قال الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال السعودي، إن فريقه قدم أداءً جيداً خلال الشوط الأول من المواجهة التي جمعته بفريق نيفتشي الأوزبكي، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضاف إنزاغي في حديثه في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: «كان بإمكان الفريق تسجيل المزيد من الأهداف، موضحاً في نفس الوقت أن المباراة كانت قوية من الناحيتين البدنية واللياقية».

وعن نتيجة اللقاء، قال: دخلنا المباراة بهدف تحقيق النقاط الثلاث، رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق، ونشعر بالحسرة على النتيجة، بعد أن كنا نطمح إلى تحقيق الفوز.

وفيما يتعلق بغياب قائد الفريق سالم الدوسري، أوضح إنزاغي أن اللاعب غاب عن التدريبات بسبب حضوره حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب شعوره ببعض الإرهاق، مشيراً إلى أنه يؤدي تدريباته حالياً في الرياض.

وعن طموحات الفريق خلال الموسم، قال: نسعى إلى تحقيق جميع البطولات التي نشارك فيها، ونعمل جاهدين من أجل تحقيقها، وهذا ما نعمل عليه.