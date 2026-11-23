قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إنها استدعت المبعوث الإستوني للاحتجاج على اتهامات وجّهتها تالين إلى موسكو تتعلق بمحاولة إضرام حريق، وهي الاتهامات التي دفعت الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق إلى اتخاذ قرار إغلاق حدودها المشتركة مع روسيا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

واتهمت إستونيا الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراء مخطط استهدف مصنعاً للطائرات المسيّرة على أراضيها، وهي اتهامات رفضها الكرملين واعتبرها «لا أساس لها»، كما أمرت تالين بإغلاق معابرها الحدودية الثلاثة بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول).

ومثّل ذلك تصعيداً حاداً للتوترات بين إستونيا وروسيا، إذ ترى تالين، الحليفة لكييف، أن هذه الحادثة تندرج ضمن حملة أوسع من الأنشطة العدائية المرتبطة بالحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، القائم بالأعمال الإستوني في موسكو ماريك أوهتيغي، لتقديم «احتجاج شديد» على هذه الاتهامات، معتبرة أنها تنطوي على «رهاب من روسيا».

وقالت الوزارة، في بيان: «تم إبلاغ الدبلوماسي الإستوني بأن هذه الاتهامات المتسرعة التي تفتقر إلى أي أساس من الأدلة، تكشف مرة أخرى عن الطبيعة المتجذّرة للعداء لروسيا لدى السلطات الإستونية».

وأضافت الوزارة أن إغلاق الحدود «سيأتي حتماً بنتائج عكسية، ليس على تالين نفسها فحسب، بل أيضاً على حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)».

واتهمت الوزارة أيضاً إستونيا بدعم كييف بشكل فعّال من خلال «السماح الضمني باستخدام مجالها الجوي من قِبل طائرات مسيّرة أوكرانية لشن هجمات على شمال غربي روسيا».

وأضاف البيان: «تم تحذير الدبلوماسي الإستوني مجدداً من أن مثل هذه الأفعال الاستفزازية والخطيرة للغاية تدفع الوضع نحو حرب مفتوحة مع روسيا».

واتهمت عدة دول أوروبية روسيا بالوقوف وراء أعمال تخريب منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، فيما يعتبره كثيرون تصاعداً لما يُعرف بـ«الحرب المتعدّدة الوسائل» ضد حلفاء كييف.

وقالت الشرطة الإستونية، الجمعة، إن إغلاق الحدود «سيجعل من الصعب على أجهزة الاستخبارات الروسية تجنيد أشخاص والتأثير عليهم، كما سيساعد في منع الالتفاف على العقوبات».