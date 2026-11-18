بيزوس: كان لي دور كبير في اختيار روبرت باتينسون لتجسيد جيمس بوندhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342623-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF
بيزوس: كان لي دور كبير في اختيار روبرت باتينسون لتجسيد جيمس بوند
تعرض شاشة في لندن إعلاناً يفيد بأن الممثل البريطاني روبرت باتينسون سيؤدي دور «جيمس بوند» من إنتاج «أمازون إم جي إم ستوديوز» (رويترز)
قال الملياردير الأميركي جيف بيزوس إنه كان «منخرطاً بشدة» وصاحب دور كبير في اختيار روبرت باتينسون لتجسيد شخصية جيمس بوند الجديدة.
وخلال مشاركته في فعالية بولاية كاليفورنيا، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» إنه كان في البداية «متحفظاً تجاه» اختيار باتينسون الذي شارك في عدد من الأفلام الناجحة جماهيرياً، من بينها «باتمان» وسلسلة «توايلايت»، «لأنه مشهور بالفعل إلى حد كبير».
وعادة ما يذهب دور «العميل 007» إلى ممثلين لم يكونوا معروفين على نطاق واسع وقت اختيارهم، لكن بيزوس قال إن الأمر كان «واضحاً للغاية» خلال اختبارات الأداء، وإن باتينسون هو جيمس بوند المناسب، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وسيكون الفيلم المقبل أول عمل في سلسلة بوند لا يخضع للإشراف الإبداعي لعائلة بركولي، التي تولت إدارة السلسلة منذ عرض أول أفلامها عام 1962. وكانت «أمازون» قد استحوذت على شركة «إم جي إم»، التي تمتلك حصة في حقوق السلسلة، عام 2022.
وقال بيزوس، خلال مؤتمر «سيمافور» بعنوان «وادي السيليكون والعالم»، الثلاثاء: «كان هناك شيء مميز في روب».
وأُعلن، الاثنين، اختيار باتينسون ليكون الممثل السابع الذي يجسد جيمس بوند، خلفاً لدانيال كريغ. ومن المقرر أن يؤدي الدور في الفيلم السادس والعشرين من السلسلة الذي يُتوقع طرحه عام 2028.
وقال الممثل المولود في لندن، في بيان: «جيمس بوند واحد من أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ السينما، وإنه لشرف العمر أن أُؤتمن على تجسيد (العميل 007)».
وسيتولى المخرج دينيس فيلنوف إخراج الفيلم المقبل، لكن لم يُعلن بعد عنوانه أو موعد عرضه المحدد.
ويأتي الإعلان بعد سنوات من التكهنات المكثفة بشأن الممثل الذي سيخلف كريغ في أحد أبرز الأدوار وأكثرها خضوعاً للتدقيق في صناعة الترفيه.
وأفادت تقارير بأن عدداً من الممثلين الآخرين، بينهم جوش أوكونور وكالوم تيرنر وجاك لودن، كانوا ضمن المرشحين للدور، بالتزامن مع إجراء اختبارات الأداء خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال بيزوس: «أجرينا عملية اختيار دقيقة للغاية، واتخذنا القرار النهائي يوم الجمعة». وأوضح أن خمسة ممثلين وصلوا إلى المرحلة النهائية، وخضعوا لاختبارات أداء تقليدية وجادة، أدوا خلالها ثلاثة مشاهد مختلفة بملابس الشخصية، وعلى مواقع تصوير حقيقية، وبمشاركة ممثلين آخرين.
وأضاف: «عندما وصلنا إلى قائمة الخمسة، كان جميعهم رائعين، لكن كان هناك شيء مميز في روب وأدائه. لم يكن هناك مجال للجدل في الأمر. دينيس (فيلنوف)، المخرج، ونحن جميعاً انجذبنا إلى روب».
بيعت نسخة من سيارة أستون مارتن DB5 التي استُخدِمَت في مخاطرات العميل 007 ضمن «نو تايم تو داي»، أحدث أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند، بنحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، خلال مزاد خيري بلغ ريعه الإجمالي أكثر من ستة ملايين جنيه. وبلغت حصيلة المزاد الذي نظمته دار «كريستيز» احتفالاً بمرور 60 عاماً على أول أفلام جيمس بوند السينمائية 6103500 جنيه إسترليني (6827000 دولار) لقاء 25 قطعة، وفقاً لحساب جيمس بوند الرسمي على «تويتر». وستخصص إيرادات المزاد لـ45 جمعية من بينها مؤسسة الأمير تشارلز، قبل أن يصبح ملكاً بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر (أيلول)، ومنظمة «أطباء بلا حدود». وبيعت نسخة DB5 مقابل 2.
حصل دانيال كريج أخيراً على نجمة في ممر المشاهير في هوليوود أمس (الأربعاء)، قبل أيام من عرض فيلمه الأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند في الولايات المتحدة.
وفيلم (نو تايم تو داي) «لا وقت للموت» هو الخامس والأخير في سلسلة الأفلام التي لعب فيها كريج دور العميل البريطاني الأنيق، ليُنهي الدور الذي لعبه على مدى 15 عاماً، حسبما نقلت وكالة «رويترز« للأنباء.
جاءت نجمة كريج في الترتيب 2704 في ممر المشاهير، ووُضعت إلى جانب نجمة الراحل روجر مور الذي لعب دور بوند في سبعة أفلام في الفترة بين 1973 و1985.
وقال كريج: «وجودي على هذا الممر، محاطا بكل هؤلاء الأساطير، يجعلني رجلاً سعيداً جداً جداً جداً».
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
السعودية: 5 مساجد حول العالم تفوز بجائزة «عبد اللطيف الفوزان للعمارة»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342653-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-5-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
السعودية: 5 مساجد حول العالم تفوز بجائزة «عبد اللطيف الفوزان للعمارة»
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يتوسط الأمير سلطان بن سلمان والأمير سعود بن بندر والفائزين بجائزة «عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد» في دورتها الخامسة (واس)
تُوِّجت خمسة مساجد من سلطنة عُمان والنيجر وبريطانيا وإندونيسيا وبنغلاديش بجائزة «عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد» في دورتها الخامسة، فيما حصد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جائزة الإنجاز الكبير، إلى جانب منح جائزة خاصة لجامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم، تقديراً للتميز المعماري والابتكار في تصميم المساجد والمحافظة على هويتها الإسلامية.
وجاء إعلان الفائزين خلال حفل أُقيم في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» بالظهران (شرق السعودية)، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، ونخبة من المعماريين والمتخصصين من مختلف دول العالم.
15 عاماً
وشهد الحفل، الذي تزامن مع مرور 15 عاماً على انطلاق الجائزة، تدشين الهوية الجديدة لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع تحت اسم «الفوزان للإنسان»، في إطار توسيع نطاق مبادراته التنموية والمجتمعية.
وأكد الأمير سعود بن نايف أن العناية بعمارة المساجد وتطوير تصاميمها، بما يجمع بين الأصالة المعمارية ومتطلبات العصر، تعكس ما تحظى به بيوت الله من اهتمام، مشيراً إلى أن الجائزة تُسهم في إبراز النماذج المعمارية المتميزة وتبادل الخبرات والتجارب العالمية، بما يعزز حضور العمارة الإسلامية ويحافظ على هويتها.
مساجد من ثلاث قارات
وتوزعت المساجد الخمسة الفائزة على ثلاث قارات، في دورة عكست تنوع المدارس المعمارية والبيئات الثقافية، مع التركيز على الاستدامة وتوظيف المواد المحلية وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد.
ففي سلطنة عُمان، فاز مسجد «باب السلام»، الذي يجمع بين عناصر العمارة العُمانية التقليدية والتقنيات الحديثة، من خلال توظيف المساحات المفتوحة والإضاءة الطبيعية.
ومن النيجر، حصد «مجمع الحكمة» الجائزة بوصفه نموذجاً يجمع بين العبادة والمعرفة، إذ يضم مسجداً ومكتبة ضمن تصميم يعتمد على المواد المحلية والحلول المستدامة.
وفي بريطانيا، فاز جامع «كامبريدج المركزي»، الذي صممه مكتب «ماركس بارفيلد»، ويتميز بهيكله الخشبي المستوحى من الأشجار، وتصميمه الذي يمزج بين العمارة الإسلامية والطابع البريطاني، مع الاعتماد على حلول تعزز الاستدامة البيئية.
أما في إندونيسيا فذهبت الجائزة إلى مسجد «نور اليقين»، الذي يتميز بتصميم يُوحي بأن المبنى يطفو فوق الماء، مع توظيف الإضاءة والتهوية الطبيعية.
وفي بنغلاديش، فاز مسجد «ألفا دانغا»، من تصميم مكتب المعمارية مارينا تبسم، الذي يعتمد على البساطة واستخدام الطوب والضوء الطبيعي لتوفير فضاء للصلاة يتكامل مع البيئة المحيطة.
تكريم المساجد التاريخية
وفي إطار تكريم المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام في عمارة المساجد، منحت الجائزة جائزة الإنجاز الكبير لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي انطلق عام 2018، بهدف المحافظة على أصالتها المعمارية وتعزيز مكانتها الدينية والحضارية، انطلاقاً من رؤية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في صون التراث الإسلامي وترسيخ الهوية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
كما منحت الجائزة تكريماً خاصاً لجامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم، الذي يتميز بتصميم معاصر يستلهم عناصر العمارة الإسلامية التقليدية، ويضم أعلى مئذنة في أفريقيا.أمير الشرقية يسلّم هاني المقبل ممثل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جائزة الإنجاز الكبير بحضور الأمير سعود بن بندر وعبد اللطيف الفوزان (واس)
دعم المساجد
وقال عبد الله الفوزان، رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إن الدورة الخامسة تتزامن مع مرور 15 عاماً على تأسيسها، مؤكداً أن مسيرتها تعكس التزاماً بدعم التميز والإبداع في عمارة المساجد، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في إبراز الهوية المعمارية وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف أن الجائزة انطلقت إيماناً بمكانة بيوت الله، وأن أثرها امتد من السعودية إلى العالم، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل بداية لطموح أكبر نحو تأثير أكثر استدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور مشاري النعيم، الأمين العام للجائزة، أن المشاريع الفائزة تعكس تحولات نوعية في عمارة المساجد، تجمع بين الابتكار والهوية والاستدامة، مؤكداً تطلع الجائزة لمواصلة دورها منصةً معرفية تلهم المعماريين وتُسهم في رسم مستقبل عمارة المساجد محلياً وعالمياً.
بدوره، أكد محمود الشامي، الأمين العام لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع، أن الجائزة تمثّل نموذجاً للمبادرات التنموية التي تضع الإنسان في محور اهتمامها، مشيراً إلى أن أثرها تجاوز تكريم العمارة إلى إثراء المعرفة وتعزيز دور المسجد في خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وفي ختام الحفل، شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات، وكرّم الفائزين بجوائز الدورة الخامسة.
بيزوس: كان لي دور كبير في اختيار روبرت باتينسون لتجسيد جيمس بوندhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342623-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF
بيزوس: كان لي دور كبير في اختيار روبرت باتينسون لتجسيد جيمس بوند
تعرض شاشة في لندن إعلاناً يفيد بأن الممثل البريطاني روبرت باتينسون سيؤدي دور «جيمس بوند» من إنتاج «أمازون إم جي إم ستوديوز» (رويترز)
قال الملياردير الأميركي جيف بيزوس إنه كان «منخرطاً بشدة» وصاحب دور كبير في اختيار روبرت باتينسون لتجسيد شخصية جيمس بوند الجديدة.
وخلال مشاركته في فعالية بولاية كاليفورنيا، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» إنه كان في البداية «متحفظاً تجاه» اختيار باتينسون الذي شارك في عدد من الأفلام الناجحة جماهيرياً، من بينها «باتمان» وسلسلة «توايلايت»، «لأنه مشهور بالفعل إلى حد كبير».
وعادة ما يذهب دور «العميل 007» إلى ممثلين لم يكونوا معروفين على نطاق واسع وقت اختيارهم، لكن بيزوس قال إن الأمر كان «واضحاً للغاية» خلال اختبارات الأداء، وإن باتينسون هو جيمس بوند المناسب، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وسيكون الفيلم المقبل أول عمل في سلسلة بوند لا يخضع للإشراف الإبداعي لعائلة بركولي، التي تولت إدارة السلسلة منذ عرض أول أفلامها عام 1962. وكانت «أمازون» قد استحوذت على شركة «إم جي إم»، التي تمتلك حصة في حقوق السلسلة، عام 2022.
وقال بيزوس، خلال مؤتمر «سيمافور» بعنوان «وادي السيليكون والعالم»، الثلاثاء: «كان هناك شيء مميز في روب».
وأُعلن، الاثنين، اختيار باتينسون ليكون الممثل السابع الذي يجسد جيمس بوند، خلفاً لدانيال كريغ. ومن المقرر أن يؤدي الدور في الفيلم السادس والعشرين من السلسلة الذي يُتوقع طرحه عام 2028.
وقال الممثل المولود في لندن، في بيان: «جيمس بوند واحد من أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ السينما، وإنه لشرف العمر أن أُؤتمن على تجسيد (العميل 007)».
وسيتولى المخرج دينيس فيلنوف إخراج الفيلم المقبل، لكن لم يُعلن بعد عنوانه أو موعد عرضه المحدد.
ويأتي الإعلان بعد سنوات من التكهنات المكثفة بشأن الممثل الذي سيخلف كريغ في أحد أبرز الأدوار وأكثرها خضوعاً للتدقيق في صناعة الترفيه.
وأفادت تقارير بأن عدداً من الممثلين الآخرين، بينهم جوش أوكونور وكالوم تيرنر وجاك لودن، كانوا ضمن المرشحين للدور، بالتزامن مع إجراء اختبارات الأداء خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال بيزوس: «أجرينا عملية اختيار دقيقة للغاية، واتخذنا القرار النهائي يوم الجمعة». وأوضح أن خمسة ممثلين وصلوا إلى المرحلة النهائية، وخضعوا لاختبارات أداء تقليدية وجادة، أدوا خلالها ثلاثة مشاهد مختلفة بملابس الشخصية، وعلى مواقع تصوير حقيقية، وبمشاركة ممثلين آخرين.
وأضاف: «عندما وصلنا إلى قائمة الخمسة، كان جميعهم رائعين، لكن كان هناك شيء مميز في روب وأدائه. لم يكن هناك مجال للجدل في الأمر. دينيس (فيلنوف)، المخرج، ونحن جميعاً انجذبنا إلى روب».
ومن الموضة ما قتل... من فستان الزرنيخ إلى سروال الموتhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342593-%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
ومن الموضة ما قتل... من فستان الزرنيخ إلى سروال الموت
أزياء كثيرة عبر التاريخ تسببت في أزمات جسدية وصحية لمَن يرتدونها (إنستغرام)
لم يخطئ مصمم الأزياء العالمي أوسكار دي لا رينتا عندما روّج لعبارة «ضحيّة الموضة» (fashion victim). ربما كان يقصد بها مَن يتبعون صيحات الأزياء عشوائياً من دون الأخذ في الاعتبار ما يليق بهم، إلا أنّ تلك العبارة تصيب معنى أعمق. فضحايا الموضة ليسوا مجرّد مُدمني الملابس الرائجة؛ بل هم كذلك مَن قد يسدّدون ثمن ارتدائها على حساب سلامتهم.
كسور وجروح... والفاعل سروال
أحدَثُ الأمثلة لضحايا الموضة، السيدات اللواتي تعرّضن لكسورٍ وجروح في صيف 2026، بسبب ارتدائهنّ السروال الواسع الذي لُقّبَ بـ«سروال الموت» على وسائل التواصل الاجتماعي. ويبدو أنّ مصنّعي هذا السروال لم يتعلّموا الدرس، فهو عائدٌ إلى الأسواق بنُسخته الخريفيّة.
هو سروال واسع الساق وفضفاض بشكل مبالغ فيه، ذو طيّات أمامية كثيرة تلامس الأرض. تُعرّفه المتاجر التي تبيعه بأنه يمنح المرأة «إطلالة انسيابيّة وممشوقة بلمسة عفويّة»، بينما غالبيّة النساء اللواتي ارتدَينه يعرّفنه بأنه «قاتل». فقد أظهرت فيديوهات وشهادات نُشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، كسوراً في الركبة والمرفق، استدعت دخول المستشفى واستخدام العكازَين والكرسي المتحرّك.
وتشمل الإصابات بسبب «سروال الموت» جروحاً وكدمات في الركبة والكاحل وراحة اليد والوجه، نتيجة السقوط أرضاً. تتجمّع الأقمشة الزائدة حول القدمَين أو تعلق أسفل الحذاء أثناء السير، ما يتسبب في تعثّر مَن يرتدي السروال.
ليست السراويل الضيّقة أكثر أماناً من تلك الواسعة. تتحدّث تقارير صحافية من عام 2015 عن سيدة أسترالية بالغة 35 سنة، أصيبت بمتلازمة الحيز (Compartment Syndrome) بسبب قضائها ساعات في سروال «جينز» ضيّق جداً.
أُصيبت المرأة بتورّمات حادة وتنميل في قدمَيها فنُقلت إلى المستشفى؛ حيث اضطرّ الأطبّاء إلى قصّ «الجينز» وإخراجها منه، وهي لم تتمكّن من استرجاع قدرتها على المشي إلا بعد 4 أيام. واتّضح لاحقاً أنها قضت وقتاً طويلاً في وضعيّة القرفصاء، وهي تساعد أحد أقاربها على التوضيب من أجل الانتقال إلى منزل جديد.
تلك الحالة التي جرى توثيقها في «مجلة جراحة الأعصاب والطب النفسي»، توضع طبياً في خانة الخطر لِما تُحدِثه من ضغطٍ يمنع تدفّق الدم والأكسجين إلى الأنسجة، ما قد يؤدّي إلى تلفِها.
دهسَها الحصان بسبب التنّورة
عام 1908، أطلق الخيّاط الفرنسي موضة التنّورة الضيّقة الطويلة «الهوبل» (hobble skirt) التي لاقت رواجاً كبيراً لدى السيدات. ولكن سرعان ما اتّضح لهنّ أنّ هذا التصميم يقيّد الخطى، ويبطئ السير، ويصعّب الحركة وصعود السلالم.
لم تتوقّف مساوئها عند هذا الحدّ، فبدءاً من سنة 1910، انتشرت أخبار موثّقة عن حوادث سقوط وإصابات وحتى وفيات بسبب التنّورة الضيّقة الطويلة. في تلك السنة، وفي أحد مضامير سباق الخيل في باريس، أفلت حصانٌ وانطلق مسرعاً باتّجاه حشدٍ من المتفرّجين. حالت تنّورة «الهوبل» التي كانت ترتديها إحدى السيدات دون تمكّنها من الابتعاد في الوقت المناسب، فلقيَت حتفها دهساً تحت حوافر الحصان.
تكرّرت الحوادث المشابهة في السنوات القليلة التي تلت، ليأفل نجم «الهوبل» مطلع الحرب العالمية الأولى؛ حيث ما عادت الخطوة الضيقة ترَفاً في ظلّ الأخطار والاضطرار إلى التنقّل والهروب من مكان إلى آخر.
التنّورة الجاذبة للنيران
تتعدّد النماذج في التاريخ عن التنانير القاتلة. وإذا كانت «الهوبل» تتسبب في تضييق الخطوة والسقوط حتى الموت، فإنّ «الكرينولين» قضى على مُرتَدِياتِه احتراقاً. و«الكرينولين» هو الهيكل المعدني الذي كان يُلبَس تحت التنّورة أو الفستان ليعطيهما حجماً منتفخاً وشكلاً دائرياً واسعاً.
انتشرت تلك الموضة خلال القرن الـ19 بكثافة، إلا أنها ترافقت ومئات الوفيات في صفوف السيدات اللواتي كنّ يرتدينها ويقتربن من النار عن طريق الخطأ. وفق تقريرٍ نشرته «جامعة فيرجينيا» في الولايات المتحدة الأميركية، فقد سُجّلت 3 آلاف وفاة ما بين عامَي 1850 و1860، بسبب احتراق «الكرينولين». وفي 1858، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» خبراً مفاده أنّ معدّل الوفيات باشتعال «الكرينولين» هو 3 في الأسبوع.
يوم انغرس «الكورسيه» في قلب ماري
يعود تاريخ «الكورسيه»، أو المشدّ الذي يحدّد الخصر والصدر، إلى القرن الـ16؛ وهو تاريخٌ حافلٌ بالمآسي، نظراً لما يتسبب فيه «الكورسيه» من أخطار صحية، ما جعله الموضة الأكثر إثارة للجدل.
تلك القطعة التي عادت إلى الرواج مؤخراً بفِعل المسلسلات التاريخية -على رأسها «بريدجرتون»- كانت تُصنع قبل 5 قرون من عظام الحيتان أو من الفولاذ، وتُشدّ على الخصر والصَدر بشكلٍ مبالغ فيه، ما يؤدّي إلى تشوّهات في القفص الصدري.
عام 1890، نشرت مجلّة «ذا لانسيت» الطبية مقالاً فصّلَ الآثار المدمّرة لـ«الكورسيه» بدءاً بعسر الهضم والإمساك، مروراً بنوبات الإغماء نتيجة صعوبة التنفّس، وصولاً إلى كسور في الأضلاع وتلَف الأعضاء الداخلية، ما قد يؤدّي إلى الوفاة.
وفي عام 1903، توفيت امرأة تُدعى ماري هاليداي بشكل مفاجئ عقب إصابتها بنوبة تشنجية. ووفق أرشيف «نيويورك تايمز»، فقد عُثر أثناء تشريح جثتها على «قطعتين من دعامات المشد المعدنية مغروستين في قلبها».
فستان أخضر من سمّ الزرنيخ
في زمنٍ قديمٍ مضى، كان يُستخرَج اللون الأخضر من مادّة الزرنيخ السامّة. وتقول الحكاية إنّ الشابة ماتيلدا شورير، العاملة في مصنع للخياطة في لندن عام 1861، أمضت ساعات وهي تستخدم بودرة الزرنيخ الخضراء لصباغة الأزياء والإكسسوارات النسائية بيدَيها العاريتَين.
مع مرور الأيام، استحالَ تنظيف الأخضر عن أصابعها، كما احتلّ اللون بياض عينَيها. أخبرت الطبيب بأنّ كل ما ترى ارتدى اللون الأخضر، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة تقيّأت ماتيلدا سائلاً أخضر.
أثارت تلك القضيّة سخطاً جماعياً، ما أدّى إلى حظر استخدام المادّة في تلوين الأزياء.
ومن الزرنيخ إلى الزئبق الذي كانت تُستعمل مركّباته في القرنين الـ18 والـ19 لصناعة القبعات السوداء الرجاليّة. وقد تسبب التعرض المستمر لهذه المادة من قبل الصنّاع والحرفيين في إصابتهم بأمراض عصبية وجسدية خطيرة.