أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم (الأربعاء)، أنها تحقق في مخطط يشتبه بأن هدفه اغتيال شخص في اليونان، بعدما أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية المجاورة إحباطه وتفكيك شبكة مرتبطة بإيران بالتعاون مع الاستخبارات اليونانية، الأمر الذي نفته طهران، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية، كونستانتيا ديموغليدو، لقناة «إرت نيوز» العامة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المخطط يستهدف شخصاً بالتحديد أو يتعلق بعمل إرهابي آخر.

من جانبها، رفضت السفارة الإيرانية في اليونان هذه «الاتهامات التي لا أساس لها»، عادة أنّها جزء من «حملة مكشوفة للنظام الإسرائيلي وأجهزته الدعائية وأجهزة الحرب النفسية التابعة له؛ لتشويه سمعة إيران».

وأعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية، الثلاثاء، أنّها أحبطت مخططا «إرهابياً (عملية اغتيال)» كان يستهدف شخصاً في اليونان، وقامت بتفكيك شبكة مرتبطة بإيران.

وقالت الوكالة إنّها ضبطت «شبكة واسعة» من الوكلاء المرتبطين بالإيراني إدريس جهانغيري موانه، الذي كان «متعاوناً مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية».

وأوضحت أن الشبكة «وبتوجيهات مباشرة من الإيراني، اضطلعت بأنشطة لوجستية تحضيرية لتنفيذ عمل إرهابي - عملية اغتيال تستهدف شخصاً في اليونان».

ووضعت سلطات مقدونيا الشمالية 4 مشتبه بهم قيد التوقيف الاحتياطي، وفرضت الإقامة الجبرية على شخص خامس. وأفادت بأن أحد المشتبه بهم أوقف في اليونان وسلم إليها.

وبدأت العملية في مطلع 2026، بحسب مدير وكالة الأمن القومي، بويان هريستوفسكي.

وأوضح أن المجموعة عقدت «اجتماعات سرية على أراضي دول أخرى، من بينها إيران».

وقال في مؤتمر صحافي في سكوبيي إن أعضاء الشبكة متغلغلون في «البنى الإجرامية» في البلاد.

وأضاف أن السلطات لا تملك معلومات تشير إلى الإعداد لعمل إرهابي على أراضي مقدونيا الشمالية.