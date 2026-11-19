يتناول آخر كتاب صدر للناقد أمير العمري موضوعاً لم يسبق التطرق إليه من قبل، وهو صورة الفلسطيني كما تظهر (وغالباً لا تظهر) في السينما الإسرائيلية. وليس كتاب «صورة الفلسطيني في السينما الإسرائيلية» دعوةً إلى اتخاذ مواقف عاطفية ساذجة، بل هو مناسبة مهمة للحديث عن كيفية تعامل السينما الإسرائيلية مع المواطن الفلسطيني، سواء أكان حاضراً في الفيلم بنفسه أم غائباً عنه.

يقلب الكاتب صفحات الكتاب، عارضاً طروحات مهمة حول المعاملة التي تعتمدها معظم الأفلام الإسرائيلية في تناول هذا الموضوع. ويبحث في الأفلام وصانعيها بتفاصيل لم يسبق التطرق إليها هي الأخرى. الحوار التالي يكشف ذلك.

عذاب روحي

> ما يرد في كتابك هو حالة تغييب مقصود، بلا ريب، لكن أليس الأمر مرتبطاً بحقيقة أن مدلولاتها تظل فلسطينية المحور، كما هي الحال، مثلاً، في «الرقص مع بشير»؟

- يبدو المضمون العام، من النظرة الأولى، كما لو أن فيلم «الرقص مع بشير» (2008) يكشف ما وقع في صبرا وشاتيلا من مجازر بحق الفلسطينيين عام 1982، ويفضحه ويدينه. غير أن الاهتمام الأساسي للفيلم لا ينصب على الفلسطينيين، بل على تصوير المأزق «الإنساني» الذي زُجّ بالجنود الإسرائيليين فيه، مع تأكيد الفيلم أنهم «مغلوبون على أمرهم»، وأنهم «سِيقوا إلى حرب لا يعلمون شيئاً عنها»، وأنهم «كانوا شباناً يافعين»، وأنهم «كانوا نائمين حين صدرت إليهم الأوامر بركوب السيارات والتوجه إلى الجبهة، ووصلوا وهم لا يزالون نائمين».

أي إن الفيلم يسعى أساساً إلى تبرئة الجنود الإسرائيليين، والتخلص من عقدة الذنب، والزعم بأنهم شعروا هم أيضاً بالألم إزاء ما وقع. وهذا غير حقيقي. إنه فيلم عن المعتدي الذي يريد الفيلم تبرئته من اعتدائه، وبالتالي يعكس نظرة «ليبرالية» مفتعلة، موجّهة إلى الغرب تحديداً، بقصد تصوير «العذاب الروحي» الذي يعانيه المعتدي لعجزه عن حماية «المعتدى عليه» من اعتداء الطرف غير الإسرائيلي الذي ارتكب المجزرة.

> شاهدت فيلم «نهائي كأس العالم» (وهو من بين الأفلام الإسرائيلية الأخرى التي يتضمنها الكتاب)، ولم أصدّق الرواية التي يسردها، وأنت تذكر بعض النقاط الحساسة في هذا الموضوع، مثل مشهد اقتحام قصر أحد الأثرياء وطريقة تصرّف الفلسطينيين هناك. هل خامرك الإحساس نفسه بأنه ملفّق؟

- بالتأكيد، يُعدّ مشهد اقتحام مجموعة من الفلسطينيين المسلحين، برفقة الأسير الإسرائيلي كوهين، قصر أحد الأثرياء اللبنانيين، بكل ما يحتويه من مقتنيات ثمينة جداً، مشهداً مختلقاً، يُقصد منه تصوير المقاتلين الفلسطينيين وهم يتحسسون التحف الثمينة ويتفقدون مظاهر الثراء في أنحاء القصر بانبهار، ثم يتكالبون على التهام الطعام وشرب الخمر بحماقة، ومشاهدة الأشرطة الجنسية، لكي يبرز الفيلم همجيتهم وتخلّفهم واهتمامهم بالمتع البدائية.

ويهدف ذلك إلى المقارنة مع سلوك الأسير كوهين، الذي يتصرف بدراية ووقار وبساطة، ويعلّمهم كيفية استخدام جهاز الفيديو، ثم جهاز التلفزيون لمشاهدة مباريات كأس العالم. وفي مشهد آخر، يُجبره الفلسطينيون على التبرّز في مكان عام، بينما يصرّ هو على ضرورة الحصول على «ورق التواليت» أولاً. إنه مشهد خبيث جداً، بالطبع.

> لكن يبدو أننا نختلف قليلاً فيما يتعلق بأفلام آموس غيتاي. فهو من مخرجي اليسار بلا شك، لكنه لا يبدو، في أفلامه، مثل «أنا عربية»، قادراً على اتخاذ موقف واضح حيال وضع الفلسطينيين، على عكس آفي مغربي، مثلاً.

- لا أظن أننا مختلفان بشأن سينما آموس غيتاي. فسواء في فيلم «أنا عربية» (2013) أم في غيره من أفلامه، فإن علاقته بالفلسطيني معقّدة ومتذبذبة ومتعددة الطبقات. فهي ليست علاقة عدوانية تبريرية صلبة، على طريقة السينما الصهيونية التقليدية، كما أنها ليست علاقة تضامن جذري، على طريقة السينما الفلسطينية أو سينما اليسار الراديكالي، كما في أفلام آفي مغربي، بل تظل محصورة داخل الأفق الضيق لـ«الليبرالية الإسرائيلية». أي إنه ينتقد الاحتلال والبنية العسكرية والسياسية الإسرائيلية، من دون أن يذهب إلى تفكيك المنظومة الصهيونية نفسها.

الفلسطيني عند غيتاي حاضر ومعترف به إنسانياً، لكنه يبقى خارج السردية الأساسية، ورمزاً للجرح أكثر منه فاعلاً تاريخياً. فهو موجود أساساً بوصفه مرآة لأزمة، لا ذاتاً مستقلة، وأداةً لقراءة الانقسام الداخلي الإسرائيلي، وجزءاً من سياق يضيء أزمة إسرائيل الأخلاقية والسياسية.

المؤلّف أمير العمري (ملف العمري)

تمييز بإعجاب

> أنت من أكثر نقاد السينما العرب إنتاجاً للكتب السينمائية. على أي أساس تختار الموضوعات التي تكتب عنها؟

- منذ أن توقفت عن النشر المنتظم في الصحف، أُتيح لي الوقت للقراءة والبحث بصورة أفضل، وبالتالي للعمل على كتب ودراسات موسعة ومتعمقة، من دون اللهاث وراء الأفلام الجديدة في كل مكان، كما كنا نفعل. ولكن هذا لا يعني أنني توقفت عن المتابعة الدقيقة أو عن الذهاب إلى المهرجانات السينمائية.

وعندما أفكر في تأليف كتاب، أحرص على اختيار الموضوع الذي يشغلني ويهمني، وأتخيل أنني قادر على أن أنتج منه كتاباً جيداً. وأود، خلال فترة البحث والاستفادة من مراجع ومصادر متعددة، بالإضافة، بالطبع، إلى العودة لمشاهدة الأفلام المرتبطة بموضوع الكتاب، أن أفهم أكثر، وأن أشعر أيضاً بمتعة البحث والاكتشاف. وأتوقع أنني، عندما أنقل ما توصلت إليه إلى القارئ المفترض، ربما أستطيع أن أجعله يشعر هو أيضاً بمتعة المعرفة.

من فيلم أموس غيتاي «أنا عربية» (أغاف فيلمز)

> ما رأيك في سوق الكتاب السينمائي وناشريه؟ وهل تؤثر محدودية السوق في استعداد دور نشر كثيرة لتأسيس برنامج للنشر السينمائي؟

- من المؤسف أن سوق الكتاب في العالم العربي عموماً، والكتاب السينمائي خصوصاً، تشهد انحساراً تدريجياً. ويعود ذلك، أولاً، إلى اعتماد كثير من المهتمين بالسينما على النقد الشفوي الذي يمارسه أشخاص لا يتمتعون بالضرورة بالخبرة والمعرفة الأساسيتين، وينشرون انطباعات سريعة للاستهلاك، من خلال تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وثانياً، تتسبب الكتب المقرصنة المتاحة على شبكة الإنترنت في خسائر كبيرة للناشرين، الذين أصبحوا يطبعون كميات قليلة من النسخ تجنباً للمغامرة.

والمشكلة أن دور النشر الحكومية التابعة لوزارات الثقافة، التي يُفترض أن تهتم بهذا النوع من الكتب، لا تبالي، بل ما زال المشرفون عليها يعدُّون السينما وسيلة من وسائل التسلية، وبالتالي لا يتعاملون مع النقد السينمائي كما يتعاملون مع النقد الأدبي أو مع الرواية والقصة، مثلاً.

ومع ذلك، لا بد لي من أن أميّز بإعجاب شديد الدور الذي تؤديه «هيئة الأفلام السعودية» منذ أعوام عدَّة في دعم الكتب السينمائية المتخصصة ونشرها. وأرجو فقط أن تُوزَّع هذه الكتب خارج المملكة، بما يتيح للقارئ العربي الاطلاع عليها في كل مكان.