في مساء 18 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1928، خفتت الأضواء داخل قاعة مسرح «كولوني» (Colony Theatre) بشارع برودواي في مدينة نيويورك، ليشهد العالم لحظة مفصلية في تاريخ السينما والصناعة الترفيهية، كما توثق سجلات مكتبة الكونغرس الأميركي.

لم يكن الجمهور الحاضر يدرك أن الشريط الكرتوني القصير الذي يُعرض بالأبيض والأسود لمدة لا تتجاوز 8 دقائق، تحت عنوان «ستيمبوت ويلي» (Steamboat Willie)، لن يكتفي بتقديم أول صرخة وصفارة متزامنة للفأر «ميكي ماوس»، بل سينتشل شاباً طموحاً من حافة الإفلاس المحقق، ويضع حجر الأساس لواحدة من أضخم الإمبراطوريات الإعلامية في العصر الحديث، مصداقاً للمثل القائل «رُبَّ ضارة نافعة».

الشريط الكرتوني القصير الذي عرض بالأبيض والأسود لمدة لا تتجاوز 8 دقائق تحت عنوان «ستيمبوت ويلي» (ويكيبيديا)

طعنة «أوزوالد»... حين تجرع ديزني مرارة الخيانة

قبل أشهر قليلة من ذلك العرض التاريخي، كان والت ديزني يعيش أسوأ كوابيسه المهنية والمالية، وكأن لسان حاله يردد «مصائب قوم عند قوم فوائد» وهو يرى نجاح شخصيته الأولى «أوزوالد الأرنب المحظوظ» يُسرق منه في وضح النهار.

والت ديزني (ويكيبيديا)

فحسبما تروي السير التاريخية الموثقة في أرشيف صحيفة نيويورك تايمز، توجه ديزني إلى نيويورك للتفاوض مع الموزع تشارلز مينتز لزيادة ميزانية الإنتاج، فكانت المفاجأة قاسية؛ إذ اكتشف أن العقود المبرمة تمنح شركة التوزيع الملكية القانونية الكاملة للشخصية، وأن الموزع نجح سراً في استقطاب معظم رسامي استوديو ديزني للعمل لحسابه. وجد والت ديزني نفسه وحيداً في قطار العودة إلى كاليفورنيا، مثقلاً بالديون، بلا فريق عمل، وبلا شخصية يمتلك حقوقها، باستثناء شريكه الوفي ورسامه الموهوب أب أيوركس.

لكن ديزني لم يستسلم لليأس، بل آمن بأن «الضربة التي لا تقتلك تقويك»، وقرر أن يبدأ من الصفر برؤية أكثر نضجاً واستقلالية تحفظ له ملكية إبداعاته إلى الأبد.

رسام والت ديزني الموهوب أب أيوركس (ويكيبيديا)

من «مورتيمر» إلى «ميكي»... الحاجة أم الاختراع

في خضم تلك الأزمة الخانقة، تجلت حكمة «الحاجة أم الاختراع» في أبهى صورها؛ إذ ولدت في عربة القطار فكرة الفأر الصغير الذي سيغير وجه الثقافة الشعبية العالمية، وهو ما استذكره والت ديزني لاحقاً في شهاداته التاريخية المنشورة في هيئة الإذاعة البريطانية.

أراد ديزني في البداية تسميته «مورتيمر»، غير أن زوجته «ليليان» تدخلت بحدسها الأنثوي، ورأت أن الاسم يبدو متكلفاً وثقيلاً، واقترحت اسماً أكثر بساطة ووداً هو «ميكي ماوس»، لتثبت أن «وراء كل رجل عظيم امرأة» تقوّم مساره في اللحظات الحاسمة.

رسم أب أيوركس ملامح الشخصية الأولى في سرية تامة بعيداً عن أعين المنافسين، وأنتج الشريكان فيلمين صامتين هما «طائرة مجنونة» (Plane Crazy) و«الغاشو الراكض» (The Gallopin' Gaucho).

غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن؛ إذ أُغلقت أبواب شركات التوزيع في وجههما تماماً؛ لأن السينما الصامتة كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد الطفرة التي أحدثها فيلم «مغني الجاز» (The Jazz Singer) عام 1927 كأول فيلم روائي ناطق.

مقامرة الصوت المتزامن... من لا يغامر لا يربح

أدرك والت ديزني بحدسه الاستثنائي أن البقاء للأكثر قدرة على التكيف، وأن «من لا يغامر لا يربح»، فقرر المجازفة بكل ما تبقى لديه، وباع سيارته الشخصية لتوفير السيولة اللازمة لإنتاج فيلم ثالث بتقنية الصوت المتزامن عبر نظام «سينيفون»، ليضع كل بيضه في سلة واحدة أملاً في كسر جدار الرفض.

وتشير مقتنيات متحف الفن الحديث في نيويورك (MoMA) إلى أن العملية تطلبت دقة هندسية غير مسبوقة آنذاك، حيث استعان الفريق بكرة مرتدة على شريط الفيلم لضبط الإيقاع الموسيقي لأوركسترا مكونة من 17 عازفاً، بما يضمن تطابق حركة «ميكي» وهو يقود الباخرة النهرية، ويصفر لحن أغنية «ديك رومي في القش»، مع المؤثرات الصوتية التي استُخدمت فيها أدوات المطبخ والحيوانات على متن القارب كآلات موسيقية.

ولأن ميزانية الاستوديو لم تكن تسمح باستئجار ممثلين محترفين، تولى والت ديزني بنفسه أداء الصوت عالي النبرة لميكي ماوس ورفيقته ميني، مستحضراً حكمة «ما حك جلدك مثل ظفرك»، في تقليد استمر لعقود طويلة.

ليلة 18 نوفمبر 1928... عندما ابتسم الحظ للفأر الصغير

عُرض فيلم «ستيمبوت ويلي» كفقرة تمهيدية مدتها 7 دقائق و42 ثانية قبل الفيلم الروائي الرئيسي «حرب العصابات» (Gang War). جلس والت ديزني متوتراً في المقاعد الخلفية لقاعة «كولوني» يراقب ردود الفعل بقلب واجف، وما إن أطلق ميكي ماوس صفارته الأولى على الشاشة، حتى انفجرت القاعة بالضحك والتصفيق الحار، وهو ما وثقته مجلة فارايتي (Variety) في عددها الصادر في 21 نوفمبر 1928 واصفة العمل بأنه «تحفة في التزامن الصوتي أطلقت سيلاً من الضحكات المتلاحقة في المسرح».

تحول الفأر الصغير بين ليلة وضحاها إلى ظاهرة جماهيرية طاغية، إذ توافد الجمهور إلى السينما تحديداً لمشاهدة الفأر الناطق، وتجاهلوا الفيلم الرئيسي الذي نُسِي تماماً في أرشيف السينما.

وحصل ديزني على 500 دولار أسبوعياً، وهو مبلغ يعادل نحو 9 آلاف دولار بقيمة العصر الحالي، مقابل عرض الفيلم 5 مرات يومياً لمدة أسبوعين، لينتشل شركته من الإفلاس الفوري.

وهكذا أثبتت الأيام أن «الغيث أوله قطرة»، فمن تلك الصفارة البسيطة في نوفمبر 1928، انطلقت إمبراطورية ديزني لتنتج أول فيلم رسوم متحركة طويل في التاريخ «سنو وايت والأقزام السبعة» عام 1937، وتبني مدن الترفيه العملاقة، بينما دخلت النسخة الأصلية من ذلك العمل التاريخي نطاق الملكية العامة في مطلع عام 2024 بعد انقضاء 95 عاماً على حقوق النشر الأميركية وفق سجلات مراجعة الملكية العامة (The Public Domain Review)، لتبقى شاهدة على أن الإبداع الحقيقي لا يشيخ.