الممثل البريطاني روبرت باتينسون «جيمس بوند» المقبل

احتلّ الإيطالي بيير باولو بازوليني (1922 – 1975) مكانةً بارزة بين المثقفين الكبار في أوروبا القرن العشرين، إذ جمع بين الشعر والرواية والإخراج السينمائي والكتابة الصحافية، متنقلاً بين الأفكار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كما أثارت أعماله وطروحاته حتى حياته الشخصية جدالات لا تنتهي. لكنّ ما يعيد اسمه اليوم إلى واجهة الاهتمام العام هو الغموض الذي ما زال يحيط بجريمة مقتله قبل 51 عاماً في أوستيا، بالقرب من العاصمة الإيطالية روما.

فقد قبلت النيابة العامة بداية هذا الشهر طلباً لإعادة فتح التحقيق القضائي في مقتله، تقدّم به المحامي ستيفانو ماتشوني باسم هيئة الصحافيين في إقليم لاتسيو، والمخرج دافيد غريكو، والكاتب جوفاني جوفانيتي. ويستند الطلب إلى تسجيلات من أرشيف التلفزيون الإيطالي ومعلومات عن شاهد محتمل، قالت وسائل إعلام إيطالية إنه عنصر أمن متقاعد قد يكون مطّلعاً على مجريات التحقيق الأولي في الجريمة.

قُتل بازوليني ليل الأول إلى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1975 في منطقة إيدروسكالو بأوستيا الساحلية، عند أطراف روما، وعُثر على جثمانه وعليه آثار ضرب ودهس، فيما أوقفت الشرطة جوزيبي بيلوسي، المعروف بـ«بينو»، وكان حينها في السابعة عشرة، وهو يقود سيارة المخرج. وأقرّ بيلوسي آنذاك بأنه ضرب بازوليني إثر شجار بينهما، وقال إنه دهسه أثناء محاولته الفرار، فأدانته محكمة الأحداث عام 1976، وأشارت في حكمها إلى تورط آخرين، ثم ثبّتت محكمة الاستئناف الإدانة، لكنّها أسقطت الإشارة إلى شركاء، فبقي بينو الشخص الوحيد الذي أدانه القضاء في الجريمة المقذعة.

على أن بينو تراجع لاحقاً عن اعترافه، في مقابلة معه بثّها التلفزيون الإيطالي عام 2005، واتهم رجالاً آخرين بالاعتداء على بازوليني، وادّعى بأن تهديدات طالت عائلته دفعته إلى تحمّل المسؤولية، فيما تباينت رواياته اللاحقة في عدد المعتدين وتفاصيل مشاركة كل منهم في ارتكاب الجريمة. وقد أعادت النيابة فتح التحقيق عام 2010 بعدما أظهرت فحوص الحمض النووي آثاراً وراثية بقي أصحابها مجهولين عند حفظ الملف في 2015، فظلّت قيمتها لناحية تحديد من حضر الاعتداء وما فعله كل شخص، معلّقة على إمكان التعرّف إلى أصحابها وتفسير ظروف انتقالها إلى المضبوطات في ملف القضية.

ويقود أحد مسارات التحقيق إلى شرائط فيلم بازوليني الأخير «سالو، أو أيام سدوم المائة والعشرون» التي سُرقت قبل عرض الفيلم على العموم. وقد شملت عملية السطو وقتها موادّ من فيلمين آخرين، أحدهما لفيديريكو فيلّيني، والآخر لداميانو دامياني، وطُلبت فدية لإعادتها. ويقترح المخرج سيرجيو تشيتي، صديق بازوليني، احتمال ذهابه إلى أوستيا لاستعادتها، وهي فرضية تابعها ماتشوني، مستنداً في طلب سابق لإعادة التحقيق إلى أقوال ماوريتسيو أباتينو، الذي صار لاحقاً من أفراد عصابة ماغليانا في روما. وتعود نشأة العصابة إلى 1977، بعد الجريمة بعامين، ولذلك يتصل الاشتباه بأفعال أفراد انضمّوا إليها لاحقاً، على أن التحقق من استخدام سرقة الشرائط كسبب لترتيب لقاء في أوستيا يظل خطوة مستقلة عن تحديد من ارتكب فعل القتل.

وتنبع أهمية الشرائط المسروقة في سيرة بازوليني من طبيعة الفيلم الذي كانت جزءاً منه، إذ نقل فيه عالم الماركيز دو ساد إلى جمهورية سالو، التي أقامها موسوليني في شمال إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية، وفيه وضع شباناً وشابات تحت سلطة 4 رجال يفرضون عليهم طقوساً للإذلال والتعذيب. وفي ضوء نقده اليساري للمجتمع الاستهلاكي، يمكن قراءة الفيلم بوصفه عملاً عن تحويل الجسد إلى شيء قابل للتملّك والتصرّف، ونقداً قاسياً للفاشية، وهي قراءة تكتسب معناها من أعماله السابقة التي تتخذ من الجسد ثيمتها الأساس، فتجعل منه مصدراً للمتعة والهزل والحكايات.

بدأ اهتمام بازوليني بما تفعله السلطة باللغة وبحياة الناس قبل اشتغاله بالسينما، ففي كازارسا، بلدة والدته في إقليم فريولي، كتب الشعر بالفريولية المحليّة وأسهم في تأسيس أكاديمية تُعنى بهذه اللغة، ثم انتقل إلى روما مع والدته عام 1950، بعد فصله من الحزب الشيوعي الإيطالي في أعقاب قضية اتصلت بحياته الجنسية المتحررة. وفي الأحياء على أطراف العاصمة، أصغي إلى كلام شبّان يعيشون من أعمال متقطّعة وتحايلات يومية، ومن تلك البيئة خرجت روايتا «أولاد الحياة» و«حياة عنيفة»، وفيهما منح عامية روما موقعاً في السرد الأدبي يوازي موقع الفريولية في شعره.

بازوليني

وحين أخرج «أكاتّوني» عام 1961، استعان بموسيقى باخ في فيلم عن قوّاد يعيش على هامش روما، فأعطى حياة بطله ثقلاً مأساوياً قلّما حظيت به تلك البيئة في السينما الإيطالية، ثم استعان بوجوه ممثّلين هواة في «الإنجيل بحسب متّى» ليصوّر الحكاية الدينية في أماكن وملامح مألوفة من جنوب إيطاليا. وفي «الديكاميرون» و«حكايات كانتربري» و«ألف ليلة وليلة»، وهي الأفلام التي جمعها تحت اسم «ثلاثية الحياة»، وجد في الأدب القديم مادةً لتصوير المتعة الجسدية على نحو يجعل طقوس الإكراه في «سالو» أشد وقعاً.

وكان التلفزيون نفسه موضوعاً لنقد بازوليني، إذ رأى في انتشار لغة موحّدة وصور متشابهة للرغبة والنجاح جزءاً من تحوّل إيطاليا الاستهلاكي، فيما اتخذ في سجالاته السياسية مواقف أربكت كثيراً من قرّائه، كما حدث بعد صدامات فالي جوليا عام 1968 حين لفت إلى الأصول الفقيرة لعدد من رجال الشرطة في مواجهة طلاب ينحدر كثير منهم من أسر ميسورة. وفي مقالاته اللاحقة في يومية «كوريري ديلا سيرا»، كتب عن الصلات التي اشتبه في قيامها بين دوائر السلطة والعنف السياسي خلال سنوات الرصاص، وهي الشبهات التي أعاد تركيب بعضها في مشروعه الروائي الأخير: «نفط».

تقود روايته «نفط»، التي بقيت غير مكتملة عند مقتله – ونشرت لأول مرّة في عام 1992- إلى فرضية الدافع السياسي للجريمة، إذ تظهر في المسوّدة التي أعادتها طبعة 2022 إلى الكتاب المنشور شخصية أوجينيو تشيفيس، الذي تولّى لاحقاً رئاسة مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني»، في حبكة يتخيّل فيها بازوليني أن بطل الرواية يساعده على قتل إنريكو ماتّي، رئيس المجموعة الذي قضى في تحطّم طائرته عام 1962. ويرى والتر سيتي، محرّر الطبعة، أن مشروع «نفط» ربما أثار حفيظة أشخاص اعتقدوا أن بازوليني يعتزم توجيه اتهام علني في قضية ماتّي، وهي قراءة أدبية محضة تستند إلى ما تكشفه أوراق الرواية غير المكتملة عن مشروع مؤلفها.

ومن هذا الخيط اتّسع البحث إلى محفل «بروباغاندا دويه»، الشهير باسم P2 بعدما ورد اسم المحفل في مقترح بمجلس النواب الإيطالي يدعو إلى فحص روابط محتملة له بمقتل بازوليني وقضيّتَي ماتّي والصحافي ماورو دي ماورو، وإن كان إسناد دور إلى المحفل في جريمة أوستيا ما زال مفتقراً إلى دليل يربطه بأشخاص محددين شاركوا في التخطيط أو التنفيذ.

المسافة بين فرضيتي الجريمة المنظّمة والمؤامرة السياسية تظل واضحة في طبيعة السؤال الذي تطرحه كل منهما، فالشرائط قد تفسّر سبب ذهاب بازوليني إلى مكان بعينه في تلك الليلة، بينما تقترح رواية «نفط» سبباً محتملاً لرغبة أطراف متنفذة في إسكات صاحبها. وقد يلتقي المساران إذا ظهر دليل يربط ترتيب الموعد في أوستيا بمن أراد وقف مشروعه، فيما تتمثّل المهمة الأقرب للتحقيق الجديد في اختبار ما يستطيع الشاهد قوله عن مجريات البحث الأول، وفي مراجعة مضمون التسجيلات إلى جانب الشهادات والمضبوطات القديمة.

في أوستيا، يحمل المتنزّه حيث عُثر على جسد بازوليني اسمه، كما على الساحل الذي وقف فيه يوماً يسأل المصطافين أمام الكاميرا في فيلم «لقاءات الحب - 1964» عن الجنس والزواج والأعراف التي تنظّم حياتهم. وتتيح العودة إلى تلك المقابلات رؤية بازوليني الشخصيّة المثيرة للجدل أثناء عمله، بينما يصغي إلى إجابات متباينة يتركها تتجاور على الشاشة، غير مدرك أنه سيلقى حتفه في ذات البقعة تحديداً بعد زمن مسروق من الحياة.