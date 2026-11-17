أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية، الثلاثاء، أنّها أحبطت مخططاً «إرهابياً/عملية اغتيال» كانت تستهدف شخصاً في اليونان، وقامت بتفكيك شبكة مرتبطة بإيران، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الوكالة إنّها ضبطت «شبكة واسعة» من الوكلاء المرتبطين بالإيراني إدريس جهانغيري موانه الذي كان «متعاوناً مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية».
وأوضحت أن الشبكة «وبتوجيهات مباشرة من الإيراني، اضطلعت بأنشطة لوجستية تحضيرية لتنفيذ عمل إرهابي/عملية اغتيال تستهدف شخصاً في اليونان».
ولفتت إلى أن العملية نُفّذت بالتعاون مع وكالة الاستخبارات اليونانية.
وشاركت وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب في العملية التي جرى خلالها دهم 4 مواقع، بحسب شرطة مقدونيا الشمالية.
وضُبطت أسلحة ورسومات تخطيطية لمواقع محددة.
وبدأت العملية في مطلع 2026، بحسب مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي.
وأوضح أن المجموعة عقدت «اجتماعات سرية على أراضي دول أخرى، من بينها إيران».
وقال في مؤتمر صحافي في سكوبيي إن أعضاء الشبكة متغلغلون في «البنى الإجرامية» في البلاد.
وأضاف أن السلطات لا تملك معلومات تشير إلى الإعداد لعمل إرهابي على أراضي مقدونيا الشمالية.
وأُودِعَ 4 مشتبه بهم الحبس الاحتياطي، وخامس الإقامة الجبرية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤول في وزير الداخلية ألكسندر جانيف.
وتبحث السلطات عن مشتبه به سادس.