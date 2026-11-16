«غوتشي» بعيون ديمنا... كيف جمع شخصيات متعددة في هوية واحدة

بعد عرض «غوتشي» لربيع وصيف 2027 خلال أسبوع ميلانو، يُلح سؤال ما إذا كان ديمنا، المصمم الثائر على البورجوازية بمعناها التقليدي والمائل إلى ثقافة شبابية متمردة قد نجح في مهمته داخل دار ارتبطت طويلا بالأنوثة الحسية، والبورجوازية الإيطالية، وفي السنوات الأخيرة بلمسة غرابة. عناصر كلها نجحت في تلميع صورتها قبل أن تقع في فخ التكرار ومن ثم إلى نكسة اقتصادية.

هذه المهمة التي أسندت إليه كانت على أمل إنقاذ «غوتشي» من تراجع مبيعاتها الحاد في السنوات الأخيرة، بعد أن راوغها النجاح التجاري وأفلت من يدها الخيط الذي يمكن أن يمنحها استمرارية تعيد لها نجاحات سابقة، جعلت من الدار الجوهرة التي تزين تاج مجموعة «كيرينغ» وتحقق لها الأرباح الضخمة.

ديمنا بعد انتهاء عرضه (أ.ب)

فحتى عام 2022، كانت الدار تمثل نحو نصف مبيعات المجموعة، لكن المستهلك أصيب بنوع من التخمة من أسلوب كرَّره أليساندرو ميكيلي لسنوات عديدة. بعده عيَّنت «كيرينغ» المصمم ساباتو دي سارنو خليفة له. وكان الأمل أن يُفككها من جنوحها المفرط نحو الغرابة. وبالفعل أخذ منعطفاً مختلفاً، حاول فيه أن يرسم لها هوية أكثر بساطة وهدوءاً، لكنه لم ينجح في تحقيق الإيرادات المطلوبة. وهنا دخل ديمنا إلى «غوتشي» حاملاً معه آمالاً كبيرة في أن يعيد نفس النجاح الذي حققه في دار «بالنسياغا». فقد حوَلها خلال العشر سنوات التي قضاها فيها إلى قوة لا يستهان بها في عالم الرفاهية.

وربما تبرز شخصية ديمنا، الذي عهدناه يتفكه على الثقافة الاستهلاكية السائدة، في أنه أقام عرضه داخل متجر شُيِد خصيصاً لهذه الغاية، تحوَل فيه مركز للمؤتمرات إلى مساحة تحاكي متجراً ضخماً للتجزئة، برفوف جانبية تعرض قطعاً من مجموعات ديمنا السابقة في داره الجديدة: «غوتشي»، بينما تجوَل مساعدو المبيعات حول الضيوف للإجابة عن أي أسئلة يطرحونها بشأن المعروضات. مجرَد حركة مسرحية لكنها تجعلك تفكر في الجانب الاستهلاكي بشكل أو بآخر، والضغوطات التي يتعرَض لها المصممون حالياً لإثبات أنفسهم وتحقيق المعادلة بين الفني والتجاري.

عاد المصمم إلى كل الحقب التي مرَت بها الدار وجمعها بشكل متوازن (رويترز)

وإذا كان الجواب على مدى قدرة ديمنا في فهم ثقافة «غوتشي» بعد عام تقريباً من انضمامه إليها، سابق لأوانه، فإن ردود الأفعال التي قوبلت بها اقتراحاته الأخيرة كانت إيجابية. تُشير إلى أنه فهم لغة الدار التاريخية ونجح في تركيب مختلف عناصرها بأسلوب يحترم الحقب التي مرَت بها. لم يلغ أسلوبه تماماً، لكن يبدو أنه تعمَد تجميده مؤقتاً إلى حين.

قال في أحد لقاءاته إنه بعد أن توغَل في أرشيف «غوتشي» فهم أن جيناتها تدور «حول رفاهية تريد أن تُرى بوضوح». جاءت ترجمته بعيدة عن الاستعراض المسرحي وفي الوقت ذاته غير هادئة في فخامتها.

حرص أن تكون برفاهية تُرى وتلمس من دون استعراض (أ.ب)

التحدي

أدرك أيضاً أنها تتميز بعناصر كثيرة، منها ما يدور حول الفروسية، ومنها ما يحتفل بالبورجوازية والأرستقراطية والأنوثة الصارخة، وهو ما يمكن البناء عليه بجمع خطوطه بدقة محسوبة. فبينما قامت «غوتشي» في عهد المصمم توم فورد على الإثارة الحسية، تميزت في عهد فريدا جينانيني بالبورجوازية المتعالية، واكتسبت في عهد أليساندرو ميكيلي غرابة وشقاوة. هذا التنوع في الأساليب والأفكار، والغنى الذي يُوفره الأرشيف، جعل مهمته أكثر تعقيداً، وليس العكس، لأنه وجد نفسه أمام عدة شخصيات عليه أن يفهم كل واحدة منها على حدة، ويجمع تناقضاتها. شبَه هذا التعدد بأنه نوع من الاضطراب كان عليه أن يُعالجه، من دون إلغاء شخصية لحساب أخرى. بالعكس تماماً، كان عليه أن يُوفَق بينها جميعاً ويخلق من تناقضاتها تناغماً وهوية واحدة.

من هذا المنظور، قسَم العرض إلى ثلاث شخصيات رئيسية: البورجوازية أو الأرستقراطية، والمرأة طاغية الأنوثة، والفتاة غريبة الأطوار. كل هذا مع ترويض جموحه الفني الخاص حتى لا يتم مقارنته بما قدَمه في دار «بالنسياغا».

سترات بأكتاف بارزة وإكسسوارات جريئة في أزياء الرجل (رويترز)

ملابس الرجال، مثلاً تميزت بالتصاميم الواسعة وأحذية اللوفر، والخف الذي لا يزال يحقق لـ«غوتشي» مبيعات لا يستهان بها. سراويل الجينز أخذتنا إلى أسلوبه في «بالسياغا»، حيث تدلّت منخفضة عند الوركين بينما ساعدت أحزمة عريضة على الإبقاء عليها في مكانها، بينما تميزت السترات بأكتاف عريضة وبارزة. أما للنساء، فقدم قمصان بولو وبدلات مكونة من تنورات وسراويل جينز ضيقة وغيرها من التصاميم التي تستحضر عالم الفروسية، خصوصاً تلك المنسقة مع أحذية عالية الساق.

إطلالة من عرضه لربيع وصيف 2027 (أ.ب)

المعاطف والشالات تم تنسيقها مع تنورات مستقيمة لتجسد صورة امرأة بورجوازية. كانت هناك أيضاً إشارة إلى لندن، من خلال تنورات بليسيه تتسع بالتدريج، من أقمشة التارتان الاسكوتلندية وقمصان أكسفورد. برَرها ديمنا بأنها لفتة لبدايات «غوتشي» والتي كانت لندن مركز ولادتها في فندق «سافوي» تحديدا، حيث عمل مؤسس العلامة غوتشيو غوتشي حمَالا خلال التسعينيات من القرن التاسع عشر. تعرَف في هذه الفترة على الطبقات المخملية التي كانت تقيم في الفندق وفهم طموحاتهم وما يرغبون فيه، فكان ذلك الشرارة التي انطلقت منها الدار.

كانت هناك لفتة لبدايات الدار في لندن من خلال التارتان ولمسة «بانك» (رويترز)

أنوثة لم تُروَض

طبعاً كانت الإشارات التي تُجسد حقبة توم فورد، المصمم الذي أنقذ الدار من الإفلاس في التسعينيات من القرن الماضي هي الأقوى. فهو لا يزال، بأسلوبه الراديكالي نحو الإثارة الحسية، الأكثر التصاقاً بالذاكرة، إذ تستحضر عودته إلى الواجهة شيئاً من حنين تلك الحقبة التي جعلت من أسلوبه علامة فارقة في تاريخ الدار. وبالتالي لم يكن بإمكان ديمنا تجاهل هذا العهد، بغض النظر عن آرائه الشخصية وميوله الفكرية. ظهر هذا الأسلوب في أزياء المساء والسهرة، مثل فستان محدد على الجسد بفتحة عالية جداً، وآخر من الموسلين الشفاف بدرزة واحدة ومشبك غوتشي GG، يتحدى عامل الجاذبية الأمر الذي زاد من جاذبيته وأنوثته، إلى جانب أخرى تميل إلى الكلاسيكية المعاصرة.

فساتين السهرة والمساء تميزت ببعض الجرأة (أ.ب)

ربما لم يقدم ديمنا بعد الإجابة النهائية عن سؤال إنقاذ «غوتشي» رغم المؤشرات الإيجابية، لكنه نجح لحد الآن في تجميع الشخصيات المتعددة للدار داخل إطار واحد. وإذا كان التحدي الأول هو فهم «غوتشي»، فإن التحدي التالي سيكون ترجمة هذا الفهم إلى أرقام في المبيعات، وهو ما سيظهر عندما تُطرح هذه المجموعة في الأسواق بعد أشهر. فبعد ثلاث مجموعات قدمها حتى الآن، هناك مؤشرات أنه يسير في الاتجاه الصحيح، إذ أعلنت «كيرينغ» في يوليو (تموز) الماضي، عودة «غوتشي» إلى النمو. لكنه نمو بطيء يحتاج إلى دفعات كثيرة أخرى لتسريع التعافي.