاد بعد انشقاقه عام 2013 حاملاً معه نحو 55 ألف صورة التُقطت بعد اندلاع النزاع عام 2011، على خلفية القمع الدامي لمظاهرات مناهضة للحكم السابق، تظهر آلاف الجثث لأشخاص قضوا تحت التعذيب. وشكّلت الأدلّة التي سرّبها ركيزة أساسية للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.
وفي بيان أصدرته، مساء الاثنين، أمهلت «رابطة عائلات قيصر» الجهات المنتجة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) للإعلان عن تجميد المشروع بكافة مكوناته إلى حين التشاور مع ممثلي العائلات. وشدّدت الرابطة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، على أن «الصور التي سرّبها لا يمكن اعتبارها جزءاً من سيرته الذاتية، بل أدلة جنائية تتعلق بضحايا لا تزال عائلاتهم تجهل تفاصيل ما تعرضوا له وأماكن وجود جثامينهم».
وأكّدت أن «أحداً لا يملك حق التصرف بقصصهم وهوياتهم نيابة عن ذويهم»، معتبرة أنّ «تحويل هذه المأساة المستمرة إلى عمل يُنتظر أن يحقق أرباحاً تجارية، قبل إنصاف أصحابها، يثير اعتراضاً أخلاقياً عميقاً، ويمسّ مشاعر العائلات وكرامة أبنائها وحقوقهم».
وقال المذهان، الذي شارك مع الممثل تيم حسن في فعالية الإعلان عن الفيلم في الدوحة، إن الهدف من الفيلم «يتجاوز توثيق الوقائع وفحص الأدلة إلى رواية قصص أشخاص كانت لهم عائلات وتجارب وحياة انتهت في ظروف غير إنسانية».
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها تناول ملفّ المعتقلين والسجون في سوريا في أعمال درامية جدلاً منذ إطاحة الأسد.
ففي ديسمبر الماضي، أثار تصوير مشاهد من مسلسل «عيلة الملك» للمخرج محمّد عبد العزيز في مواقع أمنية وعسكرية سابقة، بينها فرع فلسطين ومطار المزة العسكري، وإعلان المخرج محمّد لطفي عزمه تصوير مشاهد من مسلسل «الخروج إلى البئر»، من بطولة جمال سليمان، في سجن صيدنايا، اعتراض حقوقيين ومعتقلين سابقين.
وبعد سقوط الحكم السابق، توجّه المئات إلى الفروع الأمنية في كافة أنحاء البلاد، بحثاً عن أفراد من عائلاتهم دخلوها ولم يخرجوا منها قط، بينما خرج آلاف المساجين من زنزاناتهم.
وأودى النزاع في سوريا بأكثر من نصف مليون شخص، فيما فُقد عشرات الآلاف، اختفى كثيرون منهم في السجون.
أمير العمري: الفلسطيني في السينما مرآة لأزمة لا إنساناً مستقلاًhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7/5343334-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B
أمير العمري: الفلسطيني في السينما مرآة لأزمة لا إنساناً مستقلاً
فيلم الأنميشن «الرقص مع بشير» (إم كي2 فيلمز)
يتناول آخر كتاب صدر للناقد أمير العمري موضوعاً لم يسبق التطرق إليه من قبل، وهو صورة الفلسطيني كما تظهر (وغالباً لا تظهر) في السينما الإسرائيلية. وليس كتاب «صورة الفلسطيني في السينما الإسرائيلية» دعوةً إلى اتخاذ مواقف عاطفية ساذجة، بل هو مناسبة مهمة للحديث عن كيفية تعامل السينما الإسرائيلية مع المواطن الفلسطيني، سواء أكان حاضراً في الفيلم بنفسه أم غائباً عنه.
يقلب الكاتب صفحات الكتاب، عارضاً طروحات مهمة حول المعاملة التي تعتمدها معظم الأفلام الإسرائيلية في تناول هذا الموضوع. ويبحث في الأفلام وصانعيها بتفاصيل لم يسبق التطرق إليها هي الأخرى. الحوار التالي يكشف ذلك.
عذاب روحي
> ما يرد في كتابك هو حالة تغييب مقصود، بلا ريب، لكن أليس الأمر مرتبطاً بحقيقة أن مدلولاتها تظل فلسطينية المحور، كما هي الحال، مثلاً، في «الرقص مع بشير»؟
- يبدو المضمون العام، من النظرة الأولى، كما لو أن فيلم «الرقص مع بشير» (2008) يكشف ما وقع في صبرا وشاتيلا من مجازر بحق الفلسطينيين عام 1982، ويفضحه ويدينه. غير أن الاهتمام الأساسي للفيلم لا ينصب على الفلسطينيين، بل على تصوير المأزق «الإنساني» الذي زُجّ بالجنود الإسرائيليين فيه، مع تأكيد الفيلم أنهم «مغلوبون على أمرهم»، وأنهم «سِيقوا إلى حرب لا يعلمون شيئاً عنها»، وأنهم «كانوا شباناً يافعين»، وأنهم «كانوا نائمين حين صدرت إليهم الأوامر بركوب السيارات والتوجه إلى الجبهة، ووصلوا وهم لا يزالون نائمين».
أي إن الفيلم يسعى أساساً إلى تبرئة الجنود الإسرائيليين، والتخلص من عقدة الذنب، والزعم بأنهم شعروا هم أيضاً بالألم إزاء ما وقع. وهذا غير حقيقي. إنه فيلم عن المعتدي الذي يريد الفيلم تبرئته من اعتدائه، وبالتالي يعكس نظرة «ليبرالية» مفتعلة، موجّهة إلى الغرب تحديداً، بقصد تصوير «العذاب الروحي» الذي يعانيه المعتدي لعجزه عن حماية «المعتدى عليه» من اعتداء الطرف غير الإسرائيلي الذي ارتكب المجزرة.
> شاهدت فيلم «نهائي كأس العالم» (وهو من بين الأفلام الإسرائيلية الأخرى التي يتضمنها الكتاب)، ولم أصدّق الرواية التي يسردها، وأنت تذكر بعض النقاط الحساسة في هذا الموضوع، مثل مشهد اقتحام قصر أحد الأثرياء وطريقة تصرّف الفلسطينيين هناك. هل خامرك الإحساس نفسه بأنه ملفّق؟
- بالتأكيد، يُعدّ مشهد اقتحام مجموعة من الفلسطينيين المسلحين، برفقة الأسير الإسرائيلي كوهين، قصر أحد الأثرياء اللبنانيين، بكل ما يحتويه من مقتنيات ثمينة جداً، مشهداً مختلقاً، يُقصد منه تصوير المقاتلين الفلسطينيين وهم يتحسسون التحف الثمينة ويتفقدون مظاهر الثراء في أنحاء القصر بانبهار، ثم يتكالبون على التهام الطعام وشرب الخمر بحماقة، ومشاهدة الأشرطة الجنسية، لكي يبرز الفيلم همجيتهم وتخلّفهم واهتمامهم بالمتع البدائية.
ويهدف ذلك إلى المقارنة مع سلوك الأسير كوهين، الذي يتصرف بدراية ووقار وبساطة، ويعلّمهم كيفية استخدام جهاز الفيديو، ثم جهاز التلفزيون لمشاهدة مباريات كأس العالم. وفي مشهد آخر، يُجبره الفلسطينيون على التبرّز في مكان عام، بينما يصرّ هو على ضرورة الحصول على «ورق التواليت» أولاً. إنه مشهد خبيث جداً، بالطبع.
> لكن يبدو أننا نختلف قليلاً فيما يتعلق بأفلام آموس غيتاي. فهو من مخرجي اليسار بلا شك، لكنه لا يبدو، في أفلامه، مثل «أنا عربية»، قادراً على اتخاذ موقف واضح حيال وضع الفلسطينيين، على عكس آفي مغربي، مثلاً.
- لا أظن أننا مختلفان بشأن سينما آموس غيتاي. فسواء في فيلم «أنا عربية» (2013) أم في غيره من أفلامه، فإن علاقته بالفلسطيني معقّدة ومتذبذبة ومتعددة الطبقات. فهي ليست علاقة عدوانية تبريرية صلبة، على طريقة السينما الصهيونية التقليدية، كما أنها ليست علاقة تضامن جذري، على طريقة السينما الفلسطينية أو سينما اليسار الراديكالي، كما في أفلام آفي مغربي، بل تظل محصورة داخل الأفق الضيق لـ«الليبرالية الإسرائيلية». أي إنه ينتقد الاحتلال والبنية العسكرية والسياسية الإسرائيلية، من دون أن يذهب إلى تفكيك المنظومة الصهيونية نفسها.
الفلسطيني عند غيتاي حاضر ومعترف به إنسانياً، لكنه يبقى خارج السردية الأساسية، ورمزاً للجرح أكثر منه فاعلاً تاريخياً. فهو موجود أساساً بوصفه مرآة لأزمة، لا ذاتاً مستقلة، وأداةً لقراءة الانقسام الداخلي الإسرائيلي، وجزءاً من سياق يضيء أزمة إسرائيل الأخلاقية والسياسية.
تمييز بإعجاب
> أنت من أكثر نقاد السينما العرب إنتاجاً للكتب السينمائية. على أي أساس تختار الموضوعات التي تكتب عنها؟
- منذ أن توقفت عن النشر المنتظم في الصحف، أُتيح لي الوقت للقراءة والبحث بصورة أفضل، وبالتالي للعمل على كتب ودراسات موسعة ومتعمقة، من دون اللهاث وراء الأفلام الجديدة في كل مكان، كما كنا نفعل. ولكن هذا لا يعني أنني توقفت عن المتابعة الدقيقة أو عن الذهاب إلى المهرجانات السينمائية.
وعندما أفكر في تأليف كتاب، أحرص على اختيار الموضوع الذي يشغلني ويهمني، وأتخيل أنني قادر على أن أنتج منه كتاباً جيداً. وأود، خلال فترة البحث والاستفادة من مراجع ومصادر متعددة، بالإضافة، بالطبع، إلى العودة لمشاهدة الأفلام المرتبطة بموضوع الكتاب، أن أفهم أكثر، وأن أشعر أيضاً بمتعة البحث والاكتشاف. وأتوقع أنني، عندما أنقل ما توصلت إليه إلى القارئ المفترض، ربما أستطيع أن أجعله يشعر هو أيضاً بمتعة المعرفة.
> ما رأيك في سوق الكتاب السينمائي وناشريه؟ وهل تؤثر محدودية السوق في استعداد دور نشر كثيرة لتأسيس برنامج للنشر السينمائي؟
- من المؤسف أن سوق الكتاب في العالم العربي عموماً، والكتاب السينمائي خصوصاً، تشهد انحساراً تدريجياً. ويعود ذلك، أولاً، إلى اعتماد كثير من المهتمين بالسينما على النقد الشفوي الذي يمارسه أشخاص لا يتمتعون بالضرورة بالخبرة والمعرفة الأساسيتين، وينشرون انطباعات سريعة للاستهلاك، من خلال تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وثانياً، تتسبب الكتب المقرصنة المتاحة على شبكة الإنترنت في خسائر كبيرة للناشرين، الذين أصبحوا يطبعون كميات قليلة من النسخ تجنباً للمغامرة.
والمشكلة أن دور النشر الحكومية التابعة لوزارات الثقافة، التي يُفترض أن تهتم بهذا النوع من الكتب، لا تبالي، بل ما زال المشرفون عليها يعدُّون السينما وسيلة من وسائل التسلية، وبالتالي لا يتعاملون مع النقد السينمائي كما يتعاملون مع النقد الأدبي أو مع الرواية والقصة، مثلاً.
ومع ذلك، لا بد لي من أن أميّز بإعجاب شديد الدور الذي تؤديه «هيئة الأفلام السعودية» منذ أعوام عدَّة في دعم الكتب السينمائية المتخصصة ونشرها. وأرجو فقط أن تُوزَّع هذه الكتب خارج المملكة، بما يتيح للقارئ العربي الاطلاع عليها في كل مكان.
شاشة الناقد: تشارلز ديكنز في عودة يقودها جوني دَبhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7/5343331-%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%8E%D8%A8
عند الدقيقة 72 من الفيلم يبدأ إيبنزر سكروج (جوني دَب) بالتحوّل من شخص بخيل، متجهم، عدائي، هجائي، لا يشعر بالحاجة إلى أي محيط ويعادي فعل أي خير، إلى نقيض كل ما سبق. لا يقفز الفيلم قفزاً إلى هذا التغيير، كما فعلت نسخ سابقة من رواية تشارلز ديكنز الشهيرة «كريسماس كارول» التي تحوّلت عبر الزمن إلى مناسبة احتفاء بعيد الميلاد سينمائياً، بل بتدرّج مقنع. بعد نحو دقيقتين من سماع إيبنزر أناشيد كنسية بتأثر، يتبرّع بمعطفه الواقي من البرد لرجل أسود بلا مأوى يعاني من البرد الشديد. هذه، يسجّل الفيلم، المرّة الأولى في حياة إيبنزر سكروج التي يسمح لنفسه بأن يكون معطاءً.
طوال مدّة العرض (115 دقيقة) هناك لازمتان لا تتغيران. الأولى الأداء الجيد لجوني دَب في دور يؤكد أن موهبته لم تمحها بعض أفلامه اللاهية، مثل سلسلة «Pirates of the Caribbean»، بل بقيت في خزنة آمنة يأخذ منها الممثل ما يحتاج إليه لتقمّص شخصياته المتعددة.
اللازمة الثانية تعود إلى المخرج تاي وست الذي حافظ على تصميم فني ملائم للحكاية السوداوية التي يعرضها، ومعاكس للمعالجة الجديدة التي يطرحها الفيلم بالمقارنة مع عشرات الأفلام الأخرى التي اقتُبست عن الرواية المنشورة سنة 1843. كان من بين تلك الاقتباسات ما هو موسيقي (نسخة المخرج رونالد نيم، 1970)، وفانتازي (لتوني بارميس، 2008)، وتلك الكوميدية (حققها روبرت زيميكس في 2009)، إلى جانب عشرات النسخ التي نقلت أجواء الرواية وأحداثها على نحو ترفيهي يلائم المُراد من تحويلها إلى أعمال سينمائية عائلية.
الفيلم الجديد ترجمة غير مطروقة سابقاً لرواية ديكنز، تنقل الفترة بواقعية وترسم معظم أحداثها بلون قاتم عوضاً عن سردها للتسلية.
يسرد المخرج الأحداث بإجادة، بدءاً من مشهد قيام سكروج بمزاولة عمله في الشركة التي يتناصف ملكيتها مع جاكوب (إيان ماكيلن)، وظهور شريكه بعد وفاته كشبح يحذّر سكروج من مغبة المضي في أنانيته ومفهومه للحياة، ثم ظهور شبح عيد الميلاد الماضي (تؤدي دوره أندريا رايزبورو) التي تحاول دفع سكروج إلى إعادة اكتشاف نفسه عبر ماضيه، وحتى حدوث التغيير وما تلاه.
رواية «كريسماس كارول» التي تدور حول شخصية إيبنزر سكروج، مُحتفى بها على أساس أنها نموذجية في تجسيد التحوّل الإيجابي لشخصية أنانية قبيحة المشاعر وباردة التصرّفات إلى شخص مختلف يتطلّع إلى محيطه بمنظور إنساني جديد. هي رواية مشبعة باستعراض هذه الحالة، لكنها تنتمي، كذلك، إلى روايات ديكنز النقدية للواقع المجتمعي في تلك الآونة. هذا الانتماء المُعبّر عنه على نحو أفضل في «توقعات عظيمة» و«أوليفر تويست» و«ديفيد كوبرفيلد» أيضاً.
أن يقرر وست اللجوء إلى معالجة داكنة، وليست محض ترفيهية، قرار صائب يقوم على تصوير عمل ينتمي إلى روح الحكاية ويوازي بعض ما جاءت عليه من عتمة وخيالات (الأشباح التي تطارد سكروج، وتصاميم المدينة والشوارع، إلى جانب الإضاءة الطبيعية الخافتة والألوان الشاحبة التي يستخدمها).
بذلك، «إيبنزر» ليس فيلماً احتفائياً بمناسبة الكريسماس، بل عمل يدرس عالم الرواية المشوّش في مطلعها وحالة بطلها قبل أن يكتشف نفسه من جديد.
يحافظ المخرج على أسلوب عمل واحد. إلى جانب الألوان والأضواء والتصاميم المناسبة (تمنح الفيلم طقساً قوطياً)، هناك الرغبة في الابتعاد عن تقليد الأفلام السابقة وتقاليدها. بالتالي، هذا فيلم يحاول مخرجه موازاة أحداث الرواية من زاوية تعبّر عن رؤيته ورغبته في منحها بعض ملامح سينما الرعب، ولو بحذر.
ليس الفيلم خالياً من الأخطاء، من بينها أن بعض أهم مشاهده (مثل لقاء إيبنزر سكروج بنفسه حين كان صبياً) لا يترك التفاعل المنشود. كذلك، ورغم التشابه بين نهايتي الرواية والفيلم، هناك طعم الرغبة في منح جوني دَب نهاية سعيدة لا يبدو أن الفيلم سبر غورها جيداً.