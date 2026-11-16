الفك العريض والذقن البارز... جمال أنثوي بمعايير جديدة
ليست كل النساء تحظى بجينات أنجيلينا جولي وفكها المتناسق (د.ب.أ)
الجمال ليس قالباً ثابتاً أو واحداً، فقد أثبت عبر العصور أنه يتأثر بالثقافة والمكانة الاجتماعية والفن والموضة.
تكفي نظرة إلى لوحات كبار الفنانين في القرون الوسطى وعصر النهضة والفن الباروكي وحتى في الصور المرسومة على القصور، لنُدرك أن الجسد الذي كان يُحتفى به آنذاك لم يكن بالضرورة يُشبه الجسد الذي نراه اليوم على أغلفة المجلات ومنصات عروض الأزياء، سواء في تضاريسه أو انحناءاته.
النظرة إلى جمال الوجه أيضاً تغيَّرت، فما كان يُنظر إليه في ثقافة ما بوصفه نعومة ورقّة، قد لا يحمل المعنى نفسه في ثقافة أخرى أو زمن آخر. وربما لا نحتاج إلى العودة بعيداً في التاريخ لملاحظة هذه التغيرات. ففي زمننا وفي غضون سنوات قليلة، تحوَّلت النظرة إلى الجمال من النعومة إلى القوة. فبعد أن كان المعيار يُركز على الشفاه المكتنزة، والخدود العالية، والجفون الخالية من الخطوط والتجاعيد، انتقلت البوصلة تدريجياً لأسفل الوجه.
أصبح خط الفك الواضح والزاوية المحددة تحت الأذن والذقن الذي يبرز قليلاً إلى الأمام، جزءاً من الصورة التي تسعى إليها كثيرات.
صور المشاهير اليوم تؤكد الاحتفاء بهذا النموذج الجمالي، من بيلا حديد وأنجلينا جولي وكيندال جينر إلى مايا دياب ونادين نجيم، وهذا لا يعني أن كل هذه الوجوه التي تطل علينا بفك عريض نتاج إجراءات تجميلية بالضرورة، إذ يمكن الحصول عليها أيضاً من خلال أساليب الماكياج والمرشحات الرقمية.
إجراءات تجميلية
ما لا يختلف عليه اثنان أن هذه السمة لم تعد مجرد حظ جيني، بل أصبحت مرجعاً بصرياً تسعى كثيرات إلى تقليده وصناعته. فظهورها المتكرر، إلى جانب الصور الرقمية و«الفيلترات» وتقنيات التجميل، أسهم في تكريس صورة معينة للوجه المنحوت بوصفه عنواناً لجمال أصبح مطلوباً في عيادات التجميل. ولتحقيقها، تستخدم تقنيات متعددة، من الفيلر والبوتوكس إلى أجهزة شد البشرة.
خبراء التجميل ينصحون بالحذر من الانجراف وراء هذه الصيحة، ويشيرون إلى أن الحصول على فك أكثر وضوحاً لا يعني بالضرورة أن إضافة الحجم هي الحل دائماً، فقد يكون غياب التحديد في هذه المنطقة مرتبطاً ببنية العظم أو توزيع الدهون أو ترهل الجلد أو التغيرات التي ترافق التقدم في العمر. لذلك ينبغي ألا يكون السؤال: كيف نحصل على فك مثل بيلا حديد أو أنجلينا جولي أو نادين نجيم؟ بل: هل يحتاج وجهنا أصلاً إلى هذا الشكل؟
وهنا يأتي دور الطبيب في إسداء النصيحة بصدق وإقناع الزبونة. الفيلر مثلاً يمكن استخدامه في حالات تتطلَّب دعم مناطق معينة وإضافة حجم إليها، مثل ذقن متراجع. لكنه لا يُعيد تشكيل عظام الوجه، كما أن استخدامه في وجه لا يحتاج إلى مزيد من الحجم قد يؤدي إلى نتيجة عكسية بأن يجعل الملامح أثقل بدلاً من أن تبدو أكثر تحديداً.
وأحياناً لا تكون المشكلة في حجم الفك أو الذقن أصلاً، بل في مرونة الجلد. في هذه الحالة، قد تكون معالجة جودة الجلد أو شده أقرب إلى معالجة السبب من إضافة حجم إلى هذا الجزء.
أما البوتوكس فيعمل بطريقة مختلفة، من خلال استهداف عضلات معينة، وإضعاف نشاطها. وفي الحالات التي لا تُوفِّر الحقن التغيير المطلوب، خصوصاً عندما تكون المشكلة مرتبطة ببنية الوجه، فإن الإجراءات الجراحية تكون أكثر ملاءمة.
النسبة والتناسب
لكن التعامل مع الوجه لا يمكن أن يقوم على النظر إلى كل جزء بمعزل عن الآخر. فالذقن مثلاً، لا يُقيَّم وحده، بل ضمن علاقته بالأنف والشفاه والوجنتين والفك. والأمر نفسه ينطبق على تحديد الفك، لأن الهدف في النهاية ليس إبراز جزء واحد، وإنما الحفاظ على توازن الوجه ككل.
فخط الفك الذي يبدو متناسقاً على وجه طويل قد يبدو ثقيلاً على وجه قصير ومدور، والذقن البارز الذي يمنح ذقناً متراجعاً توازناً قد يُغير نسب وجه آخر تماماً. وما يبدو مثالياً في صورة معدلة على شاشة الهاتف قد لا يبدو كذلك في الواقع؛ حيث يتحرك الوجه، ويُرى من زوايا وإضاءات مختلفة.
وفي النهاية، يُفترض في التجميل الناجح ألا يجعل الوجوه متشابهة، بل أن يتعامل مع بنية كل وجه واحتياجاته على حدة. وما يجب الانتباه إليه أيضاً، حسب الخبراء، أن كل شيء عندما يزيد على حده ينقلب إلى ضده، وهو ما ينطبق على الإفراط في استخدام الفيلر وغيره من الإجراءات التي قد تضيف حجماً إلى منطقة كان كل المطلوب فيها تحديدها لا تكبيرها.
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«الشرق الأوسط» (لندن)
«غوتشي» بعيون ديمنا... كيف جمع شخصيات متعددة في هوية واحدةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/5342060-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
«غوتشي» بعيون ديمنا... كيف جمع شخصيات متعددة في هوية واحدة
فرض عهد توم فورد نفسه بقوة في هذه المجموعة (رويترز)
بعد عرض «غوتشي» لربيع وصيف 2027 خلال أسبوع ميلانو، يُلح سؤال ما إذا كان ديمنا، المصمم الثائر على البورجوازية بمعناها التقليدي والمائل إلى ثقافة شبابية متمردة قد نجح في مهمته داخل دار ارتبطت طويلا بالأنوثة الحسية، والبورجوازية الإيطالية، وفي السنوات الأخيرة بلمسة غرابة. عناصر كلها نجحت في تلميع صورتها قبل أن تقع في فخ التكرار ومن ثم إلى نكسة اقتصادية.
فحتى عام 2022، كانت الدار تمثل نحو نصف مبيعات المجموعة، لكن المستهلك أصيب بنوع من التخمة من أسلوب كرَّره أليساندرو ميكيلي لسنوات عديدة. بعده عيَّنت «كيرينغ» المصمم ساباتو دي سارنو خليفة له. وكان الأمل أن يُفككها من جنوحها المفرط نحو الغرابة. وبالفعل أخذ منعطفاً مختلفاً، حاول فيه أن يرسم لها هوية أكثر بساطة وهدوءاً، لكنه لم ينجح في تحقيق الإيرادات المطلوبة. وهنا دخل ديمنا إلى «غوتشي» حاملاً معه آمالاً كبيرة في أن يعيد نفس النجاح الذي حققه في دار «بالنسياغا». فقد حوَلها خلال العشر سنوات التي قضاها فيها إلى قوة لا يستهان بها في عالم الرفاهية.
وربما تبرز شخصية ديمنا، الذي عهدناه يتفكه على الثقافة الاستهلاكية السائدة، في أنه أقام عرضه داخل متجر شُيِد خصيصاً لهذه الغاية، تحوَل فيه مركز للمؤتمرات إلى مساحة تحاكي متجراً ضخماً للتجزئة، برفوف جانبية تعرض قطعاً من مجموعات ديمنا السابقة في داره الجديدة: «غوتشي»، بينما تجوَل مساعدو المبيعات حول الضيوف للإجابة عن أي أسئلة يطرحونها بشأن المعروضات. مجرَد حركة مسرحية لكنها تجعلك تفكر في الجانب الاستهلاكي بشكل أو بآخر، والضغوطات التي يتعرَض لها المصممون حالياً لإثبات أنفسهم وتحقيق المعادلة بين الفني والتجاري.
وإذا كان الجواب على مدى قدرة ديمنا في فهم ثقافة «غوتشي» بعد عام تقريباً من انضمامه إليها، سابق لأوانه، فإن ردود الأفعال التي قوبلت بها اقتراحاته الأخيرة كانت إيجابية. تُشير إلى أنه فهم لغة الدار التاريخية ونجح في تركيب مختلف عناصرها بأسلوب يحترم الحقب التي مرَت بها. لم يلغ أسلوبه تماماً، لكن يبدو أنه تعمَد تجميده مؤقتاً إلى حين.
قال في أحد لقاءاته إنه بعد أن توغَل في أرشيف «غوتشي» فهم أن جيناتها تدور «حول رفاهية تريد أن تُرى بوضوح». جاءت ترجمته بعيدة عن الاستعراض المسرحي وفي الوقت ذاته غير هادئة في فخامتها.
التحدي
أدرك أيضاً أنها تتميز بعناصر كثيرة، منها ما يدور حول الفروسية، ومنها ما يحتفل بالبورجوازية والأرستقراطية والأنوثة الصارخة، وهو ما يمكن البناء عليه بجمع خطوطه بدقة محسوبة. فبينما قامت «غوتشي» في عهد المصمم توم فورد على الإثارة الحسية، تميزت في عهد فريدا جينانيني بالبورجوازية المتعالية، واكتسبت في عهد أليساندرو ميكيلي غرابة وشقاوة. هذا التنوع في الأساليب والأفكار، والغنى الذي يُوفره الأرشيف، جعل مهمته أكثر تعقيداً، وليس العكس، لأنه وجد نفسه أمام عدة شخصيات عليه أن يفهم كل واحدة منها على حدة، ويجمع تناقضاتها. شبَه هذا التعدد بأنه نوع من الاضطراب كان عليه أن يُعالجه، من دون إلغاء شخصية لحساب أخرى. بالعكس تماماً، كان عليه أن يُوفَق بينها جميعاً ويخلق من تناقضاتها تناغماً وهوية واحدة.
من هذا المنظور، قسَم العرض إلى ثلاث شخصيات رئيسية: البورجوازية أو الأرستقراطية، والمرأة طاغية الأنوثة، والفتاة غريبة الأطوار. كل هذا مع ترويض جموحه الفني الخاص حتى لا يتم مقارنته بما قدَمه في دار «بالنسياغا».
ملابس الرجال، مثلاً تميزت بالتصاميم الواسعة وأحذية اللوفر، والخف الذي لا يزال يحقق لـ«غوتشي» مبيعات لا يستهان بها. سراويل الجينز أخذتنا إلى أسلوبه في «بالسياغا»، حيث تدلّت منخفضة عند الوركين بينما ساعدت أحزمة عريضة على الإبقاء عليها في مكانها، بينما تميزت السترات بأكتاف عريضة وبارزة. أما للنساء، فقدم قمصان بولو وبدلات مكونة من تنورات وسراويل جينز ضيقة وغيرها من التصاميم التي تستحضر عالم الفروسية، خصوصاً تلك المنسقة مع أحذية عالية الساق.
المعاطف والشالات تم تنسيقها مع تنورات مستقيمة لتجسد صورة امرأة بورجوازية. كانت هناك أيضاً إشارة إلى لندن، من خلال تنورات بليسيه تتسع بالتدريج، من أقمشة التارتان الاسكوتلندية وقمصان أكسفورد. برَرها ديمنا بأنها لفتة لبدايات «غوتشي» والتي كانت لندن مركز ولادتها في فندق «سافوي» تحديدا، حيث عمل مؤسس العلامة غوتشيو غوتشي حمَالا خلال التسعينيات من القرن التاسع عشر. تعرَف في هذه الفترة على الطبقات المخملية التي كانت تقيم في الفندق وفهم طموحاتهم وما يرغبون فيه، فكان ذلك الشرارة التي انطلقت منها الدار.
أنوثة لم تُروَض
طبعاً كانت الإشارات التي تُجسد حقبة توم فورد، المصمم الذي أنقذ الدار من الإفلاس في التسعينيات من القرن الماضي هي الأقوى. فهو لا يزال، بأسلوبه الراديكالي نحو الإثارة الحسية، الأكثر التصاقاً بالذاكرة، إذ تستحضر عودته إلى الواجهة شيئاً من حنين تلك الحقبة التي جعلت من أسلوبه علامة فارقة في تاريخ الدار. وبالتالي لم يكن بإمكان ديمنا تجاهل هذا العهد، بغض النظر عن آرائه الشخصية وميوله الفكرية. ظهر هذا الأسلوب في أزياء المساء والسهرة، مثل فستان محدد على الجسد بفتحة عالية جداً، وآخر من الموسلين الشفاف بدرزة واحدة ومشبك غوتشي GG، يتحدى عامل الجاذبية الأمر الذي زاد من جاذبيته وأنوثته، إلى جانب أخرى تميل إلى الكلاسيكية المعاصرة.
ربما لم يقدم ديمنا بعد الإجابة النهائية عن سؤال إنقاذ «غوتشي» رغم المؤشرات الإيجابية، لكنه نجح لحد الآن في تجميع الشخصيات المتعددة للدار داخل إطار واحد. وإذا كان التحدي الأول هو فهم «غوتشي»، فإن التحدي التالي سيكون ترجمة هذا الفهم إلى أرقام في المبيعات، وهو ما سيظهر عندما تُطرح هذه المجموعة في الأسواق بعد أشهر. فبعد ثلاث مجموعات قدمها حتى الآن، هناك مؤشرات أنه يسير في الاتجاه الصحيح، إذ أعلنت «كيرينغ» في يوليو (تموز) الماضي، عودة «غوتشي» إلى النمو. لكنه نمو بطيء يحتاج إلى دفعات كثيرة أخرى لتسريع التعافي.
الفك العريض والذقن البارز... جمال أنثوي بمعايير جديدة
ليست كل النساء تحظى بجينات أنجيلينا جولي وفكها المتناسق (د.ب.أ)
الجمال ليس قالباً ثابتاً أو واحداً، فقد أثبت عبر العصور أنه يتأثر بالثقافة والمكانة الاجتماعية والفن والموضة.
تكفي نظرة إلى لوحات كبار الفنانين في القرون الوسطى وعصر النهضة والفن الباروكي وحتى في الصور المرسومة على القصور، لنُدرك أن الجسد الذي كان يُحتفى به آنذاك لم يكن بالضرورة يُشبه الجسد الذي نراه اليوم على أغلفة المجلات ومنصات عروض الأزياء، سواء في تضاريسه أو انحناءاته.
النظرة إلى جمال الوجه أيضاً تغيَّرت، فما كان يُنظر إليه في ثقافة ما بوصفه نعومة ورقّة، قد لا يحمل المعنى نفسه في ثقافة أخرى أو زمن آخر. وربما لا نحتاج إلى العودة بعيداً في التاريخ لملاحظة هذه التغيرات. ففي زمننا وفي غضون سنوات قليلة، تحوَّلت النظرة إلى الجمال من النعومة إلى القوة. فبعد أن كان المعيار يُركز على الشفاه المكتنزة، والخدود العالية، والجفون الخالية من الخطوط والتجاعيد، انتقلت البوصلة تدريجياً لأسفل الوجه.
أصبح خط الفك الواضح والزاوية المحددة تحت الأذن والذقن الذي يبرز قليلاً إلى الأمام، جزءاً من الصورة التي تسعى إليها كثيرات.
صور المشاهير اليوم تؤكد الاحتفاء بهذا النموذج الجمالي، من بيلا حديد وأنجلينا جولي وكيندال جينر إلى مايا دياب ونادين نجيم، وهذا لا يعني أن كل هذه الوجوه التي تطل علينا بفك عريض نتاج إجراءات تجميلية بالضرورة، إذ يمكن الحصول عليها أيضاً من خلال أساليب الماكياج والمرشحات الرقمية.
إجراءات تجميلية
ما لا يختلف عليه اثنان أن هذه السمة لم تعد مجرد حظ جيني، بل أصبحت مرجعاً بصرياً تسعى كثيرات إلى تقليده وصناعته. فظهورها المتكرر، إلى جانب الصور الرقمية و«الفيلترات» وتقنيات التجميل، أسهم في تكريس صورة معينة للوجه المنحوت بوصفه عنواناً لجمال أصبح مطلوباً في عيادات التجميل. ولتحقيقها، تستخدم تقنيات متعددة، من الفيلر والبوتوكس إلى أجهزة شد البشرة.
خبراء التجميل ينصحون بالحذر من الانجراف وراء هذه الصيحة، ويشيرون إلى أن الحصول على فك أكثر وضوحاً لا يعني بالضرورة أن إضافة الحجم هي الحل دائماً، فقد يكون غياب التحديد في هذه المنطقة مرتبطاً ببنية العظم أو توزيع الدهون أو ترهل الجلد أو التغيرات التي ترافق التقدم في العمر. لذلك ينبغي ألا يكون السؤال: كيف نحصل على فك مثل بيلا حديد أو أنجلينا جولي أو نادين نجيم؟ بل: هل يحتاج وجهنا أصلاً إلى هذا الشكل؟
وهنا يأتي دور الطبيب في إسداء النصيحة بصدق وإقناع الزبونة. الفيلر مثلاً يمكن استخدامه في حالات تتطلَّب دعم مناطق معينة وإضافة حجم إليها، مثل ذقن متراجع. لكنه لا يُعيد تشكيل عظام الوجه، كما أن استخدامه في وجه لا يحتاج إلى مزيد من الحجم قد يؤدي إلى نتيجة عكسية بأن يجعل الملامح أثقل بدلاً من أن تبدو أكثر تحديداً.
وأحياناً لا تكون المشكلة في حجم الفك أو الذقن أصلاً، بل في مرونة الجلد. في هذه الحالة، قد تكون معالجة جودة الجلد أو شده أقرب إلى معالجة السبب من إضافة حجم إلى هذا الجزء.
أما البوتوكس فيعمل بطريقة مختلفة، من خلال استهداف عضلات معينة، وإضعاف نشاطها. وفي الحالات التي لا تُوفِّر الحقن التغيير المطلوب، خصوصاً عندما تكون المشكلة مرتبطة ببنية الوجه، فإن الإجراءات الجراحية تكون أكثر ملاءمة.
النسبة والتناسب
لكن التعامل مع الوجه لا يمكن أن يقوم على النظر إلى كل جزء بمعزل عن الآخر. فالذقن مثلاً، لا يُقيَّم وحده، بل ضمن علاقته بالأنف والشفاه والوجنتين والفك. والأمر نفسه ينطبق على تحديد الفك، لأن الهدف في النهاية ليس إبراز جزء واحد، وإنما الحفاظ على توازن الوجه ككل.
فخط الفك الذي يبدو متناسقاً على وجه طويل قد يبدو ثقيلاً على وجه قصير ومدور، والذقن البارز الذي يمنح ذقناً متراجعاً توازناً قد يُغير نسب وجه آخر تماماً. وما يبدو مثالياً في صورة معدلة على شاشة الهاتف قد لا يبدو كذلك في الواقع؛ حيث يتحرك الوجه، ويُرى من زوايا وإضاءات مختلفة.
وفي النهاية، يُفترض في التجميل الناجح ألا يجعل الوجوه متشابهة، بل أن يتعامل مع بنية كل وجه واحتياجاته على حدة. وما يجب الانتباه إليه أيضاً، حسب الخبراء، أن كل شيء عندما يزيد على حده ينقلب إلى ضده، وهو ما ينطبق على الإفراط في استخدام الفيلر وغيره من الإجراءات التي قد تضيف حجماً إلى منطقة كان كل المطلوب فيها تحديدها لا تكبيرها.
الرجال يريدون «شانيل»..و«شانيل» تتمنَّع وتغويhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/5339404-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%8A
كان الراحل كارل لاغرفيلد يداعب الرجل بإرسال عارضين في عروضه الخاصة بالمرأة (غيتي)
إذا كنتَ لا تزال تعتقد أن «شانيل» هي علامة نسائية محضة، فقط لأنها لا تقدم مجموعات رجالية خاصة، فأنت مخطئ. صور مشاهير يحملون حقائب ويرتدون أزياء بتوقيعها أصبحت عادية، بل وتثير الإعجاب، وأحياناً غيرة مَن لا يستطيعون إليها سبيلاً؛ بالنظر إلى أسعارها المرتفعة.
قبل أسابيع، وخلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026، تألق نجم برشلونة لامين يامال ببدلة من «شانيل» تتميز بقصة عصرية، لم يكسر سوادها سوى وردة ضخمة باللون الوردي. قبل ذلك ظهر أيضاً بسترة محبوكة من التويد، وحاملاً حقيبة من الدار الفرنسية.
لامين يامال، ربما يكون من أبرز لاعبي كرة القدم، الذين ارتبطت صورهم في الآونة الأخيرة بمنتجات الدار، لكنه ليس أول الرجال الذين اقتربوا منها، أو يسعون للتقرَب منها. فقد سبقه نجوم السينما والموسيقى، مثل تيموثي شالاميه وجاكوب إلوردي وفاريل ويليامز وآيساب روكي وآخرين. كل واحد منهم أعاد تقديم منتجات الدار بأسلوب خاص يتراوح بين الكلاسيكية والجرأة.
لكن في خضم كل إطلالات مشاهير الفن والرياضة، يُلحّ سؤال عن السر الذي يدفعهم إلى الإقبال على علامة لا تتوجه إليهم بالمعنى التقليدي؛ أي لا تتوجه لهم بمجموعات رجالية ولا بعروض خاصة خلال أسابيع الموضة؟
في عدة مقابلات صرَّح أصحاب القرار في الدار، من برونو بافلوفسكي، رئيس الأنشطة والعمليات لقطاع الأزياء، إلى لينا ناير، الرئيسة التنفيذية العالمية، بأن إطلاق خط رجالي مستقل لا يدخل ضمن الأجندة الاستراتيجية حالياً. ومع ذلك، يبدو وكأن رجل اليوم يمشي على طريقة العاشق الذي يلاحق من يبتعد عنه، ويبتعد عمن يتودد إليه.
تألق وسط الأزمة
فهذا الإقبال المتزايد يأتي في وقت يواجه فيه قطاع الأزياء الرجالية تحديات مقلقة، بعدما عقدت عليه بيوت أزياء عديدة آمالاً كبيرة منذ سنوات؛ ففي «بالنسياغا» مثلاً أثيرت تساؤلات حول أداء هذا الخط بعد انتقال ديمنا إلى «غوتشي» والتحاق بييرباولو بيكيولي بالدار. وهناك تأويلات تفيد بأن مغادرة هذا الأخير بعد عام واحد فقط سببها الأداء السلبي لهذا الخط، وإن كانت مجموعة «كيرينغ» المجموعة المالكة للدار، لم تنشر أرقاماً مستقلة تسمح بتحديد حجم التراجع في مبيعاته.
كذلك شهدت القيادة الفنية للقسم الرجالي في «ديور» تغييراً مع مغادرة كيم جونز في مطلع عام 2025.
بيوت أزياء أخرى تعاني من المصير نفسه؛ فرغم أنها لا تُعلن الأرقام، فإن التغييرات المتسارعة توحي بمحاولات لإعادة تنشيط هذا القطاع وتدارك خساراته. الأمر لا يعود بالضرورة إلى عجز المصممين عن الإبداع، بقدر ما هو صعوبة الحفاظ على الإقبال في سوق تتغير فيها الأذواق بسرعة، وتتطلَّب تجديد الهوية تكثيف الجهود التجارية والفنية على حد سواء. وربما هنا تكمن قوة «شانيل» الاستراتيجية؛ في أنها لا تحتاج إلى أن تفتح أبوابها رسمياً أمام الرجل لجذبه بخط خاص. يكفي أن تترك له مساحة للاقتراب والاختيار.
وهذا أيضاً ما يجعلها حالة مختلفة؛ فهويتها سبقت محاولات توسيع جمهورها، ورسَّخت مكانتها في الثقافة الشعبية. فعلى مدى عقود، بنت عالماً جمالياً يرتبط بقوة بمفاهيم الأناقة والمكانة الاجتماعية. والأهم، يمكن التعرُّف إليه بسهولة من خلال تفاصيله ورموزه، من شعار الحرفَيْن المتداخلين وجاكيت التويد المميز والحقائب الأيقونية، وصولاً إلى النظارات أو العطور.
وتُشكِّل الاكسسوارات، عموماً، وقطع الأزياء الأيقونية، مثل سترات التويد والمعاطف والكنزات الصوفية المحبوكة، نقاط الاتصال بين العلامة والرجل، لأنها تتيح له اقتناءها، وتفتح لها أبواب عالمها الخاص من دون أن يشعر بأنه دخل عالماً نسائياً محضاً.
علاقة غير بريئة
لكن من الخطأ القول إن علاقة «شانيل» بالرجل وليدة اليوم أو ترتبط فقط بالمشاهير؛ فبالرغم من تأكيد أصحاب القرار في الدار بأنه لا نية مستقبلية لإطلاق خط رجالي، فإن علاقتها بالرجل ليست بريئة تماماً؛ فهي تلاعبه، إن جاز التعبير، وتستدرجه بأيقوناتها منذ عقود.
خلال عهد كارل لاغرفيلد، كانت مجموعة من الرجال يشاركون في عروضه. وبرز هذا التوجُّه بصورة أوضح في مطلع الألفية، حين استعان بهم لعرض تصاميم تتخطى الحدود المرسومة تقليدياً بين أزياء المرأة والرجل، مثل السترات ذات التفصيل الصارم والمعاطف بكل أطوالها، خصوصاً تلك المصنوعة من التويد والأزياء ذات القصات العسكرية. لم يبخل عليهم بالعقود اللؤلؤية والسلاسل الذهبية أيضاً، وإن كانت هذه مجرد «بهارات» خاصة بالعرض. مع الوقت، أصبح بعض هؤلاء العارضين وجوهاً مألوفة في عروضه، مثل براد كروينيغ وباتيست جياكوني، إلى جانب فنانين مثل فاريل ويليامز، الذي شارك في عروض الدار قبل أن يصبح أول رجل يظهر في حملة إعلانية لحقائب «شانيل» عام 2017.
وربما أسهم هؤلاء في تغيير النظرة إلى الدار، لكن التحوُّل لا يتعلق بجاذبية «شانيل» وحدها أو بهويتها، بل أيضاً بتغير نظرة الرجل إلى مظهره وما يرتديه، بعيداً عن الحدود التقليدية والفوارق الصارمة بين ما هو رجالي وما هو نسائي، ونظرته إلى الموضة ككل.
سبق هذا التحوّل جيل أطلق مفهوم الرجل «الميتروسيكشويل» (Metrosexual)، وهو مصطلح ابتكره رسمياً الصحافي البريطاني مارك سيمبسون في 1994، لوصف الرجل الحريص على مظهره وأناقة تفاصيله. ثم تحوَّلت هذه الظاهرة إلى اتجاه واسع الانتشار في مطلع الألفية، في عامي (2002–2003) مع بروز لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام. كان واحداً من أبرز نماذجها، ساعد في ترسيخ فكرة أن اهتمام الرجل ببشرته، وشعره وأزيائه لا يتعارض مع رجولته. كان من الطبيعي أن يتراجع استخدام المصطلح تدريجياً مع مرور الوقت، لا لأن الظاهرة انتهت، بل لأن كثيراً مما كان يُعد غريباً في الماضي أصبح طبيعياً وعادياً.
من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى إقبال الرجال على أزياء «شانيل» واستعراض إكسسواراتها، بوصفه امتداداً لهذا التحول، وربما مرحلة جديدة في تطوره، يُعاد فيها تعريف الرجولة بقدر أكبر من الجرأة والثقة.
ومع انفتاح الموضة الرجالية على مزيد من التجريب والتحرُّر من القوالب المألوفة، يبدو كما لو أن الدائرة التاريخية لدار «شانيل» قد اكتملت؛ فالدار التي استلهمت منذ بداياتها عناصر من خزانة الرجل وأعادت توظيفها في أزياء المرأة، تشهد عودة هذه العلاقة، لكن في الاتجاه المعاكس؛ فالاقتباس بالنسبة إلى غابرييل شانيل لم يكن مجرد استعارة شكلية، بل جزء من رؤية متكاملة أعادت تعريف الأناقة الأنثوية في القرن العشرين، وترسّخت مع الوقت في هوية الدار حتى أصبحت جزءاً من حمضها النووي. هنا تبدو الصور المتتالية للنجوم، وكأنها تفتح حوارات بدأت فصولها الأولى كوكو شانيل قبل عقود، ويلتقط خيوطها مديرها الفني الحالي ماثيو بلازي.
كارل لاغرفيلد..ملاعبة من بعيد
لكن العلاقة بين الدار الفرنسية والنجوم لم تبدأ مع التحولات الراهنة؛ فقبل بلازي، وتحديداً منذ توليه الإدارة الإبداعية عام 1983، نجح الراحل كارل لاغرفيلد في توسيع حضور الدار خارج حدود الموضة، مستثمراً هذا التقاطع بين الأزياء والموسيقى والسينما والفن عموماً؛ ففي عهده، تحوَّلت العروض إلى مساحات تجمع كل هذه العوالم، وتجعل نجوم الفن يتعاملون مع منتجات الدار بوصفها جزءاً من أسلوبهم الشخصي، لا مجرد رموز لمكانة اجتماعية.
ترسَّخ الأمر ولم يتغير حتى بعد وفاته؛ ففي عام 2025 ظهر تيموثي شالاميه، مرتدياً سترة «سبور» مع جينز واسع وحذاء رياضي، وحاملاً حقيبة صغيرة من «شانيل». أثارت إطلالته الكثير من الاهتمام، لأن الحقيبة تحديداً فتحت نقاشات مثيرة. وفي عام 2026، ظهر هاري ستايلز أيضاً بحقيبة من الدار بطبعة جلد المهر ونقشة الفهد معلقة على كتفه. أما جاكوب إلوردي، فرسَّخ حضوره بوصفه أبرز الرجال الذين يتعاملون مع الحقائب الفاخرة باعتبارها جزءاً من أسلوبهم لا مجرد إكسسوار وظيفي. كذلك أيساب روكي، الذي أصبح بدوره من الأسماء البارزة في العلاقة الجديدة بين الدار والموضة الرجالية، بعد اختياره سفيراً لـ«شانيل».
وتكشف هذه الأمثلة كيف يمكن للدار توسيع حضورها بين الرجال مستفيدةً من شهرة هؤلاء النجوم وتأثيرهم في تشكيل أذواق متابعيهم، لأنهم لا يكتفون بعرض المنتج، بل يقدمونه ضمن صورة حياتية يومية تجعل الإطلالة أكثر قبولاً.
من لاغرفيلد إلى بلازي
وإذا كان كارل لاغرفيلد قد رسَّخ صورة يظهر فيها الرجل في عروضه مرتدياً قطعاً من عالم الأزياء النسائية، من دون أن تنتقص من «رجولته»، فإن المدير الإبداعي الحالي، ماتيو بلازي، لا يريد اختزال عالم الدار في صورة واحدة؛ فتصاميمه يمكن أن تناسب أشخاصاً مختلفين بحسب القطعة التي يختارونها والطريقة التي ينسقونها بها. سترة التويد مثلاً لا تفقد هويتها وجماليتها لمجرد أن يرتديها رجل بدلاً من امرأة. ما يتغير غالباً هو طريقة تنسيقها، وما يضيفه إليها صاحبها من ملامح أسلوبه الشخصي. ماثيو بلازي لم يقتصر على إعادة أيقونات كلاسيكية بصياغة مناسبة للجنسين. ذهب إلى أبعد من ذلك و تعاون مع دار «شارفيه» المتخصصة في القمصان الرجالية المفصلة حسب الطلب. يقول بلازي إن ما شجَّعه على ربط هذه العلاقة بين الدارين، إضافة إلى حرفيتها وعراقتها، أن لها جذوراً تربطها بغابرييل شانيل نفسها؛ فقد اكتشف أنها كانت تقتني قمصانها وقمصان بوي كابيل، الرجل الذي أحبته، منها. بعد فترة، جاءت خطوة استحواذ «شانيل» على الدار في يوليو 2026 لتمنح هذه العلاقة بُعداً استراتيجياً أوضح.
الصورة والواقع
لكن ما يبدو سهلاً على منصات العروض وفي صور المشاهير، لا يكون بالضرورة بالسهولة نفسها في الحياة اليومية. فالرجل، أياً كان، يستطيع الاستمتاع بالموضة واستعارة قطع معينة من خزانة امرأة «شانيل»، مثل السترات المحبوكة أو سترات التويد أو المعاطف الصوفية، لكن الحقيبة تظل خياراً أكثر تعقيداً.
فمن جهة، قد تكون طريقه الأسهل لدخول عالم «شانيل»، خصوصاً إذا كانت بحجم كبير وبلون كلاسيكي. لكنها قد تتحول إلى سيف ذي حدين، إذا كانت بحجم صغير وبلون فاتح مثل الوردي.
وهنا يظهر الفرق بين رجل عادي يريد أن يعكس أناقة فاخرة من دون أن يتجاوز الحدود التي اعتادها هو أو محيطه، ونجم شاب، مثل لامين يامال، يحب الموضة ويثق بصورته، أو نجم متمرّد على المتعارف عليه، مثل هاري ستايلز. فهذان النجمان يستطيعان توظيف الحقيبة في رسم صورة أكثر جرأة عن نفسيهما، تتعدى فيها دورها كإكسسوار وظيفي، لتُصبح وسيلة للتعبير عن الشخصية والمكانة والطموحات.