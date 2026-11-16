الممثل البريطاني روبرت باتينسون «جيمس بوند» المقبلhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5342070-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
الممثل البريطاني روبرت باتينسون «جيمس بوند» المقبل
روبرت باتينسون خلال جلسة تصوير لفيلم «الأوديسة» في لندن يوم 5 يوليو 2026 (أ.ب)
أعلنت استوديوهات «أمازون إم جي إم»، الاثنين، أن الممثل البريطاني روبرت باتينسون سيكون جيمس بوند المقبل، ليصبح بذلك أول من يقوم بهذا الدور منذ رحيل دانيال كريغ عن سلسلة أفلام الجاسوسية المستمرة منذ عقود، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسلسلة أفلام بوند، التي تدور حول عميل سري معروف بجاذبيته وبدلاته الأنيقة المصممة تحديداً له، من أطول السلاسل عمراً وأكثرها تحقيقاً للإيرادات في تاريخ هوليوود.
وانطلقت السلسلة لأول مرة في عام 1962، وحققت أفلامها إيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار من مبيعات التذاكر العالمية منذ أن جسد شون كونري شخصية العميل 007 على شاشات السينما في فيلم «دكتور نو».
وصدر أكثر من 20 فيلماً من سلسلة بوند. وسيكون الفيلم المرتقب أول مغامرة لبوند تحت إشراف «أمازون إم جي إم» التي تولت السيطرة الإبداعية على تلك السلسلة السينمائية في إطار مشروع مشترك جديد مع مالكي الحقوق مايكل ويلسون وباربرا بروكولي في 2025.
ومن المقرر أن يتولى دوني فيلنوف، الذي رُشح سابقاً لجائزة الأوسكار والمعروف بإخراج أفلام مثل ثلاثية «دون» وفيلم «أرايفال»، إخراج الفيلم الجديد الذي سيتولى البريطاني ستيفن نايت كتابة نصه.
ويخلف باتينسون، الذي شارك هذا العام في أفلام «الأوديسة» و«برايم تايم» و«ذا دراما»، كريغ الذي اعتزل الدور بعد فيلم «نو تايم تو داي» المنتج في عام 2021.
ويشارك باتينسون أيضاً هذا العام في الفيلم المرتقب بشدة «دون: بارت ثري» الذي سيُعرض يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) في دور السينما.
وقال باتينسون في بيان: «جيمس بوند ضمن الشخصيات الأسطورية في السينما، وإنه لشرف يدوم طوال العمر أن يُعهد إليّ بدور 007».
وأضاف باتينسون: «أنا ممتن للغاية لدوني، وإيمي، وديفيد، وتانيا، وجميع العاملين في استوديوهات أمازون إم جي إم على ثقتهم بي. وقول إن هذا الدور حلم أصبح حقيقة هو أقل ما يمكن قوله. لا يسعني التعبير عن حماسي لهذه الشراكة والعمل الذي ينتظرنا مع هذا الفريق الرائع»، في إشارة إلى المنتجين إيمي باسكال وديفيد هيمان والمنتجة التنفيذية تانيا لابوانت.
بيعت نسخة من سيارة أستون مارتن DB5 التي استُخدِمَت في مخاطرات العميل 007 ضمن «نو تايم تو داي»، أحدث أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند، بنحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، خلال مزاد خيري بلغ ريعه الإجمالي أكثر من ستة ملايين جنيه. وبلغت حصيلة المزاد الذي نظمته دار «كريستيز» احتفالاً بمرور 60 عاماً على أول أفلام جيمس بوند السينمائية 6103500 جنيه إسترليني (6827000 دولار) لقاء 25 قطعة، وفقاً لحساب جيمس بوند الرسمي على «تويتر». وستخصص إيرادات المزاد لـ45 جمعية من بينها مؤسسة الأمير تشارلز، قبل أن يصبح ملكاً بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر (أيلول)، ومنظمة «أطباء بلا حدود». وبيعت نسخة DB5 مقابل 2.
حصل دانيال كريج أخيراً على نجمة في ممر المشاهير في هوليوود أمس (الأربعاء)، قبل أيام من عرض فيلمه الأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند في الولايات المتحدة.
وفيلم (نو تايم تو داي) «لا وقت للموت» هو الخامس والأخير في سلسلة الأفلام التي لعب فيها كريج دور العميل البريطاني الأنيق، ليُنهي الدور الذي لعبه على مدى 15 عاماً، حسبما نقلت وكالة «رويترز« للأنباء.
جاءت نجمة كريج في الترتيب 2704 في ممر المشاهير، ووُضعت إلى جانب نجمة الراحل روجر مور الذي لعب دور بوند في سبعة أفلام في الفترة بين 1973 و1985.
وقال كريج: «وجودي على هذا الممر، محاطا بكل هؤلاء الأساطير، يجعلني رجلاً سعيداً جداً جداً جداً».
قالت شركة يونيفرسال بيكتشرز، اليوم (الاثنين)، إن أحدث أفلام جيمس بوند حصد 121 مليون دولار على مستوى العالم بعد بدء عرضه، مطلع هذا الأسبوع، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وجمع فيلم «نو تايم تو داي»، أو «لا وقت للموت»، 35 مليون دولار في دور العرض البريطانية والآيرلندية، وهي أعلى إيرادات هناك منذ تفشي وباء فيروس «كورونا» وأعلى فيلم ضمن سلسلة جيمس بوند على الإطلاق يحقق إيرادات على مدى 3 أيام في عطلة نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة وآيرلندا. وأُرجئ عرض الفيلم، الذي يمثل الظهور الخامس والأخير للممثل دانيال كريغ في دور العميل السري البريطاني، ثلاث مرات منذ تاريخ إطلاقه الذي كان مقرراً في أبريل (نيسا
«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الممثل البريطاني روبرت باتينسون «جيمس بوند» المقبلhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5342070-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
الممثل البريطاني روبرت باتينسون «جيمس بوند» المقبل
روبرت باتينسون خلال جلسة تصوير لفيلم «الأوديسة» في لندن يوم 5 يوليو 2026 (أ.ب)
أعلنت استوديوهات «أمازون إم جي إم»، الاثنين، أن الممثل البريطاني روبرت باتينسون سيكون جيمس بوند المقبل، ليصبح بذلك أول من يقوم بهذا الدور منذ رحيل دانيال كريغ عن سلسلة أفلام الجاسوسية المستمرة منذ عقود، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسلسلة أفلام بوند، التي تدور حول عميل سري معروف بجاذبيته وبدلاته الأنيقة المصممة تحديداً له، من أطول السلاسل عمراً وأكثرها تحقيقاً للإيرادات في تاريخ هوليوود.
وانطلقت السلسلة لأول مرة في عام 1962، وحققت أفلامها إيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار من مبيعات التذاكر العالمية منذ أن جسد شون كونري شخصية العميل 007 على شاشات السينما في فيلم «دكتور نو».
وصدر أكثر من 20 فيلماً من سلسلة بوند. وسيكون الفيلم المرتقب أول مغامرة لبوند تحت إشراف «أمازون إم جي إم» التي تولت السيطرة الإبداعية على تلك السلسلة السينمائية في إطار مشروع مشترك جديد مع مالكي الحقوق مايكل ويلسون وباربرا بروكولي في 2025.
ومن المقرر أن يتولى دوني فيلنوف، الذي رُشح سابقاً لجائزة الأوسكار والمعروف بإخراج أفلام مثل ثلاثية «دون» وفيلم «أرايفال»، إخراج الفيلم الجديد الذي سيتولى البريطاني ستيفن نايت كتابة نصه.
ويخلف باتينسون، الذي شارك هذا العام في أفلام «الأوديسة» و«برايم تايم» و«ذا دراما»، كريغ الذي اعتزل الدور بعد فيلم «نو تايم تو داي» المنتج في عام 2021.
ويشارك باتينسون أيضاً هذا العام في الفيلم المرتقب بشدة «دون: بارت ثري» الذي سيُعرض يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) في دور السينما.
وقال باتينسون في بيان: «جيمس بوند ضمن الشخصيات الأسطورية في السينما، وإنه لشرف يدوم طوال العمر أن يُعهد إليّ بدور 007».
وأضاف باتينسون: «أنا ممتن للغاية لدوني، وإيمي، وديفيد، وتانيا، وجميع العاملين في استوديوهات أمازون إم جي إم على ثقتهم بي. وقول إن هذا الدور حلم أصبح حقيقة هو أقل ما يمكن قوله. لا يسعني التعبير عن حماسي لهذه الشراكة والعمل الذي ينتظرنا مع هذا الفريق الرائع»، في إشارة إلى المنتجين إيمي باسكال وديفيد هيمان والمنتجة التنفيذية تانيا لابوانت.
مقتل بازوليني بين شرائط «سالو» ومسودة «نفط»https://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5342045-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7
احتلّ الإيطالي بيير باولو بازوليني (1922 – 1975) مكانةً بارزة بين المثقفين الكبار في أوروبا القرن العشرين، إذ جمع بين الشعر والرواية والإخراج السينمائي والكتابة الصحافية، متنقلاً بين الأفكار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كما أثارت أعماله وطروحاته حتى حياته الشخصية جدالات لا تنتهي. لكنّ ما يعيد اسمه اليوم إلى واجهة الاهتمام العام هو الغموض الذي ما زال يحيط بجريمة مقتله قبل 51 عاماً في أوستيا، بالقرب من العاصمة الإيطالية روما.
فقد قبلت النيابة العامة بداية هذا الشهر طلباً لإعادة فتح التحقيق القضائي في مقتله، تقدّم به المحامي ستيفانو ماتشوني باسم هيئة الصحافيين في إقليم لاتسيو، والمخرج دافيد غريكو، والكاتب جوفاني جوفانيتي. ويستند الطلب إلى تسجيلات من أرشيف التلفزيون الإيطالي ومعلومات عن شاهد محتمل، قالت وسائل إعلام إيطالية إنه عنصر أمن متقاعد قد يكون مطّلعاً على مجريات التحقيق الأولي في الجريمة.
قُتل بازوليني ليل الأول إلى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1975 في منطقة إيدروسكالو بأوستيا الساحلية، عند أطراف روما، وعُثر على جثمانه وعليه آثار ضرب ودهس، فيما أوقفت الشرطة جوزيبي بيلوسي، المعروف بـ«بينو»، وكان حينها في السابعة عشرة، وهو يقود سيارة المخرج. وأقرّ بيلوسي آنذاك بأنه ضرب بازوليني إثر شجار بينهما، وقال إنه دهسه أثناء محاولته الفرار، فأدانته محكمة الأحداث عام 1976، وأشارت في حكمها إلى تورط آخرين، ثم ثبّتت محكمة الاستئناف الإدانة، لكنّها أسقطت الإشارة إلى شركاء، فبقي بينو الشخص الوحيد الذي أدانه القضاء في الجريمة المقذعة.
على أن بينو تراجع لاحقاً عن اعترافه، في مقابلة معه بثّها التلفزيون الإيطالي عام 2005، واتهم رجالاً آخرين بالاعتداء على بازوليني، وادّعى بأن تهديدات طالت عائلته دفعته إلى تحمّل المسؤولية، فيما تباينت رواياته اللاحقة في عدد المعتدين وتفاصيل مشاركة كل منهم في ارتكاب الجريمة. وقد أعادت النيابة فتح التحقيق عام 2010 بعدما أظهرت فحوص الحمض النووي آثاراً وراثية بقي أصحابها مجهولين عند حفظ الملف في 2015، فظلّت قيمتها لناحية تحديد من حضر الاعتداء وما فعله كل شخص، معلّقة على إمكان التعرّف إلى أصحابها وتفسير ظروف انتقالها إلى المضبوطات في ملف القضية.
ويقود أحد مسارات التحقيق إلى شرائط فيلم بازوليني الأخير «سالو، أو أيام سدوم المائة والعشرون» التي سُرقت قبل عرض الفيلم على العموم. وقد شملت عملية السطو وقتها موادّ من فيلمين آخرين، أحدهما لفيديريكو فيلّيني، والآخر لداميانو دامياني، وطُلبت فدية لإعادتها. ويقترح المخرج سيرجيو تشيتي، صديق بازوليني، احتمال ذهابه إلى أوستيا لاستعادتها، وهي فرضية تابعها ماتشوني، مستنداً في طلب سابق لإعادة التحقيق إلى أقوال ماوريتسيو أباتينو، الذي صار لاحقاً من أفراد عصابة ماغليانا في روما. وتعود نشأة العصابة إلى 1977، بعد الجريمة بعامين، ولذلك يتصل الاشتباه بأفعال أفراد انضمّوا إليها لاحقاً، على أن التحقق من استخدام سرقة الشرائط كسبب لترتيب لقاء في أوستيا يظل خطوة مستقلة عن تحديد من ارتكب فعل القتل.
وتنبع أهمية الشرائط المسروقة في سيرة بازوليني من طبيعة الفيلم الذي كانت جزءاً منه، إذ نقل فيه عالم الماركيز دو ساد إلى جمهورية سالو، التي أقامها موسوليني في شمال إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية، وفيه وضع شباناً وشابات تحت سلطة 4 رجال يفرضون عليهم طقوساً للإذلال والتعذيب. وفي ضوء نقده اليساري للمجتمع الاستهلاكي، يمكن قراءة الفيلم بوصفه عملاً عن تحويل الجسد إلى شيء قابل للتملّك والتصرّف، ونقداً قاسياً للفاشية، وهي قراءة تكتسب معناها من أعماله السابقة التي تتخذ من الجسد ثيمتها الأساس، فتجعل منه مصدراً للمتعة والهزل والحكايات.
بدأ اهتمام بازوليني بما تفعله السلطة باللغة وبحياة الناس قبل اشتغاله بالسينما، ففي كازارسا، بلدة والدته في إقليم فريولي، كتب الشعر بالفريولية المحليّة وأسهم في تأسيس أكاديمية تُعنى بهذه اللغة، ثم انتقل إلى روما مع والدته عام 1950، بعد فصله من الحزب الشيوعي الإيطالي في أعقاب قضية اتصلت بحياته الجنسية المتحررة. وفي الأحياء على أطراف العاصمة، أصغي إلى كلام شبّان يعيشون من أعمال متقطّعة وتحايلات يومية، ومن تلك البيئة خرجت روايتا «أولاد الحياة» و«حياة عنيفة»، وفيهما منح عامية روما موقعاً في السرد الأدبي يوازي موقع الفريولية في شعره.
وحين أخرج «أكاتّوني» عام 1961، استعان بموسيقى باخ في فيلم عن قوّاد يعيش على هامش روما، فأعطى حياة بطله ثقلاً مأساوياً قلّما حظيت به تلك البيئة في السينما الإيطالية، ثم استعان بوجوه ممثّلين هواة في «الإنجيل بحسب متّى» ليصوّر الحكاية الدينية في أماكن وملامح مألوفة من جنوب إيطاليا. وفي «الديكاميرون» و«حكايات كانتربري» و«ألف ليلة وليلة»، وهي الأفلام التي جمعها تحت اسم «ثلاثية الحياة»، وجد في الأدب القديم مادةً لتصوير المتعة الجسدية على نحو يجعل طقوس الإكراه في «سالو» أشد وقعاً.
وكان التلفزيون نفسه موضوعاً لنقد بازوليني، إذ رأى في انتشار لغة موحّدة وصور متشابهة للرغبة والنجاح جزءاً من تحوّل إيطاليا الاستهلاكي، فيما اتخذ في سجالاته السياسية مواقف أربكت كثيراً من قرّائه، كما حدث بعد صدامات فالي جوليا عام 1968 حين لفت إلى الأصول الفقيرة لعدد من رجال الشرطة في مواجهة طلاب ينحدر كثير منهم من أسر ميسورة. وفي مقالاته اللاحقة في يومية «كوريري ديلا سيرا»، كتب عن الصلات التي اشتبه في قيامها بين دوائر السلطة والعنف السياسي خلال سنوات الرصاص، وهي الشبهات التي أعاد تركيب بعضها في مشروعه الروائي الأخير: «نفط».
تقود روايته «نفط»، التي بقيت غير مكتملة عند مقتله – ونشرت لأول مرّة في عام 1992- إلى فرضية الدافع السياسي للجريمة، إذ تظهر في المسوّدة التي أعادتها طبعة 2022 إلى الكتاب المنشور شخصية أوجينيو تشيفيس، الذي تولّى لاحقاً رئاسة مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني»، في حبكة يتخيّل فيها بازوليني أن بطل الرواية يساعده على قتل إنريكو ماتّي، رئيس المجموعة الذي قضى في تحطّم طائرته عام 1962. ويرى والتر سيتي، محرّر الطبعة، أن مشروع «نفط» ربما أثار حفيظة أشخاص اعتقدوا أن بازوليني يعتزم توجيه اتهام علني في قضية ماتّي، وهي قراءة أدبية محضة تستند إلى ما تكشفه أوراق الرواية غير المكتملة عن مشروع مؤلفها.
ومن هذا الخيط اتّسع البحث إلى محفل «بروباغاندا دويه»، الشهير باسم P2 بعدما ورد اسم المحفل في مقترح بمجلس النواب الإيطالي يدعو إلى فحص روابط محتملة له بمقتل بازوليني وقضيّتَي ماتّي والصحافي ماورو دي ماورو، وإن كان إسناد دور إلى المحفل في جريمة أوستيا ما زال مفتقراً إلى دليل يربطه بأشخاص محددين شاركوا في التخطيط أو التنفيذ.
المسافة بين فرضيتي الجريمة المنظّمة والمؤامرة السياسية تظل واضحة في طبيعة السؤال الذي تطرحه كل منهما، فالشرائط قد تفسّر سبب ذهاب بازوليني إلى مكان بعينه في تلك الليلة، بينما تقترح رواية «نفط» سبباً محتملاً لرغبة أطراف متنفذة في إسكات صاحبها. وقد يلتقي المساران إذا ظهر دليل يربط ترتيب الموعد في أوستيا بمن أراد وقف مشروعه، فيما تتمثّل المهمة الأقرب للتحقيق الجديد في اختبار ما يستطيع الشاهد قوله عن مجريات البحث الأول، وفي مراجعة مضمون التسجيلات إلى جانب الشهادات والمضبوطات القديمة.
في أوستيا، يحمل المتنزّه حيث عُثر على جسد بازوليني اسمه، كما على الساحل الذي وقف فيه يوماً يسأل المصطافين أمام الكاميرا في فيلم «لقاءات الحب - 1964» عن الجنس والزواج والأعراف التي تنظّم حياتهم. وتتيح العودة إلى تلك المقابلات رؤية بازوليني الشخصيّة المثيرة للجدل أثناء عمله، بينما يصغي إلى إجابات متباينة يتركها تتجاور على الشاشة، غير مدرك أنه سيلقى حتفه في ذات البقعة تحديداً بعد زمن مسروق من الحياة.
يقود أحد مسارات التحقيق إلى شرائط فيلم بازوليني الأخير «سالو، أو أيام سدوم المائة والعشرون» التي سُرقت قبل عرض الفيلم على الجمهور
شارل بودلير في قصر الإليزيهhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5341573-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87
أحياناً أتساءل: ما علاقة رئيس وزراء فرنسا السابق دومينيك دو فيليبان بالشعر والشعراء؟ لماذا يتطفل عليهم؟ أما كان الأجدر به أن يترك هذه المهمة لغيره؟ نقول ذلك وبخاصة أن فرنسا مليئة بالنقاد والأدباء، ولا ينقصها شيء في هذا المجال. ثم لماذا يتطاول على مجال غير مجاله، وهو المشغول يومياً بشؤون السياسة الدولية وشجونها؟ لماذا يتحدث رجال السلطة عن مواضيع بعيدة جداً عن دائرة اهتماماتهم؟ باختصار شديد: لماذا يحشرون أنفسهم فيما لا يعنيهم؟ هل لكي يقال عنهم إنهم مثقفون، وليسوا فقط رجال سلطة؟ ما هذه العقدة تجاه الثقافة والمثقفين؟ ربما لكي ينالوا المجد من كلا طرفيه: مجد السلطة ومجد الفكر.. وهكذا يغتصبون العلم والشعر.. في الواقع أن الرجل جاد في محبته للشعر وتذوقه له. ولكن ينبغي العلم أنه ليس الوحيد في هذا المجال. فجورج بومبيدو كان مغرماً بالشعر، وقد خلَّف وراءه كتاباً بعنوان: «مختارات من الشعر الفرنسي». وكثيراً ما كان يترنم بأبيات من جيرار دو نيرفال أو بول إيلوار أمام معاونيه وهو في قصر الإليزيه. وفرانسوا ميتران كان يحب الأدب والرواية، وجاك شيراك نفسه من هواة الشعر ومحبيه. أما ديغول، فهو بحد ذاته كاتب محترف، بل وشاعر لا يشق له غبار... اقرأوا مذكراته... ولكن ميزة دو فيليبان هي أنه يتحدث عن شعراء الأمم الأخرى ومن بينهم شعراؤنا العرب. فهو يستشهد مثلاً بأدونيس أو بدر شاكر السياب أو محمود درويش، هكذا لكيلا نذكر إلا الكبار. وبالتالي فالرجل ليس عرقياً مركزياً أوروبياً أو فرنسياً فيما يخص الشعر. إنه يأخذه حيث وجده، لا فرق عنده بين شرقي وغربي، أو عربي وأجنبي... إن انفتاحه على الشعر العربي واستشهاده به في أكثر من موضع وبكل تفاعل ومودة، شيء يلفت الانتباه فعلاً.
لكن هناك نقطة أخرى تثير التساؤل والاهتمام إن لم نقل الاستغراب. فدومينيك دو فيليبان لا يركز الاهتمام على الشعراء الناجحين في الحياة، الشعراء الذين انتصروا ونالوا التشريفات والأمجاد، كما كنا نتوقع من رجل سلطة ينتمي إلى إحدى العائلات الأرستقراطية الفرنسية العريقة. إنه لا يركز على فيكتور هيغو مثلاً، بل ولا يكاد يذكره إلا مروراً، وإنما يركز على الشعراء «الملعونين» أو المنبوذين من أمثال جيرار دونيرفال أو شارل بودلير أو بول فيرلين أو آرثر رامبو أو حتى لوتريامون! هذا ناهيك عن أندريه بريتون والسورياليين.
وهنا وجدت نفسي أمام صعوبة جديدة ورحت أطرح هذا السؤال:
ما علاقة هذا الأرستقراطي النبيل المدلل الذي يعيش تحت الثريات المذهبة لقصر الإليزيه أو الكي دورسيه بأمثال هؤلاء الصعاليك المشردين الخارجين على المجتمع أو الذين يعيشون على هوامشه؟ ما علاقته بشارل بودلير الذي حاول الانتحار أو همَّ به أكثر من مرة، والذي كان ملاحَقاً من قبل الدائنين طيلة حياته كلها؟ ما علاقته بشخص فاشل في الحياة لا وظيفة له إلا التسكع في شوارع باريس واحتساء الخمرة في حاناتها وماخوراتها والسخرية من الوجود بكل ما هو موجود؟ ما علاقته بجيرار دونيرفال الذي ما كان يخرج من مصحٍ عقلي حتى يدخل في آخر، والذي انتحر فعلاً في نهاية المطاف؟ «هذه الليلة سوف تكون بيضاء وسوداء، لا تنتظريني»، قالها لعمته التي كان يسكن عندها، ثم ذهب لكي يشنق نفسه في أحد الشوارع الخلفية للعاصمة الفرنسية وفي ساحة شاتليه بالذات. لقد قرر أن يضع حداً لهذه المهزلة التي يتعلق بها الناس أحياناً أكثر مما يجب والتي تدعى: الحياة. كان الباهي محمد عندما يلتقي شخصاً ما بالصدفة يقول دائماً هذه العبارة: «لا نزال نمارس فضيحة الحياة». هذه الفضيحة التي لا تحتمل أحياناً من شدة جمالها وعبثيتها.
هذه المرأة اللعوب المدللة التي ما إن تعطيك شيئاً ما من جهة حتى تسمك سماً من جهة أخرى، ولكن شاعر فرنسا المريض نفسياً وعقلياً ترك وراءه قبل أن يرحل بعضاً من أجمل نصوص الشعر الفرنسي والعالمي. تحية إذن إلى جيرار دو نيرفال.
ما علاقة دو فيليبان بآرثر رامبو الذي كان يمثل أكبر «زعرنة» في تاريخ الشعر الفرنسي وربما العالمي؟ ما علاقته بلوتريامون الذي تفوح رائحته المرعبة والشنيعة على مسافة مائة كيلومتر على الأقل؟! من يستطيع أن يقترب من هؤلاء أو أن يستقبلهم في بيته، وبخاصة إذا كان وزير خارجية فرنسا؟
قد يقولون: إنه انبهار النقيض بالنقيض! فأنت تبحث عما ينقصك في نهاية المطاف. ثم إنه حتى الجنة يمل الإنسان منها... يضاف إلى ذلك أن هؤلاء أصبحوا يمثلون الآن مجد الشعر الفرنسي. صحيح أن أفعالهم أو تصرفاتهم العشوائية كانت تصدم الناس في وقتهم، ولكنهم ذهبوا الآن، ولم يبق منهم إلا أفضل ما فيهم: أي قصائد عبقرية تبقى على الدهر.. ما معنى فرنسا من دون رامبو أو بودلير أو بول فيرلين؟
ولكن الشعر أصبح ثانوياً في بلدان أوروبا الصناعية المتقدمة، لقد انقرض أو كاد ولا ينبغي أن نتخيل أن مكانته في فرنسا تشبه مكانته في العالم العربي، حيث لا يزال يحتل المرتبة الأولى. فالشاعر عندنا نجم، وأي نجم! إنه نجم النجوم. ولكنه عند الأوروبيين أصبح شخصاً هامشياً ثانوياً إلى أقصى حد ممكن. لقد حل محله المطرب أو الموسيقار أو الرقاص... إلخ، لقد انتهى الشعر، مات الشعر في الغرب أو كاد.
نقول ذلك على الرغم من أن اللغة الشعرية ذات مكانة خاصة جداً. نحن يومياً بحاجة إلى شحنات شعرية. الشعر لغة أخرى أو «لغة عليا» كما يقول الناقد جان كوهين في دراسة حاسمة. أو قل إنه استخدام آخر للغة، صحيح أنه غير عقلاني أو غير منطقي، ولكنه يؤدي إلى استكشاف الواقع وسبر أغواره بطريقة أخرى. فيما يخص هذه النقطة اسألوا هيدغر... بهذا المعنى فإن الشعر معرفة، ولكن من نوع آخر غير المعرفة المنطقية الفلسفية الثقيلة المرهقة... الشعر بهجة العالم، نور العالم، معجزة الوجود. قبل أن يجيء الشعر، كان العالم بارداً، نثرياً، جافاً ثم جاء الشعر فاشتعل العالم فجأة وتوهج.
منذ البداية نلاحظ أن دومينيك دو فيليبان اختار معسكره إذا جاز التعبير. إنه ليس معسكر الشعراء المقبولين أو المرضي عنهم من قِبَل المجتمع، وإنما أولئك الذين لفظهم المجتمع فعاشوا على هامشه أو حتى على هامش هوامشه. وهم الذين ذكرناهم آنفاً. ولكن الشاعر الهامشي المنبوذ يعرف كيف يستغل نقاط ضعفه وهامشيته وجنونه لكي يحولها إلى أكبر انتصار في التاريخ. القصيدة هي أكبر انتصار. هي أكبر تعويض عن فشل الشاعر في الحياة. القصيدة هي أكبر انتصار على الجنون الداخلي الذي يتهدده في كل لحظة. القصيدة تنقله فجأة من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. كل حياة بودلير عبارة عن هزائم متتالية، ولكنها مصحوبة بقصائد عبقرية تبقى على الدهر.. وماذا عن رامبو؟ حدث ولا حرج.
الشعر لا يجيء إلا على أنقاض الاحتراق، على أنقاض التدمير الذاتي للذات! هذا شيء لم يعلمنا إياه فيكتور هوغو (على الرغم من عظمة هوغو) وإنما تعلمناه من بودلير ورامبو ولوتريامون وقبلهم جيرار دونيرفال. ولا أنسى بول فيرلين ولا ذلك المجنون الكبير: هولدرلين! هذا شيء تعلمناه من الشعراء المنحوسين «الملعونين» المدانين الذين لم يحتفل بهم شخص واحد في حياتهم. ولم يستقبلهم أي وزير في مكتبه أو صالوناته. وحتى دو فيليبان، هل كان سيقبل بأن يستقبل بودلير في مكتبه الفخم في قصر الإليزيه؟ أشك في ذلك كل الشك. ولكن بالمقابل هل كان بودلير سيقبل بأن يتلقى من يد ساركوزي أو ماكرون وسام الشرف الفرنسي من الدرجة الأولى؟ من رابع المستحيلات.