المؤتمر العام لـ«الألكسو» يعتمد مبادرات السعودية لتطوير آليات عمله ويُصدر قرارات تاريخية

اختتم المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، الخميس، أعمال دورته الـ28 في العاصمة العُمانية مسقط، والتي شهدت تسلّم سلطنة عُمان رئاسة المؤتمر العام من السعودية، بعد عامين من رئاستها خلال الفترة (2024 - 2026م).

واعتمد المؤتمر العام مخرجات مبادرة السعودية لتطوير آليات عمله، التي ترأستها بعضوية 12 دولة، وأبرزها اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر، واستحداث مكتب للمؤتمر العام لأول مرة، وإنشاء ثلاث لجان رئيسية هي: اللجنة التحضيرية، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الاستراتيجيات وخطط العمل.

وشهدت أعمال المؤتمر العام لـ«الألكسو»، فوز مرشح دولة الكويت الدكتور طارق الغريب بمنصب المدير العام المساعد للمنظمة، بعد مبادرة قدمتها المملكة بإعادة المنصب الذي أُلغي في عام 2019م، تعزيزاً لعوامل تطوير المنظمة.

أقر المجلس إدراج آليات العمل مع مؤسسات العمل العربي المشترك بنداً دائماً على جدول أعماله (واس)

واعتمد المؤتمر تخصيص دعم مالي سنوي بقيمة 500 ألف دولار، بواقع 100 ألف دولار لكل دولة من الدول الخمس المتأثرة بالنزاعات والأزمات والكوارث وهي: سوريا والسودان ولبنان وليبيا واليمن، وهو مقترح السعودية الذي تبناه المجلس التنفيذي في مارس (آذار) الماضي. ووقّعت المنظمة خلال المؤتمر اتفاقيات تعاون إطارية ثنائية مع الدول الخمس لتنفيذ برامج تربوية وثقافية وعلمية خلال الدورة المالية 2027 - 2028م.

وقبل يومين من اجتماع المؤتمر العام، أنهت المملكة رئاستها للمجلس التنفيذي التي امتدت خمس سنوات (2021 - 2026م)، حيث أقر المجلس مقترح رئاستها بتنظيم الإطار الزمني لإعداد مشروع الموازنة والبرامج، بما يمنح الدول الأعضاء دوراً أوسع في إعداد الموازنة ووقتاً كافياً لدراسة البرامج وأوجه الإنفاق ومناقشتها.

هاني المقبل ممثل السعودية ترأس المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» في مسقط (الشرق الأوسط)

كما أقر المجلس إدراج آليات العمل مع مؤسسات العمل العربي المشترك، بنداً دائماً على جدول أعماله، في سابقة هي الأولى في تاريخ المنظمة، واعتمد مخرجات لجنة تطوير منظومة حوكمة أداء المنظمة، ومخرجات لجنة التدريب والتكوين وتطوير الكفاءات، التي تضمنت أول استراتيجية مؤسسية للتدريب لعامي 2027 و2028م، ودعماً مالياً سنوياً بقيمة 70 ألف دولار لموظفي المنظمة.

واعتمد المؤتمر العام والمجلس التنفيذي مقترح جائزة السعودية للتراث، لتكريم الإنجازات المتميزة في حماية التراث العربي المادي وغير المادي وصونه والتعريف به، ومنظومة السياسات اللغوية، ومشروع «منصة معجم المصطلحات العربية الموحدة»، بالشراكة بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والمنظمة.

كما أقر المؤتمر إطلاق فعاليات «طرابلس عاصمة الطفل في العالم العربي» ابتداءً من فبراير (شباط) 2027م، ومبادرة لبنان بطرح مشروع الاستراتيجية العربية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وفي انتخابات المجلس التنفيذي، فاز مرشح الكويت المهندس محمد الخالدي برئاسة المجلس، خلفاً لممثل المملكة هاني المقبل، فيما عُيّنت فلسطين نائباً للرئيس، والسودان مقرراً للمجلس.