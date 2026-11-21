حذرت روسيا من أن جماعات متشددة دولية، لا سيما جماعة «داعش خراسان»، وهي فرع تابع لتنظيم «داعش» في خراسان، لا تزال نشطة في أفغانستان، ودعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الأمنية وعرضت تسهيل استئناف المحادثات بين أفغانستان وباكستان.

وأدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بهذا التصريح في مؤتمر صحافي بموسكو أمس.

وأضافت زخاروفا أن القضاء على الإرهاب في أفغانستان وتحقيق الاستقرار بالبلاد أمران أساسيان للأمن الإقليمي، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم.

وشددت المتحدثة على أن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب يتعين أن تمضي قدماً دون «جداول أعمال خفية» أو أهداف سياسية لم يكشف عنها.

وذكرت أن موسكو تؤيد مبدأ «الحلول الإقليمية للمشكلات الإقليمية» ولا تزال مستعدة لبحث إجراءات ملموسة لمكافحة الإرهاب والمساعدة في تنفيذها من خلال اتفاقيات راسخة.

ووصفت باكستان بأنها واحدة من شركاء روسيا الرئيسيين في مكافحة الإرهاب في جنوب آسيا، بما في ذلك تهديدات لها صلة بأفغانستان.