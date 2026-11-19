ناقشت دراسة نفسية جديدة لباحثين في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو California San Diego School of Medicine في الولايات المتحدة، ونُشرت في النصف الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي في دورية الرابطة الطبية الأميركية للطب النفسي JAMA Psychiatry، مدى الاختلاف بين تقارير المراهقين والآباء ومقدمي الرعاية، فيما يتعلق بمجموعة واسعة من التشخيصات النفسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من أواخر مرحلة الطفولة وحتى منتصف مرحلة المراهقة.

تقييمات نفسية

لاحظ الباحثون أن التقييمات النفسية للأطفال والمراهقين (التي تعتمد في العادة على تقارير مقدمة من كل من المراهقين والمحيطين بهم، سواء بشكل مباشر من مقدمي الرعاية أو من خلال ملاحظات الآباء التي يتم إبلاغهم بها) تشير إلى وجود مشكلات صحة نفسية مختلفة بشكل جوهري؛ وهو ما قد يؤثر بالضرورة على دقة التشخيص والبروتوكول المتبع للعلاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على تقدير معدلات انتشار الأمراض النفسية بين الطلاب بشكل حقيقي.

حلل الباحثون تقارير نفسية مقدمة من 11868 مراهقاً من المدارس الأميركية المختلفة بالإضافة إلى مقدمي الرعاية لهم، وتراوحت أعمارهم جميعاً بين 9 و17 عاماً، وكانت هذه التقارير جزءاً من دراسة «التطور المعرفي لمخ المراهقين» التي تنسقها جامعة كاليفورنيا، التي تُعدّ أكبر دراسة طويلة الأمد حول تطور مخ الأطفال وسلوكهم في الولايات المتحدة.

أوضح الباحثون أن اختلاف تقييم الأعراض النفسية بين المراهقين ومقدمي الخدمة، يؤدي إلى إغفال العديد من الحالات التي تستحق الاهتمام وتقديم الدعم النفسي، خاصة في المراهقين الذين يعانون مشاكل نفسية غير واضحة الأعراض ولا يمكن رصدها من المحيطين بهم.

طرح الباحثون الأسئلة التشخيصية نفسها على المراهقين ومقدمي الرعاية في المدارس خلال مقابلات سريرية منفصلة، وبعد هذه المقابلات استخلص كل طبيب تشخيصاً للصحة النفسية بناءً على التقارير المقدمة من المراهقين ومقدمي الرعاية، ثم قارنوا بين هذه التقارير وتتبعوا مدى تطابقها عبر مراحل النمو المختلفة.

وأظهرت النتائج أن الاختلاف في الأعراض بشكل عام كان هو السائد. وعلى سبيل المثال، فإن معظم الحالات التي تم تشخيصها بمرض نفسي معين، كانت بناءً على أعراض تم تقييمها من مصدر واحد فقط (سواء كان هذا المصدر المراهق نفسه أو مقدم الرعاية له)، وشمل ذلك مراحل النمو المختلفة من الطفولة المتأخرة وحتى نهاية المراهقة.

أعراض «داخلية» و«خارجية»

كان المراهقون أكثر ميلاً للإبلاغ عن الأعراض الداخلية (التي لا يمكن رصدها من المحيطين بهم) والتي تحكمها المشاعر في الأساس، مثل الاكتئاب والقلق والحزن ومشكلات النوم والأفكار والمحاولات الانتحارية، وأيضاً إيذاء النفس غير المرتبط بغرض الانتحار. ومع التقدم في العمر، أصبح المراهقون أكثر إبلاغاً عن الاكتئاب بمعدلات أعلى مما يبلّغ عنه مقدمو الرعاية.

وفي المقابل، كان مقدمو الرعاية أكثر ميلاً للإبلاغ عن الأعراض الخارجية (السلوكيات المرئية)، مثل السلوكيات التخريبية أو ممارسة التنمر والاعتداء على الزملاء واضطرابات تناول الطعام (خاصة في المدارس التي يكون فيها تناول وجبات جماعية)، وأيضاً التدخين واضطراب القلق العام واضطراب الرهاب الاجتماعي، وفي المجمل كانت هذه الاختلافات في التقارير أكثر وضوحاً في الأعمار الأصغر ثم بدأت تتقلص مع تقدم المراهقين في العمر.

ووجدت الدراسة أن البيئة لعبت دوراً مهماً في اختلاف التقارير بين المراهقين ومقدمي الخدمة، بمعنى أن سلوك المراهق نفسه تغير مع اختلاف المكان. وعلى سبيل المثال، وفي بعض الأحيان، تمثل المدرسة بيئة ضاغطة للطفل نتيجة لتعرضه المستمر للتنمر والأذى الجسدي والنفسي؛ ما يجعله شديد التوتر في المدرسة أو مع الأقران، بعكس المنزل الذي يمثل بيئة آمنة له؛ ولذلك يعتمد كل طرف في تقييمه على البيئة التي يراقب فيها سلوكه.

على الرغم من أن مساحة الاتفاق بين تقارير المراهقين وتقارير مقدمي الخدمة، تحسنت بشكل واضح مع تقدم المراهقين في العمر، فإنها ظلت محدودة في المجمل؛ مما يشير إلى استمرار وجود اختلافات طوال فترة المراهقة.

أوضح الباحثون أن هذه النتائج تؤكد على أهمية الحصول على المعلومات عن طريق المقابلات الشخصية مع المراهقين، بدلاً من الاعتماد على التقارير المقدمة من مقدمي الرعاية بشكل حصري عند إجراء التقييم النفسي للمراهقين.

وقال الباحثون: معظم الآباء لا يدركون في الواقع المشاكل النفسية الخطيرة التي يعانيها أبناؤهم المراهقون، مثل الأفكار الانتحارية، أو محاولات إيذاء النفس أو تعاطي المواد المخدرة أو حتى اضطرابات النوم. ولهذا السبب؛ هناك احتياج طبي إلى توجيه الأسئلة لكل من المراهق والمحيطين به، سواء في المنزل مثل الوالدين أو المدرسة مثل مقدمي الرعاية؛ لأن الاكتفاء بسؤال طرف واحد قد يؤدي إلى تجاهل الحالات النفسية الخطيرة التي تحتاج إلى المساعدة، وبالتالي ضياع فرصة التدخل المبكر.

أكد الباحثون على ضرورة وضع وجهتي النظر (من المراهق، والمحيطين به) في الحسبان؛ حتى يتمكن الأطباء من الوصول إلى تشخيص كامل للحالة النفسية للمراهق، ومن ثم تقديم العلاج الملائم له. وعلى سبيل المثال، فإن المراهق الذي يعاني الاكتئاب وفي الوقت نفسه يتمتع بسلوك خارجي طبيعي، يكون أكثر عرضة للخطر؛ لأن المحيطين به يتعاملون معه بشكل عادي، بعكس المراهق الذي يعاني الاكتئاب وتظهر عليه علامات الحزن والعزلة المجتمعية؛ لأن هذه الأعراض تلفت النظر إلى احتياجه النفسي.

* استشاري طب الأطفال