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تكنولوجيا

إيطاليا تغرّم «ميتا» لوصولها إلى صور مستخدمي «فيسبوك» دون موافقتهم

شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)
شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)
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إيطاليا تغرّم «ميتا» لوصولها إلى صور مستخدمي «فيسبوك» دون موافقتهم

شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)
شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)

فرضت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، لوصولها إلى صور المستخدمين من دون الحصول على موافقتهم بشكل منفصل عن هذا الاستخدام تحديداً، وفق ما أعلنت، السبت.

وقالت الهيئة، في بيان، إن «ميتا» وصلت، عبر تطبيق «فيسبوك» في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، إلى صور مستخدمين إيطاليين ومقاطع الفيديو الخاصة بهم والبيانات المرتبطة بها، «من دون الحصول على موافقة محدّدة ومن دون إبلاغهم على نحو واف»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو شركة «ميتا» بدفع 25 مليار دولار في قضية خلص فيها القضاء إلى مسؤولية الشركة عن تضليل مستخدميها في الولاية بشأن كيفية استخدام بياناتهم، في قضية مرتبطة بفضيحة «كامبريدج أناليتيكا».

والعقوبة قياسية بحق المجموعة التي ندّدت بها، ووصفتها بأنها «ضريبة» على حرية التعبير.

وتعدّ الغرامة الجديدة المعلنة، اليوم السبت، أيضاً من أكبر الغرامات التي فرضتها هيئة إيطالية على شركة تكنولوجيا عملاقة.

وغُرمت «أمازون» عام 2021 بأكثر من 1.1 مليار يورو لمخالفتها قانون المنافسة، قبل أن تخفض الغرامة إلى 752 مليون يورو إثر الطعن فيها.

ويمكن لـ«ميتا» أيضاً الطعن في القرار. ولم تردّ المجموعة الأميركية على الفور على طلب للتعليق، بعد ظهر السبت.

وتتعلق الغرامة المفروضة على «فيسبوك» بخاصية «الحصول على اقتراحات من معرض الصور»، المتاحة منذ عام 2023، والتي تقترح على المستخدم في أثناء تصفّحه التطبيق صوراً ومقاطع فيديو من هاتفه يمكنه نشرها.

وبحسب الهيئة الإيطالية، كان «فيسبوك» يطلب الوصول إلى معرض الصور من خلال إذن واحد يشمل التطبيق بأكمله، تسبقه عبارة عامة هي «تفعيل ميزات أخرى»، من دون أن توضّح للمستخدم أنه يسمح بذلك أيضاً باستخدام محتويات معرض صوره لتقديم اقتراحات للنشر.

وبات على «ميتا» «طلب الموافقة على هذه الخاصية بشكل منفصل ومحدّد، وشرح الغرض منها بوضوح للمستخدمين، وتوضيح أنها تتطلب الوصول إلى معرض الصور، وكيفية تعطيلها».

وأوضحت الهيئة أنها أخذت في الاعتبار، عند تحديد قيمة الغرامة «العدد الكبير للأشخاص المعنيين»، وهم نحو 20 مليون مستخدم لأندرويد في إيطاليا، ومدّة المخالفة التي «لا تزال مستمرة بالنسبة إلى من لم يحدّثوا التطبيق ومن سبق أن منحوا النظام الإذن»، فضلاً عن «قلة تعاون (ميتا) خلال التحقيق».

وتُمثّل قيمة الغرامة نحو 0.4 في المائة من الإيرادات السنوية للمجموعة، التي بلغت 201 مليار دولار عام 2025، فيما بلغ صافي أرباحها 60.5 مليار دولار.

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إيطاليا تغرّم «ميتا» لوصولها إلى صور مستخدمي «فيسبوك» دون موافقتهم

شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)
شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)
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إيطاليا تغرّم «ميتا» لوصولها إلى صور مستخدمي «فيسبوك» دون موافقتهم

شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)
شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)

فرضت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، لوصولها إلى صور المستخدمين من دون الحصول على موافقتهم بشكل منفصل عن هذا الاستخدام تحديداً، وفق ما أعلنت، السبت.

وقالت الهيئة، في بيان، إن «ميتا» وصلت، عبر تطبيق «فيسبوك» في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، إلى صور مستخدمين إيطاليين ومقاطع الفيديو الخاصة بهم والبيانات المرتبطة بها، «من دون الحصول على موافقة محدّدة ومن دون إبلاغهم على نحو واف»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو شركة «ميتا» بدفع 25 مليار دولار في قضية خلص فيها القضاء إلى مسؤولية الشركة عن تضليل مستخدميها في الولاية بشأن كيفية استخدام بياناتهم، في قضية مرتبطة بفضيحة «كامبريدج أناليتيكا».

والعقوبة قياسية بحق المجموعة التي ندّدت بها، ووصفتها بأنها «ضريبة» على حرية التعبير.

وتعدّ الغرامة الجديدة المعلنة، اليوم السبت، أيضاً من أكبر الغرامات التي فرضتها هيئة إيطالية على شركة تكنولوجيا عملاقة.

وغُرمت «أمازون» عام 2021 بأكثر من 1.1 مليار يورو لمخالفتها قانون المنافسة، قبل أن تخفض الغرامة إلى 752 مليون يورو إثر الطعن فيها.

ويمكن لـ«ميتا» أيضاً الطعن في القرار. ولم تردّ المجموعة الأميركية على الفور على طلب للتعليق، بعد ظهر السبت.

وتتعلق الغرامة المفروضة على «فيسبوك» بخاصية «الحصول على اقتراحات من معرض الصور»، المتاحة منذ عام 2023، والتي تقترح على المستخدم في أثناء تصفّحه التطبيق صوراً ومقاطع فيديو من هاتفه يمكنه نشرها.

وبحسب الهيئة الإيطالية، كان «فيسبوك» يطلب الوصول إلى معرض الصور من خلال إذن واحد يشمل التطبيق بأكمله، تسبقه عبارة عامة هي «تفعيل ميزات أخرى»، من دون أن توضّح للمستخدم أنه يسمح بذلك أيضاً باستخدام محتويات معرض صوره لتقديم اقتراحات للنشر.

وبات على «ميتا» «طلب الموافقة على هذه الخاصية بشكل منفصل ومحدّد، وشرح الغرض منها بوضوح للمستخدمين، وتوضيح أنها تتطلب الوصول إلى معرض الصور، وكيفية تعطيلها».

وأوضحت الهيئة أنها أخذت في الاعتبار، عند تحديد قيمة الغرامة «العدد الكبير للأشخاص المعنيين»، وهم نحو 20 مليون مستخدم لأندرويد في إيطاليا، ومدّة المخالفة التي «لا تزال مستمرة بالنسبة إلى من لم يحدّثوا التطبيق ومن سبق أن منحوا النظام الإذن»، فضلاً عن «قلة تعاون (ميتا) خلال التحقيق».

وتُمثّل قيمة الغرامة نحو 0.4 في المائة من الإيرادات السنوية للمجموعة، التي بلغت 201 مليار دولار عام 2025، فيما بلغ صافي أرباحها 60.5 مليار دولار.

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ميتا فيسبوك إيطاليا
تكنولوجيا

بعد عطل «مايكروسوفت» الذي أربك العالم وعودة الخدمات... كيف تحمي نفسك من محاولات الاحتيال؟

حالة من الشلل التقني الواسعة ضربت الخدمات السحابية وأنظمة الاتصال لشركة «مايكروسوفت»
حالة من الشلل التقني الواسعة ضربت الخدمات السحابية وأنظمة الاتصال لشركة «مايكروسوفت»
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بعد عطل «مايكروسوفت» الذي أربك العالم وعودة الخدمات... كيف تحمي نفسك من محاولات الاحتيال؟

حالة من الشلل التقني الواسعة ضربت الخدمات السحابية وأنظمة الاتصال لشركة «مايكروسوفت»
حالة من الشلل التقني الواسعة ضربت الخدمات السحابية وأنظمة الاتصال لشركة «مايكروسوفت»

أعلنت ​شركة «مايكروسوفت» اليوم السبت أن خدمات برامج ‌«تيمز» ‌و«أوتلوك» ​و«كوبايلوت» ‌وغيرها ⁠عادت إلى ​طبيعتها بالكامل، ⁠مما أنهى انقطاعاً عالمياً عطَّل ⁠الاتصالات ‌عبر الإنترنت للشركات ‌والجهات ​الحكومية ‌لأكثر ‌من 24 ساعة.

وكتبت الشركة ‌على منصة «إكس»: «أكملنا جهودنا لمعالجة ⁠المشكلة الأساسية وراء ⁠هذه الواقعة واستعدنا الخدمة للعملاء والمناطق المتبقية التي تأثرت ​بالانقطاع».

وفي ظل حالة الشلل التقني الواسعة التي ضربت الخدمات السحابية وأنظمة الاتصال لشركة «مايكروسوفت» وتأثر الملايين من المستخدمين والشركات والجهات الحكومية حول العالم، برز خطر إضافي لا يقل خطورة عن العطل نفسه؛ إذ سارعت شبكات الاحتيال الإلكتروني لاستغلال حالة الارتباك والهلع السائدة.

ومع تعطل منصات حيوية مثل «أوتلوك» و«تيمز»، كثّف القراصنة من محاولات التصيد الهاتفي والبريدي مقدمين وعوداً زائفة بإصلاح الحسابات أو توفير مسارات بديلة سريعة لتجاوز الأزمة بهدف سرقة البيانات الحساسة واختراق الحسابات الشخصية والمؤسسية. ويضع هذا الواقع مستخدمي التقنية أمام امتحان حقيقي لأهمية اليقظة والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية، متجنبين الوقوع في فخ الوعود الوهمية التي تقايض أمنهم الرقمي بوعود واهية بالحل.

ويؤكد ليونيد بيزفيرشينكو، كبير الباحثين الأمنيين في فريق البحث والتحليل العالمي GReAT لدى «كاسبرسكي» أن انقطاع خدمات «مايكروسوفت 365» يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 الذي تسبب في تعطيل أدوات العمل التابعة للمنصة قد أوجد حالة من الارتباك والاستعجال، وهي ظروف يسارع المحتالون إلى استغلالها؛ ويصبح الموظفون والعملاء أكثر عرضة للثقة بالرسائل التي تبدو وكأنها تقدم تحديثات أو حلولاً بديلة أو طرقاً سريعة لاستعادة الوصول إلى الخدمات عندما تتوقف قنوات الاتصال المعتادة عن العمل. وقد يتطور هذا الوضع إلى تهديد أكثر خطورة بكثير من مجرد تأخير مؤقت في سير العمل بالنسبة للمؤسسات التي لم تطبق حلولاً للأمن السيبراني قادرة على حظر عمليات إعادة التوجيه الخبيثة أو رصد الأنشطة غير الاعتيادية على الشبكة.

ويمكن للجهات المهددة استغلال حوادث من هذا النوع بعدة طرق، منها إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة «مايكروسوفت» أو فرق الدعم التقني الداخلية، أو إرسال إشعارات مزيفة لإعادة تعيين كلمات المرور، أو تداول روابط وهمية لاستعادة الخدمات، أو توجيه المستخدمين إلى صفحات تسجيل دخول مقلدة تهدف إلى سرقة بيانات اعتمادهم ورموز المصادقة متعددة العوامل MultiFactor Authentication MFA.

ومن السيناريوهات المحتملة أيضاً أن يلجأ المهاجمون إلى انتحال صفة موظفي الدعم الفني عبر المكالمات الهاتفية لطلب الوصول عن بُعد إلى كمبيوتر المستخدم أو نشر تحديثات مزيفة عن حالة الخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني الشخصي أو تطبيقات المراسلة. وقد يبدو طلب بسيط مثل «إعادة المصادقة» أو «التحقق من حسابك» موثوقاً أثناء حدوث انقطاع فعلي للخدمات لأنه يتماشى مع ما يتوقع المستخدم رؤيته في مثل هذه الظروف.

وينبغي على المؤسسات توجيه الموظفين والعملاء إلى مصدر رسمي وموثوق واحد للحصول على التحديثات وتحذيرهم من طلبات الدعم غير المطلوبة والتأكيد على أن مزودي الخدمات الرسميين لن يطلبوا أبداً كلمات المرور أو رموز المصادقة متعددة العوامل MFA أو منحهم صلاحية الوصول عن بُعد دون موافقة مسبقة.

كما يتعين على فرق الأمن مراقبة محاولات انتحال الهوية والتحرك سريعاً لحظر النطاقات الإلكترونية المقلدة متى أمكن والتأكد من التزام موظفي الدعم الفني بإجراءات تحقق صارمة. أما بالنسبة للمستخدمين، فمن الممارسات الجيدة استخدام حلول موثوقة لمكافحة الفيروسات لضمان التنبيه إلى هذه المحاولات الاحتيالية والحماية منها.

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«مايكروسوفت» تُعلن عودة خدماتها للعمل... وهذه أبرز تداعيات العطل عالمياً

أيقونة تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (رويترز)
أيقونة تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (رويترز)
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«مايكروسوفت» تُعلن عودة خدماتها للعمل... وهذه أبرز تداعيات العطل عالمياً

أيقونة تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (رويترز)
أيقونة تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (رويترز)

قالت «مايكروسوفت»، يوم السبت، إن الخدمات عادت إلى وضعها الطبيعي بالكامل في تطبيقاتها «تيمز» و«أوتلوك» و«كوبايلوت» وتطبيقات أخرى، ما أنهى انقطاعاً عالمياً عطّل اتصالات عبر الإنترنت لدى شركات وجهات حكومية لأكثر من 24 ساعة، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت «مايكروسوفت» قد قدمت، الجمعة، اعتذاراً عن العطل التقني الضخم الذي أثّر على المستخدمين والخدمات العامة والشركات في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذا الخلل كان «مشكلة تقنية لا علاقة لها بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي».

وقد طال هذا العطل أكثر من 70 دولة، ما أدى إلى تعطيل قطاعات متنوعة؛ بدءاً من العمليات التجارية والخدمات الحكومية، وصولاً إلى استخدامات الأفراد. ويستخدم هذه المنتجات المتأثرة أكثر من 430 مليون شخص حول العالم.

وذكرت الشركة في تحديث نشرته على منصة «إكس»: «لقد أكملنا جهودنا لمعالجة المشكلة الجذرية التي تسببت في هذا العطل، واستعدنا الخدمة لجميع العملاء والمناطق التي كانت متأثرة».

وكان المستخدمون قد أبلغوا عن تعطل في خدمات «مايكروسوفت 365» (Microsoft 365)، بما في ذلك «أوتلوك» (Outlook) و«تيمز» (Teams) والمساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» (Copilot). وأفاد موقع «داون ديتيكتور» (Downdetector) -المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية- بأنه تلقى بلاغات عن انقطاعات من مستخدمين في أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم.

وقد طال هذا العطل جهات حكومية، ومحاكم، ومرافق رعاية صحية، وشركات، وشركات طيران، وبنوكاً في عدد من الدول.

وأشارت حكومات -من بينها حكومات اليابان وسنغافورة وأستراليا- إلى أن هذا الانقطاع، الذي استمر لساعات، قد أثر على بعض عملياتها.

وتشير بيانات «مايكروسوفت» على موقعها الإلكتروني إلى أن عدد مستخدمي تطبيقات «مايكروسوفت 365» يتجاوز 430 مليون شخص. وقد بدأت المشكلات في الظهور قرابة منتصف نهار الخميس بتوقيت الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وقدمت الشركة -التي تتخذ من ريدموند بولاية واشنطن مقراً لها- اعتذاراً يوم الجمعة عن هذه الاضطرابات، مؤكدة أن العطل «لا علاقة له بهجوم سيبراني» أو بأي خلل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأوضحت الشركة أن المشكلة «نجمت عن خلل حدث أثناء عملية سابقة لترقية سعة الشبكة»، وظهرت تداعياته عقب إجراء تغييرات حديثة على الشبكة.

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وتُعد هذه الاضطرابات مثالاً جديداً على سلسلة المشكلات المتتابعة التي قد تظهر عندما تعتمد منصات اتصالات وتكنولوجيا عديدة على مزود خدمة واحد. كما أشار بعض المشرعين خارج الولايات المتحدة إلى أن هذا العطل يكشف عن تبعات الاعتماد المفرط على شركات التكنولوجيا الأميركية.

وفي هذا السياق، قال جيريمي سينغر، الأستاذ في كلية علوم الحاسوب بجامعة غلاسكو لوكالة «أسوشييتد برس»: «مع توقف إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني، شعر عدد من الموظفين كأنهم في يوم عطلة قسري بسبب ظروف طارئة، مثل يوم عطلة بسبب تساقط الثلوج»، وأضاف سينغر: «تُسلط هذه المشكلة الضوء على مدى اعتمادنا على البنية التحتية الرقمية لشركة واحدة، وهو ما قد يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كنا بحاجة إلى تعزيز مرونة منظومتنا التقنية».

وعلى الرغم من عدم وضوح العدد الإجمالي للمتضررين، فإن شركة «مايكروسوفت» كانت قد ذكرت في يناير (كانون الثاني) الماضي أن لديها أكثر من 450 مليون اشتراك تجاري مدفوع في خدمات «مايكروسوفت 365» (Microsoft 365).

وسارعت «مايكروسوفت» لاستعادة خدماتها، لكن سلسلة من التدوينات التي نشرها حساب «مايكروسوفت 365» على منصة «إكس» أشارت إلى أن مهندسي الشركة واجهوا صعوبة في السيطرة على المشكلة لبعض الوقت، ما عرضها لسخرية شركات أخرى ومستخدمين على حد سواء. ومع ذلك، أكدت عملاقة التكنولوجيا أنه «لا يوجد مؤشر» على أن هذه الاضطرابات ناجمة عن نشاط ضار، موضحة يوم الجمعة أن العطل لا علاقة له بهجوم سيبراني أو بأي تقنيات متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت «مايكروسوفت» أن خللاً فنياً ظهر أثناء عملية تحديث تلت «تغييراً حديثاً في الشبكة». وأضافت الشركة أنها عملت على استعادة الخدمات تدريجياً، وهي عملية استغرقت وقتاً أطول.

وفيما يتعلق بخدمة «إكستشينج أونلاين» (Exchange Online) للبريد الإلكتروني، أشارت الشركة في وقت سابق إلى حدوث عطل تسبب في جعل عدد من خوادمها «غير متاحة بشكل غير متوقع» أثناء إجراء فحوصات تلقائية. أما بالنسبة لخدمة «أوتلوك» (Outlook)، فقد أفاد العديد من المستخدمين بتعذر إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني، أو مواجهة صعوبات في تحميل صناديق الوارد الخاصة بهم. وقد استمرت هذه المشكلات وتراكمت في أجزاء واسعة من العالم حتى يوم الجمعة.

وامتدت الاضطرابات لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من قاعات المحاكم وصولاً إلى الصيدليات. ففي بريطانيا، تسبب العطل في توقف محاكمة بمدينة مانشستر؛ حيث قرر القاضي موريس غرين صرف أعضاء هيئة المحلفين إلى منازلهم، مشيراً إلى أن التأخيرات الحاصلة تُظهر بوضوح المخاطر المترتبة على اعتماد المحكمة على التكنولوجيا.

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تأثيرات عالمية

صرحت الحكومة البريطانية بأنها «تعمل من كثب» مع شركة «مايكروسوفت» لتقييم أي تأثير على الخدمات العامة، مؤكدة في الوقت ذاته وجود «خطط طوارئ محكمة» للحد من الاضطرابات.
وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تواجه صعوبات في تلقي بلاغات الجرائم عبر الإنترنت، وحثت المواطنين على الاتصال هاتفياً في الحالات العاجلة. كما طال العطل بعض أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة؛ إذ أشار مكتب مأمور الشرطة في مقاطعة أراباهو بولاية كولورادو، على سبيل المثال، إلى تأثر عمليات دفع الكفالات عبر الإنترنت.
وفي بريطانيا أيضاً، حذّرت «الرابطة الوطنية للصيدليات» العملاء من احتمالية حدوث تأخير في الحصول على الأدوية. وقد أثر العطل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ما هدد بمنع الأطباء من إرسال الوصفات الطبية إلى الصيدليات عبر البريد الإلكتروني.

شعار «مايكروسوفت كوبيلوت» (رويترز)

وقال متحدث باسم الرابطة: «نرجو منكم التحلي بالصبر مع فرق العمل في الصيدليات اليوم؛ فقد تكون فترات الانتظار أطول من المعتاد، وقد تشهد بعض الوصفات الطبية تأخيراً في إنجازها».
وأفادت حكومات كل من سنغافورة واليابان واليونان والنرويج بأن العطل أثّر على بعض عملياتها، بما في ذلك مراسلات البريد الإلكتروني الخاصة ببعض الوزارات أو الهيئات الحكومية.
وعلى صعيد آخر، عانت الشركات من اضطرابات واسعة النطاق؛ حيث ذكر داني لاو، وهو رجل أعمال في هونغ كونغ يدير شركة للألمنيوم، أن شركته لم تعد قادرة على تلقي التحديثات من عملائها في الولايات المتحدة عبر برنامج «أوتلوك» (Outlook).
كما شهدت بعض البنوك في هونغ كونغ -التي تُعد مركزاً مالياً آسيوياً- اضطرابات في خدماتها.
ومن جانبها، أبلغت شركتا «أوبن إيه آي» (OpenAI) و«أنثروبيك» (Anthropic) عن وجود مشكلات في الاتصال بأدوات «مايكروسوفت 365» (Microsoft 365)، وهو ما يسلط الضوء على التداعيات المتسلسلة التي تظهر مع تزايد اعتماد المستخدمين على منصات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع برمجيات شركات أخرى.

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