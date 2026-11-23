انتهت أسابيع الموضة الموجهة لربيع وصيف 2027، في كل من ميلانو وباريس، مخلّفة صوراً مثيرة لرجل شاب في إطلالات ارتبطت بالآباء، لكنها تجدّدت لتخاطب الأبناء والأحفاد. ففي كثير من العروض تبرز البدلة كقطعة مهمة، وكأنها تتحدى المتشائمين الذين توقّعوا اختفاءها من خزانة الجيل الجديد.

خابت توقعاتهم، كما أظهرت عروض كل من أسبوعي ميلانو وباريس لربيع وصيف 2027. فقد أكّد البريطاني المخضرم بول سميث، مستنداً إلى خبرة تمتد لعقود من التحولات الاجتماعية والثقافية، أن البدلة لا تزال صامدة، واصفاً إياها بأنها «عابرة للأجيال».

من عرض «ديور» (أ.ف.ب)

ووضع تصدّرها واجهة العروض الأخيرة في سياق اجتماعي أوسع، ربطه بعقلية الرجل الجديد، والصورة التي يسعى إلى تقديمها عن نفسه، بعد سنوات الجائحة التي فرضت أزياء خاصمت كل ما هو رسمي أو يُقيد للحركة. ويرى أن كثيراً من الشباب الذين يُقبلون اليوم على ارتداء البدلة أصابتهم التخمة من صورة آبائهم بملابس كاجوال مستوحاة من الملابس المنزلية أو الرياضية تحت شعار العملية والراحة. وأضاف: «أعمار هؤلاء الأبناء تتراوح حالياً بين 18 و25 عاماً، لا يريدون استنساخ الصورة التي تبنّاها آباؤهم في تلك المرحلة، بل يُفضّلون التعبير عن هويتهم بأناقة مفصلة ما دامت تتمتع بروح شبابية».

من عرض بول سميث (أ.ب)

البدلة في عرض بول سميث ليست قطعة جديدة. فقد كانت دائماً حاضرة في عروضه. لكن قوتها في مجموعته لربيع وصيف 2027 تكمن في أنها في عيون الأبناء انفصلت تماماً عن الآباء وارتبطت بصورة مؤثرين، مثل المغني هاري ستايلز، الذي اتجه في السنوات الأخيرة إلى تفصيل أكثر هدوءاً وقمصان رسمية مع ربطات عنق، بعد أن ارتبط في السابق بالأزياء المسرحية والاستعراضية.

ومن هنا، فإن عودة البدلة إلى الواجهة في نظر بول سميث هي إشارة إلى رغبة في «التأنّق»، وأيضاً نوع من التمرّد على أسلوب الجيل السابق.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حضور البدلة المفصلة لم يقتصر على عرض بول سميث في أسبوع ميلانو الأخير. بل ظهرت في عدة عروض أخرى، فيما لم يترك أدنى شك أن الأمر هنا لا يتعلق بذوق فردي أو بنظرة فنية لدار أزياء واحدة، بل يعكس مزاجاً أوسع سيمتد من ميلانو وباريس إلى كل أنحاء العالم.

جمعت دار «برونيلو كوتشينيللي» كل الأجيال ببدلات عابرة للزمن (برونيلو كوتشينيللي)

في عرض برونيلو كوتشينيللي مثلاً، انصبّ التركيز على فكرة الحرية الشخصية، من خلال رسم صورة لرجل تُحرّكه الرغبة في الاكتشاف وكسر القوالب الجاهزة، بغضّ النظر عن عمره، وكأن لسان حاله يقول إن «الشباب في القلب». جاء في بيانه الصحافي: «الأحرار في فكرهم لا يبحثون عن إثبات حضورهم عبر القواعد أو التصنيفات، بل يتنقّلون بين عوالم مختلفة... أسفارهم كثيرة، لكنهم يرفضون المساومة على الذوق الرفيع». ترجم كوتشينيللي هذا «الفكر الحر» كما أطلق عليه، بالحفاظ على أسس التفصيل الكلاسيكي، الذي تجلّى في البدلات ذات السترات مزدوجة الأزرار والقصّات المتقنة، مع إضفاء جرعة شبابية على المجموعة عبر لوحة ألوان هادئة وخامات ناعمة، مثل القطن والكتّان والشامواه. فوفق رؤية «برونيلو كوتشينيللي»، لا يعني مخاطبة الأبناء مجافاة الآباء، بل إيجاد أرضية مشتركة يلتقي عندها الجيلان، حيث تتعايش الكلاسيكية مع الحداثة.

من عرض ويلي شافاريا في باريس (إ.ب.أ)

المعادلة بين جيلين

لكي يحققوا المعادلة الصعبة بين جيلين، الآباء والأبناء، وبين تقديم الجديد، اعتمد معظم المصممين على أن تكون العملية والأناقة وجهين لعملة واحدة. اعتمدوا في ذلك على أقمشة خفيفة تم تطويرها لتزيد من إحساس لابسها بالانتعاش في عزّ الحر. وأحياناً أخرى، بقصّ البنطلون من النصف ليتحول إلى «شورت» مفصل وأنيق يُخفّف من صرامة السترة ورسمية ربطة العنق. وهكذا شكّل القطن والأقمشة المنعشة مثل الكتان وسيرساكر والحرير، عناصر أساسية لبناء قصّات منسدلة.

من عرض ويلي شافاريا في باريس (إ.ب.أ)

كان لا بدّ، لإخراج البدلة من صورتها النمطية، التي تُهيمن فيها صورة بالأبيض والأسود، لرجل عاش في الأربعينات أو الخمسينات من القرن الماضي، من إدخال تقنيات تفصيل حديثة، تناسب جيلين مختلفين، لكنهما عاشا نفس تجربة جائحة «كورونا» بكل ما فرضته من تحوّلات في الحياة، امتدت فيها ملابس البيت إلى الخارج. ظهرت هذه التفاصيل في عرض «جيورجيو أرماني» مثلاً في سترات من دون ياقات وصفوف أزرار غير متماثلة، كما ظهرت في بدلات تكاد تتراقص مع نسمات الهواء نظراً لخفتها ومرونتها.

البدلة كما تقترحها دار «جيورجيو أرماني» لربيع وصيف 2027 (رويترز+ إ.ب.أ)

في أرشيفه في نوتنغهام، حيث تُحفظ أكثر من 5000 قطعة، قال بول سميث إن فريقه الشاب عاد إلى تصاميم تعود إلى الثمانينات وأواخر التسعينات، ليبحث عن ملامح خياطة تمكن إعادة قراءتها اليوم.

لكنه أكّد أنه بالرغم من عدم إلغائه الماضي أو التنكّر له، فإن البدلة لم تكن يوماً رمزاً جامداً. يشرح: «نعم، إنها في أذهان كثيرين، لا تزال ترتبط بالمناسبات الكبيرة فحسب، لهذا نحاول تغيير هذه النظرة، بتفكيكها من إيحاءاتها القديمة وضخّها بروح أكثر خفة وعملية». أما كيف ترجم هذه النظرة، فمن خلال أكمام مطوية، وياقات عالية، وقمصان تُرتدى خارج البنطال. حتى السترات بلا أكمام ظهرت أحياناً مفتوحة الأزرار، كاشفةً عن الجسد دون مبالغة.

فالفكرة هنا أن تأتي الإطلالة مختلفة وهادئة تعتمد على حياكة داخلية دقيقة تمنح القماش مرونته في تتبع تقاطيع الجسد، مع إضافة تفاصيل خفيفة أقرب إلى الدعابة منها إلى الزينة، مثل أزرار على شكل عيون تمساح، ودبابيس تستحضر ملاعق وغيرها، «فهناك قيمة لا تقدر بثمن في التفاصيل، لأنها تُشكّل طبقة من الفخامة خفيفة الظل»، وفق تصريح بول سميث.

من ميلانو إلى باريس

من عرض «لويس فويتون» (أ.ف.ب)

في باريس، لم يختلف الأمر كثيراً عن ميلانو، إذ تكرّر حضور البدلة الشبابية في عدة عروض، بوصفها قطعة يومية. حتى في عرض دار «لويس فويتون» فرضت نفسها، رغم أن العرض بُني على صورة رجل رياضي مولع بالسفر وممارسة الأنشطة المائية مثل التزلج على الأمواج، ما كان يوحي بسيطرة التصاميم الكاجوال. لكنها بدت منسجمة تماماً مع هذا العالم، بفضل خاماتها وقصاتها التي منحتها أناقة لا تتعارض مع روح المغامرة.

أما في عرض «سان لوران» فلم تكن دخيلة على الإطلاق، كونها كانت ولا تزال جزءاً من هوية الدار. جديدها أن المدير الإبداعي للدار، أنطوني فاكاريلو، لم يتعامل معها كقطعة موسمية، بل كهوية يُعاد تفكيكها وتركيبها في كل عرض. لموسم ربيع وصيف 2027، اقترح 40 إطلالة، احتلت فيها موقعاً محورياً إلى جانب باقي القطع المنفصلة. قال فاكاريلو إنه استكشف فيها كيف يمكن أن يجذب الرجل الأنظار ويثير الإعجاب من دون أن يلجأ للاستعراض والمبالغة. فضبط النفس شكل من أشكال الإغراء، وفق ما جاء في بيانه الصحافي، مضيفاً أن الفخامة تكمن في غياب الاستعراض.

من عرض «سان لوران» (أ.ب)

جاءت البدلات أكثر حدّة، حيث أكتاف تنسيقها مع سراويل رشيقة وأخرى منسابة، لكن المثير هو ما تم تنسيقه معها: قمصان شفافة، خامات لامعة، طبقات خفيفة تكشف الجلد أحياناً بدل أن تغطيه. والهدف دائماً هو التخفيف من حدّتها.

في هذه التفاصيل، واصل المصمم لعبة التناقض التي باتت تميّز الدار الفرنسية: رسمية مشدودة تقابلها لحظات انكشاف محسوبة، وصورة مغرية «من دون محاولة». مثلاً، تبدو القطعة من الأمام، مرسومة بدقة؛ ثم تتفاجأ أنها من الخلف متمرّدة، وهو ما يريد فاكاريلو أن يُميّز تصاميمه عندما لا تحمل «لوغو» واضحاً وصريحاً.

من عرض دار «سان لوران» (سان لوران)

مثل العديد من المصممين المتمكنين من أدواتهم، قدّم كريستوف لومير، وشريكتُه المصممة سارا - لين تران، مجموعة ركّزا فيها على بناء عالم قائم على الانسيابية والهوية الفردية، بألوان هادئة يكسرها أحياناً لون أحمر يُضاف لخلق المفاجأة.

البدلة في مجموعة «لومير» ربيع وصيف 2027 لم تكن ذات حوافّ حادة أو أكتاف قاسية، بل بأكتاف ناعمة ومنسدلة بتوازن دقيق ومجهود غير مبالغ فيه، بحيث تسمح لصاحبها بأن يتحرك براحة ممتدة طوال اليوم مع الحفاظ على الأناقة الباريسية الهادئة والراقية. ما يُحسب للثنائي كريستوف وسارا - لين أنها أخذا البدلة التقليدية إلى منطقة جديدة، فتحا فيها حواراً بين الثقافتين الشرقية والغربية، تارة بدمج قماش الشانتونغ، وتارة بالاستلهام من قمصان «اليوكاتا»، مع استخدام بطانات داخلية متناقضة مع الألوان الخارجية، تظهر بلمحات خاطفة أثناء حركة العارضين. كل هذه التفاصيل أعطت البدلة بعداً إضافياً من المفاجأة والألوان الحيوية المخفية وسط لوحة الألوان الترابية والحيادية.

أحد إبداعات دار «هيرميس» لربيع وصيف 2027 (هيرميس)

لم تقدم دار «هيرميس» عرضاً حياً واكتفت بمعرض قدّمت فيه 40 إطلالة تعكس رقيها وتفردها.

السبب أنها تمر حالياً بفترة انتقالية بعد تنحي مديرتها الإبداعية السابقة فيرونيك نيشانيان عن منصبها في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد 37 عاماً. لكن هذا التغيير لم يؤثر على ما قدّمته الدار من أزياء وإكسسوارات، لأن من أشرف على تصميمها، فريق سبق أن عمل مع نيشانيان لسنوات، وتشبّع بأسلوبها. أبدع الفريق 40 إطلالة تختزل ما يمكن أن نطلق عليه «السهل الممتنع»، من ضمنها مجموعة من البدلات المعاصرة، تزاوج فيها الحرير مع القطن إلى جانب الجلود المخرمة. تميّزت كلها بانسيابية تناسب دفء الضيف، وبتحرر القصات من الرسمية المبالغ فيها، بدءاً من السراويل ذات الخصر المرتفع إلى السترات الهندسية الناعمة والألوان الهادئة. بيد أن هذا الهدوء يبدو وكأنه يسبق العاصفة الإبداعية التي يتوقعها العديد من المعجبين بالمصممة البريطانية غرايس ويلز بونر، المديرة الإبداعية الجديدة لخط الرجال في تشكيلتها لخريف وشتاء 2027 في يناير المقبل.