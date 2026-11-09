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يوميات الشرق لمسات الموضة

الرجال يريدون «شانيل»..و«شانيل» تتمنَّع وتغوي

كيف يستعيد المشاهير والنجوم ما استعارته غابرييل شانيل من خزانتهم قبل قرن؟

كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)
كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)
TT
TT

الرجال يريدون «شانيل»..و«شانيل» تتمنَّع وتغوي

كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)
كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)

إذا كنتَ لا تزال تعتقد أن «شانيل» هي علامة نسائية محضة، فقط لأنها لا تقدم مجموعات رجالية خاصة، فأنت مخطئ. صور مشاهير يحملون حقائب ويرتدون أزياء بتوقيعها أصبحت عادية، بل وتثير الإعجاب، وأحياناً غيرة مَن لا يستطيعون إليها سبيلاً؛ بالنظر إلى أسعارها المرتفعة.

قبل أسابيع، وخلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026، تألق نجم برشلونة لامين يامال ببدلة من «شانيل» تتميز بقصة عصرية، لم يكسر سوادها سوى وردة ضخمة باللون الوردي. قبل ذلك ظهر أيضاً بسترة محبوكة من التويد، وحاملاً حقيبة من الدار الفرنسية.

لامين يامال لدى وصوله حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)

لامين يامال، ربما يكون من أبرز لاعبي كرة القدم، الذين ارتبطت صورهم في الآونة الأخيرة بمنتجات الدار، لكنه ليس أول الرجال الذين اقتربوا منها، أو يسعون للتقرَب منها. فقد سبقه نجوم السينما والموسيقى، مثل تيموثي شالاميه وجاكوب إلوردي وفاريل ويليامز وآيساب روكي وآخرين. كل واحد منهم أعاد تقديم منتجات الدار بأسلوب خاص يتراوح بين الكلاسيكية والجرأة.

لكن في خضم كل إطلالات مشاهير الفن والرياضة، يُلحّ سؤال عن السر الذي يدفعهم إلى الإقبال على علامة لا تتوجه إليهم بالمعنى التقليدي؛ أي لا تتوجه لهم بمجموعات رجالية ولا بعروض خاصة خلال أسابيع الموضة؟

في عدة مقابلات صرَّح أصحاب القرار في الدار، من برونو بافلوفسكي، رئيس الأنشطة والعمليات لقطاع الأزياء، إلى لينا ناير، الرئيسة التنفيذية العالمية، بأن إطلاق خط رجالي مستقل لا يدخل ضمن الأجندة الاستراتيجية حالياً. ومع ذلك، يبدو وكأن رجل اليوم يمشي على طريقة العاشق الذي يلاحق من يبتعد عنه، ويبتعد عمن يتودد إليه.

إطلالة من «شانيل» ظهر بها أيساب روكي وتتكون من سترة وبنطال من قماش غران دو بودر وقميص قطني مع ربطة عنق ودبوس (شانيل)

تألق وسط الأزمة

فهذا الإقبال المتزايد يأتي في وقت يواجه فيه قطاع الأزياء الرجالية تحديات مقلقة، بعدما عقدت عليه بيوت أزياء عديدة آمالاً كبيرة منذ سنوات؛ ففي «بالنسياغا» مثلاً أثيرت تساؤلات حول أداء هذا الخط بعد انتقال ديمنا إلى «غوتشي» والتحاق بييرباولو بيكيولي بالدار. وهناك تأويلات تفيد بأن مغادرة هذا الأخير بعد عام واحد فقط سببها الأداء السلبي لهذا الخط، وإن كانت مجموعة «كيرينغ» المجموعة المالكة للدار، لم تنشر أرقاماً مستقلة تسمح بتحديد حجم التراجع في مبيعاته.

كذلك شهدت القيادة الفنية للقسم الرجالي في «ديور» تغييراً مع مغادرة كيم جونز في مطلع عام 2025.

بيوت أزياء أخرى تعاني من المصير نفسه؛ فرغم أنها لا تُعلن الأرقام، فإن التغييرات المتسارعة توحي بمحاولات لإعادة تنشيط هذا القطاع وتدارك خساراته. الأمر لا يعود بالضرورة إلى عجز المصممين عن الإبداع، بقدر ما هو صعوبة الحفاظ على الإقبال في سوق تتغير فيها الأذواق بسرعة، وتتطلَّب تجديد الهوية تكثيف الجهود التجارية والفنية على حد سواء. وربما هنا تكمن قوة «شانيل» الاستراتيجية؛ في أنها لا تحتاج إلى أن تفتح أبوابها رسمياً أمام الرجل لجذبه بخط خاص. يكفي أن تترك له مساحة للاقتراب والاختيار.

أيساب روكي وإطلالة درامية لدى حضوره «الميت غالا» هذا العام (شانيل)

وهذا أيضاً ما يجعلها حالة مختلفة؛ فهويتها سبقت محاولات توسيع جمهورها، ورسَّخت مكانتها في الثقافة الشعبية. فعلى مدى عقود، بنت عالماً جمالياً يرتبط بقوة بمفاهيم الأناقة والمكانة الاجتماعية. والأهم، يمكن التعرُّف إليه بسهولة من خلال تفاصيله ورموزه، من شعار الحرفَيْن المتداخلين وجاكيت التويد المميز والحقائب الأيقونية، وصولاً إلى النظارات أو العطور.

وتُشكِّل الاكسسوارات، عموماً، وقطع الأزياء الأيقونية، مثل سترات التويد والمعاطف والكنزات الصوفية المحبوكة، نقاط الاتصال بين العلامة والرجل، لأنها تتيح له اقتناءها، وتفتح لها أبواب عالمها الخاص من دون أن يشعر بأنه دخل عالماً نسائياً محضاً.

علاقة غير بريئة

لكن من الخطأ القول إن علاقة «شانيل» بالرجل وليدة اليوم أو ترتبط فقط بالمشاهير؛ فبالرغم من تأكيد أصحاب القرار في الدار بأنه لا نية مستقبلية لإطلاق خط رجالي، فإن علاقتها بالرجل ليست بريئة تماماً؛ فهي تلاعبه، إن جاز التعبير، وتستدرجه بأيقوناتها منذ عقود.

خلال عهد كارل لاغرفيلد، كانت مجموعة من الرجال يشاركون في عروضه. وبرز هذا التوجُّه بصورة أوضح في مطلع الألفية، حين استعان بهم لعرض تصاميم تتخطى الحدود المرسومة تقليدياً بين أزياء المرأة والرجل، مثل السترات ذات التفصيل الصارم والمعاطف بكل أطوالها، خصوصاً تلك المصنوعة من التويد والأزياء ذات القصات العسكرية. لم يبخل عليهم بالعقود اللؤلؤية والسلاسل الذهبية أيضاً، وإن كانت هذه مجرد «بهارات» خاصة بالعرض. مع الوقت، أصبح بعض هؤلاء العارضين وجوهاً مألوفة في عروضه، مثل براد كروينيغ وباتيست جياكوني، إلى جانب فنانين مثل فاريل ويليامز، الذي شارك في عروض الدار قبل أن يصبح أول رجل يظهر في حملة إعلانية لحقائب «شانيل» عام 2017.

أيساب روكي وإطلالة من «شانيل» (شانيل)

وربما أسهم هؤلاء في تغيير النظرة إلى الدار، لكن التحوُّل لا يتعلق بجاذبية «شانيل» وحدها أو بهويتها، بل أيضاً بتغير نظرة الرجل إلى مظهره وما يرتديه، بعيداً عن الحدود التقليدية والفوارق الصارمة بين ما هو رجالي وما هو نسائي، ونظرته إلى الموضة ككل.

سبق هذا التحوّل جيل أطلق مفهوم الرجل «الميتروسيكشويل» (Metrosexual)، وهو مصطلح ابتكره رسمياً الصحافي البريطاني مارك سيمبسون في 1994، لوصف الرجل الحريص على مظهره وأناقة تفاصيله. ثم تحوَّلت هذه الظاهرة إلى اتجاه واسع الانتشار في مطلع الألفية، في عامي (2002–2003) مع بروز لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام. كان واحداً من أبرز نماذجها، ساعد في ترسيخ فكرة أن اهتمام الرجل ببشرته، وشعره وأزيائه لا يتعارض مع رجولته. كان من الطبيعي أن يتراجع استخدام المصطلح تدريجياً مع مرور الوقت، لا لأن الظاهرة انتهت، بل لأن كثيراً مما كان يُعد غريباً في الماضي أصبح طبيعياً وعادياً.

بيدرو باسكال أحد أبرز الشغوفين بتصاميمها. يظهر هنا بمعطف من صوف التويد (شانيل)

من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى إقبال الرجال على أزياء «شانيل» واستعراض إكسسواراتها، بوصفه امتداداً لهذا التحول، وربما مرحلة جديدة في تطوره، يُعاد فيها تعريف الرجولة بقدر أكبر من الجرأة والثقة.

ومع انفتاح الموضة الرجالية على مزيد من التجريب والتحرُّر من القوالب المألوفة، يبدو كما لو أن الدائرة التاريخية لدار «شانيل» قد اكتملت؛ فالدار التي استلهمت منذ بداياتها عناصر من خزانة الرجل وأعادت توظيفها في أزياء المرأة، تشهد عودة هذه العلاقة، لكن في الاتجاه المعاكس؛ فالاقتباس بالنسبة إلى غابرييل شانيل لم يكن مجرد استعارة شكلية، بل جزء من رؤية متكاملة أعادت تعريف الأناقة الأنثوية في القرن العشرين، وترسّخت مع الوقت في هوية الدار حتى أصبحت جزءاً من حمضها النووي. هنا تبدو الصور المتتالية للنجوم، وكأنها تفتح حوارات بدأت فصولها الأولى كوكو شانيل قبل عقود، ويلتقط خيوطها مديرها الفني الحالي ماثيو بلازي.

كارل لاغرفيلد..ملاعبة من بعيد

كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)

لكن العلاقة بين الدار الفرنسية والنجوم لم تبدأ مع التحولات الراهنة؛ فقبل بلازي، وتحديداً منذ توليه الإدارة الإبداعية عام 1983، نجح الراحل كارل لاغرفيلد في توسيع حضور الدار خارج حدود الموضة، مستثمراً هذا التقاطع بين الأزياء والموسيقى والسينما والفن عموماً؛ ففي عهده، تحوَّلت العروض إلى مساحات تجمع كل هذه العوالم، وتجعل نجوم الفن يتعاملون مع منتجات الدار بوصفها جزءاً من أسلوبهم الشخصي، لا مجرد رموز لمكانة اجتماعية.

تيموثي شالاميه وإطلالة «سبور» مع حقيبة «شانيل» الأيقونية (انستغرام)

ترسَّخ الأمر ولم يتغير حتى بعد وفاته؛ ففي عام 2025 ظهر تيموثي شالاميه، مرتدياً سترة «سبور» مع جينز واسع وحذاء رياضي، وحاملاً حقيبة صغيرة من «شانيل». أثارت إطلالته الكثير من الاهتمام، لأن الحقيبة تحديداً فتحت نقاشات مثيرة. وفي عام 2026، ظهر هاري ستايلز أيضاً بحقيبة من الدار بطبعة جلد المهر ونقشة الفهد معلقة على كتفه. أما جاكوب إلوردي، فرسَّخ حضوره بوصفه أبرز الرجال الذين يتعاملون مع الحقائب الفاخرة باعتبارها جزءاً من أسلوبهم لا مجرد إكسسوار وظيفي. كذلك أيساب روكي، الذي أصبح بدوره من الأسماء البارزة في العلاقة الجديدة بين الدار والموضة الرجالية، بعد اختياره سفيراً لـ«شانيل».

وتكشف هذه الأمثلة كيف يمكن للدار توسيع حضورها بين الرجال مستفيدةً من شهرة هؤلاء النجوم وتأثيرهم في تشكيل أذواق متابعيهم، لأنهم لا يكتفون بعرض المنتج، بل يقدمونه ضمن صورة حياتية يومية تجعل الإطلالة أكثر قبولاً.

الممثل الأسترالي جاكوب إيلوردي وقميص «شارفيه_شانيل» (شانيل)

من لاغرفيلد إلى بلازي

وإذا كان كارل لاغرفيلد قد رسَّخ صورة يظهر فيها الرجل في عروضه مرتدياً قطعاً من عالم الأزياء النسائية، من دون أن تنتقص من «رجولته»، فإن المدير الإبداعي الحالي، ماتيو بلازي، لا يريد اختزال عالم الدار في صورة واحدة؛ فتصاميمه يمكن أن تناسب أشخاصاً مختلفين بحسب القطعة التي يختارونها والطريقة التي ينسقونها بها. سترة التويد مثلاً لا تفقد هويتها وجماليتها لمجرد أن يرتديها رجل بدلاً من امرأة. ما يتغير غالباً هو طريقة تنسيقها، وما يضيفه إليها صاحبها من ملامح أسلوبه الشخصي. ماثيو بلازي لم يقتصر على إعادة أيقونات كلاسيكية بصياغة مناسبة للجنسين. ذهب إلى أبعد من ذلك و تعاون مع دار «شارفيه» المتخصصة في القمصان الرجالية المفصلة حسب الطلب. يقول بلازي إن ما شجَّعه على ربط هذه العلاقة بين الدارين، إضافة إلى حرفيتها وعراقتها، أن لها جذوراً تربطها بغابرييل شانيل نفسها؛ فقد اكتشف أنها كانت تقتني قمصانها وقمصان بوي كابيل، الرجل الذي أحبته، منها. بعد فترة، جاءت خطوة استحواذ «شانيل» على الدار في يوليو 2026 لتمنح هذه العلاقة بُعداً استراتيجياً أوضح.

الصورة والواقع

لامين يامال وحقيبة «شانيل» الايقونية باللون الوردي (انستغرام)

لكن ما يبدو سهلاً على منصات العروض وفي صور المشاهير، لا يكون بالضرورة بالسهولة نفسها في الحياة اليومية. فالرجل، أياً كان، يستطيع الاستمتاع بالموضة واستعارة قطع معينة من خزانة امرأة «شانيل»، مثل السترات المحبوكة أو سترات التويد أو المعاطف الصوفية، لكن الحقيبة تظل خياراً أكثر تعقيداً.

فمن جهة، قد تكون طريقه الأسهل لدخول عالم «شانيل»، خصوصاً إذا كانت بحجم كبير وبلون كلاسيكي. لكنها قد تتحول إلى سيف ذي حدين، إذا كانت بحجم صغير وبلون فاتح مثل الوردي.

وهنا يظهر الفرق بين رجل عادي يريد أن يعكس أناقة فاخرة من دون أن يتجاوز الحدود التي اعتادها هو أو محيطه، ونجم شاب، مثل لامين يامال، يحب الموضة ويثق بصورته، أو نجم متمرّد على المتعارف عليه، مثل هاري ستايلز. فهذان النجمان يستطيعان توظيف الحقيبة في رسم صورة أكثر جرأة عن نفسيهما، تتعدى فيها دورها كإكسسوار وظيفي، لتُصبح وسيلة للتعبير عن الشخصية والمكانة والطموحات.

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يوميات الشرق لمسات الموضة

الرجال يريدون «شانيل»..و«شانيل» تتمنَّع وتغوي

كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)
كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)
TT
TT

الرجال يريدون «شانيل»..و«شانيل» تتمنَّع وتغوي

كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)
كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)

إذا كنتَ لا تزال تعتقد أن «شانيل» هي علامة نسائية محضة، فقط لأنها لا تقدم مجموعات رجالية خاصة، فأنت مخطئ. صور مشاهير يحملون حقائب ويرتدون أزياء بتوقيعها أصبحت عادية، بل وتثير الإعجاب، وأحياناً غيرة مَن لا يستطيعون إليها سبيلاً؛ بالنظر إلى أسعارها المرتفعة.

قبل أسابيع، وخلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026، تألق نجم برشلونة لامين يامال ببدلة من «شانيل» تتميز بقصة عصرية، لم يكسر سوادها سوى وردة ضخمة باللون الوردي. قبل ذلك ظهر أيضاً بسترة محبوكة من التويد، وحاملاً حقيبة من الدار الفرنسية.

لامين يامال لدى وصوله حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)

لامين يامال، ربما يكون من أبرز لاعبي كرة القدم، الذين ارتبطت صورهم في الآونة الأخيرة بمنتجات الدار، لكنه ليس أول الرجال الذين اقتربوا منها، أو يسعون للتقرَب منها. فقد سبقه نجوم السينما والموسيقى، مثل تيموثي شالاميه وجاكوب إلوردي وفاريل ويليامز وآيساب روكي وآخرين. كل واحد منهم أعاد تقديم منتجات الدار بأسلوب خاص يتراوح بين الكلاسيكية والجرأة.

لكن في خضم كل إطلالات مشاهير الفن والرياضة، يُلحّ سؤال عن السر الذي يدفعهم إلى الإقبال على علامة لا تتوجه إليهم بالمعنى التقليدي؛ أي لا تتوجه لهم بمجموعات رجالية ولا بعروض خاصة خلال أسابيع الموضة؟

في عدة مقابلات صرَّح أصحاب القرار في الدار، من برونو بافلوفسكي، رئيس الأنشطة والعمليات لقطاع الأزياء، إلى لينا ناير، الرئيسة التنفيذية العالمية، بأن إطلاق خط رجالي مستقل لا يدخل ضمن الأجندة الاستراتيجية حالياً. ومع ذلك، يبدو وكأن رجل اليوم يمشي على طريقة العاشق الذي يلاحق من يبتعد عنه، ويبتعد عمن يتودد إليه.

إطلالة من «شانيل» ظهر بها أيساب روكي وتتكون من سترة وبنطال من قماش غران دو بودر وقميص قطني مع ربطة عنق ودبوس (شانيل)

تألق وسط الأزمة

فهذا الإقبال المتزايد يأتي في وقت يواجه فيه قطاع الأزياء الرجالية تحديات مقلقة، بعدما عقدت عليه بيوت أزياء عديدة آمالاً كبيرة منذ سنوات؛ ففي «بالنسياغا» مثلاً أثيرت تساؤلات حول أداء هذا الخط بعد انتقال ديمنا إلى «غوتشي» والتحاق بييرباولو بيكيولي بالدار. وهناك تأويلات تفيد بأن مغادرة هذا الأخير بعد عام واحد فقط سببها الأداء السلبي لهذا الخط، وإن كانت مجموعة «كيرينغ» المجموعة المالكة للدار، لم تنشر أرقاماً مستقلة تسمح بتحديد حجم التراجع في مبيعاته.

كذلك شهدت القيادة الفنية للقسم الرجالي في «ديور» تغييراً مع مغادرة كيم جونز في مطلع عام 2025.

بيوت أزياء أخرى تعاني من المصير نفسه؛ فرغم أنها لا تُعلن الأرقام، فإن التغييرات المتسارعة توحي بمحاولات لإعادة تنشيط هذا القطاع وتدارك خساراته. الأمر لا يعود بالضرورة إلى عجز المصممين عن الإبداع، بقدر ما هو صعوبة الحفاظ على الإقبال في سوق تتغير فيها الأذواق بسرعة، وتتطلَّب تجديد الهوية تكثيف الجهود التجارية والفنية على حد سواء. وربما هنا تكمن قوة «شانيل» الاستراتيجية؛ في أنها لا تحتاج إلى أن تفتح أبوابها رسمياً أمام الرجل لجذبه بخط خاص. يكفي أن تترك له مساحة للاقتراب والاختيار.

أيساب روكي وإطلالة درامية لدى حضوره «الميت غالا» هذا العام (شانيل)

وهذا أيضاً ما يجعلها حالة مختلفة؛ فهويتها سبقت محاولات توسيع جمهورها، ورسَّخت مكانتها في الثقافة الشعبية. فعلى مدى عقود، بنت عالماً جمالياً يرتبط بقوة بمفاهيم الأناقة والمكانة الاجتماعية. والأهم، يمكن التعرُّف إليه بسهولة من خلال تفاصيله ورموزه، من شعار الحرفَيْن المتداخلين وجاكيت التويد المميز والحقائب الأيقونية، وصولاً إلى النظارات أو العطور.

وتُشكِّل الاكسسوارات، عموماً، وقطع الأزياء الأيقونية، مثل سترات التويد والمعاطف والكنزات الصوفية المحبوكة، نقاط الاتصال بين العلامة والرجل، لأنها تتيح له اقتناءها، وتفتح لها أبواب عالمها الخاص من دون أن يشعر بأنه دخل عالماً نسائياً محضاً.

علاقة غير بريئة

لكن من الخطأ القول إن علاقة «شانيل» بالرجل وليدة اليوم أو ترتبط فقط بالمشاهير؛ فبالرغم من تأكيد أصحاب القرار في الدار بأنه لا نية مستقبلية لإطلاق خط رجالي، فإن علاقتها بالرجل ليست بريئة تماماً؛ فهي تلاعبه، إن جاز التعبير، وتستدرجه بأيقوناتها منذ عقود.

خلال عهد كارل لاغرفيلد، كانت مجموعة من الرجال يشاركون في عروضه. وبرز هذا التوجُّه بصورة أوضح في مطلع الألفية، حين استعان بهم لعرض تصاميم تتخطى الحدود المرسومة تقليدياً بين أزياء المرأة والرجل، مثل السترات ذات التفصيل الصارم والمعاطف بكل أطوالها، خصوصاً تلك المصنوعة من التويد والأزياء ذات القصات العسكرية. لم يبخل عليهم بالعقود اللؤلؤية والسلاسل الذهبية أيضاً، وإن كانت هذه مجرد «بهارات» خاصة بالعرض. مع الوقت، أصبح بعض هؤلاء العارضين وجوهاً مألوفة في عروضه، مثل براد كروينيغ وباتيست جياكوني، إلى جانب فنانين مثل فاريل ويليامز، الذي شارك في عروض الدار قبل أن يصبح أول رجل يظهر في حملة إعلانية لحقائب «شانيل» عام 2017.

أيساب روكي وإطلالة من «شانيل» (شانيل)

وربما أسهم هؤلاء في تغيير النظرة إلى الدار، لكن التحوُّل لا يتعلق بجاذبية «شانيل» وحدها أو بهويتها، بل أيضاً بتغير نظرة الرجل إلى مظهره وما يرتديه، بعيداً عن الحدود التقليدية والفوارق الصارمة بين ما هو رجالي وما هو نسائي، ونظرته إلى الموضة ككل.

سبق هذا التحوّل جيل أطلق مفهوم الرجل «الميتروسيكشويل» (Metrosexual)، وهو مصطلح ابتكره رسمياً الصحافي البريطاني مارك سيمبسون في 1994، لوصف الرجل الحريص على مظهره وأناقة تفاصيله. ثم تحوَّلت هذه الظاهرة إلى اتجاه واسع الانتشار في مطلع الألفية، في عامي (2002–2003) مع بروز لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام. كان واحداً من أبرز نماذجها، ساعد في ترسيخ فكرة أن اهتمام الرجل ببشرته، وشعره وأزيائه لا يتعارض مع رجولته. كان من الطبيعي أن يتراجع استخدام المصطلح تدريجياً مع مرور الوقت، لا لأن الظاهرة انتهت، بل لأن كثيراً مما كان يُعد غريباً في الماضي أصبح طبيعياً وعادياً.

بيدرو باسكال أحد أبرز الشغوفين بتصاميمها. يظهر هنا بمعطف من صوف التويد (شانيل)

من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى إقبال الرجال على أزياء «شانيل» واستعراض إكسسواراتها، بوصفه امتداداً لهذا التحول، وربما مرحلة جديدة في تطوره، يُعاد فيها تعريف الرجولة بقدر أكبر من الجرأة والثقة.

ومع انفتاح الموضة الرجالية على مزيد من التجريب والتحرُّر من القوالب المألوفة، يبدو كما لو أن الدائرة التاريخية لدار «شانيل» قد اكتملت؛ فالدار التي استلهمت منذ بداياتها عناصر من خزانة الرجل وأعادت توظيفها في أزياء المرأة، تشهد عودة هذه العلاقة، لكن في الاتجاه المعاكس؛ فالاقتباس بالنسبة إلى غابرييل شانيل لم يكن مجرد استعارة شكلية، بل جزء من رؤية متكاملة أعادت تعريف الأناقة الأنثوية في القرن العشرين، وترسّخت مع الوقت في هوية الدار حتى أصبحت جزءاً من حمضها النووي. هنا تبدو الصور المتتالية للنجوم، وكأنها تفتح حوارات بدأت فصولها الأولى كوكو شانيل قبل عقود، ويلتقط خيوطها مديرها الفني الحالي ماثيو بلازي.

كارل لاغرفيلد..ملاعبة من بعيد

كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)

لكن العلاقة بين الدار الفرنسية والنجوم لم تبدأ مع التحولات الراهنة؛ فقبل بلازي، وتحديداً منذ توليه الإدارة الإبداعية عام 1983، نجح الراحل كارل لاغرفيلد في توسيع حضور الدار خارج حدود الموضة، مستثمراً هذا التقاطع بين الأزياء والموسيقى والسينما والفن عموماً؛ ففي عهده، تحوَّلت العروض إلى مساحات تجمع كل هذه العوالم، وتجعل نجوم الفن يتعاملون مع منتجات الدار بوصفها جزءاً من أسلوبهم الشخصي، لا مجرد رموز لمكانة اجتماعية.

تيموثي شالاميه وإطلالة «سبور» مع حقيبة «شانيل» الأيقونية (انستغرام)

ترسَّخ الأمر ولم يتغير حتى بعد وفاته؛ ففي عام 2025 ظهر تيموثي شالاميه، مرتدياً سترة «سبور» مع جينز واسع وحذاء رياضي، وحاملاً حقيبة صغيرة من «شانيل». أثارت إطلالته الكثير من الاهتمام، لأن الحقيبة تحديداً فتحت نقاشات مثيرة. وفي عام 2026، ظهر هاري ستايلز أيضاً بحقيبة من الدار بطبعة جلد المهر ونقشة الفهد معلقة على كتفه. أما جاكوب إلوردي، فرسَّخ حضوره بوصفه أبرز الرجال الذين يتعاملون مع الحقائب الفاخرة باعتبارها جزءاً من أسلوبهم لا مجرد إكسسوار وظيفي. كذلك أيساب روكي، الذي أصبح بدوره من الأسماء البارزة في العلاقة الجديدة بين الدار والموضة الرجالية، بعد اختياره سفيراً لـ«شانيل».

وتكشف هذه الأمثلة كيف يمكن للدار توسيع حضورها بين الرجال مستفيدةً من شهرة هؤلاء النجوم وتأثيرهم في تشكيل أذواق متابعيهم، لأنهم لا يكتفون بعرض المنتج، بل يقدمونه ضمن صورة حياتية يومية تجعل الإطلالة أكثر قبولاً.

الممثل الأسترالي جاكوب إيلوردي وقميص «شارفيه_شانيل» (شانيل)

من لاغرفيلد إلى بلازي

وإذا كان كارل لاغرفيلد قد رسَّخ صورة يظهر فيها الرجل في عروضه مرتدياً قطعاً من عالم الأزياء النسائية، من دون أن تنتقص من «رجولته»، فإن المدير الإبداعي الحالي، ماتيو بلازي، لا يريد اختزال عالم الدار في صورة واحدة؛ فتصاميمه يمكن أن تناسب أشخاصاً مختلفين بحسب القطعة التي يختارونها والطريقة التي ينسقونها بها. سترة التويد مثلاً لا تفقد هويتها وجماليتها لمجرد أن يرتديها رجل بدلاً من امرأة. ما يتغير غالباً هو طريقة تنسيقها، وما يضيفه إليها صاحبها من ملامح أسلوبه الشخصي. ماثيو بلازي لم يقتصر على إعادة أيقونات كلاسيكية بصياغة مناسبة للجنسين. ذهب إلى أبعد من ذلك و تعاون مع دار «شارفيه» المتخصصة في القمصان الرجالية المفصلة حسب الطلب. يقول بلازي إن ما شجَّعه على ربط هذه العلاقة بين الدارين، إضافة إلى حرفيتها وعراقتها، أن لها جذوراً تربطها بغابرييل شانيل نفسها؛ فقد اكتشف أنها كانت تقتني قمصانها وقمصان بوي كابيل، الرجل الذي أحبته، منها. بعد فترة، جاءت خطوة استحواذ «شانيل» على الدار في يوليو 2026 لتمنح هذه العلاقة بُعداً استراتيجياً أوضح.

الصورة والواقع

لامين يامال وحقيبة «شانيل» الايقونية باللون الوردي (انستغرام)

لكن ما يبدو سهلاً على منصات العروض وفي صور المشاهير، لا يكون بالضرورة بالسهولة نفسها في الحياة اليومية. فالرجل، أياً كان، يستطيع الاستمتاع بالموضة واستعارة قطع معينة من خزانة امرأة «شانيل»، مثل السترات المحبوكة أو سترات التويد أو المعاطف الصوفية، لكن الحقيبة تظل خياراً أكثر تعقيداً.

فمن جهة، قد تكون طريقه الأسهل لدخول عالم «شانيل»، خصوصاً إذا كانت بحجم كبير وبلون كلاسيكي. لكنها قد تتحول إلى سيف ذي حدين، إذا كانت بحجم صغير وبلون فاتح مثل الوردي.

وهنا يظهر الفرق بين رجل عادي يريد أن يعكس أناقة فاخرة من دون أن يتجاوز الحدود التي اعتادها هو أو محيطه، ونجم شاب، مثل لامين يامال، يحب الموضة ويثق بصورته، أو نجم متمرّد على المتعارف عليه، مثل هاري ستايلز. فهذان النجمان يستطيعان توظيف الحقيبة في رسم صورة أكثر جرأة عن نفسيهما، تتعدى فيها دورها كإكسسوار وظيفي، لتُصبح وسيلة للتعبير عن الشخصية والمكانة والطموحات.

مواضيع
لمسات أزياء موضة اكسسوارات أميركا إسبانيا فرنسا
يوميات الشرق لمسات الموضة

حين تصبح الملابس المستعملة خياراً عصرياً

تختلف تجربة التسوق من شخص لآخر هناك من يستمتع بالتجول في متاجر الملابس القديمة بحثاً عن أزياء أو إكسسوارات فينتاج (غيتي)
تختلف تجربة التسوق من شخص لآخر هناك من يستمتع بالتجول في متاجر الملابس القديمة بحثاً عن أزياء أو إكسسوارات فينتاج (غيتي)
TT
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حين تصبح الملابس المستعملة خياراً عصرياً

تختلف تجربة التسوق من شخص لآخر هناك من يستمتع بالتجول في متاجر الملابس القديمة بحثاً عن أزياء أو إكسسوارات فينتاج (غيتي)
تختلف تجربة التسوق من شخص لآخر هناك من يستمتع بالتجول في متاجر الملابس القديمة بحثاً عن أزياء أو إكسسوارات فينتاج (غيتي)

من متاجر الجمعيات الخيرية والأسواق الشعبية، إلى منصات إعادة البيع على الإنترنت، يغيّر جيل زد علاقته بالموضة والاستهلاك. فالقطعة المستعملة لم تعد علامة على التوفير، بل أصبحت أحياناً أكثر جاذبية من الجديدة، والعثور على حقيبة فاخرة أو معطف نادر بسعر زهيد قد يكون إنجازاً يستحق الاحتفال به على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان شعار الموضة، لعقود طويلة، واضحاً: كلما ارتفع السعر، ارتفعت القيمة. وكانت أسماء دُور الأزياء العالمية وشعاراتها الكبيرة كافية لمنح صاحبها شعوراً بالتميز والمكانة.

أصبح اقتناء قطعة فريدة من محلات الملابس المستعملة أمراً يدعو للتفاخر (غيتي)

فبالنسبة إلى شريحة واسعة من أبناء «جيل زد» والأجيال الأصغر سناً، لم تعد الأناقة مرتبطة بالضرورة بشراء الجديد أو دفع مبالغ كبيرة مقابل قطعة تحمل اسماً شهيراً، بل أصبح البحث عن قطعة مميزة، بسعر معقول، وربما مستعملة، جزءاً من ثقافة جديدة في التسوق تعرف باسم Thrifting أو التسوق من متاجر الملابس المستعملة.

ففي عالم تنتشر فيه الملابس نفسها بآلاف المتاجر، يبحث الشباب عن شيء مختلف؛ قطعة لا يرتديها الجميع، أو سترة قديمة لم تعد تُنتَج، أو حقيبة تحمل طابعاً من زمن آخر.

لهذا أصبحت متاجر الملابس المستعملة والأسواق الشعبية ومتاجر الجمعيات الخيرية وجهاتٍ يقصدها الشباب بحثاً عن «الكنوز المخفية».

هناك من يفضل المتاجر الخيرية التي توفر الملابس المستعملة بأسعار منخفضة (غيتي)

قد يدخل المتسوق متجراً لا يعرف ماذا سيجد فيه، ثم يخرج منه بمعطف مميز أو حذاء من علامة معروفة أو حقيبة عتيقة، وكل ذلك مقابل مبلغ قد لا يتجاوز جزءاً بسيطاً من سعر القطعة الجديدة. وهنا تكمن متعة الـThrifting ليست المتعة في الشراء وحده، بل في الاكتشاف.

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

لو بقي تسوق المستعمل محصوراً في المتاجر والأسواق، لربما لم يكن ليصل إلى المكانة التي يحتلها اليوم.

لكن وسائل التواصل الاجتماعي قلبت المعادلة.

على منصات «تيك توك» و«إنستغرام» و«يوتيوب»، أصبح الشباب يصورون جولاتهم داخل متاجر الملابس المستعملة، ويعرضون ما عثروا عليه، ويكشفون عن الأسعار، ويشرحون كيفية تنسيق القِطع القديمة مع الملابس الحديثة.

انتشرت مقاطع ما يُعرف بـThrift Hauls، حيث يستعرض المستخدمون مجموعة من مشترياتهم، كما تحولت فكرة العثور على قطعة فاخرة بسعر منخفض إلى نوع من المحتوى الذي يثير الفضول والإعجاب.

وأصبح السؤال ليس: «لماذا تشتري ملابس مستعملة؟»، وإنما: «ماذا استطعت أن تجد؟»،

وهكذا نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في تحويل ما كان يُنظَر إليه بوصفه وسيلة لتوفير المال إلى ثقافة وموضة لها جمهورها ولغتها ومؤثروها.

وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في قلب المعادلة ونشر هذه الظاهرة (غيتي)

تختلف تجربة التسوق من شخص إلى آخر، فهناك من يستمتع بالتجول في الأسواق الشعبية وأسواق الشوارع، حيث تختلط الملابس القديمة بالأحذية والحقائب والإكسسوارات.

وهناك من يُفضل المتاجر الخيرية، التي توفر الملابس المستعملة بأسعار منخفضة، بينما تذهب عائدات المبيعات إلى دعم الأعمال الخيرية. وآخرون يبحثون عن متاجر متخصصة في القطع القديمة أو منصات إلكترونية تجمع البائعين والمشترين في سوق واسعة للمنتجات المستعملة. وفي جميع الحالات، أصبحت عملية البحث نفسها جزءاً من التجربة.

اكتسب متجر ليفتيز «Lefties» الذي نشأ لتصريف فائض ملابس «زارا» بأسعار مخفضة جماهيرية لدى الشباب (موقع ليفتيز)

المفارقة أن الاهتمام بالملابس المستعملة، أو من موسم مضى، لم يلغِ اهتمام الشباب بالعلامات الفاخرة، بل على العكس، هناك سوق متنامية للمنتجات الفاخرة المستعملة.

فالحقيبة التي تبدو بعيدة المنال عندما تكون جديدة، يمكن أن تصبح أكثر قابلية للشراء عندما تكون مستعملة. والمعطف الذي يبلغ سعره آلافاً عند طرحه للمرة الأولى، قد يصبح في متناول شاب يبحث عنه بعد سنوات.

وأحياناً تكون القطعة القديمة أكثر جاذبية من الجديدة، خصوصاً إذا كانت نادرة أو من مجموعة لم تعد متوفرة.

ولم يتوقف الأمر عند الاستهلاك، فقد تحولت الملابس المستعملة لدى بعض الشباب إلى مشروع تجاري صغير.

فهُم يبحثون عن القطع المميزة في المتاجر الخيرية والأسواق الشعبية، ويعرفون العلامات التي تحظى بطلب مرتفع، ثم يشترونها بأسعار منخفضة ويعيدون بيعها عبر الإنترنت. قد تكون حقيبة فاخرة، أو سترة من علامة معروفة، أو حذاءً نادراً. وبعد العثور على القطعة، تبدأ مرحلة أخرى: تنظيفها، وتصويرها، وكتابة وصف جيد لها، ثم عرضها للبيع على إحدى منصات إعادة البيع.

تختلف تجربة التسوق من شخص لآخر هناك من يستمتع بالتجول في متاجر الملابس القديمة بحثاً عن أزياء أو إكسسوارات فينتاج (غيتي)

وبذلك يمكن أن تتحول هواية البحث عن الملابس المستعملة إلى مصدر دخل إضافي.

بل إن بعض الشباب طوّروا معرفة واسعة بالعلامات التجارية والأسعار واتجاهات السوق، فأصبحوا يتعاملون مع القطع المستعملة ليس بوصفها ملابس فحسب، وإنما بوصفها سلعاً قابلة لإعادة البيع والاستثمار.

القديم مستدام

هناك سبب آخر وراء شعبية هذه الظاهرة؛ وهو الاهتمام المتزايد بالاستدامة.

فبدلاً من شراء الملابس الجديدة باستمرار، والتخلص منها بعد فترة قصيرة، يمنح شراء الملابس المستعملة القطعة عمراً أطول، ويقلل الحاجة لإنتاج قطعة جديدة، لكن اختزال ظاهرة الـThrifting في الاستدامة وحدها سيكون تبسيطاً لها.

فالشاب قد يشتري مستعملاً لأنه أرخص، أو لأنه يريد قطعة لا يملكها أحد من أصدقائه، أو لأنه يبحث عن تصميم قديم، أو لأنه يريد إعادة بيعها وتحقيق ربح منها، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل انتهى عصر الماركات؟

الجواب: لا ليس بالضرورة، فجيل زد لا يدير ظهره تماماً للعلامات التجارية الفاخرة، لكنه يبدو أكثر استعداداً لإعادة تعريف العلاقة بها وتغيير تسميتها.

قد يرتدي شاب سترة اشتراها من متجر خيري ببضعة جنيهات، إلى جانب حذاء مستعمل من علامة فاخرة وساعة قديمة وحقيبة عثر عليها في سوق شعبية. بالنسبة إليه، لا تكمن قيمة الإطلالة في أن تكون جميع القطع جديدة أو باهظة الثمن، بل في الطريقة التي جرى بها جمعها وتنسيقها.

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الإكسسوارات الضخمة سيدة منصات الأزياء

بأحجامها وألوانها يمكن أن تحول الإطلالة من كلاسيكية إلى بوهيمية أو العكس (فالنتينو)
بأحجامها وألوانها يمكن أن تحول الإطلالة من كلاسيكية إلى بوهيمية أو العكس (فالنتينو)
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الإكسسوارات الضخمة سيدة منصات الأزياء

بأحجامها وألوانها يمكن أن تحول الإطلالة من كلاسيكية إلى بوهيمية أو العكس (فالنتينو)
بأحجامها وألوانها يمكن أن تحول الإطلالة من كلاسيكية إلى بوهيمية أو العكس (فالنتينو)

«من بين أكثر ما لفت الانتباه في أسابيع الموضة الأخيرة، عودة الإكسسوارات إلى الواجهة. ليس كمجرد تفصيل يضاف إلى الإطلالة في الأخير، بل كعنصر أساسي في الإطلالة». هذا ما قاله جاستن دوغترز، المدير العام لدى «بيرغانزا»، المتخصصة في المجوهرات العتيقة «الأنتيكات» والقِطع النادرة، لـ«الشرق الأوسط».

تعليقه تؤكده صور العارضات في عروض كثيرة؛ من بينها «بالنسياغا» و«شانيل» و«غوتشي» و«فالنتينو» وآخرون، وهُن يتخايلن على المنصات بأقراط متدلية تمتد حتى الكتفين وما بعدهما، وقلادات تغطي كل العنق أحياناً، بعضها مُستوحى من الفنون الباروكية، وبعضها من لوحات كلاسيكية تحتاج إلى ثقة لارتدائها. ما يُحسب لها أنها يمكن أن تُغير شخصية أي زي، مهما كان بسيطاً، وتعد خياراً آخر لموضة رص الإكسسوارات فوق بعضها البعض، التي تنتشر منذ سنوات.

التأثير الباروكي في عرض «فالنتينو» (فالنتينو)

ويرى جاستن أن هذا التحول على منصات العرض يظهر أولاً في الثقة التي تتعامل بها دُور الأزياء حالياً مع الإكسسوارات عموماً، والحنين إلى التصميمات التاريخية خصوصاً، الأمر الذي يفسر جرأة ألوانها ووضوح أحجامها. في «فالنتينو» مثلاً، جاءت العقود الذهبية بطابع باروكي إلى جانب أقراط لؤلؤية لا تخفى عن العين. الأمر نفسه ينطبق على بيوت أزياء أخرى، مثل «زيمرمان» و«غوتشي» وغيرهما، في حين أخذ كل من «ديور» و«دريس فان نوتن» اتجاهاً مختلفاً اعتمدتا فيه على أقراط ضخمة وغير متطابقة، وأحياناً منفردة.

في عرض «ديور» كانت الإكسسوارات لافتة بنعومتها وعدم تناسقها (ديور)

أما ما يجمع كل هذه الاقتراحات على اختلافها، فهو صبغتها الاحتفالية، وفي الوقت نفسه نكهتها الحداثية التي تستمدّها من الأزياء والطريقة التي نُسّقت بها. فالكورسيهات والدانتيل والألوان القوية تجعلها تعكس اللحظة الراهنة.

هذا «التباين المتناغم»، برأي دوغترز، هو درس يتجاوز منصة العرض؛ نظراً لقدرته على تحقيق تغيير كامل «فقطعة واحدة مصوغة بشكل لافت يمكن أن تمنح الإطلالة شخصية أقوى بكثير من عدة قطع صغيرة وناعمة تتنافس جميعاً على جلب الانتباه».

ويشير دوغترز إلى أن هذا الكم الهائل من الإكسسوارات ليس جديداً، فهذه التصميمات كانت دائماً حاضرة كإضافات مهمة للزينة، لكن الجديد هنا أن المصممين باتوا يتعاملون معها كجزء من تكوين الأزياء نفسها.

من عرض «زيمرمان» (زيمرمان)

فالعقد بأشكاله الحالية، بغضّ النظر عن خامته، قد يُغيّر شكل الياقة أو طريقة تنسيقها مع باقي القطع، كما يمكن أن يُغير الإطلالة من كلاسيكية إلى بوهيمية، أو العكس، والقرط الواحد يمكن أن يُبدل تناظر الوجه، كل هذا يسهم في إضفاء صورة بصرية لا تستمدّ بريقها من الأحجار الكريمة، وإنما من الحجم والشكل واللون والمادة، وهو ما يؤكده دوغترز مستشهداً بعرض «فالنتينو» قائلاً إنه «يُذكّرنا بأن مجوهرات المنصة لا تحتاج إلى الألماس كي تُعبر عن الفخامة، فالتصميم له دور مهم». ويضيف: «العقود ذات الطابع الباروكي التي ظهرت في العرض مثلاً تحمل إحساساً بالوزن والثراء، بغضّ النظر عن قيمتها المادية».

الأقراط غير المتناظرة كما ظهرت في عرض ديور (ديور)

ما ينطبق على العقود ينطبق على الأقراط، فهي، برأيه، واحدة من أكثر عناصر المجوهرات ارتباطاً بفكرة التناظر: قرط على اليمين، وآخر على اليسار، ما يخلق التوازن، لكن عندما يُكسر هذا التوازن بأقراط غير متطابقة، يتغير حضور الإطلالة فوراً، «ربما لأن العين تضطر لبذل جهد أكبر لفهم ما تراه»، وهو ما حدث في عرض «ديور»، الذي قُدمت فيه أقراط متدلية بشكل مُبالغ فيه على شكل أزهار وأشرطة، وأحياناً كأقراط منفردة. «كلوي» أيضاً اعتمدت أقراطاً منفردة في عرضها.

لكن عدم التطابق وحده لا يكفي لجذب الانتباه والإعجاب، وفق جاستن، «فثمة فرق بين قرطين لا يتطابقان وقرطين يتحاور أحدهما مع الآخر، فلا بد أن تكون هناك علاقة بينهما، سواء من خلال الحجم أم الخامة أم اللون أم الحركة».

الإكسسوارات الأنيقة عوضت أي مجوهرات ثمينة في عرض «زيمرمان» (زيمرمان)

ويضيف أنه في سوق المجوهرات العتيقة قد لا تصل الأقراط القديمة إلى الحاضر في أزواج مكتملة أحياناً، حيث قد يُفقد أحد القرطين أو ينفصل عن الآخر. كان الأمر معقداً في الماضي، وربما غير مقبول، لكنه، اليوم، مرحَّب به، الأمر الذي يمنح الأقراط المنفردة وغير المتطابقة حياة جديدة، «إذ يمكن لقرط متدلٍّ من العصر الجيورجي أو الفيكتوري أن يبدو خياراً مقصوداً، لا قطعة غير مكتملة»، وفق قوله.

ويختتم اللقاء معبراً عن تحفظه على اختزال الأمر في عبارة «موضة الإكسسوارات الضخمة عادت»؛ لأن ما حصل في عروض ربيع وصيف 2027 كان تفضيلاً لتصميماتها التي تمتلك وجهة نظر واضحة وشخصية قوية تقوم بدور وظيفي.

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