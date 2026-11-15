عندما يغمس السوشي بالصلصة الجزائرية... الطبق الياباني خاضع للتحولات رغم قواعده الصارمة

بدأت الحكاية في الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، بمنشورٍ على منصة «إكس» لمواطن فرنسي جزائري يغمّس السوشي بالصلصة الجزائرية. كتب أنه يستطيع فعلَ ذلك بما أنه داخل الأراضي الفرنسية، بعيداً عمّا قد يثير من غضبٍ لدى اليابانيين.

إلا أنّ المفاجأة كانت بالعدد الهائل من ردود الفعل المرحّبة التي تلقّاها، لا سيما من آلاف اليابانيين الذين تفاعلوا بإيجابيّة مع وصفته الجديدة، مطالبين إياه بإخبارهم المزيد عن الصلصة الجزائرية التي لا يعرفون نكهتها. فبعد أن كان طبق السوشي محاطاً بهالة من التقاليد الصارمة، بدأ اليابانيّون مؤخراً تقبُّل أشكاله المُستحدَثة. ما عادت الصويا صلصتَه الحصريّة، وقد سبق كلٌّ من الحمّص بالطحينة ومزيج الصعتر والسمّاق الصلصة الجزائريّة إلى إمبراطوريّة السوشي.

J’suis enfin en France je peux faire mon combo sushi + sauce algérienne les japonais il vont rien faire mgl pic.twitter.com/kHacLJeC7l — Malveillance Ultra Pro Max (@FraudeurDuFisk) October 24, 2026

ترند السوشي الجزائري

طالت موجة الذهول بالوصفة الجديدة أصحاب الاختصاص في اليابان. فبدل الاعتراض على المسّ بالطبق التقليدي ورمز البلاد، أراد بعض الطهاة المعروفين خوض التجربة. من بين هؤلاء الشيف ريوجي تيشيما الذي اقترح على سلسلة مطاعم «سوشيرو» اليابانية المتخصصة في السوشي، إضافة الصلصة الجزائرية إلى قائمة الطعام لديها.

وما هي إلا أيام على نشر التغريدة، حتّى تحوّل السوشي المغمّس بالصلصة الجزائريّة إلى ترند عالمي على منصات التواصل الاجتماعي. المؤثّرون راغبون في التجربة أمام متابعيهم، وهم يثنون على مزيج النكهات واللسعة الحادّة لصلصة الجزائر التي تتلاقى وحياديّة طعم السوشي.

ما هي الصلصة الجزائرية؟

غالباً ما تُرافق الصلصة الجزائريّة المشاوي، وسندويتشات الكباب، والتاكوس، والبطاطا المقليّة، والهامبرغر. هي رائجة في مطاعم الوجبات السريعة في فرنسا وسائر أوروبا، والجزائر بطبيعة الحال.

أما مكوّناتها الأساسية فهي: المايونيز، وصلصة الطماطم، ومعجون الهريسة الحار، والبهارات الخاصة، والبصل. ويُضاف إليها أحيانا الثوم، وعصير الليمون، والكمّون والسكّر.

الصلصة الجزائرية المرافقة لمجموعة من الوجبات السريعة (إنستغرام)

عَولمة السوشي

إذا كانت الخلطة الجزائريّة قد أحدثت كل تلك الضجّة لدى مُحبّي السوشي، فهذا لا يعني أنها التجربة الأولى التي أرادت نقل الطبق الياباني إلى مطبخٍ آخر.

سبق أن استعاض كثيرون عن الصويا، وهي الرفيق التقليدي للسوشي، بصلصات لا تمتّ للمطبخ الياباني بصِلة.

* سوشي بالحمّص... سوشي بالسمّاق

يُنسَب تغميس السوشي بخلطة الصعتر والسمّاق والزيت إلى المطبخ الشرق أوسطي؛ إذ لا يجد المتوسطيّون غرابة في الدمج ما بين السلمون وسمك السوشي ونكهة الصعتر والسمّاق.

من بين الابتكارات المتوسّطية كذلك، تغميس السوشي بالطحينة أو بالحمّص بالطحينة كبديل عن الصويا.

سوشي على الطريقة المتوسّطيّة (إنستغرام)

* السوشي بنكهة عربيّة

لا يقتصر التفنّن في السوشي على الصلصات داخل المطابخ العربيّة؛ بل يتجاوزها إلى المكوّنات. فمن بين الطهاة العرب من يستعيض عن الأرزّ الأبيض في صناعة السوشي بالبرغل أو الكسكس. ومنهم مَن يضيف الزعفران إلى أرزّ السوشي مانحاً إياه لوناً ونكهة مشرقيين، بينما يضيف آخرون جبنة الحلّوم مع الخضراوات المشويّة. أما ذروة الابتكار العربي فهي الفلافل على طريقة السوشي.

الفلافل على طريقة السوشي (إنستغرام)

* سوشي المانجو البرازيلي والبوريتو المكسيكي

ضربت رياح العولمة السوشي فأخذته من شرق الكرة الأرضيّة إلى غربها. وإن ظنّ محبّو الطبق الياباني أنّهم كلما طلبوه مع المانجو، يوجّهون بذلك تحية إلى «بلاد الشمس المشرقة» فهُم مخطئون.

البرازيليّون هم من روّجوا لإضافة الفواكه، على رأسها المانجو والفراولة، إلى السوشي.

السوشي بالمانجو ابتكار برازيلي (بكسلز)

لم يتفنّن شعبٌ في السوشي بِقَدرِ ما فعل المكسيكيّون. من عندهم انتشرَ الـ«سوشي بوريتو»، وهم مَن لفّوا السوشي بخبز التورتيا، وفي مكسيكو أيضاً بدأ سكب الجبن الذائب والساخن فوق لفائف السوشي. أما المايونيز الحارّ وقطع الفلفل المرافقة للسوشي فهُم أسيادُها من دون منازع. تعود إليهم كذلك عادة قلي حبّات السوشي بالكامل قبل تقديمها مقرمشة.

السوشي بوريتو ابتكار مكسيكي (بكسلز)

سوشي Made in America

كلٌّ أدخلَ تعديلاتٍ على السوشي بطريقة تتوافق ومطبخ بلاده. وإذا كان السوشي بجبن البوراتا وزيت الكمأة قد بقي محصوراً في إيطاليا، ولم يتجاوز ذلك المحشو بالكبد المسمّن (foie gras) حدود فرنسا، فإنّ الأميركيين نجحوا في تصدير نسختهم الخاصة من السوشي، لتصبح جزءاً لا يتجزّأ من قوائم المطاعم اليابانيّة حول العالم.

لم تتوقّف الاختراعات الأميركية عند برغر السوشي وبيتزا السوشي التي تدمج مكوّنات السوشي وتقدّمها على هيئة الطبقَين الأشهر في العالم. فالـ«أوراماكي» أي السوشي المغلّف بالأرزّ بدلاً من عشبة البحر هو ابتكار أميركي وليس يابانياً. أما لفائف «كاليفورنيا» الشهيرة والمكوّنة من السلطعون المصنّع والأفوكادو والخيار والسمسم وفُتات الـ«بانكو»، فآتية هي أيضاً من الولايات المتحدة. تُضاف إلى قائمة السوشي الأميركية «لفائف فيلادلفيا» المغلّفة بالسلمون وفي داخلها الجبنة الكريميّة والخيار.

لفائف الأوراماكي سوشي من صناعة أميركية (بكسلز)

كيف تأكل السوشي مثل اليابانيين

السوشي في بلاد المنشأ تجربة مغايرة كلياً عن بقية أنحاء العالم، شكلاً ومضموناً. في مطاعم طوكيو وأوساكا وسائر المدن اليابانية، لن تجد الصلصات الكثيفة والحارّة ولا الرقائق المحمّصة ولا ألواناً كثيرة في الطبق المقدّم لك. السوشي في اليابان عنوانه البساطة، وأساسه السمك النيئ الطازج.

يتكوّن السوشي التقليدي غالباً من شريحة من السمك توضع فوق كمية صغيرة من الأرزّ؛ بلا إضافات معقّدة. يشيع استخدام السلمون، والتونة، والدنيس، والماكريل، والحبّار، وثعبان البحر. ولا يقل الأرز أهمية عن السمك، فأرزّ السوشي المعروف بـ«شاري» يُتبّل بعناية مع الخل والملح، وأحياناً السكر، كما أن درجة حرارته وقوامه يُعدّان عنصرين في غاية الأهمية.

أما أبرز الأصناف المستهلكة في اليابان فهي:

- نيغيري: كمية صغيرة من الأرزّ المتبّل بالخلّ تُشكّل باليد، وتوضع فوقها شريحة من السمك النيئ.

السوشي الأشهر في اليابان هو النيغيري (بكسلز)

- غونكان ماكي: أرزّ ملفوف بعشبة البحر ليشكّل وعاءً صغيراً للمكونات التي يصعب وضعها مباشرة فوق الأرز. يشتهر هذا النوع بشكل خاص باسم «توبيكو»، أي بطارخ السمك الطائر، والـ«إيكورا» أي بطارخ السلمون.

تنضمّ إليه أصناف الماكي الملفوفة بعشبة البحر، وتحتوي على الأرزّ والخيار والتونة النيئة.

الماكي الملفوف بعشبة البحر (بكسلز)

قواعد يابانيّة صارمة في أكل السوشي

يُعَدّ تناول السوشي في اليابان طقساً بحدِّ ذاته. فهو تقليدٌ تعود جذوره إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وترافقه قواعد يجب احترامها.

ليس مقبولاً لدى اليابانيين أن تقطّع حبّة السوشي إلى جزأين أو أكثر أو أن تُقضم؛ بل يجب أن تؤكَل دفعة واحدة. أما استعمال الشوكة والسكّين فمستحيل، ويُستعاض عنه بالعيدان الخشبيّة أو بالأصابع بعد تنظيفها بمنديل ساخن ومعقّم.

ليس مُحبّذاً كذلك أن يجري فصل قطعة السمك عن الأرزّ وأكلُهما كلٌّ على حدة. ولمَن يريد الذهاب أعمق في آداب أكل السوشي، فعليه أن يدع السمك يلمس لسانه قبل الأرزّ، لذلك يجب أن تُرفع قطعة السوشي من الصحن رأساً على عقب، وأن يغمّس السمك فقط بصلصة الصويا وليس القطعة كاملة.