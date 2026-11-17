أفراد طاقم ناقلة الغاز «غاز هاسكي» الـ19 الذين أُنقذوا بعد غرقها خلال نقلهم بمروحية عسكرية من طراز «كوغار» إلى فارنا في بلغاريا يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

قالت وزارة الدفاع البلغارية إن ناقلة غاز بترول مسال غرقت، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل بلغاريا المطلة على البحر الأسود، على بُعد بضعة أميال من المكان الذي غرقت فيه سفينة أخرى إثر هجوم بطائرات مسيّرة أمس الاثنين.

وأضافت الوزارة أن الناقلة «غاز هاسكي»، التي ترفع علم ليبيريا، أطلقت نداء استغاثة قبل غرقها على بُعد 50 ميلاً تقريباً شرق مدينة بيالا الساحلية.

وذكرت الوزارة أنه تسنى إجلاء جميع أفراد الطاقم المؤلف من 19 فرداً ونقلهم إلى قاعدة جوية في مدينة فارنا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أن الناقلة كانت تحمل 3400 طن من غاز البترول المسال وقت غرقها.

ناقلة الغاز «غاز هاسكي» مقلوبة خلال غرقها بالبحر الأسود على بُعد نحو 100 كيلومتر من الساحل في صورة وزّعتها وزارة الدفاع البلغارية يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وقال ماريو سماركوف، حاكم منطقة فارنا، إنه لم يجر رصد أي تلوث في المنطقة.

وغرقت سفينة شحن محملة بالقمح، أمس الاثنين، على بُعد نحو 40 ميلاً بحرياً قبالة الساحل نفسه بعد أن تعرّضت لهجوم من طائرة مسيّرة واحدة على الأقل. وهذه أحدث واقعة في سلسلة هجمات أدت إلى فقدان أكثر من 20 من البحارة، ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، مما أثار مخاوف بشأن توسع نطاق الصراع بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع البلغارية: «اختفت السفينة غاز هاسكي من على شاشة الرادار بعد منتصف الليل بقليل، وفي الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش من صباح اليوم، أطلقت نداء الاستغاثة، الذي يشير إلى غرق السفينة».

وتشير شركة «ديابلوس» اليونانية للأمن البحري وإدارة المخاطر إلى أن ما لا يقل عن 17 سفينة تعرّضت لهجمات قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا منذ منتصف يوليو (تموز).

وأصبحت المياه قبالة سواحل الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الطريق الرئيسي للشحنات الآتية من أوكرانيا، وهي من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم، التي تتعرّض موانئها على البحر الأسود لقصف مستمر من موسكو منذ بداية الغزو الروسي.