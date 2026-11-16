الفك العريض والذقن البارز... جمال أنثوي بمعايير جديدة

إذا كنتَ لا تزال تعتقد أن «شانيل» هي علامة نسائية محضة، فقط لأنها لا تقدم مجموعات رجالية خاصة، فأنت مخطئ. صور مشاهير يحملون حقائب ويرتدون أزياء بتوقيعها أصبحت عادية، بل وتثير الإعجاب، وأحياناً غيرة مَن لا يستطيعون إليها سبيلاً؛ بالنظر إلى أسعارها المرتفعة.

قبل أسابيع، وخلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026، تألق نجم برشلونة لامين يامال ببدلة من «شانيل» تتميز بقصة عصرية، لم يكسر سوادها سوى وردة ضخمة باللون الوردي. قبل ذلك ظهر أيضاً بسترة محبوكة من التويد، وحاملاً حقيبة من الدار الفرنسية.

لامين يامال لدى وصوله حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)

لامين يامال، ربما يكون من أبرز لاعبي كرة القدم، الذين ارتبطت صورهم في الآونة الأخيرة بمنتجات الدار، لكنه ليس أول الرجال الذين اقتربوا منها، أو يسعون للتقرَب منها. فقد سبقه نجوم السينما والموسيقى، مثل تيموثي شالاميه وجاكوب إلوردي وفاريل ويليامز وآيساب روكي وآخرين. كل واحد منهم أعاد تقديم منتجات الدار بأسلوب خاص يتراوح بين الكلاسيكية والجرأة.

لكن في خضم كل إطلالات مشاهير الفن والرياضة، يُلحّ سؤال عن السر الذي يدفعهم إلى الإقبال على علامة لا تتوجه إليهم بالمعنى التقليدي؛ أي لا تتوجه لهم بمجموعات رجالية ولا بعروض خاصة خلال أسابيع الموضة؟

في عدة مقابلات صرَّح أصحاب القرار في الدار، من برونو بافلوفسكي، رئيس الأنشطة والعمليات لقطاع الأزياء، إلى لينا ناير، الرئيسة التنفيذية العالمية، بأن إطلاق خط رجالي مستقل لا يدخل ضمن الأجندة الاستراتيجية حالياً. ومع ذلك، يبدو وكأن رجل اليوم يمشي على طريقة العاشق الذي يلاحق من يبتعد عنه، ويبتعد عمن يتودد إليه.

إطلالة من «شانيل» ظهر بها أيساب روكي وتتكون من سترة وبنطال من قماش غران دو بودر وقميص قطني مع ربطة عنق ودبوس (شانيل)

تألق وسط الأزمة

فهذا الإقبال المتزايد يأتي في وقت يواجه فيه قطاع الأزياء الرجالية تحديات مقلقة، بعدما عقدت عليه بيوت أزياء عديدة آمالاً كبيرة منذ سنوات؛ ففي «بالنسياغا» مثلاً أثيرت تساؤلات حول أداء هذا الخط بعد انتقال ديمنا إلى «غوتشي» والتحاق بييرباولو بيكيولي بالدار. وهناك تأويلات تفيد بأن مغادرة هذا الأخير بعد عام واحد فقط سببها الأداء السلبي لهذا الخط، وإن كانت مجموعة «كيرينغ» المجموعة المالكة للدار، لم تنشر أرقاماً مستقلة تسمح بتحديد حجم التراجع في مبيعاته.

كذلك شهدت القيادة الفنية للقسم الرجالي في «ديور» تغييراً مع مغادرة كيم جونز في مطلع عام 2025.

بيوت أزياء أخرى تعاني من المصير نفسه؛ فرغم أنها لا تُعلن الأرقام، فإن التغييرات المتسارعة توحي بمحاولات لإعادة تنشيط هذا القطاع وتدارك خساراته. الأمر لا يعود بالضرورة إلى عجز المصممين عن الإبداع، بقدر ما هو صعوبة الحفاظ على الإقبال في سوق تتغير فيها الأذواق بسرعة، وتتطلَّب تجديد الهوية تكثيف الجهود التجارية والفنية على حد سواء. وربما هنا تكمن قوة «شانيل» الاستراتيجية؛ في أنها لا تحتاج إلى أن تفتح أبوابها رسمياً أمام الرجل لجذبه بخط خاص. يكفي أن تترك له مساحة للاقتراب والاختيار.

أيساب روكي وإطلالة درامية لدى حضوره «الميت غالا» هذا العام (شانيل)

وهذا أيضاً ما يجعلها حالة مختلفة؛ فهويتها سبقت محاولات توسيع جمهورها، ورسَّخت مكانتها في الثقافة الشعبية. فعلى مدى عقود، بنت عالماً جمالياً يرتبط بقوة بمفاهيم الأناقة والمكانة الاجتماعية. والأهم، يمكن التعرُّف إليه بسهولة من خلال تفاصيله ورموزه، من شعار الحرفَيْن المتداخلين وجاكيت التويد المميز والحقائب الأيقونية، وصولاً إلى النظارات أو العطور.

وتُشكِّل الاكسسوارات، عموماً، وقطع الأزياء الأيقونية، مثل سترات التويد والمعاطف والكنزات الصوفية المحبوكة، نقاط الاتصال بين العلامة والرجل، لأنها تتيح له اقتناءها، وتفتح لها أبواب عالمها الخاص من دون أن يشعر بأنه دخل عالماً نسائياً محضاً.

علاقة غير بريئة

لكن من الخطأ القول إن علاقة «شانيل» بالرجل وليدة اليوم أو ترتبط فقط بالمشاهير؛ فبالرغم من تأكيد أصحاب القرار في الدار بأنه لا نية مستقبلية لإطلاق خط رجالي، فإن علاقتها بالرجل ليست بريئة تماماً؛ فهي تلاعبه، إن جاز التعبير، وتستدرجه بأيقوناتها منذ عقود.

خلال عهد كارل لاغرفيلد، كانت مجموعة من الرجال يشاركون في عروضه. وبرز هذا التوجُّه بصورة أوضح في مطلع الألفية، حين استعان بهم لعرض تصاميم تتخطى الحدود المرسومة تقليدياً بين أزياء المرأة والرجل، مثل السترات ذات التفصيل الصارم والمعاطف بكل أطوالها، خصوصاً تلك المصنوعة من التويد والأزياء ذات القصات العسكرية. لم يبخل عليهم بالعقود اللؤلؤية والسلاسل الذهبية أيضاً، وإن كانت هذه مجرد «بهارات» خاصة بالعرض. مع الوقت، أصبح بعض هؤلاء العارضين وجوهاً مألوفة في عروضه، مثل براد كروينيغ وباتيست جياكوني، إلى جانب فنانين مثل فاريل ويليامز، الذي شارك في عروض الدار قبل أن يصبح أول رجل يظهر في حملة إعلانية لحقائب «شانيل» عام 2017.

أيساب روكي وإطلالة من «شانيل» (شانيل)

وربما أسهم هؤلاء في تغيير النظرة إلى الدار، لكن التحوُّل لا يتعلق بجاذبية «شانيل» وحدها أو بهويتها، بل أيضاً بتغير نظرة الرجل إلى مظهره وما يرتديه، بعيداً عن الحدود التقليدية والفوارق الصارمة بين ما هو رجالي وما هو نسائي، ونظرته إلى الموضة ككل.

سبق هذا التحوّل جيل أطلق مفهوم الرجل «الميتروسيكشويل» (Metrosexual)، وهو مصطلح ابتكره رسمياً الصحافي البريطاني مارك سيمبسون في 1994، لوصف الرجل الحريص على مظهره وأناقة تفاصيله. ثم تحوَّلت هذه الظاهرة إلى اتجاه واسع الانتشار في مطلع الألفية، في عامي (2002–2003) مع بروز لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام. كان واحداً من أبرز نماذجها، ساعد في ترسيخ فكرة أن اهتمام الرجل ببشرته، وشعره وأزيائه لا يتعارض مع رجولته. كان من الطبيعي أن يتراجع استخدام المصطلح تدريجياً مع مرور الوقت، لا لأن الظاهرة انتهت، بل لأن كثيراً مما كان يُعد غريباً في الماضي أصبح طبيعياً وعادياً.

بيدرو باسكال أحد أبرز الشغوفين بتصاميمها. يظهر هنا بمعطف من صوف التويد (شانيل)

من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى إقبال الرجال على أزياء «شانيل» واستعراض إكسسواراتها، بوصفه امتداداً لهذا التحول، وربما مرحلة جديدة في تطوره، يُعاد فيها تعريف الرجولة بقدر أكبر من الجرأة والثقة.

ومع انفتاح الموضة الرجالية على مزيد من التجريب والتحرُّر من القوالب المألوفة، يبدو كما لو أن الدائرة التاريخية لدار «شانيل» قد اكتملت؛ فالدار التي استلهمت منذ بداياتها عناصر من خزانة الرجل وأعادت توظيفها في أزياء المرأة، تشهد عودة هذه العلاقة، لكن في الاتجاه المعاكس؛ فالاقتباس بالنسبة إلى غابرييل شانيل لم يكن مجرد استعارة شكلية، بل جزء من رؤية متكاملة أعادت تعريف الأناقة الأنثوية في القرن العشرين، وترسّخت مع الوقت في هوية الدار حتى أصبحت جزءاً من حمضها النووي. هنا تبدو الصور المتتالية للنجوم، وكأنها تفتح حوارات بدأت فصولها الأولى كوكو شانيل قبل عقود، ويلتقط خيوطها مديرها الفني الحالي ماثيو بلازي.

كارل لاغرفيلد..ملاعبة من بعيد

كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)

لكن العلاقة بين الدار الفرنسية والنجوم لم تبدأ مع التحولات الراهنة؛ فقبل بلازي، وتحديداً منذ توليه الإدارة الإبداعية عام 1983، نجح الراحل كارل لاغرفيلد في توسيع حضور الدار خارج حدود الموضة، مستثمراً هذا التقاطع بين الأزياء والموسيقى والسينما والفن عموماً؛ ففي عهده، تحوَّلت العروض إلى مساحات تجمع كل هذه العوالم، وتجعل نجوم الفن يتعاملون مع منتجات الدار بوصفها جزءاً من أسلوبهم الشخصي، لا مجرد رموز لمكانة اجتماعية.

تيموثي شالاميه وإطلالة «سبور» مع حقيبة «شانيل» الأيقونية (انستغرام)

ترسَّخ الأمر ولم يتغير حتى بعد وفاته؛ ففي عام 2025 ظهر تيموثي شالاميه، مرتدياً سترة «سبور» مع جينز واسع وحذاء رياضي، وحاملاً حقيبة صغيرة من «شانيل». أثارت إطلالته الكثير من الاهتمام، لأن الحقيبة تحديداً فتحت نقاشات مثيرة. وفي عام 2026، ظهر هاري ستايلز أيضاً بحقيبة من الدار بطبعة جلد المهر ونقشة الفهد معلقة على كتفه. أما جاكوب إلوردي، فرسَّخ حضوره بوصفه أبرز الرجال الذين يتعاملون مع الحقائب الفاخرة باعتبارها جزءاً من أسلوبهم لا مجرد إكسسوار وظيفي. كذلك أيساب روكي، الذي أصبح بدوره من الأسماء البارزة في العلاقة الجديدة بين الدار والموضة الرجالية، بعد اختياره سفيراً لـ«شانيل».

وتكشف هذه الأمثلة كيف يمكن للدار توسيع حضورها بين الرجال مستفيدةً من شهرة هؤلاء النجوم وتأثيرهم في تشكيل أذواق متابعيهم، لأنهم لا يكتفون بعرض المنتج، بل يقدمونه ضمن صورة حياتية يومية تجعل الإطلالة أكثر قبولاً.

الممثل الأسترالي جاكوب إيلوردي وقميص «شارفيه_شانيل» (شانيل)

من لاغرفيلد إلى بلازي

وإذا كان كارل لاغرفيلد قد رسَّخ صورة يظهر فيها الرجل في عروضه مرتدياً قطعاً من عالم الأزياء النسائية، من دون أن تنتقص من «رجولته»، فإن المدير الإبداعي الحالي، ماتيو بلازي، لا يريد اختزال عالم الدار في صورة واحدة؛ فتصاميمه يمكن أن تناسب أشخاصاً مختلفين بحسب القطعة التي يختارونها والطريقة التي ينسقونها بها. سترة التويد مثلاً لا تفقد هويتها وجماليتها لمجرد أن يرتديها رجل بدلاً من امرأة. ما يتغير غالباً هو طريقة تنسيقها، وما يضيفه إليها صاحبها من ملامح أسلوبه الشخصي. ماثيو بلازي لم يقتصر على إعادة أيقونات كلاسيكية بصياغة مناسبة للجنسين. ذهب إلى أبعد من ذلك و تعاون مع دار «شارفيه» المتخصصة في القمصان الرجالية المفصلة حسب الطلب. يقول بلازي إن ما شجَّعه على ربط هذه العلاقة بين الدارين، إضافة إلى حرفيتها وعراقتها، أن لها جذوراً تربطها بغابرييل شانيل نفسها؛ فقد اكتشف أنها كانت تقتني قمصانها وقمصان بوي كابيل، الرجل الذي أحبته، منها. بعد فترة، جاءت خطوة استحواذ «شانيل» على الدار في يوليو 2026 لتمنح هذه العلاقة بُعداً استراتيجياً أوضح.

الصورة والواقع

لامين يامال وحقيبة «شانيل» الايقونية باللون الوردي (انستغرام)

لكن ما يبدو سهلاً على منصات العروض وفي صور المشاهير، لا يكون بالضرورة بالسهولة نفسها في الحياة اليومية. فالرجل، أياً كان، يستطيع الاستمتاع بالموضة واستعارة قطع معينة من خزانة امرأة «شانيل»، مثل السترات المحبوكة أو سترات التويد أو المعاطف الصوفية، لكن الحقيبة تظل خياراً أكثر تعقيداً.

فمن جهة، قد تكون طريقه الأسهل لدخول عالم «شانيل»، خصوصاً إذا كانت بحجم كبير وبلون كلاسيكي. لكنها قد تتحول إلى سيف ذي حدين، إذا كانت بحجم صغير وبلون فاتح مثل الوردي.

وهنا يظهر الفرق بين رجل عادي يريد أن يعكس أناقة فاخرة من دون أن يتجاوز الحدود التي اعتادها هو أو محيطه، ونجم شاب، مثل لامين يامال، يحب الموضة ويثق بصورته، أو نجم متمرّد على المتعارف عليه، مثل هاري ستايلز. فهذان النجمان يستطيعان توظيف الحقيبة في رسم صورة أكثر جرأة عن نفسيهما، تتعدى فيها دورها كإكسسوار وظيفي، لتُصبح وسيلة للتعبير عن الشخصية والمكانة والطموحات.