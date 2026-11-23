روسيا تندد بقرار إستونيا إغلاق الحدود... وتستدعي مبعوثها
أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء خارج مجمع الكرملين في أثناء تساقط الثلوج بموسكو يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إنها استدعت المبعوث الإستوني للاحتجاج على اتهامات وجّهتها تالين إلى موسكو تتعلق بمحاولة إضرام حريق، وهي الاتهامات التي دفعت الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق إلى اتخاذ قرار إغلاق حدودها المشتركة مع روسيا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
واتهمت إستونيا الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراء مخطط استهدف مصنعاً للطائرات المسيّرة على أراضيها، وهي اتهامات رفضها الكرملين واعتبرها «لا أساس لها»، كما أمرت تالين بإغلاق معابرها الحدودية الثلاثة بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول).
ومثّل ذلك تصعيداً حاداً للتوترات بين إستونيا وروسيا، إذ ترى تالين، الحليفة لكييف، أن هذه الحادثة تندرج ضمن حملة أوسع من الأنشطة العدائية المرتبطة بالحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، القائم بالأعمال الإستوني في موسكو ماريك أوهتيغي، لتقديم «احتجاج شديد» على هذه الاتهامات، معتبرة أنها تنطوي على «رهاب من روسيا».
وقالت الوزارة، في بيان: «تم إبلاغ الدبلوماسي الإستوني بأن هذه الاتهامات المتسرعة التي تفتقر إلى أي أساس من الأدلة، تكشف مرة أخرى عن الطبيعة المتجذّرة للعداء لروسيا لدى السلطات الإستونية».
وأضافت الوزارة أن إغلاق الحدود «سيأتي حتماً بنتائج عكسية، ليس على تالين نفسها فحسب، بل أيضاً على حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)».
واتهمت الوزارة أيضاً إستونيا بدعم كييف بشكل فعّال من خلال «السماح الضمني باستخدام مجالها الجوي من قِبل طائرات مسيّرة أوكرانية لشن هجمات على شمال غربي روسيا».
وأضاف البيان: «تم تحذير الدبلوماسي الإستوني مجدداً من أن مثل هذه الأفعال الاستفزازية والخطيرة للغاية تدفع الوضع نحو حرب مفتوحة مع روسيا».
واتهمت عدة دول أوروبية روسيا بالوقوف وراء أعمال تخريب منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، فيما يعتبره كثيرون تصاعداً لما يُعرف بـ«الحرب المتعدّدة الوسائل» ضد حلفاء كييف.
وقالت الشرطة الإستونية، الجمعة، إن إغلاق الحدود «سيجعل من الصعب على أجهزة الاستخبارات الروسية تجنيد أشخاص والتأثير عليهم، كما سيساعد في منع الالتفاف على العقوبات».
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما نقلت عنه وسيلة إعلام رسمية، أن الصين وروسيا تعارضان أي تغيير في العقيدة النووية لطهران.
«الشرق الأوسط» (لندن)
بعد سقوط صواريخ روسية في بولندا... ميرتس يطالب روسيا بوقف «الاستفزازات الخطيرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344802-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9
بعد سقوط صواريخ روسية في بولندا... ميرتس يطالب روسيا بوقف «الاستفزازات الخطيرة»
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)
أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه إزاء سقوط 3 صواريخ جوالة روسية في بولندا.
وعقب لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، قال ميرتس في برلين، مساء اليوم (الاثنين)، إن على روسيا أن توقف فوراً هذه «الاستفزازات الخطيرة».
وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: «يمكن لبولندا أن تعوّل في هذا الشأن على تضامننا الكامل. وإذا اقتضت الضرورة، فإن (الناتو) سيدافع بالطبع عن كل شبر من أراضي دول الحلف». وشدد ميرتس على ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية لأوروبا وحلف الناتو بصورة أكبر.
من جانبه، وصف روته الحادث بأنه واقعة خطيرة، مؤكداً أن روسيا هي المسؤولة عنها بكل وضوح.
وكانت 3 أجسام طائرة قد اخترقت المجال الجوي البولندي يوم الجمعة الماضي، خلال هجمات جوية روسية مكثفة على غرب أوكرانيا، قبل أن تسقط في جنوب شرقي بولندا. ولم يُصب أحد بأذى. وحسب النيابة العامة البولندية المختصة في مدينة لوبلين، فإن الأجسام الثلاثة كانت صواريخ جوالة روسية من طراز «سي إتش-101».
روسيا تندد بقرار إستونيا إغلاق الحدود... وتستدعي مبعوثها
أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء خارج مجمع الكرملين في أثناء تساقط الثلوج بموسكو يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إنها استدعت المبعوث الإستوني للاحتجاج على اتهامات وجّهتها تالين إلى موسكو تتعلق بمحاولة إضرام حريق، وهي الاتهامات التي دفعت الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق إلى اتخاذ قرار إغلاق حدودها المشتركة مع روسيا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
واتهمت إستونيا الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراء مخطط استهدف مصنعاً للطائرات المسيّرة على أراضيها، وهي اتهامات رفضها الكرملين واعتبرها «لا أساس لها»، كما أمرت تالين بإغلاق معابرها الحدودية الثلاثة بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول).
ومثّل ذلك تصعيداً حاداً للتوترات بين إستونيا وروسيا، إذ ترى تالين، الحليفة لكييف، أن هذه الحادثة تندرج ضمن حملة أوسع من الأنشطة العدائية المرتبطة بالحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، القائم بالأعمال الإستوني في موسكو ماريك أوهتيغي، لتقديم «احتجاج شديد» على هذه الاتهامات، معتبرة أنها تنطوي على «رهاب من روسيا».
وقالت الوزارة، في بيان: «تم إبلاغ الدبلوماسي الإستوني بأن هذه الاتهامات المتسرعة التي تفتقر إلى أي أساس من الأدلة، تكشف مرة أخرى عن الطبيعة المتجذّرة للعداء لروسيا لدى السلطات الإستونية».
وأضافت الوزارة أن إغلاق الحدود «سيأتي حتماً بنتائج عكسية، ليس على تالين نفسها فحسب، بل أيضاً على حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)».
واتهمت الوزارة أيضاً إستونيا بدعم كييف بشكل فعّال من خلال «السماح الضمني باستخدام مجالها الجوي من قِبل طائرات مسيّرة أوكرانية لشن هجمات على شمال غربي روسيا».
وأضاف البيان: «تم تحذير الدبلوماسي الإستوني مجدداً من أن مثل هذه الأفعال الاستفزازية والخطيرة للغاية تدفع الوضع نحو حرب مفتوحة مع روسيا».
واتهمت عدة دول أوروبية روسيا بالوقوف وراء أعمال تخريب منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، فيما يعتبره كثيرون تصاعداً لما يُعرف بـ«الحرب المتعدّدة الوسائل» ضد حلفاء كييف.
وقالت الشرطة الإستونية، الجمعة، إن إغلاق الحدود «سيجعل من الصعب على أجهزة الاستخبارات الروسية تجنيد أشخاص والتأثير عليهم، كما سيساعد في منع الالتفاف على العقوبات».
من «ساراتوف» إلى «ميركوري»... ما أبرز السفن الحربية الروسية التي استهدفتها أوكرانيا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344773-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
من «ساراتوف» إلى «ميركوري»... ما أبرز السفن الحربية الروسية التي استهدفتها أوكرانيا؟
دخان متصاعد من حريق على متن سفينة روسية وفق وزارة الدفاع الأوكرانية في ميناء بيرديانسك بأوكرانيا يوم 24 مارس 2022 في لقطة من فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي (رويترز)
خسرت البحرية الروسية الكورفيت «ميركوري»، وهي سفينة حربية متعددة المهام مجهزة بصواريخ وأنظمة دفاع جوي، في ميناء بنغازي الليبي، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، ليضاف إلى قائمة السفن الحربية التي أغرقتها أوكرانيا أو دمّرتها أو ألحقت بها أضراراً جسيمة منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير (شباط) 2022.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن الهجوم، مؤكداً استخدام سبعة زوارق مسيّرة وإغراق الكورفيت، في عملية امتدت معها استهدافات القطع البحرية الروسية إلى البحر المتوسط.
وفيما يلي أبرز هذه القطع الروسية المستهدفة، وأهميتها العسكرية ومصيرها بعد الهجمات:
«ساراتوف» - 24 مارس (آذار) 2022
سفينة إنزال كبيرة من فئة «أليغاتور»، أي قطعة مخصصة لنقل الجنود والدبابات والآليات وإنزالها على الشواطئ، ويمكن استخدامها للإمداد العسكري.
دُمّرت في 24 مارس 2022 في ميناء بيرديانسك الأوكراني، الذي كانت القوات الروسية قد سيطرت عليه، إثر هجوم أوكراني قال مسؤول موالٍ لموسكو إنه نُفّذ بصاروخ باليستي من طراز «توتشكا-يو».
وجاءت خسارتها خلال الأسابيع الأولى للغزو، لتصيب قدرة روسيا على نقل المعدات والقوات عبر بحر آزوف ودعم عملياتها في جنوب أوكرانيا.
«موسكفا» - 13 أبريل (نيسان) 2022، غرقت يوم 14 أبريل
«موسكفا» طراد صاروخي روسي من فئة «سلافا»، أي سفينة حربية كبيرة مسلحة بصواريخ مضادة للسفن وأخرى للدفاع الجوي، ومجهزة لإدارة العمليات البحرية. وكان سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي.
وتوثّق دراسة نشرها مركز أبحاث الجيش الأسترالي إصابة «موسكفا» بصاروخَي «نبتون» أوكرانيَّين مضادَّين للسفن قبل غرقه في اليوم التالي. واستمد هذا الطراد أهميته من دوره القيادي ومنظوماته الدفاعية، ما جعل فقدانه خسارة عسكرية ورمزية بارزة لموسكو بعد أقل من شهرين على بدء الغزو.
«فاسيلي بيخ» - 17 يونيو (حزيران) 2022
قاطرة إنقاذ عسكرية مخصصة لسحب السفن ومساعدتها، استُخدمت أيضاً للإمداد. وحسب موقع وزارة الدفاع الأوكرانية، استُهدفت أثناء نقل أسلحة وذخائر وأفراد إلى جزيرة الثعبان، وكانت تحمل منظومة دفاع جوي من طراز «تور» أخفقت في اعتراض الصواريخ المنخفضة التحليق. وغرقت إثر الضربة التي وصفتها الوزارة بأنها أول استخدام ناجح لصواريخ مضادة للسفن قدّمها الغرب منذ بدء الغزو الشامل، ما أضر بخط إمداد الحامية الروسية على الجزيرة.
Spasatel Vasily Bekh, a tug of the russian black sea fleet, successfully demilitarized by the @UA_NAVY. The ship was transporting personnel, weapons and ammunition to the occupied Snake Island. Moskva never be alone... https://t.co/3slXr6qtEl
سفينة إنزال كبيرة من فئة «روبوتشا»، مخصصة لنقل الجنود والمدرعات والإمدادات، جرى استهدافها في 4 أغسطس (آب) 2023. وحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، استهدفها زورق مسيّر في خليج نوفوروسيسك، في أول عملية أوكرانية ناجحة بوسيلة غير مأهولة على مسافة تزيد على 700 كيلومتر من الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف. وأظهرت السفينة ميلاناً شديداً إلى اليسار، بما يشير إلى غمر مقصوراتها بالمياه إثر ثقب في بدنها قرب غرفة المحركات. واعتبرت الوزارة أن العملية دفعت موسكو إلى إعادة تقييم أمن قواعدها البحرية، وعقّدت استخدام السفن الكبيرة لنقل الشحنات العسكرية إلى شبه جزيرة القرم.
«مينسك» - 13 سبتمبر (أيلول) 2023
سفينة إنزال كبيرة أخرى من فئة «روبوتشا»، أصابتها صواريخ أوكرانية أثناء وجودها في حوض جاف بمجمع إصلاح السفن في سيفاستوبول، بشبه جزيرة القرم. وألحقت الضربة والحريق اللاحق أضراراً مدمرة ببنيتها العلوية ومقصوراتها الداخلية، واعتبرت كييف إصلاحها غير مجدٍ اقتصادياً. وأظهر استهدافها قدرة أوكرانيا على الوصول إلى السفن داخل منشآت صيانتها.
«روستوف أون دون» - 13 سبتمبر 2023، ثم 2 أغسطس 2024
غواصة هجومية من فئة «كيلو» المحسنة، تعمل بالديزل والكهرباء، وتستطيع تنفيذ مهام تحت الماء وإطلاق صواريخ «كاليبر» على أهداف برية.
أصيبت بأضرار واسعة في بدنها خلال الهجوم نفسه الذي استهدف سفينة «مينسك» في سيفاستوبول. وفي أغسطس 2024، أعلنت أوكرانيا إغراقها بضربة جديدة. وتكمن أهميتها في قدرتها على شن ضربات صاروخية من البحر، فيما أدى استهدافها إلى تعطيل إحدى منصات الهجوم الروسية وإلحاق أضرار بمنشآت صيانتها.
«أسكولد» - 4 نوفمبر 2023
كورفيت صاروخي من فئة «كاراكورت»، صُمّم لحمل ثمانية صواريخ «كاليبر»، لكنه لم يكن قد دخل الخدمة رسمياً عند استهدافه في حوض «زاليف» لبناء السفن في كيرتش، شرقي شبه جزيرة القرم.
ونشر موقع «ذا وور زون» الأميركي صوراً أظهرت أضراراً كبيرة في جانب السفينة وبنيتها العلوية وصاريها. وأقرت موسكو بإصابة سفينة خلال الهجوم، فيما قالت كييف إن أضرار «أسكولد» قد تجعل إصلاحها مستحيلاً. وألحق الهجوم أضراراً جسيمة بقطعة كان يُفترض أن تعزز القدرة الصاروخية للأسطول، فيما ظلّت إمكانية إصلاحها غير محسومة.
+1 destroyed russian ship. @StratCom_AFU confirmed that an Askold russian ship was destroyed during Saturday’s cruise missile attack on the shipbuilding plant in Kerch. https://t.co/TRhuXkouYx
سفينة إنزال أخرى من فئة «روبوتشا»، استهدفتها صواريخ أوكرانية في 26 ديسمبر 2023 بميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، ما أعقبه انفجار ضخم. وأظهرت صور أقمار اصطناعية السفينة محترقة وغارقة جزئياً. وأعلنت كييف تدميرها، فيما أقرت موسكو بتضررها. وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى احتمال أن تكون السفينة تنقل مسيّرات هجومية إيرانية من طراز «شاهد»، من دون تأكيد طبيعة حمولتها.
«إيفانوفيتس» - ليلة 31 يناير (كانون الثاني) - 1 فبراير 2024
كورفيت صاروخي من فئة «تارانتول»، مسلّح بصواريخ مضادة للسفن ومخصص لمهاجمة الأهداف البحرية.
استُهدف قرب بحيرة دونوزلاف في غرب شبه جزيرة القرم. وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن زوارق «ماغورا في-5» المسيّرة أصابته وأغرقته. وأظهرت المشاهد المنشورة إصابات متتابعة في بدنه قبل غرقه من المؤخرة، في هجوم أبرز قدرة الزوارق المحمّلة بالمتفجرات على إغراق سفينة حربية مسلّحة.
Ship wreck of the day! Warriors of the special unit «Group 13» of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette «Ivanovets» of the russian Black Sea Fleet. As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of the ship is approximately $60–70 million. Nice job, warriors!
سفينة إنزال كبيرة من فئة «روبوتشا»، أعلنت أوكرانيا إغراقها قبالة ألوبكا في جنوب القرم باستخدام زوارق «ماغورا في-5». وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن الضربات أحدثت فتحات خطرة في جانبها قبل غرقها. واستهدف الهجوم إحدى القطع التي تستطيع موسكو استخدامها لنقل العتاد ودعم قواتها، مضيفاً خسارة أخرى إلى سفن الإنزال الروسية.
«سيرغي كوتوف» - 5 مارس 2024
سفينة دورية، أي قطعة مخصصة لمراقبة المياه وحماية الملاحة ومواجهة أعمال التخريب. دخلت الخدمة عام 2022.
أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إغراقها قرب مضيق كيرتش باستخدام زوارق مسيّرة، بعدما تسببت إصابات متعددة بأضرار جسيمة في بدنها. وتكتسب خسارتها أهمية لحداثتها ودورها في الحماية البحرية وتأمين مناطق انتشار الأسطول، وهي مهام ازدادت صعوبتها مع تكثيف الهجمات الأوكرانية.
«تسيكلون» - 19 مايو 2024
كورفيت صاروخي من فئة «كاراكورت»، قادر على إطلاق صواريخ «كاليبر»، استُهدف في ميناء سيفاستوبول.
وقدّرت وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة دُمّرت على نحو شبه مؤكد، خلال هجوم يُعتقد أنه جمع بين مسيّرات وصواريخ «أتاكمز» الباليستية التكتيكية. وترتبط أهميتها بقدرتها على ضرب أهداف برية من البحر.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 May 2024. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oRBdFqsbN5 #StandWithUkraine https://t.co/NGyOeN7zQ2
كورفيت من فئة «ستيريغوشي»، دخل الخدمة عام 2023، ومجهّز بصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي وطوربيدات، إضافة إلى مهبط للمروحيات.
استُهدف «ميركوري» أثناء رسوه في بنغازي للتزود بالوقود والإمدادات. وأعلن زيلينسكي إغراقه وتدمير مروحية «كا-27» على متنه، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية انقلاب السفينة وبقاء مقدمتها فوق الماء. وتكمن أهمية خسارته في حداثته وتعدد مهامه وتسليحه، فضلاً عن وصول الهجمات الأوكرانية إلى ميناء بعيد عن البحر الأسود.