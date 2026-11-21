أظهرت مقاطع فيديو نشرها ‌الجناح الشبابي لحزب المؤتمر، وهو حزب المعارضة الرئيسي في الهند، اليوم (السبت)، اشتباك أعضاء من الجناح مع الشرطة خارج مقار شركة «ميتا»، احتجاجاً على حذفها بعض ​حسابات أعضائه على «إنستغرام».

وأحجمت الشركة عن التعليق على الاحتجاجات، التي تمثل تصعيداً من جانب هذه المجموعة السياسية المؤثرة في أكبر سوق للشركة من حيث عدد المستخدمين.

ويتزايد الجدل في الهند بشأن حرية التعبير وسط الإجراءات الصارمة المتزايدة التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لإزالة المحتوى الذي ترفضه من وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول حكومة مودي إنها تأمر بإزالة المحتوى فقط إذا كان ينتهك القوانين المحلية، أو قد ‌يضر بالسلامة العامة ‌أو الأمن القومي.

ولطالما اتهم حزب المؤتمر ​«ميتا» ‌ومنصات ⁠أخرى للتواصل ​الاجتماعي، ⁠بكبح المعارضة على الإنترنت من خلال إزالة حسابات الحزب، مما يصب في صالح حكومة مودي.

وتقول «ميتا» في المقابل، إنها تقيد المحتوى في الهند امتثالاً للقوانين المحلية.

وانتقد براديب بهانداري المتحدث باسم الحزب الحاكم، تحركات حزب المؤتمر، قائلاً: «لم يكتفوا بتخريب وتدمير مقر ميتا في حيدر آباد»؛ بل «يتباهون بذلك أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي».