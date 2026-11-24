طالبت رابطة تمثّل عائلات ضحايا التعذيب في سوريا بتجميد مشروع فيلم سينمائي، تم الكشف عنه قبل أيام، وسيروي قصة فريد المذهان، العسكري المنشق المعروف باسم «قيصر»، والذي سرّب خلال سنوات النزاع آلاف الصور لجثث معتقلين قضوا في سجون الحكم السابق.

وأعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية في قطر، خلال مهرجان الدوحة السينمائي، السبت، عن اختيار الممثل البارز تيم حسن لتجسيد شخصية قيصر في فيلم روائي طويل، بإنتاج ضخم، بعد عام من حصولها على حقوق اقتباس قصة حياته.

ويأتي الإعلان عن الفيلم الذي من المقرر أن يتولى إخراجه أمير فخر الدين، بعدما كان المذهان، وهو مصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية، قد كشف هويته الحقيقية في فبراير (شباط) 2025، بعد شهرين من إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

فرّ المذهان من البلاد بعد انشقاقه عام 2013 حاملاً معه نحو 55 ألف صورة التُقطت بعد اندلاع النزاع عام 2011، على خلفية القمع الدامي لمظاهرات مناهضة للحكم السابق، تظهر آلاف الجثث لأشخاص قضوا تحت التعذيب. وشكّلت الأدلّة التي سرّبها ركيزة أساسية للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.

وفي بيان أصدرته، مساء الاثنين، أمهلت «رابطة عائلات قيصر» الجهات المنتجة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) للإعلان عن تجميد المشروع بكافة مكوناته إلى حين التشاور مع ممثلي العائلات. وشدّدت الرابطة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، على أن «الصور التي سرّبها لا يمكن اعتبارها جزءاً من سيرته الذاتية، بل أدلة جنائية تتعلق بضحايا لا تزال عائلاتهم تجهل تفاصيل ما تعرضوا له وأماكن وجود جثامينهم».

وأكّدت أن «أحداً لا يملك حق التصرف بقصصهم وهوياتهم نيابة عن ذويهم»، معتبرة أنّ «تحويل هذه المأساة المستمرة إلى عمل يُنتظر أن يحقق أرباحاً تجارية، قبل إنصاف أصحابها، يثير اعتراضاً أخلاقياً عميقاً، ويمسّ مشاعر العائلات وكرامة أبنائها وحقوقهم».

تيم حسن يجسد شخصية الضابط فريد المذهان (يمين الصورة) في فيلم «قيصر» (المدينة الإعلامية في قطر)

وقال المذهان، الذي شارك مع الممثل تيم حسن في فعالية الإعلان عن الفيلم في الدوحة، إن الهدف من الفيلم «يتجاوز توثيق الوقائع وفحص الأدلة إلى رواية قصص أشخاص كانت لهم عائلات وتجارب وحياة انتهت في ظروف غير إنسانية».

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها تناول ملفّ المعتقلين والسجون في سوريا في أعمال درامية جدلاً منذ إطاحة الأسد.

ففي ديسمبر الماضي، أثار تصوير مشاهد من مسلسل «عيلة الملك» للمخرج محمّد عبد العزيز في مواقع أمنية وعسكرية سابقة، بينها فرع فلسطين ومطار المزة العسكري، وإعلان المخرج محمّد لطفي عزمه تصوير مشاهد من مسلسل «الخروج إلى البئر»، من بطولة جمال سليمان، في سجن صيدنايا، اعتراض حقوقيين ومعتقلين سابقين.

وبعد سقوط الحكم السابق، توجّه المئات إلى الفروع الأمنية في كافة أنحاء البلاد، بحثاً عن أفراد من عائلاتهم دخلوها ولم يخرجوا منها قط، بينما خرج آلاف المساجين من زنزاناتهم.

وأودى النزاع في سوريا بأكثر من نصف مليون شخص، فيما فُقد عشرات الآلاف، اختفى كثيرون منهم في السجون.