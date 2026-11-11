«غالا دو دانزا» في المتحف المصري الكبير... عندما يحاور الفن المعاصر التاريخ

بمناسبة مرور عام على افتتاحه، أكد المتحف المصري الكبير أن المتاحف لا يقتصر دورها على عرض المقتنيات الأثرية أو فتح أبوابها أمام السياح فحسب. يمكنها أيضاً أن تكون مساحة لشتى الفنون الثقافية ما دامت تحترم طبيعة المكان ورسالته الثقافية.

رقصة جماعية من الفن المعاصر (تصوير: كارلوس كيزادا)

ما أكدته فعاليات مهمة، من بينها حفل «الميت غالا» الذي يحتضنه متحف الميتروبوليتان بنيويورك سنوياً، أن المؤسسات الثقافية الكبرى باتت تحتاج إلى أن تكون حاضرة في الحياة المعاصرة، وأن تتيح للجمهور التعرف إلى أشكال مختلفة من الفنون والمعرفة من دون التخلي عن دورها الأساسي في حماية التراث وشتى أنواع الفنون. هذا لا يعني أن تتحول هذه المتاحف إلى مسارح دائمة، أو أن يصبح تنظيم الفعاليات داخلها هدفاً في حد ذاته، فالتحدي هنا هو اختيار نوع الفعاليات بما يتناسب مع روح المكان وتاريخه.

الراقصة سيلفي وين شيندلر (تصوير: كارلوس كيزادا)

من هذا المنظور، استضاف المتحف المصري الكبير حديثاً، فعالية «غالا دو دانزا» في أول حضور لها في مصر والمنطقة العربية. في لقاء سابق مع كريستينا ليون، مؤسسة هذه الفعالية، قالت إن المتحف المصري الكبير بالنسبة لها ليس مجرد مبنى يمكنه احتضان حفل عالمي «بل هو مؤسسة تختزن آلاف السنين من التاريخ، ويمكنها أن تخلق بينها وفنانين معاصرين نوعاً من الحوار بين زمنين: حضارة تركت آثاراً صامدة، وفن يعتمد على الحركة، ليُصبح المفهوم التقليدي لأي عرض جزءاً من التجربة التاريخية نفسها، وذلك بتماهيه مع المكان».

كل أنواع الفنون التقت في ليلة ساحرة (تصوير: كارلوس كيزادا)

وبالفعل لم يدخل الرقص، بشكليه الكلاسيكي والمعاصر، ولا الموسيقى وباقي الفعاليات، في منافسة مع المكان. طوال الحفل، ظلت خصوصية اللقاء بينهما عبارة عن صورة تُجسد قدرة الإنسان على التعبير والإبداع.

لم يكن الحفلُ في صيغتهِ النهائيةِ إلا الستارَ الذي رُفِعَ عن رحلةٍ حافلةٍ من الاستعداداتِ والتجهيزاتِ المُكثفة. ففي شهر يونيو (حزيران) الماضي وصل فريق «غالا دو دانزا» Gala De Danza إلى القاهرة، في زيارة تمهيدية لحفلها.

من المواهب المصرية الواعدة في رقص الباليه (تصوير: كارلوس كيزادا)

وبعد اختبارات وبروفات عديدة، خضعت لها مجموعة من المواهب المصرية الشابة اختير 50 متقدماً فقط من بين 500 متقدم، من فناني الباليه والرقص المعاصر والموسيقى والغناء الأوبرالي على أن يشاركوا أسماء تنتمي إلى عدد من المؤسسات الفنية الدولية المعروفة.

تؤكد كريستينا ليون أنها رغم حرصها على جمع المواهب الصاعدة بالفنانين العالميين، كانت تُدرك منذ البداية مفارقة تقديم عرض للرقص، الكلاسيكي والمعاصر، وهو فن يرتكز على الحركة واللحظة العابرة، في مكان ارتبط بتخليد تاريخ إنساني عبر آثار صمدت آلاف السنين.

سحر المكان وقيمة المضمون

ولا تخفي كريستينا أن اختيار المتحف المصري الكبير لاستضافة هذا الحدث كان أبرز عناصر الأمسية. فالموقع المحاذي لأهرامات الجيزة، يمنح الحدث خصوصية استثنائية، لكنه يضع المنظمين، في آن واحد، أمام مسؤولية صياغة برنامج يرقى إلى قيمة المكان الثقافية والتاريخية حتى ينجح في تبرير وجوده فيها.

راقصة الباليه فرانشيسكا هايوارد في وصلة خاصة على أوتار العود ونقر الدف (تصوير: كارلوس كيزادا)

فرغم أن استضافة العروض الدولية في المواقع التاريخية والمتاحف العالمية باتت ظاهرة مألوفة سواء في أروقة الفن والموضة، فإن سحر المكان لا يضمن دائماً، تميز العرض. فالموقع يمنح الحدث عُقماً بصرياً وتاريخياً، لكنه أبداً لا يعوض عن جودة المضمون أو براعة الأداء. وهذا تماماً ما أدركته كريستينا ليون، إذ واجهت هذا التحدي برؤية ثنائية الأبعاد. فمن جهة غزلت خيوط الحفل ليتناغم عمقاً وفلسفة مع الثقافة والمكان، ومن جهة أخرى، زاوجت بين طاقة مواهب مصرية واعدة وفنانين عالميين رسخوا أسماءهم في كبرى المسارح الدولية.

فمنذ أن أسست كريستينا «غالا دو دانزا» عام 2013، كان هذا الطموح هو بوصلتها، لتأتي نسخة القاهرة وفية تماماً لهذا الطموح.

لوكا عبد النور ويوانيان زانغ (تصوير: كارلوس كيزادا)

مواهب واعدة... مدارس عالمية:

فقد تجلى ذلك في برنامج حافل استقطب نخبة من النجوم المرتبطين بمؤسسات فنية معروفة. فمن فرقة الباليه الملكي البريطاني، تألق كل من فرانشيسكا هايوارد وسيزار كوراليس، ومن الباليه الوطني الهولندي يوانيان تشانغ ولوكا عبد النور وفيسيفولود مايفسكي إلى جانب كوكبة من المبدعين الذين يمثلون مدارس عالمية.

ولم يقتصر البرنامج على الباليه الكلاسيكي، بل ضم أيضاً أسماء من الرقص المعاصر، من بينها كينيدي كالاس وتون لوباخ وسيلفي وين شيندلر، إلى جانب مصممي الرقص جوزي والش وجوليانو نونيس. وفي الموسيقى، شارك عازف البيانو إيليا بابويان، وعازف الغيتار والمؤلف الموسيقي بول ريفيرا، وعازف الساكسفون فالنتين كوفالوف، ومغنية الأوبرا ألكسندرا ماكس، والمغنية وكاتبة الأغاني أفالون ريفيرا. كما تضمن البرنامج مشاركة ويليام كلوز ومشروعه الموسيقي «ماجيكلاب» «The Earth Harp»، إلى جانب فرق ومدرسة الرقص التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا وغيرها من المؤسسات.

لقطة من الرقص المعصار (تصوير كارلوس كيزادا)

تسلل الهوية الشرقية

ما ضاعف من متعة الأمسية، إيقاعها السريع، إذ لم تتجاوز كل وصلة دقائق معدودات مما أضفى تنوعاً حيوياً أسهم في اتساع آفاق الفعالية. ولأنها المرة الأولى التي تخوض فيها كريستينا ليون تجربة «غالا دو دانزا» في بلد عربي ذي ثقافة شرقية، كان من البديهي أن تتسلل ملامح هذه الهوية إلى قلب العرض. وتجلى هذا الانصهار الإبداعي في تطعيم بعض الفقرات بالموسيقى العربية، لا سيما في تلك اللوحة التي امتزج فيها دفء أوتار عود الفنان علي عمر الفاروق بنبضات إيقاع عازفة الدف صابرين الحسامي، بينما تحرك راقصو الباليه بنعومة على أنغامهما.

كان مشهداً آسراً صاغ رسالة بليغة تؤكد أن الفن يجمع القلوب مهما تباعدت الثقافات والحضارات جغرافياً. وهذا ما يحسب لليون: قدرتها على الحفاظ على الصبغة الدولية للبرنامج دون الاتكاء على المحلية. فقد جاءت اللمسات الشرقية في شكل إشارات معاصرة ذكية، فرضت نفسها كجزء حيوي من الحفل، لا كعنصر مُقحم عليه.

وربما يكتسب حضور راقص الباليه المصري لوكا عبد النور في هذا السياق، أهمية خاصة. فمشاركته ضمن برنامج راقصين من مؤسسات فنية دولية تُذكر بوجود مواهب مصرية عالمية.

وفي هذا السياق، كان غياب السوبرانو السعودية سوسن البهيتي أمراً يدعو للأسف، إذ كان حضورها سيضفي نكهة عربية أصيلة، تمنح حوار الشرق والغرب بُعداً أكثر اكتمالاً من خلال وصلتها الكلاسيكية المخطط لها. لكن الأحداث السياسية المتسارعة وما تبعها من إغلاق لمطار الرياض حال دون مشاركتها في اللحظات الأخيرة، ليحرم الجمهور من تفصيل كان سيُشكِّل علامة بارزة أخرى لهذه الأمسية.

كريستينا ليون (خاص)

لكن تعود كريستينا لتُؤكد أن الأهم من الاحتفاء بالمشاركة الفردية، هو التفكير في إمكانية تحويل هذه المناسبات إلى فرص أوسع للتواصل، وهو ما يتيح تبادل الخبرات ويفتح مسارات جديدة أمام الأجيال الشابة.

انتهى الحفل، الذي دام ساعة ونصف الساعة، مرت وكأنها نصف ساعة فقط، وخرج الضيوف وحواسهم تطلب المزيد، بينما يأمل المنظمون أن يكون حفل القاهرة مجرد نقطة انطلاق عملية لتعاون مستقبلي أوسع. فمع إسدال الستار على هذه الأمسية، ينتقل فريق «غالا دو دانزا» لمواصلة جولته الدولية، باحثاً عن مواهب واعدة وأماكن جديدة بعد أن وضع القاهرة على خريطة عروضه الأكثر تميزاً.