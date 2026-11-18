قال الملياردير الأميركي جيف بيزوس إنه كان «منخرطاً بشدة» وصاحب دور كبير في اختيار روبرت باتينسون لتجسيد شخصية جيمس بوند الجديدة.

وخلال مشاركته في فعالية بولاية كاليفورنيا، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» إنه كان في البداية «متحفظاً تجاه» اختيار باتينسون الذي شارك في عدد من الأفلام الناجحة جماهيرياً، من بينها «باتمان» وسلسلة «توايلايت»، «لأنه مشهور بالفعل إلى حد كبير».

وعادة ما يذهب دور «العميل 007» إلى ممثلين لم يكونوا معروفين على نطاق واسع وقت اختيارهم، لكن بيزوس قال إن الأمر كان «واضحاً للغاية» خلال اختبارات الأداء، وإن باتينسون هو جيمس بوند المناسب، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وسيكون الفيلم المقبل أول عمل في سلسلة بوند لا يخضع للإشراف الإبداعي لعائلة بركولي، التي تولت إدارة السلسلة منذ عرض أول أفلامها عام 1962. وكانت «أمازون» قد استحوذت على شركة «إم جي إم»، التي تمتلك حصة في حقوق السلسلة، عام 2022.

وقال بيزوس، خلال مؤتمر «سيمافور» بعنوان «وادي السيليكون والعالم»، الثلاثاء: «كان هناك شيء مميز في روب».

الملياردير الأميركي جيف بيزوس خلال مؤتمر «سيمافور» بعنوان «وادي السيليكون والعالم» في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية أمس (رويترز)

وأُعلن، الاثنين، اختيار باتينسون ليكون الممثل السابع الذي يجسد جيمس بوند، خلفاً لدانيال كريغ. ومن المقرر أن يؤدي الدور في الفيلم السادس والعشرين من السلسلة الذي يُتوقع طرحه عام 2028.

وقال الممثل المولود في لندن، في بيان: «جيمس بوند واحد من أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ السينما، وإنه لشرف العمر أن أُؤتمن على تجسيد (العميل 007)».

وسيتولى المخرج دينيس فيلنوف إخراج الفيلم المقبل، لكن لم يُعلن بعد عنوانه أو موعد عرضه المحدد.

ويأتي الإعلان بعد سنوات من التكهنات المكثفة بشأن الممثل الذي سيخلف كريغ في أحد أبرز الأدوار وأكثرها خضوعاً للتدقيق في صناعة الترفيه.

وأفادت تقارير بأن عدداً من الممثلين الآخرين، بينهم جوش أوكونور وكالوم تيرنر وجاك لودن، كانوا ضمن المرشحين للدور، بالتزامن مع إجراء اختبارات الأداء خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال بيزوس: «أجرينا عملية اختيار دقيقة للغاية، واتخذنا القرار النهائي يوم الجمعة». وأوضح أن خمسة ممثلين وصلوا إلى المرحلة النهائية، وخضعوا لاختبارات أداء تقليدية وجادة، أدوا خلالها ثلاثة مشاهد مختلفة بملابس الشخصية، وعلى مواقع تصوير حقيقية، وبمشاركة ممثلين آخرين.

وأضاف: «عندما وصلنا إلى قائمة الخمسة، كان جميعهم رائعين، لكن كان هناك شيء مميز في روب وأدائه. لم يكن هناك مجال للجدل في الأمر. دينيس (فيلنوف)، المخرج، ونحن جميعاً انجذبنا إلى روب».