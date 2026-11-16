«ذا جروفز»... رحلة بين ثقافات العالم واحتفالات الشتاء في موسم الرياض

تلتقي ثقافات العالم في «ذا جروفز» بالرياض، حيث تتجاور المطاعم العالمية والمتاجر والعروض المسرحية والموسيقية ضمن وجهة تستلهم تفاصيلها من مدن وثقافات متعددة. ومع حلول المساء، تمتد التجارب إلى الجلسات الخارجية والمطاعم المطلة على البحيرة، بينما تضفي العروض الحية طابعاً خاصاً على الأمسيات الشتوية.

واستقبلت الوجهة زوارها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم الرياض 2026، مواصلة حضورها للعام الخامس على التوالي، من خلال نسخة جديدة تقدم خيارات متنوعة للعائلات والأطفال ومحبي المطاعم والتسوق والعروض الحية.

«ذا جروفز فيلج»... التسوق بروح الشتاء

جانب من «ذا جروفز فيلج» ضمن فعاليات موسم الرياض 2026 (تصوير: تركي العقيلي)

تضم «ذا جروفز فيلج» مجموعة من المتاجر والمقاهي والمطاعم ضمن منطقة مفتوحة تتزين بالإضاءة والتفاصيل الجمالية. وتتنوع معروضات متاجرها بين العطور والأقمشة والمجوهرات والملابس، بما في ذلك قطع تناسب موسم الشتاء، ما يتيح للزوار التجول والتعرف على علامات ومنتجات مختلفة.

وتحتضن المنطقة كذلك مجموعة من المطاعم والمقاهي، من بينها «ذا جروفز بيتزاريا»، المتخصص في البيتزا الإيطالية المحضرة يدوياً والمخبوزة على الحطب، و«كاتش آند تشيبس» الذي يقدم السمك والبطاطس المقلية. كما يأتي «كوز كرك» ضمن محطات الطعام، مع مشروبات الكرك الساخنة وخيارات الشباتي الحلوة والمالحة، التي تجمع نكهات من المطبخين الحجازي والهندي، لتوفر للزوار فرصة للاستراحة وتناول الطعام خلال جولة التسوق.

«تشارلي تشونكا»... رحلة كرنفالية بطعم الشوكولاته

تعكس ديكورات «تشارلي تشونكا 2» عالماً من الحلوى والخيال ضمن فعاليات «ذا جروفز» (تصوير: تركي العقيلي)

استقطبت تجربة «تشارلي تشونكا 2» اهتمام العائلات والأطفال، وعادت هذا الموسم تحت عنوان «كرنفال ليتل كريزي»، مستحضرة عالماً احتفالياً تدور تفاصيله حول الشوكولاته والحلوى والمفاجآت. واستلهمت التجربة أجواءها من الفيلم الشهير، وجمعت بين مصنع الشوكولاته والعروض المسرحية والشخصيات الاستعراضية والفقرات الكرنفالية، لتقدم رحلة تفاعلية يتابع فيها الأطفال تفاصيل العروض ويتنقلون بين عناصرها البصرية. وتحضر الشوكولاته محوراً أساسياً في التجربة، بينما تضفي الشخصيات والديكورات الملونة على المكان طابعاً أقرب إلى عالم الخيال.

مطاعم تعبر ثقافات متعددة

عاملان في «أوبا كيفي» بأزياء يونانية تقليدية في «ذا جروفز» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

تأخذ مطاعم «ذا جروفز» زوارها في جولة بين مطابخ وثقافات مختلفة، يتجاوز تنوعها الأطباق المقدمة إلى الموسيقى والعروض والأجواء المستوحاة من بلدان متعددة. ويبرز هذا التنوع مع انضمام «آن أوجا»، الذي يقدم أطباقاً من المطبخ التركي بنكهاته المعروفة، بينما ينقل «أوبا كيفي» مظاهر الاحتفالات اليونانية إلى المكان من خلال الموسيقى والرقص والفقرات التي تحاكي الأعراس الشعبية.

وفي الجهة المقابلة، يستعرض «زاما زولو» ملامح من الثقافة الأفريقية عبر أطباق مستوحاة من مطابخها، إلى جانب الإيقاعات والرقصات الحية، في تجربة تجمع الطعام بالفنون الأدائية. أما «زودياك جاردن»، فيحافظ على مكانته بين الوجهات ذات الجلسات الخارجية المطلة على البحيرة، حيث يلتقي المطبخان الإيطالي والياباني في قائمة تجمع نكهات من ثقافتين مختلفتين، تحيط بها المساحات الخضراء وتتوزع حولها الأنوار.

وتحمل كل وجهة ملامح البلد الذي تمثله، بدايةً من وصفات الطعام وطرق تقديمها وصولاً إلى الديكورات والموسيقى والعروض المصاحبة، في تفاصيل تجعل زيارة كل مطعم محطة في «ذا جروفز».

ضفاف البحيرة وأمسيات المسرح

جانب من عروض الرقص على مسرح البحيرة في «ذا جروفز» ضمن موسم الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

تشغل المساحات الخارجية موقعاً أساسياً في «ذا جروفز»، حيث تتوزع الجلسات بين المسطحات الخضراء والممرات المحاطة بالأشجار، وتمتد الإطلالات نحو البحيرة. وتبرز «الجلسة» بتصميم مستوحى من تفاصيل المجالس العربية، وتقدم الضيافة التقليدية إلى جانب العروض الحية، بينما تتيح شاشة «ذا ليك فرونت» للزوار متابعة المباريات الرياضية.

وتستضيف منطقة المسرح برنامجاً ترفيهياً يتضمن فقرات موسيقية واستعراضية، إلى جانب عروض تقام خلال عطلات نهاية الأسبوع. كما تضم الوجهة «لوكا بارك»، وهي حديقة مخصصة للكلاب، توفر لمحبيها مساحة للعب والتفاعل.